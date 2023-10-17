Сьогодні

Сьогодні університет окрім семи факультетів володіє також Центром бізнесу Auly EU в Братиславі, Відділом економічних досліджень для вирішення цивілізаційних викликів 21-ого століття. На цей час в університеті навчається понад сто тисяч студентів.

Університет співпрацює більше ніж з 230-тьма університетами та ВНЗ по всьому світу.

Економічний університет забезпечує студентів якісною економічною освітою. Університет не зупиняється на досягненій якості освіти, ВНЗ постійно покращує свої методики, поєднує теорію з практикою, підтримує у студентів наснагу до навчання, майбутньої професії та практики, презентує вакансії від підприємств, які надають запити до цього університету у пошуку професіоналів у економічних спеціальностях.

Університет невпинно будує нову інфраструктуру (на вибір студентам є 8 гуртожитків), а також створює нові навчальні програми, які відповідають сучасним потребам ринку, та навіть такі, що випереджують час у зв’язку зі стрімким розвитком підприємств та реформами державних структур.

Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.

Українські студенти можуть вступити в Економічний університет в Братиславі на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською, німецькою та французькою мовами. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу, знання словацької мови – обов’язкове. Пройди online-курс у нас, або запишись на платний курс словацької мови при університеті. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький вуз на навчальну програму магістратури, яка проходить на словацькій мові, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.

Перспектива працевлаштування

Майбутні випускники Економічного університету в Братиславі отримують пропозиції щодо працевлаштування ще під час навчання. На сайті університету постійно оновлюється інформація щодо актуальних пропозицій, співбесід, можливостей стажування для оцінки робочого місця. Також проводяться «Дні випускника», під час яких до Економічного університету приїздять представники кращих фірм та презентують себе перед старшокурсниками.

Український студент у Словаччині, який закінчив Економічний університет, може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Нагадуємо, що студенти, які вирішили поїхати за програмою ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном або стажування.