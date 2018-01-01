Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Спеціальності Ландшафт та ландшафтне планування
Спеціальності

Ландшафт та ландшафтне планування

Навчальна програма: Ландшафт і ландшафтне планування в STU

Хочеш отримати вищу освіту в Словаччині за напрямом архітектури та екології? Тоді бакалаврська програма «Ландшафт і ландшафтне планування» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це чудовий шанс побудувати кар’єру в галузі ландшафтної архітектури, сталого землекористування та екологічного проєктування в Європі. Навчання відбувається словацькою мовою та безкоштовно, а вступ можливий без іспитів.

Програма особливо актуальна для абітурієнтів з України, адже вона пропонує безкоштовну освіту для українців та доступ до європейського ринку праці після завершення навчання. Це реальна можливість здобути безкоштовну освіту в Європі з підтримкою та перспективою працевлаштування.

Про програму

Ця програма вищої освіти орієнтована на студентів, які прагнуть розвиватися в галузі ландшафтної архітектури, просторового планування, екології та сталого розвитку. Навчальний план поєднує технічні дисципліни, креативний підхід і екологічне мислення, формуючи компетенції для проєктування сучасного природного та міського середовища.

Чого ви навчитеся?

  • Працювати з 2D і 3D CAD/BIM програмами (AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 3DSMax);
  • Виконувати геодезичні вимірювання, картографування та 3D-сканування природних об’єктів;
  • Аналізувати природне середовище, працювати з ГІС і моделювати гідрологічні процеси;
  • Створювати ландшафтні схеми, проєктувати біокоридори, озеленення, дренажні та меліоративні системи;
  • Оцінювати загрози ерозії ґрунтів і розробляти ефективні заходи їх усунення;
  • Досліджувати взаємодію вода–ґрунт–повітря з погляду сталого розвитку.

Ключові знання та навички

  • Глибокі знання з математики, фізики, гідромеханіки, геотехніки та екології;
  • Уміння готувати технічну та картографічну документацію для проєктів;
  • Навички візуалізації та презентації власних рішень;
  • Оцінка стану екологічних і інженерних компонентів ландшафту;
  • Знання національних і європейських екологічних стандартів у сфері просторового планування.

Кому підійде ця програма?

Програма ідеально підійде тим, хто:

  • Шукає безкоштовну освіту в Європі із перспективою роботи за фахом;
  • Хоче навчатися в Словаччині безкоштовно словацькою мовою і отримати якісну вищу освіту;
  • Цікавиться архітектурою, екологією, природою та сталим розвитком;
  • Любить малювати, проєктувати і працювати з простором у творчому та інженерному контексті.

Як вступити

Вступай разом із Postupai! Ми допоможемо на всіх етапах: підготовка й переклад документів, нотаріальне завірення, реєстрація в STU та повний супровід. Вступ без іспитів — швидко, зручно і без стресу.

Заповни заявку просто зараз — і розпочни навчання в Словаччині вже цього року!

Навчальний план: Ландшафт і ландшафтне планування в STU

Умови успішного завершення навчання

  • Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів
  • Набрати 180 кредитів
  • Скласти державний іспит

Умови переходу до наступної частини навчання

  • Набрати мінімальну кількість кредитів:
    • Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання
    • Мінімум 30 кредитів за академічний рік
  • Скласти всі повторно записані предмети
  • Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом

1 курс

1 семестр

  • Описова геометрія
  • Геодезія в будівництві
  • Геологія
  • Математика 1
  • Комп’ютерна підтримка проєктування
  • Будівельні матеріали
  • Основи екологічної інженерії

2 семестр

  • CAD-системи в ландшафтному плануванні
  • Дендрологія 1
  • Фізика 1
  • Гідромеханіка
  • Фізичне виховання 1
  • Урбанізм і територіальне планування
  • Основи кількісних методів
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 1 (базовий і просунутий рівень)

2 курс

3 семестр

  • Ательє з ландшафтного планування 1
  • Географічні інформаційні системи
  • Гідравліка підземних вод
  • Гідрологія
  • Хімія води та елементів навколишнього середовища
  • Фізичне виховання 2
  • Навколишнє середовище та його гігієна
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 2 (базовий і просунутий рівень)

4 семестр

  • Ательє з ландшафтного планування 2
  • Картографічний фонд і кадастр нерухомості
  • Механіка ґрунтів
  • Вибрані розділи з конструкцій цивільних будівель
  • Польові заняття з геодезії, ландшафтного проєктування та планування
  • 3D-візуалізація
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 3 (базовий і просунутий рівень)
  • Обов’язкові за вибором: Трави та дендрологія 2, Оцінка екологічних ризиків

