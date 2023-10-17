Сьогодні

Пряшівський університет для українців із Закарпаття є одним із кращих варіантів здобуття гуманітарної освіти в Словаччині – не лише ці, але й інші закордонні студенти вже успішно закінчили цей університет. Сотні студентів з України навчаються в Пряшові і зараз.

Місто Пряшів – третє за величиною місто Словаччини, що знаходиться всього у 2-ох годинах їзди від Ужгороду (варто також врахувати час перебування на кордоні, який коливається від години до трьох). До Пряшова курсує регулярне сполучення з м. Ужгород.

Пряшівський університет сформував мережу прилеглих до себе структур, які розширюють спектр можливостей та перспектив для студента. Пряшівський університет створив інфраструктуру для науково-дослідницької діяльності, а на її вершині стоять центри передового досвіду. Їх є аж три.

Один з них – це частина наукового парку TECHNICOM: тут відбуваються дослідження в області інформаційних технологій, електротехніки, екологічної інженерії, машинобудування та інші.

Пряшівський університет в Пряшеві – це поки єдиний університет у східній Словаччині, що отримав нагороду Diploma Supplement Label – нагорода міжнародного визнання, яка зміцнює статус університету на міжнародній арені. Університет не відстає і в мистецьких заходах. Частиною студентського життя є радіо «PAF» та телебачення «Mediálka TV». Щорічно організовується захід під назвою University Opening Night — вечір розваг та знайомств студентів з різних факультетів та їхніх друзів.

При університеті також є сучасна бібліотека, видавництво Пряшівського університету, «обчислювальний центр», «центр мов та культур національних меншин», де Ти також зможеш підтягнути знання словацької мови. При Пряшівському університеті є також центр досліджень екології, тварин, людини та центр соціально-історичних і культурно-історичних досліджень.