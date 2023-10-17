Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице є унікальним за своєю спеціалізацією у Словаччині.
Цей державний університет пропонує освіту міжнародного рівня; Ветеринарний університет є відомим на теренах Словаччини та на міжнародному рівні. Випускники університету здобувають унікальний у Словаччині статус ветеринарного лікаря а також фармацевта, відповідно до акредитації цього словацького університету.
Кошице – друге за величиною місто Словаччини, після Братислави. Знаходиться на сході Словаччини, на відстані 98 км від кордону України (КПП «Ужгород»). Вважається локальним культурним центром.
Університет пропонує якісну вищу освіту на трьох академічних ступенях - бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.
Ветеринарія відноситься до регульованих спеціальностей, тому на деякі навчальні програми вступити український абітурієнт може лише на бакалаврат. Все ж, український студент (як і студент країн СНД) може навчатися безкоштовно у цьому університеті на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.
Вступні екзамени присутні на деяких спеціальностях. Основна умова вступу – успішно складений тест з біології та хімії словацькою мовою. Починай готуватися до екзаменів з нами вже зараз!
На інші спеціальності вступ - без екзаменів.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 5 000 - 8 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Можливо навчатися безкоштовно у цьому університеті
Перші спроби заснувати ветеринарний університет у Словаччині з’явилися ще у 1939 році. Але у зв’язку з кризовою ситуацією та війною, він так і не був заснований. Більше того, діяльність всіх університетів Словаччини та Чехії були призупинена аж до закінчення війни.
Другим аргументом проти відкриття ветеринарного університету у Словаччині була негативна реакція більшості членів комісії Міністерства освіти: вони вирішили, що вигідніше буде, якщо словацькі абітурієнти будуть навчатися ветеринарії за кордоном за рахунок державних стипендій.
Після закінчення війни, дискусії щодо відкриття у Словаччині державного ветеринарного вузу відновилися. Однією з причин була неврегульована ситуація догляду за тваринами. Так, у 1949 році почалися підготовчі роботи до відкриття ветеринарного університету саме в м. Кошице. На той час майже не було необхідного обладнання, державний університет діяв на насназі студентів і викладачів.
В 1952 році вуз було приєднано до Словацького аграрного університету в м. Нітра (посилання), але в 1969 році його було знову визнано незалежним університетом. Назва вузу змінилася з «Університету ветеринарії в Кошице» на «Університет ветеринарної медицини в Кошице».
Сьогодні, Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице пропонує здобути освіту європейського рівня на базі акредитованих за європейськими стандартами навчальних програм. Професія ветеринара, як і лікаря, відноситься до так званих регульованих спеціальностей, тому вчитися в Університеті ветеринарної медицини на спеціальності ветеринарного лікаря можна лише починаючи з бакалаврату.
Університет виховує спеціалістів з найвищим рівнем освіти також в області гігієни харчових продуктів та фармації.
На даний момент, цей словацький університет має лише один факультет, на якому вивчаються такі спеціальності, як: «кінологія», «безпека кормів та харчів», «наука про тварин», «зв'язок людина – тварина та його використання в канітерапії та іпотерапії», а також «загальна ветеринарна медицина», «гігієна харчів» – ці спеціальності вивчаються на бакалавраті. На магістратурі вивчаються: «фармація», а також «ринок та якість продуктів харчування». Аспірантура пропонує 14 навчальних програм.
Сьогодні університет оснащений сучасною технікою та добре забезпечується ресурсами Міністерства освіти, як єдиний у своєму роді на теренах Словаччини.
Під керівництвом університету також знаходяться спеціалізовані відділи для утримання та лікування риб, бджіл в селі Розгановці, а також іподром в Кошице. За університетом також закріплене підприємство в Земплінській Тепліці, яке забезпечує студентам практику.
В 2006/2007 році було акредитовано нову навчальну програму – фармацевтика. Як результат - назву словацького ВНЗ знов змінили у 2010-ому році, з того часу він називається «Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице». Логотип словацького університету також був змінений.
Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице отримав народну нагороду в 2018, 2016 та 2014, 2012 році за якість в категорії «Організація публічного сектору», У 2016 році ВНЗ був акредитований Європейською Асоціацією Закладів Ветеринарної Освіти.
Партнерами ветеринарного університету є:
Університет ветеринарної медицини та фармацевтики також має велику кількість білатеральних угод в рамці програми обміну студентами ERASMUS+. Студент ВНЗ може скористатися цією програмою для навчання або практики від 2 до 12 місяців у будь-якій країні Європи. Студент також буде отримувати щомісячну стипендію у розмірі від 350 до 700 євро.
Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.
Українські студенти можуть вступити в Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в м. Кошице на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською мовою. Вступити можна одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький ВНЗ на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.
Випускники Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в м. Кошице є затребуваними спеціалістами на ринку Словаччини через його унікальність.
Випускники вузу мають хорошу освітню базу. Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk чи kariera.zoznam.sk).
Український студент у Словаччині, який закінчив Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в м. Кошице може знайти собі добре оплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС, варто скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. Студент може поїхати на навчання до Туреччини, Швеції, Франції, Німеччини, Хорватії, Шотландії, Америки тощо під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Нагадуємо, що студенти, які вирішили поїхати за програмою ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію протягом всього періоду навчання за кордоном або стажування.
Навіть після закінчення університету Ти маєш ще цілий рік для того, щоб поїхати на стажування у будь-яку країну Європи та у багато інших країн світу.
Умови проживання: Гуртожиток оснащений всіма необхідними умовами. Кожна кімната має підключення до швидкісного інтернету. В кімнатах проживає від одного до чотирьох студенів.
Студенти мають також кухні та кімнати для прання з сучасною технікою, тренажерний зал, простір для зберігання велосипедів, приміщення для навчання.
Тут працюють також студентські організації «Aqua Terra klub», «Flóra klub», також кінологічний клуб «DARKO», спілка студентів фармації м. Кошице, IVSA, редакція газети та інші.
Локація: Гуртожиток розташований за 10 хвилин ходьби від університету. Біля гуртожитку знаходиться вся необхідна інфраструктура.
Українські студенти у Словаччині, як і словацькі студенти та студенти з інших кран, мають можливість харчуватися у їдальні, яка є частиною студентського кампуса.
Студентська їдальня ветеринарного університету пропонують електронну видачу якісної їжі та накопичувальну систему за допомогою студентської картки ISIC (обід коштує 1.50-2.00 євро), можна замовити також піцу, та ласощі.
Університет ветеринарної медицини та фармацевтики створює для своїх студентів (як закордонних студентів, так і словацьких) умови для систематичного заняття спортом. Це може бути їзда верхи на конях, плавання, тощо.
Можна також займатися атлетикою та іншими видами спорту, замовивши студентський абонемент у одному зі спортивних комплексів м. Кошице.
студенти мають можливість записатися на різні гуртки танцю (хіп-хоп, регеттон, народні словацькі танці, класичні танці), на заняття йоги та аеробіки, а також відвідувати тренажерний зал, який знаходиться у їхньому гуртожитку.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в університеті ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице безкоштовне для українців та іноземців країн СНГ. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації - словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися на англійській мові на платній формі навчання в університеті ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице, Ціна за таке навчання складає 5 000-8 000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 - 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією