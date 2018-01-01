Учебная программа: Ландшафт и ландшафтное планирование в STU Хочешь получить высшее образование в Словакии по направлению архитектуры и экологии? Тогда программа бакалавриата «Ландшафт и ландшафтное планирование» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это отличный шанс построить карьеру в сфере ландшафтной архитектуры, устойчивого землепользования и экологического проектирования в Европе. Обучение проходит на словацком языке и бесплатно, а поступление возможно без экзаменов. Программа особенно актуальна для абитуриентов из Украины, ведь она предлагает бесплатное образование для украинцев и доступ к европейскому рынку труда после завершения учёбы. Это реальный путь получить бесплатное образование в Европе с поддержкой и перспективой трудоустройства. Название программы: Ландшафт и ландшафтное планирование

Ландшафт и ландшафтное планирование Университет: Словацкий технический университет в Братиславе

Словацкий технический университет в Братиславе Факультет: Строительный факультет

Строительный факультет Язык обучения: словацкий

словацкий Уровень образования: бакалавриат (Bc.)

бакалавриат (Bc.) Форма обучения: очная

очная Продолжительность: 3 года

3 года Место обучения: Братислава

Братислава Стоимость обучения: Бесплатно

Бесплатно Поступление: без экзаменов О программе Эта программа высшего образования ориентирована на студентов, стремящихся развиваться в области ландшафтной архитектуры, территориального планирования, экологии и устойчивого развития. Учебный план объединяет технические дисциплины, креативный подход и экологическое мышление, формируя компетенции, необходимые для проектирования современных природных и урбанизированных пространств. Чему вы научитесь? Работать с 2D и 3D CAD/BIM программами (AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 3DSMax);

Выполнять геодезические измерения, картографирование и 3D-сканирование объектов окружающей среды;

объектов окружающей среды; Анализировать природные условия, работать с ГИС и моделировать гидрологические процессы;

Создавать ландшафтные схемы и проекты озеленения, проектировать био-коридоры, водоотводные и мелиоративные системы ;

; Оценивать эрозионные угрозы и разрабатывать комплексные решения для их предотвращения;

и разрабатывать комплексные решения для их предотвращения; Изучать взаимодействие вода–почва–воздух с точки зрения устойчивого развития. Ключевые знания и навыки Глубокие знания в области математики, физики, геотехники, гидромеханики и экологии ;

; Умение готовить техническую документацию и карты для проектных целей;

Навыки визуализации и презентации проектов;

Анализ состояния экологических и инженерных компонентов ландшафта ;

; Знание стандартов экологического и градостроительного проектирования на национальном и европейском уровнях. Кому подойдет эта программа? Программа подойдёт тем, кто: Ищет бесплатное образование в Европе с перспективой работы по специальности;

с перспективой работы по специальности; Хочет учиться в Словакии бесплатно на словацком языке и получить качественное высшее образование;

и получить качественное высшее образование; Интересуется архитектурой, экологией, природой и устойчивым развитием ;

; Любит рисовать, проектировать и работать с пространством как в художественном, так и инженерном контексте. Как поступить Поступай с Postupai! Мы поможем на всех этапах: подготовка и перевод документов, нотариальное заверение, регистрация в STU и полное сопровождение. Поступление проходит без вступительных экзаменов — легко, быстро и без стресса. Заполни заявку сейчас и начни учёбу в Словакии уже в этом году!

Учебный план: Ландшафт и ландшафтное планирование в STU Условия успешного завершения обучения Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов

Набрать 180 кредитов

Сдать государственный экзамен Условия перехода к следующей части обучения Набрать минимальное количество кредитов: Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения Минимум 30 кредитов за академический год

Сдать все повторно записанные предметы

Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту 1 курс 1 семестр Описательная геометрия

Геодезия в строительстве

Геология

Математика 1

Компьютерная поддержка проектирования

Строительные материалы

Основы экологической инженерии 2 семестр CAD-системы в ландшафтном планировании

Дендрология 1

Физика 1

Гидромеханика

Физическое воспитание 1

Урбанизм и территориальное планирование

Основы количественных методов

Обязательные по выбору: Английский язык 1 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 1 (базовый и продвинутый) 2 курс 3 семестр Ателье по ландшафтному планированию 1

Географические информационные системы

Гидравлика подземных вод

Гидрология

Химия воды и элементов окружающей среды

Физическое воспитание 2

Окружающая среда и гигиена окружающей среды

Обязательные по выбору: Английский язык 2 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 2 (базовый и продвинутый) 4 семестр Ателье по ландшафтному планированию 2

Картографический фонд и кадастр недвижимости

Механика грунтов

Выбранные главы из конструкций гражданских зданий

Полевые занятия по геодезии, ландшафтному делу и планированию

3D-визуализация

Обязательные по выбору: Английский язык 3 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 3 (базовый и продвинутый)

Английский язык 3 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 3 (базовый и продвинутый) Обязательные по выбору: Травы и дендрология 2, Оценка экологических рисков 3 курс 5 семестр Ателье по ландшафтному планированию 3

Экологическая геотехника

Ландшафтно-экологическое планирование

Лабораторные занятия по ландшафтному делу

Управление почвенной влагой

Инженерные сооружения санитарного назначения

Обязательные по выбору: Геотехнические сооружения, Устойчивое использование ландшафта 6 семестр Бакалаврская работа

Экскурсия

Водное хозяйство в городской и природной среде

Управление отходами 1

Сооружения для защиты и использования ландшафта

Основы права

Обязательные по выбору: Адаптационные меры к изменению климата, Проект 2 — Сооружения по охране окружающей среды, Проект 2 — Сооружения на водных потоках

Карьера и продолжение обучения по программе «Ландшафт и ландшафтное планирование» Бакалаврская программа Ландшафт и ландшафтное планирование в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе — это отличная возможность получить высшее образование в Словакии и построить профессиональную карьеру в области устойчивого развития территорий и охраны окружающей среды. Обучение в Словакии на этой программе сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками, которые востребованы на рынке труда в ЕС. Продолжение обучения После окончания бакалавриата в STU студенты могут продолжить обучение в магистратуре по той же специальности — Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Также открыта возможность перехода на родственные направления: водное хозяйство, экологическая инженерия, региональное и территориальное планирование. Для желающих углубить свои знания возможна учёба в докторантуре по направлению Krajinárstvo. Профессии и возможности трудоустройства После учёбы в Братиславе выпускники находят работу как в Словакии, так и в других странах Европейского союза, где ценится высшее образование в области ландшафтного планирования. Выпускники программы востребованы в следующих сферах: Проектные и архитектурные бюро, специализирующиеся на ландшафтном дизайне и озеленении ;

; Государственные и муниципальные органы, занимающиеся охраной окружающей среды и региональным развитием на местном, региональном, национальном и европейском уровне;

на местном, региональном, национальном и европейском уровне; Словацкое водохозяйственное предприятие (Slovenský vodohospodársky podnik);

Организации по управлению и эксплуатации инженерных и экологических сетей ;

; Компании по утилизации и переработке коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов ;

; Экологический менеджмент на производственных предприятиях;

Некоммерческие и третьесекторные организации, работающие в сфере устойчивого развития и экологии;

Фирмы, занимающиеся экологическим аудитом и оценкой загрязнения окружающей среды. После окончания STU выпускники обладают конкурентоспособными знаниями, позволяющими им реализовать себя в любой стране ЕС. Универсальность этой образовательной программы делает её актуальной для тех, кто стремится работать в сферах ландшафтной архитектуры, экологического планирования и управления природными ресурсами.