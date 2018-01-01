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Ландшафт и ландшафтное планирование

Учебная программа: Ландшафт и ландшафтное планирование в STU

Хочешь получить высшее образование в Словакии по направлению архитектуры и экологии? Тогда программа бакалавриата «Ландшафт и ландшафтное планирование» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это отличный шанс построить карьеру в сфере ландшафтной архитектуры, устойчивого землепользования и экологического проектирования в Европе. Обучение проходит на словацком языке и бесплатно, а поступление возможно без экзаменов.

Программа особенно актуальна для абитуриентов из Украины, ведь она предлагает бесплатное образование для украинцев и доступ к европейскому рынку труда после завершения учёбы. Это реальный путь получить бесплатное образование в Европе с поддержкой и перспективой трудоустройства.

О программе

Эта программа высшего образования ориентирована на студентов, стремящихся развиваться в области ландшафтной архитектуры, территориального планирования, экологии и устойчивого развития. Учебный план объединяет технические дисциплины, креативный подход и экологическое мышление, формируя компетенции, необходимые для проектирования современных природных и урбанизированных пространств.

Чему вы научитесь?

  • Работать с 2D и 3D CAD/BIM программами (AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 3DSMax);
  • Выполнять геодезические измерения, картографирование и 3D-сканирование объектов окружающей среды;
  • Анализировать природные условия, работать с ГИС и моделировать гидрологические процессы;
  • Создавать ландшафтные схемы и проекты озеленения, проектировать био-коридоры, водоотводные и мелиоративные системы;
  • Оценивать эрозионные угрозы и разрабатывать комплексные решения для их предотвращения;
  • Изучать взаимодействие вода–почва–воздух с точки зрения устойчивого развития.

Ключевые знания и навыки

  • Глубокие знания в области математики, физики, геотехники, гидромеханики и экологии;
  • Умение готовить техническую документацию и карты для проектных целей;
  • Навыки визуализации и презентации проектов;
  • Анализ состояния экологических и инженерных компонентов ландшафта;
  • Знание стандартов экологического и градостроительного проектирования на национальном и европейском уровнях.

Кому подойдет эта программа?

Программа подойдёт тем, кто:

  • Ищет бесплатное образование в Европе с перспективой работы по специальности;
  • Хочет учиться в Словакии бесплатно на словацком языке и получить качественное высшее образование;
  • Интересуется архитектурой, экологией, природой и устойчивым развитием;
  • Любит рисовать, проектировать и работать с пространством как в художественном, так и инженерном контексте.

Как поступить

Поступай с Postupai! Мы поможем на всех этапах: подготовка и перевод документов, нотариальное заверение, регистрация в STU и полное сопровождение. Поступление проходит без вступительных экзаменов — легко, быстро и без стресса.

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Учебный план: Ландшафт и ландшафтное планирование в STU

Условия успешного завершения обучения

  • Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
  • Набрать 180 кредитов
  • Сдать государственный экзамен

Условия перехода к следующей части обучения

  • Набрать минимальное количество кредитов:
    • Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
    • Минимум 30 кредитов за академический год
  • Сдать все повторно записанные предметы
  • Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту

1 курс

1 семестр

  • Описательная геометрия
  • Геодезия в строительстве
  • Геология
  • Математика 1
  • Компьютерная поддержка проектирования
  • Строительные материалы
  • Основы экологической инженерии

2 семестр

  • CAD-системы в ландшафтном планировании
  • Дендрология 1
  • Физика 1
  • Гидромеханика
  • Физическое воспитание 1
  • Урбанизм и территориальное планирование
  • Основы количественных методов
  • Обязательные по выбору: Английский язык 1 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 1 (базовый и продвинутый)

2 курс

3 семестр

  • Ателье по ландшафтному планированию 1
  • Географические информационные системы
  • Гидравлика подземных вод
  • Гидрология
  • Химия воды и элементов окружающей среды
  • Физическое воспитание 2
  • Окружающая среда и гигиена окружающей среды
  • Обязательные по выбору: Английский язык 2 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 2 (базовый и продвинутый)

4 семестр

  • Ателье по ландшафтному планированию 2
  • Картографический фонд и кадастр недвижимости
  • Механика грунтов
  • Выбранные главы из конструкций гражданских зданий
  • Полевые занятия по геодезии, ландшафтному делу и планированию
  • 3D-визуализация
  • Обязательные по выбору: Английский язык 3 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 3 (базовый и продвинутый)
  • Обязательные по выбору: Травы и дендрология 2, Оценка экологических рисков

3 курс

5 семестр

  • Ателье по ландшафтному планированию 3
  • Экологическая геотехника
  • Ландшафтно-экологическое планирование
  • Лабораторные занятия по ландшафтному делу
  • Управление почвенной влагой
  • Инженерные сооружения санитарного назначения
  • Обязательные по выбору: Геотехнические сооружения, Устойчивое использование ландшафта

6 семестр

  • Бакалаврская работа
  • Экскурсия
  • Водное хозяйство в городской и природной среде
  • Управление отходами 1
  • Сооружения для защиты и использования ландшафта
  • Основы права
  • Обязательные по выбору: Адаптационные меры к изменению климата, Проект 2 — Сооружения по охране окружающей среды, Проект 2 — Сооружения на водных потоках

Карьера и продолжение обучения по программе «Ландшафт и ландшафтное планирование»

Бакалаврская программа Ландшафт и ландшафтное планирование в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе — это отличная возможность получить высшее образование в Словакии и построить профессиональную карьеру в области устойчивого развития территорий и охраны окружающей среды. Обучение в Словакии на этой программе сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками, которые востребованы на рынке труда в ЕС.

Продолжение обучения

После окончания бакалавриата в STU студенты могут продолжить обучение в магистратуре по той же специальности — Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Также открыта возможность перехода на родственные направления: водное хозяйство, экологическая инженерия, региональное и территориальное планирование. Для желающих углубить свои знания возможна учёба в докторантуре по направлению Krajinárstvo.

Профессии и возможности трудоустройства

После учёбы в Братиславе выпускники находят работу как в Словакии, так и в других странах Европейского союза, где ценится высшее образование в области ландшафтного планирования. Выпускники программы востребованы в следующих сферах:

  • Проектные и архитектурные бюро, специализирующиеся на ландшафтном дизайне и озеленении;
  • Государственные и муниципальные органы, занимающиеся охраной окружающей среды и региональным развитием на местном, региональном, национальном и европейском уровне;
  • Словацкое водохозяйственное предприятие (Slovenský vodohospodársky podnik);
  • Организации по управлению и эксплуатации инженерных и экологических сетей;
  • Компании по утилизации и переработке коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов;
  • Экологический менеджмент на производственных предприятиях;
  • Некоммерческие и третьесекторные организации, работающие в сфере устойчивого развития и экологии;
  • Фирмы, занимающиеся экологическим аудитом и оценкой загрязнения окружающей среды.

После окончания STU выпускники обладают конкурентоспособными знаниями, позволяющими им реализовать себя в любой стране ЕС. Универсальность этой образовательной программы делает её актуальной для тех, кто стремится работать в сферах ландшафтной архитектуры, экологического планирования и управления природными ресурсами.

Как поступить на программу «Ландшафт и ландшафтное планирование» в STU

Бакалавриат «Ландшафт и ландшафтное планирование» предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить европейское образование в области экологического планирования, территориального развития и устойчивой архитектуры в Словакии.

Программа реализуется в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) на строительном факультете (Stavebná fakulta) и проходит полностью на словацком языке. Она подходит как для граждан Словакии, так и для иностранных студентов, включая украинцев, заинтересованных в обучении за границей. Это направление является отличным выбором для тех, кто ищет обучение для украинцев с возможностью учиться бесплатно и без вступительных экзаменов.

Этапы приёма

1-й этап:

  • Приём заявлений — до 30 апреля
  • Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
  • Приём осуществляется без вступительных экзаменов

2-й этап (при наличии свободных мест):

  • Список программ — до 15 июля
  • Приём заявлений — до 4 августа
  • Заседание комиссии — во второй половине августа
  • Приём также без вступительных экзаменов

Необходимые документы

  • Заверенная копия аттестата с приложением
  • Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
  • Резюме
  • Нострификация документа об образовании
  • Подтверждение знания словацкого языка (уровень минимум B1)

Важно: без подтверждения языковых знаний кандидат не может быть зачислен.

Условия зачисления

Главное условие — наличие нострифицированного аттестата. При его отсутствии абитуриент может быть зачислен условно, при условии, что документ будет предоставлен до даты официального зачисления.

Поступай с Postupai

Postupai поможет тебе пройти весь путь от выбора программы до получения студенческого ВНЖ:

  • Подбор программы и факультета
  • Подготовка и перевод документов
  • Подача заявки без ошибок
  • Сопровождение при нострификации и оформлении ВНЖ
  • Личная поддержка до начала учёбы

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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