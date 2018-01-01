Учебная программа: Ландшафт и ландшафтное планирование в STU
Хочешь получить высшее образование в Словакии по направлению архитектуры и экологии? Тогда программа бакалавриата «Ландшафт и ландшафтное планирование» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это отличный шанс построить карьеру в сфере ландшафтной архитектуры, устойчивого землепользования и экологического проектирования в Европе. Обучение проходит на словацком языке и бесплатно, а поступление возможно без экзаменов.
Программа особенно актуальна для абитуриентов из Украины, ведь она предлагает бесплатное образование для украинцев и доступ к европейскому рынку труда после завершения учёбы. Это реальный путь получить бесплатное образование в Европе с поддержкой и перспективой трудоустройства.
- Название программы: Ландшафт и ландшафтное планирование
- Университет: Словацкий технический университет в Братиславе
- Факультет: Строительный факультет
- Язык обучения: словацкий
- Уровень образования: бакалавриат (Bc.)
- Форма обучения: очная
- Продолжительность: 3 года
- Место обучения: Братислава
- Стоимость обучения: Бесплатно
- Поступление: без экзаменов
О программе
Эта программа высшего образования ориентирована на студентов, стремящихся развиваться в области ландшафтной архитектуры, территориального планирования, экологии и устойчивого развития. Учебный план объединяет технические дисциплины, креативный подход и экологическое мышление, формируя компетенции, необходимые для проектирования современных природных и урбанизированных пространств.
Чему вы научитесь?
- Работать с 2D и 3D CAD/BIM программами (AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 3DSMax);
- Выполнять геодезические измерения, картографирование и 3D-сканирование объектов окружающей среды;
- Анализировать природные условия, работать с ГИС и моделировать гидрологические процессы;
- Создавать ландшафтные схемы и проекты озеленения, проектировать био-коридоры, водоотводные и мелиоративные системы;
- Оценивать эрозионные угрозы и разрабатывать комплексные решения для их предотвращения;
- Изучать взаимодействие вода–почва–воздух с точки зрения устойчивого развития.
Ключевые знания и навыки
- Глубокие знания в области математики, физики, геотехники, гидромеханики и экологии;
- Умение готовить техническую документацию и карты для проектных целей;
- Навыки визуализации и презентации проектов;
- Анализ состояния экологических и инженерных компонентов ландшафта;
- Знание стандартов экологического и градостроительного проектирования на национальном и европейском уровнях.
Кому подойдет эта программа?
Программа подойдёт тем, кто:
- Ищет бесплатное образование в Европе с перспективой работы по специальности;
- Хочет учиться в Словакии бесплатно на словацком языке и получить качественное высшее образование;
- Интересуется архитектурой, экологией, природой и устойчивым развитием;
- Любит рисовать, проектировать и работать с пространством как в художественном, так и инженерном контексте.
Как поступить
Поступай с Postupai! Мы поможем на всех этапах: подготовка и перевод документов, нотариальное заверение, регистрация в STU и полное сопровождение. Поступление проходит без вступительных экзаменов — легко, быстро и без стресса.
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Учебный план: Ландшафт и ландшафтное планирование в STU
Условия успешного завершения обучения
- Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
- Набрать 180 кредитов
- Сдать государственный экзамен
Условия перехода к следующей части обучения
- Набрать минимальное количество кредитов:
- Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
- Минимум 30 кредитов за академический год
- Сдать все повторно записанные предметы
- Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту
1 курс
1 семестр
- Описательная геометрия
- Геодезия в строительстве
- Геология
- Математика 1
- Компьютерная поддержка проектирования
- Строительные материалы
- Основы экологической инженерии
2 семестр
- CAD-системы в ландшафтном планировании
- Дендрология 1
- Физика 1
- Гидромеханика
- Физическое воспитание 1
- Урбанизм и территориальное планирование
- Основы количественных методов
- Обязательные по выбору: Английский язык 1 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 1 (базовый и продвинутый)
2 курс
3 семестр
- Ателье по ландшафтному планированию 1
- Географические информационные системы
- Гидравлика подземных вод
- Гидрология
- Химия воды и элементов окружающей среды
- Физическое воспитание 2
- Окружающая среда и гигиена окружающей среды
- Обязательные по выбору: Английский язык 2 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 2 (базовый и продвинутый)
4 семестр
- Ателье по ландшафтному планированию 2
- Картографический фонд и кадастр недвижимости
- Механика грунтов
- Выбранные главы из конструкций гражданских зданий
- Полевые занятия по геодезии, ландшафтному делу и планированию
- 3D-визуализация
- Обязательные по выбору: Английский язык 3 (базовый и продвинутый), Немецкий язык 3 (базовый и продвинутый)
- Обязательные по выбору: Травы и дендрология 2, Оценка экологических рисков
3 курс
5 семестр
- Ателье по ландшафтному планированию 3
- Экологическая геотехника
- Ландшафтно-экологическое планирование
- Лабораторные занятия по ландшафтному делу
- Управление почвенной влагой
- Инженерные сооружения санитарного назначения
- Обязательные по выбору: Геотехнические сооружения, Устойчивое использование ландшафта
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Экскурсия
- Водное хозяйство в городской и природной среде
- Управление отходами 1
- Сооружения для защиты и использования ландшафта
- Основы права
- Обязательные по выбору: Адаптационные меры к изменению климата, Проект 2 — Сооружения по охране окружающей среды, Проект 2 — Сооружения на водных потоках
Карьера и продолжение обучения по программе «Ландшафт и ландшафтное планирование»
Бакалаврская программа Ландшафт и ландшафтное планирование в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе — это отличная возможность получить высшее образование в Словакии и построить профессиональную карьеру в области устойчивого развития территорий и охраны окружающей среды. Обучение в Словакии на этой программе сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками, которые востребованы на рынке труда в ЕС.
Продолжение обучения
После окончания бакалавриата в STU студенты могут продолжить обучение в магистратуре по той же специальности — Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Также открыта возможность перехода на родственные направления: водное хозяйство, экологическая инженерия, региональное и территориальное планирование. Для желающих углубить свои знания возможна учёба в докторантуре по направлению Krajinárstvo.
Профессии и возможности трудоустройства
После учёбы в Братиславе выпускники находят работу как в Словакии, так и в других странах Европейского союза, где ценится высшее образование в области ландшафтного планирования. Выпускники программы востребованы в следующих сферах:
- Проектные и архитектурные бюро, специализирующиеся на ландшафтном дизайне и озеленении;
- Государственные и муниципальные органы, занимающиеся охраной окружающей среды и региональным развитием на местном, региональном, национальном и европейском уровне;
- Словацкое водохозяйственное предприятие (Slovenský vodohospodársky podnik);
- Организации по управлению и эксплуатации инженерных и экологических сетей;
- Компании по утилизации и переработке коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов;
- Экологический менеджмент на производственных предприятиях;
- Некоммерческие и третьесекторные организации, работающие в сфере устойчивого развития и экологии;
- Фирмы, занимающиеся экологическим аудитом и оценкой загрязнения окружающей среды.
После окончания STU выпускники обладают конкурентоспособными знаниями, позволяющими им реализовать себя в любой стране ЕС. Универсальность этой образовательной программы делает её актуальной для тех, кто стремится работать в сферах ландшафтной архитектуры, экологического планирования и управления природными ресурсами.
Как поступить на программу «Ландшафт и ландшафтное планирование» в STU
Бакалавриат «Ландшафт и ландшафтное планирование» предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить европейское образование в области экологического планирования, территориального развития и устойчивой архитектуры в Словакии.
Программа реализуется в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) на строительном факультете (Stavebná fakulta) и проходит полностью на словацком языке. Она подходит как для граждан Словакии, так и для иностранных студентов, включая украинцев, заинтересованных в обучении за границей. Это направление является отличным выбором для тех, кто ищет обучение для украинцев с возможностью учиться бесплатно и без вступительных экзаменов.
Этапы приёма
1-й этап:
- Приём заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
2-й этап (при наличии свободных мест):
- Список программ — до 15 июля
- Приём заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Приём также без вступительных экзаменов
Необходимые документы
- Заверенная копия аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
- Резюме
- Нострификация документа об образовании
- Подтверждение знания словацкого языка (уровень минимум B1)
Важно: без подтверждения языковых знаний кандидат не может быть зачислен.
Условия зачисления
Главное условие — наличие нострифицированного аттестата. При его отсутствии абитуриент может быть зачислен условно, при условии, что документ будет предоставлен до даты официального зачисления.
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