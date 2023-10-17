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Університет Коменського в Братиславі

Університети

Про університет

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 державний ВНЗ, Університет Коменського в Братиславі, знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини. Цей університет завжди був і залишається кращим гуманітарним вищим навчальним закладом Словаччини. 

На даний момент університету 103 рік.

Головна перевага Університету Коменського у тому, що він зміг охопити дуже широку шкалу спеціальностей, багато з яких є унікальними. На 13 факультетах він пропонує найширший вибір навчальних програм (понад 800), різних академічних ступенів: бакалаврату, магістратури та аспірантури.

Університету Коменського багато років вдавалося, і вдається, тримати руку на пульсі та йти в ногу з розвитком науки.

Університет Коменського в Словаччині має найпотужніші закордонні зв’язки серед словацьких університетів. Щороку він відправляє по обміну (Erasmus+ та інші програми) найбільшу кількість студентів. В Коменського також можливий вступ без екзаменів та на безкоштовне навчання, щоправда, для вступу на деякі факультети, здавати вступні екзамени все-таки доведеться.

Зміст

дата зміни: 17.10.2023
Університет Коменського в Братиславі
Термін подачі заяви: до 28.02.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 150-1050 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат - титул Bc., (3-4 роки)
  • Магістратура - титул Mgr., MUDr. (2 роки),
  • Аспірантура - титкл PhD. (3 роки і довше)

Знаходиться на 1 місці серед кращих університетів Словаччини

Історія

Університет Коменського – найстарший в Словаччині університет. Він був першим у 1919 році, як такий, що надавав вищу освіту рідною мовою на теренах Словацької Республіки. Вища освіта у Словаччині на такому рівні не могла не залишити свій відбиток на культурі цієї країни – Університет Коменського виховував перше покоління освіченої еліти, яка навчалася у словацькому університеті.

Труднощі виникли із заснуванням факультету природничих наук – хоч законом і було передбачено заснування в рамках даного державного словацького ВНЗ чотирьох факультетів, включаючи природознавчий, але умови того часу та стан освіти не сприяли його заснуванню. Четвертим факультетом був Медичний факультет, який успішно почав свою діяльність з 1919 року.

Історія Університет Коменського в Братиславі

Становлення університету не було легким. На той час, навіть не вистачало вчителів у школах, що вже казати про університети. Одним з перших сформованих факультетів був Факультет права, завданням якого було сформувати нове покоління, яке б мало зайняти посади на гілках урядових установ – на той час, в держустановах Словаччини не вистачало кваліфікованих працівників. 

Так само виник і Філософський факультет, який мав створити мислячу еліту, на той час ще молодої Словацької Республіки, яка б зміцнила культуру країни та розвивала її.

Враховуючи відсутність кваліфікованого педагогічного колективу у Словаччині на той час, частина викладачів приїжджала з Карлового університету (знаходиться у Чехії), даний факт мав величезний вплив на подальше структурування та розвиток університету Коменського, який від початку позиціонував себе, як науково-освітній заклад найвищого рангу.

Доволі швидко університет почав зав’язувати контакти із закордонними європейськими університетами, які підтримували його академічні досягнення. В університет почали приїздити професори з Франції, Англії, Німеччини, США.
Факультет Природничих наук був відкритий в 1940 році. Через шість років був відкритий Педагогічний факультет – в 1946 році, Фармацевтичний - 1952 рік, факультет спортивного виховання - 1960 рік, Медичний факультет в м. Мартін – 1962 рік та перейменований на Єсенієвський медичний факультет в 1991-ому, математично-фізичний в 1980 році.

Сьогодні

Сьогодні університет Коменського в Братиславі стоїть на чолі авангардистських зусиль словацьких університетів, та знаходиться в числі кращих університетів найбільш розвинутих країн. Офіційні джерела Університету Коменського повідомляють, що в 2022 році цей словацький університет посів 168 сходинку кращих університетів світу! Сьогодні динаміка розвитку закордонних зв’язків в Університету Коменського не втрачається. Як вже було сказано - УніверситетКоменського відправляє щорічно найбільшу кількість своїх студентів по обміну у різні країни Європи та світу.

Факультети університету Коменського розкидані по всій Братиславі, а Єсенієвський медичний факультет знаходиться в кращому медичному комплексі міста Мартін, де можна здобути найкращу в Словаччині медичну освіту.

Якщо Тебе цікавлять гуманітарні, природничі, медичні та економічні спеціальності, наведені нижче, то Postupai.com Тобі рекомендує розглянути цей навчальний заклад, як один із пріоритетних для того, щоб здобути якісну європейську освіту на базі безкоштовного навчання в Словаччині.

