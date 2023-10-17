Становлення університету не було легким. На той час, навіть не вистачало вчителів у школах, що вже казати про університети. Одним з перших сформованих факультетів був Факультет права, завданням якого було сформувати нове покоління, яке б мало зайняти посади на гілках урядових установ – на той час, в держустановах Словаччини не вистачало кваліфікованих працівників.

Так само виник і Філософський факультет, який мав створити мислячу еліту, на той час ще молодої Словацької Республіки, яка б зміцнила культуру країни та розвивала її.

Враховуючи відсутність кваліфікованого педагогічного колективу у Словаччині на той час, частина викладачів приїжджала з Карлового університету (знаходиться у Чехії), даний факт мав величезний вплив на подальше структурування та розвиток університету Коменського, який від початку позиціонував себе, як науково-освітній заклад найвищого рангу.

Доволі швидко університет почав зав’язувати контакти із закордонними європейськими університетами, які підтримували його академічні досягнення. В університет почали приїздити професори з Франції, Англії, Німеччини, США.

Факультет Природничих наук був відкритий в 1940 році. Через шість років був відкритий Педагогічний факультет – в 1946 році, Фармацевтичний - 1952 рік, факультет спортивного виховання - 1960 рік, Медичний факультет в м. Мартін – 1962 рік та перейменований на Єсенієвський медичний факультет в 1991-ому, математично-фізичний в 1980 році.

Сьогодні

Сьогодні університет Коменського в Братиславі стоїть на чолі авангардистських зусиль словацьких університетів, та знаходиться в числі кращих університетів найбільш розвинутих країн. Офіційні джерела Університету Коменського повідомляють, що в 2022 році цей словацький університет посів 168 сходинку кращих університетів світу! Сьогодні динаміка розвитку закордонних зв’язків в Університету Коменського не втрачається. Як вже було сказано - УніверситетКоменського відправляє щорічно найбільшу кількість своїх студентів по обміну у різні країни Європи та світу.

Факультети університету Коменського розкидані по всій Братиславі, а Єсенієвський медичний факультет знаходиться в кращому медичному комплексі міста Мартін, де можна здобути найкращу в Словаччині медичну освіту.