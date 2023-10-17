Витоки Словацького агротехнічного (сільськогосподарського) університету тісно пов’язані з Технічним університетом в Братиславі, у якому був заснований відділ лісогосподарської та аграрної інженерії в 1941 році. Через п’ять років, Словацька народна рада на основі даного відділу створила окремий вуз в м. Кошице - вищий навчальний заклад аграрної та лісогосподарської інженерії.

Отже, новий словацький університет було засновано. Базою вузу були два факультети: Агрономічний факультет та Зоотехнічний факультет (Третій факультет – Ветеринарний, він залишився у м. Кошице, та перетворився на сучасний університет Ветеринарії та фармацевтики – (посилання)).

Пізніше, був заснований Транспортно-економічний факультет, а також Факультет механізації (пізніше перейменований на Технічний факультет). В 1995 році був заснований факультет Садівництва та садово-паркової інженерії. А ще через 7 років був заснований факультет Біотехнологій та харчових продуктів.

Наймолодшим факультетом є Факультет європейських вчень та регіонального розвитку (1994).

Що собою представляє університет сьогодні?

Сьогодні, Словацький агротехнічний університет у Нітрі є втіленням агротехнічної та сільськогосподарської вищої освіти у Словаччині. Цей вуз, зі своїми навчальними та науковими заходами, являється вагомою частиною європейського та світового освітнього простору. Він отримав статус сучасного освітнього закладу, який відображає потреби та запити сучасного часу в агро-харчовому секторі, як і в інших областях народного господарства.

На своїх шістьох факультетах пропонує широкий спектр спеціальностей, багато з яких є унікальними в Словаччині. Навчання відбувається в області природничих, економічних, технічних та соціальних наук на словацькій, комбінованій або англійській мовах.

Українські студенти можуть вступити в Словацький агротехнічний університет у Нітрі на безкоштовне навчання, яке відбувається на словацькій мові, або на платне, яке проходить на англійській мові. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький вуз на навчальну програму магістратури, яка проходить на словацькій мові, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання.

За допомогою міжнародних програм Erasmus+ та CEEPUS а також Народного стипендійного фонду Словаччини та проектів білетеральної співпраці студенти сільськогосподарського (агротехнічного) університету мають можливість пройти частину навчання у інших країнах Європи та світу.

Нагадуємо, що за допомогою програми обміну студентами ERASMUS+ майже кожен студент, яких непогано володіє англійською мовою, може отримати досвід навчання або стажування у майже будь-якій європейській країні, а також отримувати щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро (розмір стипендії залежить від обраної країни). Цілий рік з кожного ступеня навчання (бакалаврат, магістратура, аспірантура) Ти можеш використати на навчання у іншій країні, де зможеш також покращити свої знання іноземних мов, а можливо, навіть зав’язати контакти для подальшого працевлаштування в країні ЄС.

Словацький агротехнічний університет був першим у Словаччині, який отримав престижну нагороду ECTS Label від Європейської комісії за забезпечення вище описаних програм обміну студентами та системі трансферу кредитів за навчання (нагорода була отримана в 2010 році, та повторно в 2013 році).

Університет акредитований європейською комісією та виконує міжнародні європейські освітні стандарти.

Інфраструктура університету складається із шести факультетів, їдалень та гуртожитків, деканату, наукового комплексу AgroBioTech (практичні дослідження в області агро-біотехнологій, технологій, агро-господарстві, харчових технологій та біоенергетиці; науково-дослідницький центр оснащений сучасною технікою Європейського стандарту, яка дозволяє проводити дослідження міжнародного рівня) – і це ще далеко не все!

У розпорядженні університету знаходиться величезна територія, на якій розміщений ботанічний сад з різноманітною рослинністю (тут можна наїстися фруктів), арборетум та невеликий зоопарк а також місця догляду за тваринами. Також університет має свій центр інформаційних та комунікаційних технологій, дослідницьке бізнес-підприємство, видавництво SPU, центр університецького спору, організацію агротехнічних спеціалістів, свою велику бібліотеку експертний інститут та кар’єрний центр.