Факультети

Які є факультети?
Бакалаврат
Магістратура
  • Медична сестра
  • Акушерство
  • Охорона здоров’я
Бакалаврат
Бакалаврат
  • Викладання англійської мови і літератури
  • Викладання німецької мови та літератури
  • Німецька мова в міжкультурної та транскультурної комунікації
  • Мови іноземних культур - порівняльне вивчення
  • Терапевтична педагогіка
  • Художня освіта
  • Вчитель музики
  • Соціальна робота
  • Дошкільна і початкова освіта
  • Психологічне та професійне консультування для людей з обмеженими можливостями
  • Педагогічний помічник з інклюзивної освіти
  • Спеціальна педагогіка
  • Англійська мова та література + історія
  • &nbsp;Англійська мова та література + музика
  • Викладання англійської мови і літератури + німецької мови та літератури
  • Англійська мова та література + педагогіка
  • Викладання англійської мови і літератури + італійської мови і літератури
  • Викладання англійської мови і літератури + художню освіту
  • Викладання іспанської мови і літератури + англійської мови і літератури
  • Іспанська мова та література + історія
  • Викладання іспанської мови і літератури + музики
  • Викладання іспанської мови і літератури + французької мови та літератури
  • Викладання іспанської мови і літератури + німецької мови та літератури
  • Викладання іспанської мови і літератури + педагогіка
  • Викладання іспанської мови і літератури + художню освіту
  • Французька мова та література + англійська мова та література
  • Французька мова та література + історія
  • Французька мова та література + музика
  • Викладання французької мови та літератури + німецької мови та літератури
  • Французька мова та література + педагогіка
  • Викладання французької мови та літератури + італійської мови і літератури
  • Навчання французької мови та літератури + художню освіту
  • Учитель історії + учитель музики
  • Викладання історії + педагогіки
  • Викладання історії + італійської мови і літератури
  • Викладання історії + художніх дисциплін
  • Учитель музики + італійську мову і література
  • учитель музики + художніх дисциплін
  • Викладання німецької мови і літератури + історії
  • Викладання німецької мови і літератури + музики
  • Викладання німецької мови і літератури + педагогіки
  • Викладання німецької мови і літератури + італійської мови і літератури
  • реподаваніе німецької мови і літератури + художню освіту
  • Громадянська освіта + англійська мова та література
  • Навчання громадянської освіти + історії
  • Громадянська освіта + музика
  • Громадянської освіти + іспанської мови та літератури
  • Навчання громадянської освіти + французької мови та літератури
  • Навчання громадянської освіти + німецької мови та літератури
  • Навчання громадянства утворення + педагогіка
  • Навчання громадянської освіти + італійської мови та літератури
  • Громадянська освіта + художню освіту
  • Викладання педагогіки + італійської мови і літератури
  • Викладання педагогіки і музика
  • Викладання педагогіки + мистецьких дисциплін
  • Преподаваніе психології + англійської мови і літератури
  • Учитель психології + учитель історії
  • Викладання психології + іспанської мови та літератури
  • Викладання психології + французької мови та літератури
  • Викладання психології + німецької мови та літератури
  • Викладання психології + громадянської освіти
  • Викладання психології + педагогіки
  • Викладання психології + словацької мови і літератури
  • Викладання психології + італійської мови і літератури
  • Викладання словацької мови і літератури + англійської мови і літератури
  • Викладання словацької мови і літератури + історії
  • Викладання словацької мови і літератури + музики
  • Викладання словацької мови і літератури + іспанської мови та літератури
  • Викладання словацької мови і літератури + французької мови та літератури
  • Викладання словацької мови і літератури + німецької мови та літератури
  • Викладання словацької мови і літератури + італійської мови і літератури
  • Викладання словацької мови і літератури + громадянська освіта
  • Викладання словацької мови і літератури + педагогіка викладання до н.е.
  • Викладання словацької мови і літератури + Образотворче мистецтво
Бакалаврат
  • Математика
  • Економічна і фінансова математика
  • Менеджерська математика
  • Страхувальна математика
  • Фізика
  • Біомедична фізика
  • Поновлювані джерела енергії і фізика навколишнього середовища
  • Технічна фізика
  • Інформатика
  • Прикладна інформатика
  • Біоінформатика
  • Наука про дані
  • Викладання математики в поєднанні з фізикою, інформатикою, нарисної геометрії та фізичною культурою
  • Викладання нарисної геометрії в поєднанні з математикою
  • Викладання фізики в поєднанні з математикою або інформатикою
  • Викладання інформатики в поєднанні з математикою, фізикою, біологією або англійською мовою і літературою
Бакалаврат
  • Менеджмент
  • Міжнародний менеджмент
  • Management in English
  • Управління бізнесом
Бакалаврат
  • Економіка і право
  • Право
Бакалаврат
  • Образотворче мистецтво + викладання італійської мови і літератури
  • Біологія
  • Медична біологія
  • Системна біологія
  • Екологічна геологія
  • Биогеологія
  • Палеобіологія
  • Геологія в землекористуванні
  • Географія і демографія в державному управлінні
  • Географія і геоекологія для ландшафтного планування
  • Географія, геоінформатика і картографія
  • Географія, регіональний розвиток і європейської інтеграції
  • Біохімія
  • Викладання предметів біології і хімії
  • Викладання біології і географії
  • Викладання предметів біології та екології
  • Викладання предметів біології та англійської мови
  • Викладання предметів біології та німецької мови
  • Викладання предметів біології та математики
  • Викладання хімії та математики
  • Викладання хімії та англійської мови
  • Викладання предметів хімії та німецької мови
  • Викладання географії та математики
  • Викладання предметів географії та англійської мови
  • Викладання предметів географії та німецької мови
  • Екологічні дослідження (англійською мовою)
Бакалаврат
Бакалаврат
  • Тренер
  • Вчитель фізичної культури у комбінації
  • Вчитель та тренер фізичної культури
  • спортивний менеджмент
Бакалаврат
Бакалаврат
  • Археологія
  • Архівознавство
  • Історія мистецтва
  • Естетика
  • Етнологія
  • Філософія
  • Історія
  • Інформаційні дослідження
  • Класичні мови
  • Культурологія
  • Угорська мова - редакційна і видавнича практика
  • Маркетингові комунікації
  • Політологія
  • Психологія
  • Російські і східноєвропейські дисципліни
  • Славяноведение
  • Словацька мова і література
  • Соціологія
  • Центральноєвропейські дослідження (англійською)
  • Східноазійські мови і культури
  • Журналістика
  • Англійська мова та культура в поєднанні
  • Арабська мова і культура в поєднанні
  • Болгарська мова та культура в поєднанні
  • Фінська мова і культура в поєднанні
  • Французька мова і культура в поєднанні
  • Голландська мова і культура в поєднанні
  • Хорватська мова і культура в поєднанні
  • Угорська мова і культура в поєднанні
  • Німецька мова і культура в поєднанні
  • Португальська мова і культура в поєднанні
  • Російська мова та культура в поєднанні
  • Словацька мова і культура в поєднанні Іспанська мова та культура в поєднанні
  • Шведська мова і культура в поєднанні
  • Італійська мова і культура в поєднанні
  • Англійська мова та література
  • "Естетичне виховання
  • Викладання філософії
  • Викладання історії
  • Навчання угорської мови
  • Викладання німецької мови
  • Педагогіка
  • Викладання словацької мови та літератури
  • Викладання біології
  • Викладання географії
  • Викладання хімії
Університет Коменського в Братиславі

Студентське життя

Гуртожиток

За кожним факультетом закріплений гуртожиток. В гуртожитках переважає блочна система на дві кімнати. В кожному блоці є санвузол, холодильник, електрична плита. Більшість кімнат розраховані на проживання у них двох-трьох студентів.У всіх гуртожитках є підключення до інтернету.

Їдальні

Університет Коменського володіє комплексом їдальнь та буфетів. Їжу можна зарезервувати наперед, або замовити, безпосередньо, на місці. Харчування на цілий день складає 6 євро. Ти можеш смачно пообідати всього за 1,50 – 2 євро!

Спорт

Крім добровільних предметів у своєму розкладі, в рамках яких Ти можеш обрати спорт, який тобі до душі, університет Коменського не скупиться на акції та дійства, які пов’язані зі спортом! Будь активним, обирай свій спорт, та бери участь у конкурсах! Так Ти не лише заведеш нові круті знайомства, але і будеш наповнений енергією для подальшого плідного навчання!

Окрім цього!

Ти можеш приєднатися до молодіжних спортивних організацій, грати у футбол, пляжний волейбол, займатися катанням на лижах чи віндсерфінгом! Або ж, купуй студентський абонемент на сучасні танці, йогу чи карате!

Університет Коменського в Братиславі

Як проходить навчальний рік та коли канікули?

Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.

Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.

Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.

Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.

Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.

Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в університеті Коменського в Братиславі безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації: словацька + англійська. Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Коменського. Ціна за таке навчання складає від 2 000€ до 11 000€ - в залежності від спеціальності.

  • Як швидко вивчити словацьку мову, щоб вступити?

    Нашим учням достатньо 30 - 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину - рекомендуємо вчити словацьку мову на протязі одного року. Кількість місць на курси словацької мови обмежена.

Якщо у тебе виникають інші запитання

щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом

Як вступити до Університет Коменського в Братиславі

  • Біометричний паспорт або віза
  • Виписка оцінок зі школи за 8, 9, 10 клас + за перший семестр 11 класу
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Свідоцтво про народження
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси дитини в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Виписка оцінок з університета
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні в школі та в університеті, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
Це безкоштовно

Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією

Postupai: 08.08.2019

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