Економічний університет в Братиславі довгий час вважається кращим найбільшим та найстаршим університетом Словаччини з економічним напрямком. З огляду на те, що університет є вузькопрофільним, він охоплює великий спектр економічних напрямків починаючи з державного управління через приватний бізнес та бізнес на міжнародному ринку.
Університет є частиною європейського простору вищих навчальних закладів та частиною європейського дослідницького простору.
Економічний університет в Братиславі пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНГ на словацькій мові.
Навчатися також можна на англійській німецькій та французькій мовах.
Для вступу необхідне знання словацької мови, можливі тести з математики та інших дисциплін.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 1 500 - 5 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Економічний університет в Братиславі пропонує безкоштовну вищу освіту на словацькій мові
Економічний університет в Братиславі був заснований і 1940 році, як приватна установа. Сформувалася система ректорату та окремих відділів, була заснована бібліотека. В 1953 році університет отримав назву «Економічний вищий навчальний заклад в Братиславі», тоді ж була створена заочна форма навчання, а також були засновані факультет внутрішнього ринку та фінансів, загальноекономічного факультету та виробничо-економічного факультету. Пізніше виник факультет державного управління та Факультет галузевих економік. В 1959 році сформувався Інститут народногосподарського планування.
В 1962 році Економічний університет заключив партнерство з Економічним факультетом у Берліні. Протягом цього часу також відбувалися зміни в назвах факультетів. В 1969 році виник філіал цього словацького університету у м. Кошице, пізніше – в Банській Бистриці.
В 1981 році почав будуватися новий кампус університету в Братиславі (район Петержалка) у тому вигляді, у якому ми знаємо його сьогодні. В 1992 році виник новий факультет Економічного університету - факультет менеджменту в бізнесі. Пізніше, університет було розділено на Економічний університет в Братиславі та Університет економіки, послуг та транспортного руху в Банській Бистриці (посилання).
До найвизначніших осіб, які закінчили Економічний університет, відносяться:
А також всі губернатори Національного банку Словаччини також закінчили Економічний університет у Братиславі.
Серед визначних осіб у сфері бізнесу:
В 2000 році виник шостий факультет Економічного університету – факультет міжнародних зав’язків. Поступово університет отримав визнання Європейських інституцій економічного напрямку, а в 2005 році вже святкував свої 65 років.
Сьогодні університет окрім семи факультетів володіє також Центром бізнесу Auly EU в Братиславі, Відділом економічних досліджень для вирішення цивілізаційних викликів 21-ого століття. На цей час в університеті навчається понад сто тисяч студентів.
Університет співпрацює більше ніж з 230-тьма університетами та ВНЗ по всьому світу.
Економічний університет забезпечує студентів якісною економічною освітою. Університет не зупиняється на досягненій якості освіти, ВНЗ постійно покращує свої методики, поєднує теорію з практикою, підтримує у студентів наснагу до навчання, майбутньої професії та практики, презентує вакансії від підприємств, які надають запити до цього університету у пошуку професіоналів у економічних спеціальностях.
Університет невпинно будує нову інфраструктуру (на вибір студентам є 8 гуртожитків), а також створює нові навчальні програми, які відповідають сучасним потребам ринку, та навіть такі, що випереджують час у зв’язку зі стрімким розвитком підприємств та реформами державних структур.
Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.
Українські студенти можуть вступити в Економічний університет в Братиславі на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською, німецькою та французькою мовами. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу, знання словацької мови – обов’язкове. Пройди online-курс у нас, або запишись на платний курс словацької мови при університеті. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький вуз на навчальну програму магістратури, яка проходить на словацькій мові, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.
Майбутні випускники Економічного університету в Братиславі отримують пропозиції щодо працевлаштування ще під час навчання. На сайті університету постійно оновлюється інформація щодо актуальних пропозицій, співбесід, можливостей стажування для оцінки робочого місця. Також проводяться «Дні випускника», під час яких до Економічного університету приїздять представники кращих фірм та презентують себе перед старшокурсниками.
Український студент у Словаччині, який закінчив Економічний університет, може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Нагадуємо, що студенти, які вирішили поїхати за програмою ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном або стажування.
Умови проживання: Вісім гуртожитків у м. Братислава оснащені необхідними умовами для проживання студентів, студенти мають у своєму розпорядженні кухні, індивідуальні або спільні санвузли, кімнати для прання оснащені пральними машинами та сушками. Деякі гуртожитки поєднані з їдальнями. Також у більшості гуртожитків є тренажерний зал та буфет.
Кожна кімната має підключення до швидкісного інтернету. В кімнатах проживає від одного до тьох студенів.
Локація: Гуртожитки знаходяться в різних частинах міста Братислава та один в м. Кошице. Відстань від гуртожитку до кампусу університету, як і від гуртожитку до центру міста коливається від 20 до 5 хвилин автобусом. Біля гуртожитків знаходиться вся необхідна інфраструктура.
Українські студенти у Словаччині, як і словацькі студенти та студенти з інших кран, мають можливість харчуватися у їдальнях та буфетах, які є частиною студентського кампуса університету, або комплексу окремих факультетів.
Студентські їдальні пропонують електронну видачу якісної їжі та накопичувальну систему за допомогою студентської картки ISIC (обід коштує 1.50-2.00 євро), можна замовити також піцу, та ласощі.
Економічний університет створює для своїх студентів (як закордонних студентів, так і словацьких) умови для систематичного заняття спортом.
Студенти можуть обрати такі дисципліни, як: футбол, волейбол, баскетбол, флорбол або плавання – ці предмети можуть бути включені на добровільній основі у навчальний розклад студента.
Окрім цього, університет бере участь у спортивних змаганнях словацьких університетів та навіть представляє Словаччину на міжнародному рівні. Так у 2019 році Економічний університет взяв участь у світових змаганнях, які відбувалися вже вп’яте, на цей раз – в Хорватії. Змагання проходили у 12-и спортивних дисциплінах. Економічний університет брав участь у таких дисциплінах: атлетика, баскетбол, футбол, настільний теніс, бадмінтон, плавання.
Студенти також мають можливість записатися на різні напрямки танців (хіп-хоп, регеттон, народні словацькі танці, класичні танці), на заняття йогою та аеробікою.
Можна також займатися атлетикою та іншими видами спорту, замовивши студентський абонемент у спортивному комплексі.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Економічному університеті в Братиславі безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається на словацькій мові, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Економічному університеті в Братиславі, Ціна за таке навчання складає 1 500 – 5 000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією