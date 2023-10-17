Під керівництвом університету також знаходяться спеціалізовані відділи для утримання та лікування риб, бджіл в селі Розгановці, а також іподром в Кошице. За університетом також закріплене підприємство в Земплінській Тепліці, яке забезпечує студентам практику.

В 2006/2007 році було акредитовано нову навчальну програму – фармацевтика. Як результат - назву словацького ВНЗ знов змінили у 2010-ому році, з того часу він називається «Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице». Логотип словацького університету також був змінений.

Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице отримав народну нагороду в 2018, 2016 та 2014, 2012 році за якість в категорії «Організація публічного сектору», У 2016 році ВНЗ був акредитований Європейською Асоціацією Закладів Ветеринарної Освіти.

Партнерами ветеринарного університету є:

Світова ветеринарна асоціація

Асоціація європейських університетів

Європейська Асоціація Закладів Ветеринарної Освіти

Вишеградська асоціація університетів

Європейська асоціація фармацевтичних факультетів

Та інші

Університет ветеринарної медицини та фармацевтики також має велику кількість білатеральних угод в рамці програми обміну студентами ERASMUS+. Студент ВНЗ може скористатися цією програмою для навчання або практики від 2 до 12 місяців у будь-якій країні Європи. Студент також буде отримувати щомісячну стипендію у розмірі від 350 до 700 євро.

Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.

Українські студенти можуть вступити в Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в м. Кошице на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити можна одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький ВНЗ на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.

Перспектива працевлаштування

Випускники Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в м. Кошице є затребуваними спеціалістами на ринку Словаччини через його унікальність.

Випускники вузу мають хорошу освітню базу. Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk чи kariera.zoznam.sk).

Український студент у Словаччині, який закінчив Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в м. Кошице може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС, варто скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. Студент може поїхати на навчання до Туреччини, Швеції, Франції, Німеччини, Хорватії, Шотландії, Америки тощо під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Нагадуємо, що студенти, які вирішили поїхати за програмою ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію протягом всього періоду навчання за кордоном або стажування.

Навіть після закінчення університету Ти маєш ще цілий рік для того, щоб поїхати на стажування у будь-яку країну Європи та у багато інших країн світу.