3 курс

5 семестр

  • Ательє з ландшафтного планування 3
  • Екологічна геотехніка
  • Ландшафтно-екологічне планування
  • Лабораторні заняття з ландшафтного проєктування
  • Управління ґрунтовою вологою
  • Інженерні споруди санітарного призначення
  • Обов’язкові за вибором: Геотехнічні споруди, Стійке використання ландшафту

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Екскурсія
  • Водне господарство в міському та природному середовищі
  • Управління відходами 1
  • Споруди для захисту та використання ландшафту
  • Основи права
  • Обов’язкові за вибором: Адаптаційні заходи до зміни клімату, Проєкт 2 — Споруди з охорони навколишнього середовища, Проєкт 2 — Споруди на водних потоках

Кар'єра та продовження навчання за програмою «Ландшафт і ландшафтне планування»

Бакалаврська програма Ландшафт і ландшафтне планування у Словацькому технічному університеті (STU) у Братиславі — це чудова можливість отримати вищу освіту в Словаччині та побудувати професійну кар’єру в галузі сталого розвитку територій і охорони навколишнього середовища. Навчання в Словаччині за цією програмою поєднує теоретичну підготовку з практичними навичками, які затребувані на ринку праці ЄС.

Продовження навчання

Після завершення бакалаврату в STU студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Також є можливість переходу на споріднені напрямки: водне господарство, екологічна інженерія, регіональне та просторове планування. Для бажаючих поглибити свої знання можлива також аспірантура за напрямом Krajinárstvo.

Професії та можливості працевлаштування

Після навчання в Братиславі випускники знаходять роботу як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу, де цінується вища освіта в галузі ландшафтного планування. Випускники програми затребувані в таких сферах:

  • Проєктні та архітектурні бюро, що спеціалізуються на ландшафтному дизайні та озелененні;
  • Державні та муніципальні органи, що займаються охороною довкілля та регіональним розвитком на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях;
  • Словацьке водогосподарське підприємство (Slovenský vodohospodársky podnik);
  • Організації з управління та експлуатації інженерних і екологічних мереж;
  • Компанії з утилізації та переробки побутових, сільськогосподарських і промислових відходів;
  • Відділи екологічного менеджменту на виробничих підприємствах;
  • Некомерційні та третісекторні організації, що працюють у сфері сталого розвитку та екології;
  • Фірми, що займаються екологічним аудитом і оцінкою забруднення навколишнього середовища.

Після закінчення STU випускники мають конкурентоспроможні знання, які дозволяють реалізувати себе в будь-якій країні ЄС. Універсальність цієї освітньої програми робить її актуальною для тих, хто прагне працювати у сферах ландшафтної архітектури, екологічного планування та управління природними ресурсами.

Як вступити на програму «Ландшафт і ландшафтне планування» в STU

Бакалаврат «Ландшафт і ландшафтне планування» призначений для випускників середньої школи, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудова можливість отримати європейську освіту в галузі екологічного планування, просторового розвитку та сталого проєктування в Словаччині.

Програма реалізується в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) на будівельному факультеті (Stavebná fakulta) та проводиться повністю словацькою мовою. Вона підходить як для громадян Словаччини, так і для іноземних студентів, зокрема українців, зацікавлених в освіті за кордоном. Цей напрям є чудовим вибором для тих, хто шукає навчання для українців з можливістю безкоштовного вступу та без вступних іспитів.

Етапи прийому

1-й етап:

  • Прийом заяв — до 30 квітня
  • Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
  • Прийом здійснюється без вступних іспитів

2-й етап (за наявності вільних місць):

  • Список програм — до 15 липня
  • Прийом заяв — до 4 серпня
  • Засідання комісії — у другій половині серпня
  • Прийом також без вступних іспитів

Необхідні документи

  • Завірена копія атестата з додатком
  • Завірені копії річних табелів за 8–10 класи
  • Резюме
  • Нострифікація документа про освіту
  • Підтвердження знання словацької мови (рівень не нижче B1)

Важливо: без підтвердження мовних знань кандидат не може бути зарахований.

Умови зарахування

Основна умова — наявність нострифікованого атестата. За його відсутності абітурієнт може бути зарахований умовно, за умови надання документа до дати офіційного зарахування.

Вступай з Postupai

Postupai допоможе тобі пройти весь шлях — від вибору програми до отримання студентського ВНЖ:

  • Підбір програми та факультету
  • Підготовка і переклад документів
  • Подача заявки без помилок
  • Супровід при нострифікації та оформленні ВНЖ
  • Особиста підтримка до початку навчання

Почни шлях до навчання в Словаччині вже сьогодні — залиш заявку на сайті Postupai і отримай безкоштовну консультацію.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація