Согласно оценке UniRank ™ 2024 - Словацкий технический университет в Братиславе (STU) находится на 2 месте среди лучших университетов Словакии. В рейтинге QS World University Rankings 2016 он входит в 500 лучших университетов мира. Его факультеты также уже давно занимают передовые позиции в рейтинге ARRA.
Например, Факультет химической и пищевой промышленности в Словацком техническом университете в Братиславе уже более 15 лет находится среди факультетов, которые возглавляют рейтинг.
Согласно рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацкий технический университет в Братиславе входит в 550 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников. Например, 94% выпускников Факультета информатики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности после окончания этого факультета. ИТ факультет STU имеет международную аккредитацию кембриджского уровня.
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
100% абитуриентов, которые обратились к нам с желанием учиться в STU - поступили. Поступление - без экзаменов почти на все специальности
Университет начал формироваться еще в 1762 году, когда в г. Банская Щавница была основана Горная академия. В то время это был «БУМ» на всю Европу, поскольку впервые технические науки начали изучаться университетским методом. Сейчас в Банской Щавнице находится учебно-рекреационная зона Факультета архитектуры и дизайна STU. Весь исторический центр Банской Щавницы относится к юнеско.
В пятидесятых годах двадцатого века факультеты начали менять свои названия и специализации, приспосабливаясь и приобщаясь к созданию нового технического прогресса.
Например, Факультет специальных наук переквалифицировался в Горный факультет, а Факультет экономической инженерии приобрел три полноценные направления: химическое, строительное и машиностроительное, которые позже стали независимыми факультетами.
В 1991 году университет переименовали в Словацкий технический университет в Братиславе (STU), который во время всей истории возглавлял технические университеты в Словакии. В 1937 году современный Словацкий технический университет в Братиславе стал первой политехникой в Словакии, которая была локализована в Кошице. Со своей разнообразностью технических направлений, этот словацкий университет занял важное место в истории Словакии. Еще через два года университет перебрался в Братиславу с названием «Словацкий университет технический».
Сейчас Словацкий технический университет является современным научно-исследовательским учебным заведением, которое очень хорошо финансирует государство. Словацкий технический университет в Братиславе предлагает самый широкий в Словакии выбор технических специальностей. Университет обеспечивает всех иностранных студентов местом в общежитии. Важно знать, что почти на все факультеты Словацкого технического университета в Тебя есть возможность поступить, не сдавая вступительных экзаменов. Поступить в университет довольно легко, обучение будет интересным и интенсивным.
Компьютерные технологии, кибербезопасность, ИТ, искусственный интеллект, строительство, архитектура, дизайн, ландшафтная архитектура, биотехнологии, пищевая и фармацевтическая промышленность, машинотехническое строительство, материалотехническое строительство, менеджмент, инвестиции и многое другое.
На международном уровне Словацкий технический университет сотрудничает с огромным количеством иностранных университетов из таких стран, как: Германия, Австрия, Англия, Франция, Швеция, Норвегия, Испания, Америка, Хорватия, Турция и другие, в которые Ты можешь попасть на учебу по обмену от STU и получать ежемесячную стипендию.
Ежегодно, университет отправляет в разные страны мира около 500 своих студентов.
STU - престижный словацкий университет, который усиленно готовит студента к практике, и работодатели это оценивают. Поэтому выпускники STU относятся к наиболее востребованным и высокооплачиваемым на рынке труда в Словакии и за ее пределами.
Ежегодно, каждый факультет устраивает выставки рынка труда, где студент имеет возможность узнать все о трудоустройстве непосредственно от работодателя, также узнать возможную рабочую позицию и познакомиться с данным предприятием. Работодатели с радостью посещают студентов в STU, ведь каждый из них хочет привлечь выпускников именно лучшего словацкого университета к своему предприятию.
Студенты трудоустраиваются уже во время обучения на старших курсах. На сайте университета Ты всегда можешь найти предложения по трудоустройству.
Общежития STU расположены в самом центре города, являются современными и оснащенными всем необходимым.
В основном, это блочные системы, с комнатами, в которых проживают 2-3 человека. В блоке одна, две или три комнаты. Все общежития оснащены скоростным интернетом. Некоторые общежития оснащены столовой, спортзалом, залом для танцев или тренажерным залом непосредственно в корпусе.
Цена за проживание колеблется в пределах 62-87 евро на месяц.
Корпуса факультетов и общежитий сопровождаются столовыми и буфетами, которые обеспечивают вкусное и полноценное питание за низкую студенческую цену.
Словацкий технический университет обладает комплексом с 7 столовых в таких зданиях: общежитие Юра Гронца, общежитие Млада Гарда, Строительный факультет, Факультет электротехники, Факультет химической и пищевой промышленности, ректорат STU, столовая Милоша Угра в Трнаве.
Гурманам советуем резервировать вкусные блюда зарание, через интернет или с помощью автомата, находящегося возле каждой столовой. В любом случае здесь Тебя всегда с радостью накормят вне зависимости от того, резервировал Ты блюдо или нет. Главное условие - на Твоей карте ISIC должно быть хотя бы 1,50 - 2 евро для обеда.
STU предлагает Тебе большой спорткомплекс, в который входит:
Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!
Зимний семестр длится с 1 сентября до середины февраля, но учебный процесс длится всего с 15-20 сентября по 20 декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также на начало января.
Летний семестр длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы начинаются с момента сдачи всех экзаменов (июль) до середины сентября. Чем быстрее студент сдаст сессию, тем больше времени может провести дома.
Учебный год состоит из двух академических семестров зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.
Обучение в Словацком техническом университете в Братиславе бесплатное для украинцев и граждан стран СНГ. Для поступления нужно обладать словацким языком на достаточном уровне (B1-B2), но сертификат по большей части не требуется. Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке.
Ты можешь учиться на английском языке на платной форме обучения в Словацком техническом университете в Братиславе, цена за такое обучение будет составлять от 1500 € до 4000 € в год - в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы поступить и успешно учиться. Возможны индивидуальные или групповые занятия. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с нашим репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией