Навчальна програма: Ландшафт і ландшафтне планування в STU Хочеш отримати вищу освіту в Словаччині за напрямом архітектури та екології? Тоді бакалаврська програма «Ландшафт і ландшафтне планування» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це чудовий шанс побудувати кар’єру в галузі ландшафтної архітектури, сталого землекористування та екологічного проєктування в Європі. Навчання відбувається словацькою мовою та безкоштовно, а вступ можливий без іспитів. Програма особливо актуальна для абітурієнтів з України, адже вона пропонує безкоштовну освіту для українців та доступ до європейського ринку праці після завершення навчання. Це реальна можливість здобути безкоштовну освіту в Європі з підтримкою та перспективою працевлаштування. Назва програми: Ландшафт і ландшафтне планування

Ландшафт і ландшафтне планування Університет: Словацький технічний університет у Братиславі

Словацький технічний університет у Братиславі Факультет: Будівельний факультет

Будівельний факультет Мова навчання: словацька

словацька Рівень освіти: бакалаврат (Bc.)

бакалаврат (Bc.) Форма навчання: денна

денна Тривалість навчання: 3 роки

3 роки Місце навчання: Братислава

Братислава Вартість навчання: Безкоштовно

Безкоштовно Вступ: без іспитів Про програму Ця програма вищої освіти орієнтована на студентів, які прагнуть розвиватися в галузі ландшафтної архітектури, просторового планування, екології та сталого розвитку. Навчальний план поєднує технічні дисципліни, креативний підхід і екологічне мислення, формуючи компетенції для проєктування сучасного природного та міського середовища. Чого ви навчитеся? Працювати з 2D і 3D CAD/BIM програмами (AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 3DSMax);

Виконувати геодезичні вимірювання, картографування та 3D-сканування природних об’єктів;

природних об’єктів; Аналізувати природне середовище, працювати з ГІС і моделювати гідрологічні процеси;

Створювати ландшафтні схеми, проєктувати біокоридори, озеленення, дренажні та меліоративні системи ;

; Оцінювати загрози ерозії ґрунтів і розробляти ефективні заходи їх усунення;

і розробляти ефективні заходи їх усунення; Досліджувати взаємодію вода–ґрунт–повітря з погляду сталого розвитку. Ключові знання та навички Глибокі знання з математики, фізики, гідромеханіки, геотехніки та екології ;

; Уміння готувати технічну та картографічну документацію для проєктів;

Навички візуалізації та презентації власних рішень;

Оцінка стану екологічних і інженерних компонентів ландшафту ;

; Знання національних і європейських екологічних стандартів у сфері просторового планування. Кому підійде ця програма? Програма ідеально підійде тим, хто: Шукає безкоштовну освіту в Європі із перспективою роботи за фахом;

із перспективою роботи за фахом; Хоче навчатися в Словаччині безкоштовно словацькою мовою і отримати якісну вищу освіту;

і отримати якісну вищу освіту; Цікавиться архітектурою, екологією, природою та сталим розвитком ;

; Любить малювати, проєктувати і працювати з простором у творчому та інженерному контексті. Як вступити Вступай разом із Postupai! Ми допоможемо на всіх етапах: підготовка й переклад документів, нотаріальне завірення, реєстрація в STU та повний супровід. Вступ без іспитів — швидко, зручно і без стресу. Заповни заявку просто зараз — і розпочни навчання в Словаччині вже цього року!

Навчальний план: Ландшафт і ландшафтне планування в STU Умови успішного завершення навчання Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів

Набрати 180 кредитів

Скласти державний іспит Умови переходу до наступної частини навчання Набрати мінімальну кількість кредитів: Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання Мінімум 30 кредитів за академічний рік

Скласти всі повторно записані предмети

Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом 1 курс 1 семестр Описова геометрія

Геодезія в будівництві

Геологія

Математика 1

Комп’ютерна підтримка проєктування

Будівельні матеріали

Основи екологічної інженерії 2 семестр CAD-системи в ландшафтному плануванні

Дендрологія 1

Фізика 1

Гідромеханіка

Фізичне виховання 1

Урбанізм і територіальне планування

Основи кількісних методів

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 1 (базовий і просунутий рівень) 2 курс 3 семестр Ательє з ландшафтного планування 1

Географічні інформаційні системи

Гідравліка підземних вод

Гідрологія

Хімія води та елементів навколишнього середовища

Фізичне виховання 2

Навколишнє середовище та його гігієна

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 2 (базовий і просунутий рівень) 4 семестр Ательє з ландшафтного планування 2

Картографічний фонд і кадастр нерухомості

Механіка ґрунтів

Вибрані розділи з конструкцій цивільних будівель

Польові заняття з геодезії, ландшафтного проєктування та планування

3D-візуалізація

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 3 (базовий і просунутий рівень)

Англійська мова 3 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 3 (базовий і просунутий рівень) Обов’язкові за вибором: Трави та дендрологія 2, Оцінка екологічних ризиків 3 курс 5 семестр Ательє з ландшафтного планування 3

Екологічна геотехніка

Ландшафтно-екологічне планування

Лабораторні заняття з ландшафтного проєктування

Управління ґрунтовою вологою

Інженерні споруди санітарного призначення

Обов’язкові за вибором: Геотехнічні споруди, Стійке використання ландшафту 6 семестр Бакалаврська робота

Екскурсія

Водне господарство в міському та природному середовищі

Управління відходами 1

Споруди для захисту та використання ландшафту

Основи права

Обов’язкові за вибором: Адаптаційні заходи до зміни клімату, Проєкт 2 — Споруди з охорони навколишнього середовища, Проєкт 2 — Споруди на водних потоках

Кар'єра та продовження навчання за програмою «Ландшафт і ландшафтне планування» Бакалаврська програма Ландшафт і ландшафтне планування у Словацькому технічному університеті (STU) у Братиславі — це чудова можливість отримати вищу освіту в Словаччині та побудувати професійну кар’єру в галузі сталого розвитку територій і охорони навколишнього середовища. Навчання в Словаччині за цією програмою поєднує теоретичну підготовку з практичними навичками, які затребувані на ринку праці ЄС. Продовження навчання Після завершення бакалаврату в STU студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Також є можливість переходу на споріднені напрямки: водне господарство, екологічна інженерія, регіональне та просторове планування. Для бажаючих поглибити свої знання можлива також аспірантура за напрямом Krajinárstvo. Професії та можливості працевлаштування Після навчання в Братиславі випускники знаходять роботу як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу, де цінується вища освіта в галузі ландшафтного планування. Випускники програми затребувані в таких сферах: Проєктні та архітектурні бюро, що спеціалізуються на ландшафтному дизайні та озелененні ;

; Державні та муніципальні органи, що займаються охороною довкілля та регіональним розвитком на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях;

на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях; Словацьке водогосподарське підприємство (Slovenský vodohospodársky podnik);

Організації з управління та експлуатації інженерних і екологічних мереж ;

; Компанії з утилізації та переробки побутових, сільськогосподарських і промислових відходів ;

; Відділи екологічного менеджменту на виробничих підприємствах;

на виробничих підприємствах; Некомерційні та третісекторні організації, що працюють у сфері сталого розвитку та екології;

Фірми, що займаються екологічним аудитом і оцінкою забруднення навколишнього середовища. Після закінчення STU випускники мають конкурентоспроможні знання, які дозволяють реалізувати себе в будь-якій країні ЄС. Універсальність цієї освітньої програми робить її актуальною для тих, хто прагне працювати у сферах ландшафтної архітектури, екологічного планування та управління природними ресурсами.