Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Словацький агротехнічний університет у Нітрі входив у 5 кращих вузів Словаччини; щоправда, за рік його обігнали такі університети, як: Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Прешівський університет, Університет Шафарикав Кошице, Університет Костянтина Філософа в Нітрі та Трнавський університет.
Тож, єдиний у Словаччині загальнонаціональний агротехнічний університет перемістився на 10 сходинку кращих університетів у 2020-ому році відносно оцінювання UniRank™.
Нітра – місто західної Словаччини оточене горами, а також - обласний центр. Нітру не можна назвати провінційним містечком попри її живописні краєвиди. Це словацьке місто, разом з такими містами, як Братислава, Жиліна, Кошице, стоїть на чолі прогресу. У величезному аграрному комплексі «Agrokomplex» відбуваються найбільші словацькі виставки автомобілів, аграрних культур, меблів і не тільки.
Словацький агротехнічний університет пропонує якісну вищу освіту у області інженерії та аграрної промисловості на трьох академічних ступенях - бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.
Агротехнічний університет пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн.
Безкоштовне навчання у цьому вузі проходить на словацькій мові. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів. Необхідне знання словацької мови.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 900 - 2 700 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Єдиний у Словаччині загальнонаціональний агротехнічний університет
Витоки Словацького агротехнічного (сільськогосподарського) університету тісно пов’язані з Технічним університетом в Братиславі, у якому був заснований відділ лісогосподарської та аграрної інженерії в 1941 році. Через п’ять років, Словацька народна рада на основі даного відділу створила окремий вуз в м. Кошице - вищий навчальний заклад аграрної та лісогосподарської інженерії.
Отже, новий словацький університет було засновано. Базою вузу були два факультети: Агрономічний факультет та Зоотехнічний факультет (Третій факультет – Ветеринарний, він залишився у м. Кошице, та перетворився на сучасний університет Ветеринарії та фармацевтики – (посилання)).
Пізніше, був заснований Транспортно-економічний факультет, а також Факультет механізації (пізніше перейменований на Технічний факультет). В 1995 році був заснований факультет Садівництва та садово-паркової інженерії. А ще через 7 років був заснований факультет Біотехнологій та харчових продуктів.
Наймолодшим факультетом є Факультет європейських вчень та регіонального розвитку (1994).
Сьогодні, Словацький агротехнічний університет у Нітрі є втіленням агротехнічної та сільськогосподарської вищої освіти у Словаччині. Цей вуз, зі своїми навчальними та науковими заходами, являється вагомою частиною європейського та світового освітнього простору. Він отримав статус сучасного освітнього закладу, який відображає потреби та запити сучасного часу в агро-харчовому секторі, як і в інших областях народного господарства.
На своїх шістьох факультетах пропонує широкий спектр спеціальностей, багато з яких є унікальними в Словаччині. Навчання відбувається в області природничих, економічних, технічних та соціальних наук на словацькій, комбінованій або англійській мовах.
Українські студенти можуть вступити в Словацький агротехнічний університет у Нітрі на безкоштовне навчання, яке відбувається на словацькій мові, або на платне, яке проходить на англійській мові. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький вуз на навчальну програму магістратури, яка проходить на словацькій мові, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.
За допомогою міжнародних програм Erasmus+ та CEEPUS а також Народного стипендійного фонду Словаччини та проектів білетеральної співпраці студенти сільськогосподарського (агротехнічного) університету мають можливість пройти частину навчання у інших країнах Європи та світу.
Нагадуємо, що за допомогою програми обміну студентами ERASMUS+ майже кожен студент, яких непогано володіє англійською мовою, може отримати досвід навчання або стажування у майже будь-якій європейській країні, а також отримувати щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро (розмір стипендії залежить від обраної країни). Цілий рік з кожного ступеня навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) Ти можеш використати на навчання у іншій країні, де зможеш також покращити свої знання іноземних мов, а можливо, навіть зав’язати контакти для подальшого працевлаштування в країні ЄС.
Словацький агротехнічний університет був першим у Словаччині, який отримав престижну нагороду ECTS Label від Європейської комісії за забезпечення вище описаних програм обміну студентами та системі трансферу кредитів за навчання (нагорода була отримана в 2010 році, та повторно в 2013 році).
Університет акредитований європейською комісією та виконує міжнародні європейські освітні стандарти.
Інфраструктура університету складається із шести факультетів, їдалень та гуртожитків, деканату, наукового комплексу AgroBioTech (практичні дослідження в області агро-біотехнологій, технологій, агро-господарстві, харчових технологій та біоенергетиці; науково-дослідницький центр оснащений сучасною технікою Європейського стандарту, яка дозволяє проводити дослідження міжнародного рівня) – і це ще далеко не все!
У розпорядженні університету знаходиться величезна територія, на якій розміщений ботанічний сад з різноманітною рослинністю (тут можна наїстися фруктів), арборетум та невеликий зоопарк а також місця догляду за тваринами. Також університет має свій центр інформаційних та комунікаційних технологій, дослідницьке бізнес-підприємство, видавництво SPU, центр університецького спору, організацію агротехнічних спеціалістів, свою велику бібліотеку експертний інститут та кар’єрний центр.
1952 рік – переломний момент в історії майже всіх державних вузів Словаччини: відбулася реорганізація університетів у Словаччині, в наслідок чого, Кошицький навчальний заклад аграрної та лісогосподарської інженерії був розділений на Сільськогосподарський університет в м. Нітра та на Університет лісництва та деревообробки в м. Зволен (посилання).
Ми, зазвичай, не рзповідаємо у описах словацьких вузів про історію їхніх корпусів, аби Ти отримав лише найбільш корисну для себе інформацію; але у випадку сільськогосподарського університету зробимо виняток:
Його головний корпус з великим круглим залом має унікальну та історично архітектурну конструкцію стелі виконану з бездоганним смаком та простотою, за що і відноситься до унікальних архітектурних споруд Європи. Варто зазначити, що в 2014 році аж дев’ять об’єктів в кампусі Словацького сільськогосподарського вузу було нагороджено статусом культурної пам’ятки Словаччини.
Кар’єрний центр Словацького агротехнічного університету забезпечує допомогу у визначенні з подальшим напрямком роботи в межах своєї спеціалізації, і не тільки. Агротехнічний університет щорічно проводить масштабні виставки та експозиції вакансій у головному корпусі цього державного вузу, на базі факультету, або ж у агрокомплексі. Сюди приїздлять працедавці з усієї Словаччини (особливо зі столиці – Братислави) у пошуку спеціалістів у агропромисловості, які мають широке уявлення про сучасні тенденції та техніку.
Випускники цього вузу можуть також працевлаштуватися за кордоном. Вакансію можна знайти звернувшись по допомогу на факультеті, або скориставшись однією з програм обміну студентами та досвідом, наприклад, можна поїхати на стажування за допомогою ERASMUS+, про який ми вже розповідали у цій статті. Варто додати, що скористатися такою можливістю поїхати у іншу країну, та отримувати щомісячну стипендію, можуть також випускники вузу у перший рік після випуску.
Університет дає сильну освітню базу, тому шукати вакансії можна і в індивідуальному порядку відповідно до своїх інтересів (Тобі потрібно залишити своє резюме на сайтах profesia, praca чи kariera).
1. Гуртожиток «Mladosť» Умови проживання:
Локація: Гуртожиток розташований на набережній у 3 хвилинах ходьби від історичного центру. Через дорогу від гуртожитку знаходиться торговий комплекс. З деяких балконів відкривається чудовий вид на річку Нітра, яка протікає одразу під гуртожитком. З іншого боку моста через річку Нітра знаходиться головний корпус агротехнічного університету, а за ним – наступний величезний торговий комплекс та агрокомплекс. Також сусідньою будовою до цього гуртожитку є спортивний центр агротехнічного вузу.
2. Гуртожиток «Antona Bernolaka» Умови проживання:
Локація: Гуртожиток знаходиться в кампусі університету, біля агрокомплексу. До центру міста - 10 хвилин пішки.
3. Гуртожиток «Akademická» Умови проживання:
Локація: Гуртожиток знаходиться в кампусі університету, біля агрокомплексу. До центру міста - 10 хвилин пішки.
4. Гуртожиток «Pľnohospodár» Умови проживання:
Локація: 15 хвилин від кампусу університету.
Українські студенти у Словаччині, як і словацькі студенти та студенти з інших кран, мають можливість харчуватися у їдальнях та буфетах, які є частиною студентського кампусу Словацького агротехнічного університету, або комплексу окремих факультетів.
Студентські їдальні агротехнічного університету пропонують електронну видачу (можна резервувати улюблені страви наперед) якісної їжі та накопичувальну систему за допомогою студентської картки ISIC (обід коштує 0,85-2.43 євро), можна замовити також піцу, та ласощі. Їдальні цього словацького вузу щорічно проводять опитування серед студентів щодо улюблених страв та побажань, а також пропонують вегетаріанські страви.
Студенти Агротехнічного університету у Словаччині можуть займатися спортом рамках навчання або у індивідуальному порядку. Центр спорту університету пропонує також літні та зимові курси у відповідних спортивних секціях.
В рамках навчання можна обрати аеробіку, футбол, баскетбол, волейбол, плавання, теніс, флейбол та атлетику, байдарки (сплав) та орієнтирний туризм, взимку – катання на лижах.
Окрім цього, студенти мають можливість записатися на різні гуртки танцю (хіп-хоп, регеттон, народні словацькі танці, класичні танці), на заняття йоги та аеробіки.
Можна також займатися у інших спортивних закладах, замовивши студентський абонемент у будь-якому спортивному комплексі.
В буфетах студент знайде недорогий, швидкий та смачний перекус.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВУЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Словацькому агротехнічному університеті у Нітрі безкоштовне для українців та іноземців країн СНГ. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається на словацькій мові, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися на англійській мові на платній формі навчання в Словацькому агротехнічному університеті у Нітрі, Ціна за таке навчання складає 900– 2 700 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
щодо мови або форми навчання,
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією