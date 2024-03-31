Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету.
Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці (UniRank™ 2023) серед кращих університетів Словаччини. Технічний університет в Кошице пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких Авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців).
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Словацький агротехнічний університет у Нітрі входив у 5 кращих вузів Словаччини; щоправда, за рік його обігнали такі університети, як: Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Прешівський університет, Університет Шафарикав Кошице, Університет Костянтина Філософа в Нітрі та Трнавський університет.
Відповідно до оцінювання UniRank 2023, державний Жилінський університет у м.Жиліна посідає почеснечетверте місце у рейтингу кращих ВНЗ Словаччини. Щоправда, вже за оцінювання UniRank 2023 Жилінський університет спустився на сьому сходинку. Жилінський університет у м. Жиліна пропонує безкоштовну вищу освіту для українців тазакордонних студентів країн СНД.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.