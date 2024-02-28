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Медичні університети

Медичні
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Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице

Напрямок: Медичний

Цей державний університет пропонує освіту міжнародного рівня; Ветеринарний університет є найвідомішим на території Словаччині і на міжнародному рівні. Випускники університету отримують унікальний статус ветеринарного лікаря, а також фармацевта, згідно акредитації цього словацького ВНЗ.

м. Кошице
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Університет Александра Дубчека в Тренчині
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Александра Дубчека в Тренчині

Напрямок: Гуманітарний Медичний Економічний

Безкоштовне навчання в університеті Дубчика проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний Університет Олександра Дубчика в Тренчині входить у 15  перелік кращих вузів Словаччини. Університет Дубчика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.

м. Тренчин
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Трнавський університет
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Трнавський університет

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Трнавський університет у м. Трнава входить у першу десятку кращих словацьких вузів. В 2019 році університет отримав статус вищого рангу «Дослідницький університет».  Також університет завоював премію "Народнt визнання" за якість. 

м. Трнава
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Словацький медичний університет в Братиславі
Термін подачі заяви: до 28.02.2024

Словацький медичний університет в Братиславі

Напрямок: Медичний

Словацький медичний університет є гордим продовженням традицій освіти медичного персоналу в галузі медицини. Словацький медичний університет в Братиславі - це державний університет в Словаччині, невід’ємною частиною якого є словацькі державні поліклініки, лікарні та інші головні державні медичні заклади студенти тут проходять інтернатуру, а викладачі, здебільшого, є практикуючими лікарями з досвідом, які працюють саме в державних лікарнях.

м. Братислава
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Католицький університет в м. Ружомберок
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Католицький університет в м. Ружомберок

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Католицький університет в Ружомберку посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів відповідно до рейтингу Uni Rank 2023. Університет пропонує для вивчення історичні, гуманітарні, педагогічні, природничі, соціальні та медичні науки. А також вивчення мистецтва, економіки, управління та права.

м. Ружомберок
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Університет Коменського в Братиславі
Термін подачі заяви: до 28.02.2024

Університет Коменського в Братиславі

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний ВНЗ, Університет Коменського в Братиславі, знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини. Цей ВНЗ завжди був і залишається кращим гуманітарним університетом Словаччини.

м. Братислава
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Університет Павла Йозефа Шафарика
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Університет Павла Йозефа Шафарика

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Згідно з оцінкою UniRank™ 2023, державний Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице входить до десятки найкращих вишів Словаччини (займає шосте місце). Університет Шафарик пропонує безкоштовну вищу освіту для українських та іноземних студентів.

м. Кошице
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Пряшівський університет
Термін подачі заяви: до 30.04.2024

Пряшівський університет

Напрямок: Гуманітарний Медичний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Пряшевський університет в Пряшові посідає почесне 9 місце серед кращих університетів Словаччини. Пряшівський університет для українців пропонує безкоштовну освіту.

м. Прешов
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