Навчальна програма: Ландшафт і ландшафтне планування в STU
Хочеш отримати вищу освіту в Словаччині за напрямом архітектури та екології? Тоді бакалаврська програма «Ландшафт і ландшафтне планування» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це чудовий шанс побудувати кар’єру в галузі ландшафтної архітектури, сталого землекористування та екологічного проєктування в Європі. Навчання відбувається словацькою мовою та безкоштовно, а вступ можливий без іспитів.
Програма особливо актуальна для абітурієнтів з України, адже вона пропонує безкоштовну освіту для українців та доступ до європейського ринку праці після завершення навчання. Це реальна можливість здобути безкоштовну освіту в Європі з підтримкою та перспективою працевлаштування.
Про програму
Ця програма вищої освіти орієнтована на студентів, які прагнуть розвиватися в галузі ландшафтної архітектури, просторового планування, екології та сталого розвитку. Навчальний план поєднує технічні дисципліни, креативний підхід і екологічне мислення, формуючи компетенції для проєктування сучасного природного та міського середовища.
Чого ви навчитеся?
- Працювати з 2D і 3D CAD/BIM програмами (AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 3DSMax);
- Виконувати геодезичні вимірювання, картографування та 3D-сканування природних об’єктів;
- Аналізувати природне середовище, працювати з ГІС і моделювати гідрологічні процеси;
- Створювати ландшафтні схеми, проєктувати біокоридори, озеленення, дренажні та меліоративні системи;
- Оцінювати загрози ерозії ґрунтів і розробляти ефективні заходи їх усунення;
- Досліджувати взаємодію вода–ґрунт–повітря з погляду сталого розвитку.
Ключові знання та навички
- Глибокі знання з математики, фізики, гідромеханіки, геотехніки та екології;
- Уміння готувати технічну та картографічну документацію для проєктів;
- Навички візуалізації та презентації власних рішень;
- Оцінка стану екологічних і інженерних компонентів ландшафту;
- Знання національних і європейських екологічних стандартів у сфері просторового планування.
Кому підійде ця програма?
Програма ідеально підійде тим, хто:
- Шукає безкоштовну освіту в Європі із перспективою роботи за фахом;
- Хоче навчатися в Словаччині безкоштовно словацькою мовою і отримати якісну вищу освіту;
- Цікавиться архітектурою, екологією, природою та сталим розвитком;
- Любить малювати, проєктувати і працювати з простором у творчому та інженерному контексті.
Як вступити
Вступай разом із Postupai! Ми допоможемо на всіх етапах: підготовка й переклад документів, нотаріальне завірення, реєстрація в STU та повний супровід. Вступ без іспитів — швидко, зручно і без стресу.
Заповни заявку просто зараз — і розпочни навчання в Словаччині вже цього року!
Навчальний план: Ландшафт і ландшафтне планування в STU
Умови успішного завершення навчання
- Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів
- Набрати 180 кредитів
- Скласти державний іспит
Умови переходу до наступної частини навчання
- Набрати мінімальну кількість кредитів:
- Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання
- Мінімум 30 кредитів за академічний рік
- Скласти всі повторно записані предмети
- Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом
1 курс
1 семестр
- Описова геометрія
- Геодезія в будівництві
- Геологія
- Математика 1
- Комп’ютерна підтримка проєктування
- Будівельні матеріали
- Основи екологічної інженерії
2 семестр
- CAD-системи в ландшафтному плануванні
- Дендрологія 1
- Фізика 1
- Гідромеханіка
- Фізичне виховання 1
- Урбанізм і територіальне планування
- Основи кількісних методів
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 1 (базовий і просунутий рівень)
2 курс
3 семестр
- Ательє з ландшафтного планування 1
- Географічні інформаційні системи
- Гідравліка підземних вод
- Гідрологія
- Хімія води та елементів навколишнього середовища
- Фізичне виховання 2
- Навколишнє середовище та його гігієна
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 2 (базовий і просунутий рівень)
4 семестр
- Ательє з ландшафтного планування 2
- Картографічний фонд і кадастр нерухомості
- Механіка ґрунтів
- Вибрані розділи з конструкцій цивільних будівель
- Польові заняття з геодезії, ландшафтного проєктування та планування
- 3D-візуалізація
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3 (базовий і просунутий рівень), Німецька мова 3 (базовий і просунутий рівень)
- Обов’язкові за вибором: Трави та дендрологія 2, Оцінка екологічних ризиків
3 курс
5 семестр
- Ательє з ландшафтного планування 3
- Екологічна геотехніка
- Ландшафтно-екологічне планування
- Лабораторні заняття з ландшафтного проєктування
- Управління ґрунтовою вологою
- Інженерні споруди санітарного призначення
- Обов’язкові за вибором: Геотехнічні споруди, Стійке використання ландшафту
6 семестр
- Бакалаврська робота
- Екскурсія
- Водне господарство в міському та природному середовищі
- Управління відходами 1
- Споруди для захисту та використання ландшафту
- Основи права
- Обов’язкові за вибором: Адаптаційні заходи до зміни клімату, Проєкт 2 — Споруди з охорони навколишнього середовища, Проєкт 2 — Споруди на водних потоках
Кар'єра та продовження навчання за програмою «Ландшафт і ландшафтне планування»
Бакалаврська програма Ландшафт і ландшафтне планування у Словацькому технічному університеті (STU) у Братиславі — це чудова можливість отримати вищу освіту в Словаччині та побудувати професійну кар’єру в галузі сталого розвитку територій і охорони навколишнього середовища. Навчання в Словаччині за цією програмою поєднує теоретичну підготовку з практичними навичками, які затребувані на ринку праці ЄС.
Продовження навчання
Після завершення бакалаврату в STU студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Також є можливість переходу на споріднені напрямки: водне господарство, екологічна інженерія, регіональне та просторове планування. Для бажаючих поглибити свої знання можлива також аспірантура за напрямом Krajinárstvo.
Професії та можливості працевлаштування
Після навчання в Братиславі випускники знаходять роботу як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу, де цінується вища освіта в галузі ландшафтного планування. Випускники програми затребувані в таких сферах:
- Проєктні та архітектурні бюро, що спеціалізуються на ландшафтному дизайні та озелененні;
- Державні та муніципальні органи, що займаються охороною довкілля та регіональним розвитком на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях;
- Словацьке водогосподарське підприємство (Slovenský vodohospodársky podnik);
- Організації з управління та експлуатації інженерних і екологічних мереж;
- Компанії з утилізації та переробки побутових, сільськогосподарських і промислових відходів;
- Відділи екологічного менеджменту на виробничих підприємствах;
- Некомерційні та третісекторні організації, що працюють у сфері сталого розвитку та екології;
- Фірми, що займаються екологічним аудитом і оцінкою забруднення навколишнього середовища.
Після закінчення STU випускники мають конкурентоспроможні знання, які дозволяють реалізувати себе в будь-якій країні ЄС. Універсальність цієї освітньої програми робить її актуальною для тих, хто прагне працювати у сферах ландшафтної архітектури, екологічного планування та управління природними ресурсами.
Як вступити на програму «Ландшафт і ландшафтне планування» в STU
Бакалаврат «Ландшафт і ландшафтне планування» призначений для випускників середньої школи, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудова можливість отримати європейську освіту в галузі екологічного планування, просторового розвитку та сталого проєктування в Словаччині.
Програма реалізується в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) на будівельному факультеті (Stavebná fakulta) та проводиться повністю словацькою мовою. Вона підходить як для громадян Словаччини, так і для іноземних студентів, зокрема українців, зацікавлених в освіті за кордоном. Цей напрям є чудовим вибором для тих, хто шукає навчання для українців з можливістю безкоштовного вступу та без вступних іспитів.
Етапи прийому
1-й етап:
- Прийом заяв — до 30 квітня
- Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
- Прийом здійснюється без вступних іспитів
2-й етап (за наявності вільних місць):
- Список програм — до 15 липня
- Прийом заяв — до 4 серпня
- Засідання комісії — у другій половині серпня
- Прийом також без вступних іспитів
Необхідні документи
- Завірена копія атестата з додатком
- Завірені копії річних табелів за 8–10 класи
- Резюме
- Нострифікація документа про освіту
- Підтвердження знання словацької мови (рівень не нижче B1)
Важливо: без підтвердження мовних знань кандидат не може бути зарахований.
Умови зарахування
Основна умова — наявність нострифікованого атестата. За його відсутності абітурієнт може бути зарахований умовно, за умови надання документа до дати офіційного зарахування.
Вступай з Postupai
Postupai допоможе тобі пройти весь шлях — від вибору програми до отримання студентського ВНЖ:
- Підбір програми та факультету
- Підготовка і переклад документів
- Подача заявки без помилок
- Супровід при нострифікації та оформленні ВНЖ
- Особиста підтримка до початку навчання
Почни шлях до навчання в Словаччині вже сьогодні — залиш заявку на сайті Postupai і отримай безкоштовну консультацію.