В 1991 году университет переименовали в Словацкий технический университет в Братиславе (STU), который во время всей истории возглавлял технические университеты в Словакии. В 1937 году современный Словацкий технический университет в Братиславе стал первой политехникой в Словакии, которая была локализована в Кошице. Со своей разнообразностью технических направлений, этот словацкий университет занял важное место в истории Словакии. Еще через два года университет перебрался в Братиславу с названием «Словацкий университет технический».

Сегодня

Сейчас Словацкий технический университет является современным научно-исследовательским учебным заведением, которое очень хорошо финансирует государство. Словацкий технический университет в Братиславе предлагает самый широкий в Словакии выбор технических специальностей. Университет обеспечивает всех иностранных студентов местом в общежитии. Важно знать, что почти на все факультеты Словацкого технического университета в Тебя есть возможность поступить, не сдавая вступительных экзаменов. Поступить в университет довольно легко, обучение будет интересным и интенсивным.

Области, которые Ты можешь изучать

Компьютерные технологии, кибербезопасность, ИТ, искусственный интеллект, строительство, архитектура, дизайн, ландшафтная архитектура, биотехнологии, пищевая и фармацевтическая промышленность, машинотехническое строительство, материалотехническое строительство, менеджмент, инвестиции и многое другое.

На международном уровне Словацкий технический университет сотрудничает с огромным количеством иностранных университетов из таких стран, как: Германия, Австрия, Англия, Франция, Швеция, Норвегия, Испания, Америка, Хорватия, Турция и другие, в которые Ты можешь попасть на учебу по обмену от STU и получать ежемесячную стипендию.

Ежегодно, университет отправляет в разные страны мира около 500 своих студентов.

Перспектива трудоустройства

STU - престижный словацкий университет, который усиленно готовит студента к практике, и работодатели это оценивают. Поэтому выпускники STU относятся к наиболее востребованным и высокооплачиваемым на рынке труда в Словакии и за ее пределами.

Ежегодно, каждый факультет устраивает выставки рынка труда, где студент имеет возможность узнать все о трудоустройстве непосредственно от работодателя, также узнать возможную рабочую позицию и познакомиться с данным предприятием. Работодатели с радостью посещают студентов в STU, ведь каждый из них хочет привлечь выпускников именно лучшего словацкого университета к своему предприятию.

Студенты трудоустраиваются уже во время обучения на старших курсах. На сайте университета Ты всегда можешь найти предложения по трудоустройству.