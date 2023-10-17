Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний ВНЗ, Університет Коменського в Братиславі, знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини. Цей університет завжди був і залишається кращим гуманітарним вищим навчальним закладом Словаччини.
На даний момент університету 103 рік.
Головна перевага Університету Коменського у тому, що він зміг охопити дуже широку шкалу спеціальностей, багато з яких є унікальними. На 13 факультетах він пропонує найширший вибір навчальних програм (понад 800), різних академічних ступенів: бакалаврату, магістратури та аспірантури.
Університету Коменського багато років вдавалося, і вдається, тримати руку на пульсі та йти в ногу з розвитком науки.
Університет Коменського в Словаччині має найпотужніші закордонні зв’язки серед словацьких університетів. Щороку він відправляє по обміну (Erasmus+ та інші програми) найбільшу кількість студентів. В Коменського також можливий вступ без екзаменів та на безкоштовне навчання, щоправда, для вступу на деякі факультети, здавати вступні екзамени все-таки доведеться.
Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 150-1050 €
Акредитований академічний ступінь:
Знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини
Університет Коменського – найстарший в Словаччині університет. Він був першим у 1919 році, як такий, що надавав вищу освіту рідною мовою на теренах Словацької Республіки. Вища освіта у Словаччині на такому рівні не могла не залишити свій відбиток на культурі цієї країни – Університет Коменського виховував перше покоління освіченої еліти, яка навчалася у словацькому університеті.
Труднощі виникли із заснуванням факультету природничих наук – хоч законом і було передбачено заснування в рамках даного державного словацького ВНЗ чотирьох факультетів, включаючи природознавчий, але умови того часу та стан освіти не сприяли його заснуванню. Четвертим факультетом був Медичний факультет, який успішно почав свою діяльність з 1919 року.
Становлення університету не було легким. На той час, навіть не вистачало вчителів у школах, що вже казати про університети. Одним з перших сформованих факультетів був Факультет права, завданням якого було сформувати нове покоління, яке б мало зайняти посади на гілках урядових установ – на той час, в держустановах Словаччини не вистачало кваліфікованих працівників.
Так само виник і Філософський факультет, який мав створити мислячу еліту, на той час ще молодої Словацької Республіки, яка б зміцнила культуру країни та розвивала її.
Враховуючи відсутність кваліфікованого педагогічного колективу у Словаччині на той час, частина викладачів приїжджала з Карлового університету (знаходиться у Чехії), даний факт мав величезний вплив на подальше структурування та розвиток університету Коменського, який від початку позиціонував себе, як науково-освітній заклад найвищого рангу.
Доволі швидко університет почав зав’язувати контакти із закордонними європейськими університетами, які підтримували його академічні досягнення. В університет почали приїздити професори з Франції, Англії, Німеччини, США.
Факультет Природничих наук був відкритий в 1940 році. Через шість років був відкритий Педагогічний факультет – в 1946 році, Фармацевтичний - 1952 рік, факультет спортивного виховання - 1960 рік, Медичний факультет в м. Мартін – 1962 рік та перейменований на Єсенієвський медичний факультет в 1991-ому, математично-фізичний в 1980 році.
Сьогодні університет Коменського в Братиславі стоїть на чолі авангардистських зусиль словацьких університетів, та знаходиться в числі кращих університетів найбільш розвинутих країн. Офіційні джерела Університету Коменського повідомляють, що в 2022 році цей словацький університет посів 168 сходинку кращих університетів світу! Сьогодні динаміка розвитку закордонних зв’язків в Університету Коменського не втрачається. Як вже було сказано - УніверситетКоменського відправляє щорічно найбільшу кількість своїх студентів по обміну у різні країни Європи та світу.
Факультети університету Коменського розкидані по всій Братиславі, а Єсенієвський медичний факультет знаходиться в кращому медичному комплексі міста Мартін, де можна здобути найкращу в Словаччині медичну освіту.
Якщо Тебе цікавлять гуманітарні, природничі, медичні та економічні спеціальності, наведені нижче, то Postupai.com Тобі рекомендує розглянути цей навчальний заклад, як один із пріоритетних для того, щоб здобути якісну європейську освіту на базі безкоштовного навчання в Словаччині.
За кожним факультетом закріплений гуртожиток. В гуртожитках переважає блочна система на дві кімнати. В кожному блоці є санвузол, холодильник, електрична плита. Більшість кімнат розраховані на проживання у них двох-трьох студентів.У всіх гуртожитках є підключення до інтернету.
Університет Коменського володіє комплексом їдальнь та буфетів. Їжу можна зарезервувати наперед, або замовити, безпосередньо, на місці. Харчування на цілий день складає 6 євро. Ти можеш смачно пообідати всього за 1,50 – 2 євро!
Крім добровільних предметів у своєму розкладі, в рамках яких Ти можеш обрати спорт, який тобі до душі, університет Коменського не скупиться на акції та дійства, які пов’язані зі спортом! Будь активним, обирай свій спорт, та бери участь у конкурсах! Так Ти не лише заведеш нові круті знайомства, але і будеш наповнений енергією для подальшого плідного навчання!
Ти можеш приєднатися до молодіжних спортивних організацій, грати у футбол, пляжний волейбол, займатися катанням на лижах чи віндсерфінгом! Або ж, купуй студентський абонемент на сучасні танці, йогу чи карате!
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в університеті Коменського в Братиславі безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації: словацька + англійська. Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Коменського. Ціна за таке навчання складає від 2 000€ до 11 000€ - в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 - 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину - рекомендуємо вчити словацьку мову на протязі одного року. Кількість місць на курси словацької мови обмежена.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією