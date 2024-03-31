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Технические университеты

Технические
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Словацкий технический университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 30.04.2024

Словацкий технический университет в Братиславе

Направление: Техническое Творческое

Согласно рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацкий технический университет в Братиславе входит в 550 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников. Например, 94% выпускников Факультета информатики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности после окончания этого факультета.

г. Братислава
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Технический университет в Кошице
Термин подачи заявки: до 30.04.2023

Технический университет в Кошице

Направление: Техническое Экономическое

Технический университет в Кошице находится на 3 месте (UniRank™ 2023) среди лучших университетов Словакии. Технический университет в Кошице предлагает большой спектр технических специальностей, среди которых Авиационный факультет (единственный в Словакии для иностранцев). 

г. Кошице
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Словацкий агротехнический (сельскохозяйственный) университет в Нитре
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Словацкий агротехнический (сельскохозяйственный) университет в Нитре

Направление: Гуманитарное Техническое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Словацкий агротехнический университет в Нитре входил в 5 лучших вузов Словакии; правда, за год его обогнали такие университеты, как Университет Матея Бела в Банской Быстрице, Прешовский университет, Университет Шафарикав Кошице, Университет Константина Философа в Нитре и Трнавский университет.

г. Нитра
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Жилинский университет
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Жилинский университет

Направление: Техническое Гуманитарное

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Жилинский университет в г. Жилина занимает почетное четвертое место в рейтинге лучших вузов Словакии.  Правда, уже по оценкам UniRank ™ 2023 Жилинский университет спустился на седьмую строчку. Жилинский университет в г. Жилина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.

г. Жилина
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Технический университет в Зволене
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Технический университет в Зволене

Направление: Техническое Экономическое Творческое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 список  лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переактридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.

г. Зволен
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