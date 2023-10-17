Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Пряшевський університет в Пряшеві посідає почесне 9 місце серед кращих університетів Словаччини.
Пряшівський університет для українців пропонує широку шкалу здебільшого гуманітарних, але також і технічних спеціальностей на бакалавраті, магістратурі або аспірантурі. Вступити в Пряшівський університет на велику кількість спеціальностей можна без вступного екзамену. Навчання повністю безкоштовне, студенти мають змогу отримувати мотиваційну стипендію. Безкоштовне навчання в Пряшівському університеті відбувається словацькою мовою. При вступі до уваги беруться оцінки за останні роки навчання в школі. Іноді, аби вступити в Пряшівський університет, потрібно скласти тест на знання словацької мови.
Пряшівський університет для українців є дуже вигідним, адже м. Пряшів знаходиться близько до кордонів з Україною, і студенти Пряшівського університету можуть повертатися додому на вихідні.
Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Вступити в Пряшівський університет можна без екзаменів.
Місто Пряшів, разом із містами Братислава, Трнава та Кошице утворюють осередок найстарших культурних та наукових центрів Словаччини. Історія Пряшівського університету почалася з 1997 року, коли розділився університет Йозефа Шафарика в Кошице. Факультети Пряшівського університету спочатку були наступні: Факультет гуманітарних та природничих наук, Філософічний факультет, Педагогічний та Православний факультети а також Греко-католицький теологічний факультет. Останній є найстарішою складовою Пряшівського університету - його історія сягає 1880 року.
Починаючи з 2002 року почала писатися історія Факультету медичних спеціальностей Яна Адама Реймана, який став визначною частиною цього словацького університету. Пізніше, в Пряшові сформувались ще два факультети: Факультет менеджменту, який сьогодні є дуже популярним, та Факультет спорту, через що університет зайняв третє місце за кількістю факультетів серед університетів Словаччини.
Пряшівський університет для українців із Закарпаття є одним із кращих варіантів здобуття гуманітарної освіти в Словаччині – не лише ці, але й інші закордонні студенти вже успішно закінчили цей університет. Сотні студентів з України навчаються в Пряшові і зараз.
Місто Пряшів – третє за величиною місто Словаччини, що знаходиться всього у 2-ох годинах їзди від Ужгороду (варто також врахувати час перебування на кордоні, який коливається від години до трьох). До Пряшова курсує регулярне сполучення з м. Ужгород.
Пряшівський університет сформував мережу прилеглих до себе структур, які розширюють спектр можливостей та перспектив для студента. Пряшівський університет створив інфраструктуру для науково-дослідницької діяльності, а на її вершині стоять центри передового досвіду. Їх є аж три.
Один з них – це частина наукового парку TECHNICOM: тут відбуваються дослідження в області інформаційних технологій, електротехніки, екологічної інженерії, машинобудування та інші.
Пряшівський університет в Пряшеві – це поки єдиний університет у східній Словаччині, що отримав нагороду Diploma Supplement Label – нагорода міжнародного визнання, яка зміцнює статус університету на міжнародній арені. Університет не відстає і в мистецьких заходах. Частиною студентського життя є радіо «PAF» та телебачення «Mediálka TV». Щорічно організовується захід під назвою University Opening Night — вечір розваг та знайомств студентів з різних факультетів та їхніх друзів.
При університеті також є сучасна бібліотека, видавництво Пряшівського університету, «обчислювальний центр», «центр мов та культур національних меншин», де Ти також зможеш підтягнути знання словацької мови. При Пряшівському університеті є також центр досліджень екології, тварин, людини та центр соціально-історичних і культурно-історичних досліджень.
Пряшівський університет володіє мережею з п’яти гуртожитків, які оснащені блоковою системою, та мають підключення до швидкісного інтернету:
Окрім кімнат для студентів, гуртожитки також пропонують кімнати для відвідувачів за ціною 10-15 євро/ніч. Всі ціни щодо проживання в гуртожитках Пряшівського університету актуалізовані від 01.09.2021
Харчування в Пряшівсьому університеті можливо у просторій їдальні, яка працює кожного дня, та пропонує студентам та педагогам велику кількість різноманітних страв. Харчуються тут студенти, переважно, на обід, але можуть також замовити вечерю, чи навіть прихопити щось на сніданок. Тому, їдальня студентам Пряшівського університету забезпечує повноцінне харчування: перша страва, друга страва, компот чи чай, солодощі та випічка.
Ціни на обід становлять 1,80-2,50 євро – все залежить від обраного меню.
Також, студентам пропонується мобільний додаток MobilKredit2, за допомогою якого студенти Пряшівського університету можуть замовляти чи резервувати собі страву в своєму телефоні у будь-який час.
Спорт займає особливу позицію у Пряшівському університеті. Адже, окрім Факультету спорту тут є п’ять спортивних клубів для всіх спортивних студентів інших факультетів в Пяшові.
Найдовше при Пряшівському університетів працює «Telovýchovná jednota Slávia» цю організацію також можна зустріти під назвою «TJ Slávia PU». Вона була заснована ще в 1953 році! Сьогодні цей клуб пропонує всім студентам Пряшівського університету випробувати себе у наступних видах спорту:
Ти можеш відвідувати заняття спортом за невелику додаткову оплату, або записати собі відповідний предмет в розкладі, та займатися спортом безкоштовно з умовою належного відвідування занять.
Зимовий семестр триває з 1 вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише з 15-20 вересня до 20 грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також на початок січня.
Літній семестр триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів - з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня - екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від моменту складання всіх екзаменів (липень) до середини вересня. Чим швидше студент складе сесію, тим більше часу може провести вдома.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Пряшівському університеті безкоштовне для українців та іноземців. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або в комбінації: словацька та англійська мови.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Пряшівському університеті в Словаччині. Ціна становитиме близько 900 євро за рік навчання.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися в Пряшівському університеті. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами – словацьку мову потрібно вчити протягом року.
Дізнайся актуальну пропозицію щодо групових та індивідуальних занять. Для цього напиши «словацька мова» в контактний формуляр. Не забуть вказати своє ім’я та номер телефону.
щодо мови або форми навчання,
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією