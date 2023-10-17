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Пряшівський університет

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Про університет

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023 Пряшевський університет в Пряшеві посідає почесне 9 місце серед кращих університетів Словаччини.

Пряшівський університет для українців пропонує широку шкалу здебільшого гуманітарних, але також і технічних спеціальностей на бакалавраті, магістратурі або аспірантурі. Вступити в Пряшівський університет на велику кількість спеціальностей можна без вступного екзамену. Навчання повністю безкоштовне, студенти мають змогу отримувати мотиваційну стипендію. Безкоштовне навчання в Пряшівському університеті відбувається словацькою мовою. При вступі до уваги беруться оцінки за останні роки навчання в школі. Іноді, аби вступити в Пряшівський університет, потрібно скласти тест на знання словацької мови.

Пряшівський університет для українців є дуже вигідним, адже м. Пряшів знаходиться близько до кордонів з Україною, і студенти Пряшівського університету можуть повертатися додому на вихідні.

Зміст

дата зміни: 17.10.2023
Пряшівський університет
Термін подачі заяви: до 30.04.2024
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: Безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат - титул Bc. (3-4 роки)
  • Магістратура - титул Mgr. (2 роки)
  • Аспірантура - титкл PhD. (3 роки і довше)

Вступити в Пряшівський університет можна без екзаменів.

Історія

Місто Пряшів, разом із містами Братислава, Трнава та Кошице утворюють осередок найстарших культурних та наукових центрів Словаччини. Історія Пряшівського університету почалася з 1997 року, коли розділився університет Йозефа Шафарика в Кошице. Факультети Пряшівського університету спочатку були наступні: Факультет гуманітарних та природничих наук, Філософічний факультет, Педагогічний та Православний факультети а також Греко-католицький теологічний факультет. Останній є найстарішою складовою Пряшівського університету - його історія сягає 1880 року.

Починаючи з 2002 року почала писатися історія Факультету медичних спеціальностей Яна Адама Реймана, який став визначною частиною цього словацького університету. Пізніше, в Пряшові сформувались ще два факультети: Факультет менеджменту, який сьогодні є дуже популярним, та Факультет спорту, через що університет зайняв третє місце за кількістю факультетів серед університетів Словаччини.

Історія Пряшівський університет

Сьогодні

Пряшівський університет для українців із Закарпаття є одним із кращих варіантів здобуття гуманітарної освіти в Словаччині – не лише ці, але й інші закордонні студенти вже успішно закінчили цей університет. Сотні студентів з України навчаються в Пряшові і зараз.

Місто Пряшів – третє за величиною місто Словаччини, що знаходиться всього у 2-ох годинах їзди від Ужгороду (варто також врахувати час перебування на кордоні, який коливається від години до трьох). До Пряшова курсує регулярне сполучення з м. Ужгород.

Пряшівський університет сформував мережу прилеглих до себе структур, які розширюють спектр можливостей та перспектив для студента. Пряшівський університет створив інфраструктуру для науково-дослідницької діяльності, а на її вершині стоять центри передового досвіду. Їх є аж три.

Один з них – це частина наукового парку TECHNICOM: тут відбуваються дослідження в області інформаційних технологій, електротехніки, екологічної інженерії, машинобудування та інші.

Пряшівський університет в Пряшеві – це поки єдиний університет у східній Словаччині, що отримав нагороду Diploma Supplement Label – нагорода міжнародного визнання, яка зміцнює статус університету на міжнародній арені. Університет не відстає і в мистецьких заходах. Частиною студентського життя є радіо «PAF» та телебачення «Mediálka TV». Щорічно організовується захід під назвою University Opening Night — вечір розваг та знайомств студентів з різних факультетів та їхніх друзів.

При університеті також є сучасна бібліотека, видавництво Пряшівського університету, «обчислювальний центр», «центр мов та культур національних меншин», де Ти також зможеш підтягнути знання словацької мови. При Пряшівському університеті є також центр досліджень екології, тварин, людини та центр соціально-історичних і культурно-історичних досліджень.

Факультети

Які є факультети?
Бакалаврат
  • Європейські вчення
  • Анімація (менеджмент) вільного часу
  • Релігіоністика
Магістратура
  • Католицька теологія
  • Європейські вчення
  • Промислово-медіаційна робота
  • Релігіоністика
Бакалаврат
  • Дошкільна та елементарна педагогіка
  • Дошкільна та елементарна педагогіка соціально незахищених груп
  • Дошкільна та елементарна педагогіка та педагогіка груп населення з психологічними та соціальними вадами
  • Спеціальна педагогіка
Магістратура
  • Вчитель молодших класів
  • Вчитель молодших класів та педагогіка соціально незахищених груп
  • Дошкільна педагогіка
  • Спеціальна педагогіка
  • Вчитель молодших класів
Бакалаврат
  • Православна теорія
  • Благодійна та соціальна служба
Магістратура
  • Православна теорія
  • Благодійна служба та соціальна підтримка
Бакалаврат
  • Біологія
  • Екологія
  • Андрагогіка
  • Фізична інженерія прогресивних матеріалів
  • Географія та практична геоінформатика
  • Вчитель практичної підготовки
  • Вчитель біології, англійської мови та літератури
  • Вчитель біології та історії
  • Вчитель біології та естетики
  • Вчитель біології та етичного виховання
  • Вчитель біології та філософії
  • Вчитель біології, французької мови та літератури
  • Вчитель біології та фізики
  • Вчитель біології та географії
  • Вчитель біології та музики
  • Вчитель біології та математики
  • Вчитель біології, німецької мови та літератури
  • Вчитель біології та педагогіки
  • Вчитель біології, російської мови та літератури
  • Вчитель біології, словацької мови та літератури
  • Вчитель біології та техніки
  • Вчитель біології, української мови та літератури
  • Вчитель біології та громадянської грамотності
  • Вчитель біології та образотворчого мистецтва
  • Вчитель екології, англійської мови та літератури
  • Вчитель екології та історії
  • Вчитель екології та естетики
  • Вчитель екології та етичного виховання
  • Вчитель екології та філософії
  • Вчитель екології, французької мови та літератури
  • Вчитель екології та фізики
  • Вчитель екології та географії
  • Вчитель екології та музики
  • Вчитель екології та математики
  • Вчитель екології, німецької мови та літератури
  • Вчитель екології та педагогіки
  • Вчитель екології, російської мови та літератури
  • Вчитель екології, словацької мови та літератури
  • Вчитель екології та техніки
  • Вчитель екології, української мови та літератури
  • Вчитель екології та громадянської грамотності
  • Вчитель фізики, англійської мови та літератури
  • Вчитель фізики та історії
  • Вчитель фізики та естетики
  • Вчитель фізики та етичного виховання
  • Вчитель фізики та філософії
  • Вчитель фізики, французької мови та літератури
  • Вчитель фізики та географії
  • Вчитель фізики та музики
  • Вчитель фізики та математики
  • Вчитель фізики, німецької мови та літератури
  • Вчитель фізики та педагогіки
  • Вчитель фізики, російської мови та літератури
  • Вчитель фізики, словацької мови та літератури
  • Вчитель фізики та техніки
  • Вчитель фізики, української мови та літератури
  • Вчитель фізики та громадянської грамотності
  • Вчитель фізики та образотворчого мистецтва
  • Вчитель географії, англійської мови та літератури
  • Вчитель географії та історії
  • Вчитель географії та естетики
  • Вчитель географії та етичного виховання
  • Вчитель географії та філософії
  • Вчитель географії, французької мови та літератури
  • Вчитель географії та музики
  • Вчитель географії та математики
  • Вчитель географії, німецької мови та літератури
  • Вчитель географії та педагогіки
  • Вчитель географії, російської мови та літератури
  • Вчитель географії, словацької мови та літератури
  • Вчитель географії та техніки
  • Вчитель географії, української мови та літератури
  • Вчитель географії та громадянської грамотності
  • Вчитель географії та образотворчого мистецтва
  • Вчитель математики, англійської мови та літератури
  • Вчитель математики та історії
  • Вчитель математики та естетики
  • Вчитель математики та етичного виховання
  • Вчитель математики та філософії
  • Вчитель математики, французької мови та літератури
  • Вчитель математики, німецької мови та літератури
  • Вчитель математики та музики
  • Вчитель математики та педагогіки
  • Вчитель математики, російської мови та літератури
  • Вчитель математики, словацької мови та літератури
  • Вчитель математики та техніки
  • Вчитель математики, української мови та літератури
  • Вчитель математики та громадянської грамотності
  • Вчитель математики та образотворчого мистецтва
  • Вчитель педагогіки, англійської мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та історії
  • Вчитель педагогіки та естетики
  • Вчитель педагогіки та етичного виховання
  • Вчитель педагогіки та філософії
  • Вчитель педагогіки, французької мови та літератури
  • м
  • Вчитель педагогіки, німецької мови та літератури
  • Вчитель педагогіки, словацької мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та техніки
  • Вчитель педагогіки, української мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та громадянської грамотності
  • Вчитель педагогіки та образотворчого мистецтва
  • Вчитель техніки, англійської мови та літератури
  • Вчитель техніки та історії
  • Вчитель техніки та естетики
  • Вчитель техніки та етичного виховання
  • Вчитель техніки та філософії
  • Вчитель техніки, французької мови та літератури
  • Вчитель техніки та музики
  • Вчитель техніки, німецької мови та літератури
  • Вчитель техніки, російської мови та літератури
  • Вчитель техніки, словацької мови та літератури
  • Вчитель техніки, української мови та літератури
  • Вчитель техніки та громадянського виховання
  • Вчитель техніки та образотворчого мистецтва
Магістратура
  • Біологія
  • Екологія
  • Андрагогіка
  • Фізична інженерія прогресивних матеріалів
  • Географія та практична геоінформатика
  • Вчитель біології, англійської мови та літератури
  • Вчитель біології та історії
  • Вчитель біології та естетики
  • Вчитель біології та етичного виховання
  • Вчитель біології та філософії
  • Вчитель біології, французької мови та літератури
  • Вчитель біології та фізики
  • Вчитель біології та географії
  • Вчитель біології та музики
  • Вчитель біології та математики
  • Вчитель біології, німецької мови та літератури
  • Вчитель біології та педагогіки
  • Вчитель біології, російської мови та літератури
  • Вчитель біології, словацької мови та літератури
  • Вчитель біології та техніки
  • Вчитель біології, української мови та літератури
  • Вчитель біології та громадянської грамотності
  • Вчитель біології та образотворчого мистецтва
  • Вчитель екології, англійської мови та літератури
  • Вчитель екології та історії
  • Вчитель екології та естетики
  • Вчитель екології та етичного виховання
  • Вчитель екології та філософії
  • Вчитель екології, французької мови та літератури
  • Вчитель екології та фізики
  • Вчитель екології та географії
  • Вчитель екології та музики
  • Вчитель екології та математики
  • Вчитель екології, німецької мови та літератури
  • Вчитель екології та педагогіки
  • Вчитель екології, російської мови та літератури
  • Вчитель екології, словацької мови та літератури
  • Вчитель екології та техніки
  • Вчитель екології, української мови та літератури
  • Вчитель екології та громадянської грамотності
  • Вчитель екології та громадянської грамотності
  • Вчитель фізики, англійської мови та літератури
  • Вчитель фізики та естетики
  • Вчитель фізики та етичного виховання
  • Вчитель фізики та філософії
  • Вчитель фізики, французької мови та літератури
  • Вчитель фізики та географії
  • Вчитель фізики та музики
  • Вчитель фізики та математики
  • Вчитель фізики, німецької мови та літератури
  • Вчитель фізики, німецької мови та літератури
  • Вчитель фізики та педагогіки
  • Вчитель фізики, російської мови та літератури
  • Вчитель фізики, словацької мови та літератури
  • Вчитель фізики та техніки
  • Вчитель фізики, української мови та літератури
  • Вчитель фізики та громадянської грамотності
  • Вчитель фізики та образотворчого мистецтва
  • Вчитель географії, англійської мови та літератури
  • Вчитель географії та історії
  • Вчитель географії та естетики
  • Вчитель географії та етичного виховання
  • Вчитель географії та філософії
  • Вчитель географії, французької мови та літератури
  • Вчитель географії та музики
  • Вчитель географії та математики
  • Вчитель географії, німецької мови та літератури
  • Вчитель географії та педагогіки
  • Вчитель географії, російської мови та літератури
  • Вчитель географії, словацької мови та літератури
  • Вчитель географії та техніки
  • Вчитель географії, української мови та літератури
  • Вчитель географії та громадянської грамотності
  • Вчитель географії та образотворчого мистецтва
  • Вчитель математики, англійської мови та літератури
  • Вчитель математики та історії
  • Вчитель математики та естетики
  • Вчитель математики та етичного виховання
  • Вчитель математики та філософії
  • Вчитель математики, французької мови та літератури
  • Вчитель математики, німецької мови та літератури
  • Вчитель математики та музики
  • Вчитель математики та педагогіки
  • Вчитель математики, російської мови та літератури
  • Вчитель математики, словацької мови та літератури
  • Вчитель математики та техніки
  • Вчитель математики, української мови та літератури
  • Вчитель математики та громадянської грамотності
  • Вчитель математики та образотворчого мистецтва
  • Вчитель педагогіки, англійської мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та історії
  • Вчитель педагогіки та естетики
  • Вчитель педагогіки та етичного виховання
  • Вчитель педагогіки та філософії
  • Вчитель педагогіки, французької мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та музики
  • Вчитель педагогіки, німецької мови та літератури
  • Вчитель педагогіки, словацької мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та техніки
  • Вчитель педагогіки, української мови та літератури
  • Вчитель педагогіки та громадянської грамотності
  • Вчитель педагогіки та образотворчого мистецтва
  • Вчитель техніки, англійської мови та літератури
  • Вчитель техніки, англійської мови та літератури
  • Вчитель техніки та історії
  • Вчитель техніки та естетики
  • Вчитель техніки та етичного виховання
  • Вчитель техніки та філософії
  • Вчитель техніки, французької мови та літератури
  • Вчитель техніки та музики
  • Вчитель техніки, німецької мови та літератури
  • Вчитель техніки, російської мови та літератури
  • Вчитель техніки, словацької мови та літератури
  • Вчитель техніки, української мови та літератури
  • Вчитель техніки та громадянського виховання
  • Вчитель техніки та образотворчого мистецтва
Бакалаврат
Магістратура
  • Медична сестра
  • Фізіотерапія
  • Медична сестра
  • Фізіотерапія
Бакалаврат
  • Менеджемент
  • Менеджмент туризму, готельного бізнесу та спа
  • Менеджмент навколишнього середовища
Магістратура
  • Менеджмент
  • Менеджмент навколишнього середовища
Бакалаврат
  • Менеджмент людських ресурсів (HR менеджер)
  • Спорт та здоров’я
  • Спеціальна фізична підготовка в службах безпеки
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням біології
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням екології
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням фізики
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням географії
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням математики
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням педагогіки
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням техніки
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням англійської мови та літератури
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням історії
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням естетики
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель фізкультури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель русинської мови та літератури в комбінації з викладанням фізкультури
  • Вчитель угорської мови та літератури в комбінації з викладанням фізкультури
  • Вчитель ромської мови, літератури та реалій в комбінації з викладанням фізкультури
Бакалаврат
  • Англійська мова та англомовні культури
  • Архівування
  • Естетика
  • Етика
  • Етика – соціальна праця
  • Філософія
  • Історія
  • Мовно-комунікативні вчення
  • Медіальні вчення
  • Політологія
  • Психологія
  • Російські вчення
  • Соціальна праця
  • Перекладач англійської та французької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та німецької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та російської мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та німецької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та російської мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач німецької та російської мови (та культура цих країн)
  • Перекладач німецької та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач німецької та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач російської та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач російської та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач словацької та української мови (та культура цих країн)
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням естетики
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель словацької мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель словацької мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель словацької мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель української мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель української мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель громадянської грамотності в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель біології в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель екології в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель фізики в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель географії в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель математики в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель педагогіки в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель техніки в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель фізичної культури в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель угорської мови та літератури в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель ромської мови, літератури та реалій в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Перекладач та вчитель угорської мови та культури
  • Вчитель русинської мови та літератури в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Центральноєвропейські вчення
Магістратура
  • Англійська мова та англомовні культури
  • Архівування
  • Естетика
  • Етика
  • Етика – соціальна праця
  • Філософія
  • Історія
  • Медіальні вчення
  • Політологія
  • Психологія
  • Російські вчення
  • Соціальна праця
  • Словацька мова та література
  • Перекладач англійської та французької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та німецької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та російської мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач англійської та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та німецької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та російської мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач французької та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач німецької та російської мови (та культура цих країн)
  • Перекладач німецької та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач німецької та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач російської та словацької мови (та культура цих країн)
  • Перекладач російської та української мови (та культура цих країн)
  • Перекладач словацької та української мови (та культура цих країн)
  • Вчитель англійської мови та літератури (без комбінації)
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням історії
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням естетики
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель англійської мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням естетики
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель історії в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням етичного виховання
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням філософії
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель естетики в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням французької мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель філософії в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням музичного мистецтва
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель французької мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням німецької мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель музичного мистецтва в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням російської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням словацької мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель російської мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель російської мови та літератури (без комбінації)
  • Вчитель словацької мови та літератури (без комбінації)
  • Вчитель словацької мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель словацької мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель словацької мови та літератури в комбінації з викладанням української мови та літератури
  • Вчитель української мови та літератури в комбінації з викладанням громадянської грамотності
  • Вчитель української мови та літератури в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель образотворчого мистецтва (без комбінації)
  • Вчитель громадянської грамотності в комбінації з викладанням образотворчого мистецтва
  • Вчитель біології в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель екології в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель фізики в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель географії в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель математики в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель педагогіки в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель фізичної культури в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель русинської мови та літератури в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель угорської мови та літератури в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Вчитель ромської мови, літератури та реалій в комбінації з викладанням іншої дисципліни
  • Перекладач та вчитель угорської мови та культури
Пряшівський університет

Студентське життя

Гуртожитки

Пряшівський університет володіє мережею з п’яти гуртожитків, які оснащені блоковою системою, та мають підключення до швидкісного інтернету:

  • «ŠD 17 novembra č.11», «ŠD 17 novembra č.13» - в цих гуртожитках Пряшівського університету є кімнати для двох осіб (65 євро/особа/місяць), трьох (60 євро/особа/місяць) та чотирьох (55 євро/особа/місяць). 
  • «ŠD Exnárová č.36» - цей гуртожиток в Пряшові пропонує також проживання вдвох (57 євро/особа/місяць), втрьох (52 євро/особа/місяць), та вчотирьох в кімнаті (47 євро особа/місяць).
  • Гуртожиток «ŠD Námestie mládeže č. 2» пропонує студентам Пряшівського університету проживання вдвох, втрьох та вчотирьох за ціною 57, 52 та 47 євро за особу на місяць відповідно.
  • Проживання студента в одномісній кімнаті можливе завдяки «ŠD Námestie mládeže č. 2» де за оренду такої кімнати оплачується 90 євро/місяць. Ці пройшли повною реконструкцією. В гуртожитку також є кімнати на три особи за ціною 60 євро за місяць проживання.

Окрім кімнат для студентів, гуртожитки також пропонують кімнати для відвідувачів за ціною 10-15 євро/ніч. Всі ціни щодо проживання в гуртожитках Пряшівського університету актуалізовані від 01.09.2021

Їдальні

Харчування в Пряшівсьому університеті можливо у просторій їдальні, яка працює кожного дня, та пропонує студентам та педагогам велику кількість різноманітних страв. Харчуються тут студенти, переважно, на обід, але можуть також замовити вечерю, чи навіть прихопити щось на сніданок. Тому, їдальня студентам Пряшівського університету забезпечує повноцінне харчування: перша страва, друга страва, компот чи чай, солодощі та випічка. 

Ціни на обід становлять 1,80-2,50 євро – все залежить від обраного меню.

Також, студентам пропонується мобільний додаток MobilKredit2, за допомогою якого студенти Пряшівського університету можуть замовляти чи резервувати собі страву в своєму телефоні у будь-який час.

Спорт

Спорт займає особливу позицію у Пряшівському університеті. Адже, окрім Факультету спорту тут є п’ять спортивних клубів для всіх спортивних студентів інших факультетів в Пяшові. 

Найдовше при Пряшівському університетів працює «Telovýchovná jednota Slávia» цю організацію також можна зустріти під назвою «TJ Slávia PU». Вона була заснована ще в 1953 році! Сьогодні цей клуб пропонує всім студентам Пряшівського університету випробувати себе у наступних видах спорту:
 

  • Атлетика
  • Плавання
  • Водне поло
  • Шахи
  • Гімнастика
  • Тхеквондо
  • Теніс
  • Волейбол
  • Дзюдо
  • Футбол і текбол
  • Гандбол
  • Силові види спорту
Важливо знати!

Ти можеш відвідувати заняття спортом за невелику додаткову оплату, або записати собі відповідний предмет в розкладі, та займатися спортом безкоштовно з умовою належного відвідування занять. 

Пряшівський університет

Як проходить навчальний рік та коли канікули?

Зимовий семестр триває з 1 вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише з 15-20 вересня до 20 грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.

Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також на початок січня.

Літній семестр триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів - з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня - екзаменаційний період.

Літні канікули проходять від моменту складання всіх екзаменів (липень) до середини вересня. Чим швидше студент складе сесію, тим більше часу може провести вдома.

Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.

Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в Пряшівському університеті безкоштовне для українців та іноземців. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або в комбінації: словацька та англійська мови.

    Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в Пряшівському університеті в Словаччині. Ціна становитиме близько 900 євро за рік навчання.

  • Як швидко вивчити словацьку мову, щоб вступити?

    Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися в Пряшівському університеті. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами – словацьку мову потрібно вчити протягом року.

    Дізнайся актуальну пропозицію щодо групових та індивідуальних занять. Для цього напиши «словацька мова» в контактний формуляр. Не забуть вказати своє ім’я та номер телефону.

Якщо у тебе виникають інші запитання

щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом

Як вступити до Пряшівський університет

  • Біометричний паспорт або віза
  • Виписка оцінок зі школи за 8, 9, 10 клас + за перший семестр 11 класу
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Свідоцтво про народження
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси дитини в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Виписка оцінок з університета
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні в школі та в університеті, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
Це безкоштовно

Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією

Postupai: 24.10.2021

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