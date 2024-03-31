Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Всі університети Технічні університети

Технічні університети

Технічні
01/01
Словацький технічний університет у Братиславі
Термін подачі заяви: до 30.04.2024

Словацький технічний університет у Братиславі

Напрямок: Технічний Творчій

Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету.

м. Братислава
Дізнатись детальніше
Технічний університет у Кошице
Термін подачі заяви: до 30.04.2023

Технічний університет у Кошице

Напрямок: Технічний Економічний

Технічний університет в Кошице знаходиться на 3 місці (UniRank™ 2023) серед  кращих університетів Словаччини. Технічний університет в Кошице пропонує великий спектр технічних спеціальностей, серед яких Авіаційний факультет (єдиний у Словаччині відкритий для іноземців). 

м. Кошице
Дізнатись детальніше
Словацький агротехнічний (сільськогосподарський) університет у Нітрі
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Словацький агротехнічний (сільськогосподарський) університет у Нітрі

Напрямок: Гуманітарний Технічний

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Словацький агротехнічний університет у Нітрі входив у 5 кращих вузів Словаччини; щоправда, за рік його обігнали такі університети, як: Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Прешівський університет, Університет Шафарикав Кошице, Університет Костянтина Філософа в Нітрі та Трнавський університет.

м. Нітра
Дізнатись детальніше
Жилінський університет
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Жилінський університет

Напрямок: Технічний Гуманітарний

Відповідно до оцінювання UniRank 2023, державний Жилінський університет у м.Жиліна посідає почеснечетверте місце у рейтингу кращих ВНЗ Словаччини. Щоправда, вже за оцінювання  UniRank 2023 Жилінський університет спустився на сьому сходинку. Жилінський університет у м. Жиліна пропонує безкоштовну вищу освіту для українців тазакордонних студентів країн СНД.

м. Жиліна
Дізнатись детальніше
Технічний університет у Зволені
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Технічний університет у Зволені

Напрямок: Технічний Економічний Творчій

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.

м. Зволен
Дізнатись детальніше