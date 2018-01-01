Ми хочемо здійснити свій вклад у розвиток, в першу чергу, молоді України: хочемо дати їй вибір, про який багато хто не підозрює. Якісна освіта, яка народить любов до своєї справи - це те, що змусить студента в майбутньому реалізувати свою маленьку, але значиму для Світу ціль, дрібною частинкою народження якої, стали ми.
Колись, піклуючись про нас, наші батьки вирішили, що ми варті якнайкращого майбутнього. Так ми здобули досвід вступу та навчання в Словаччині.
Тепер же, у нас є досвід років успішного супроводу абітурієнтів та студентів в цій країні. Для Вас, ми зібрали кращий колектив, який краще за всіх знає нюанси студентського життя в Словаччині, адже кожен наш працівник був або є студентом словацького університету. Щороку, окрім, вже звичного для нас, процесу супроводу абітурієнта, нам доводиться вирішувати різноманітні ситуації, які є для нас неочікуваними, але такими, які ми здатні вирішити. Допомога кожному нашому абітурієнту в будь-якій, терміновій чи незначній ситуації - це наша дань отриманій можливості жити та реалізовувати свої цілі в Європі.
«Коли мене запитували, у 2016-ому році, чим я займаюся у Словаччині, я відповідав, що навчаюся. Після чого мене запитували, як вступити в Словаччину та як відбувається процес навчання, - розповідає Бахмацький Павло, співзасновник Postupai, - тож я вже серйозно почав задумуватися, як скласти покроковий посібник, щодо процесу вступу в Словаччину, а потім передавати примірники людям, - настільки часто у мене цікавились, як вступити в Словаччину».
Але, справа в тому, що вступ кожного абітурієнта – це персональна та неповторна історія, яка має свої особливості, та потребує індивідуального підходу.
Одного шаблону вступу не існує, так само, як не існує універсальної системи досягнення успіху, чи універсальної сукні, адже, спочатку потрібно оцінити персональні психологічні, фінансові, інтелектуальні чи фізіологічні особливості, на яких буде базуватися шлях досягнення цілі.
Так і виникла платформа супроводу абітурієнтів та студентів у Словаччині «Postupai», яка є підтримуючою складова на шляху учня чи абітурієнта. Ми надаємо повний спектр послуг, який, окрім оформлення всіх документів для навчання та проживання, включає покрокову допомогу: при пошуку спеціальності чи репетиторів зі словацької мови та інших предметів, при написанні резюме чи мотиваційного листа, при підготовці до екзаменів чи адаптації в особистому електронному кабінеті, в створенні розкладу чи оформленні всіх студентських знижок на території Словаччини. Ми теж були студентами, і знаємо, що студенту потрібно.
На власному досвіді знаємо – якщо є сумніви – краще покластися на тих, у кого є досвід.
Натхненник, організатор процесу, його рушійна сила, людина, здатна знайти вихід з будь-якої ситуації. Саме Павло є автором ідеї, він створив платформу і займається її супроводом з 2017 року. Безперервна робота «Поступай», різноманітні послуги у сфері освіти в Словаччині, сотні задоволених клієнтів, які отримали повний супровід при вступі – все це його заслуга.
Співзасновник освітньої платформи, досвідчений контент-менеджер Олена Лемак відповідає за надання консультаційних послуг, допомагає у виборі спеціальності, супроводжує на місцях. Вона на власному досвіді вивчила тонкощі навчання у Словаччині, оскільки сама отримує вчену ступінь PhD на факультеті архітектури словацького технічного університету в Братиславі.
Репетитор словацької мови платформи Postupai. Наш надійний працівник, який вчить словацької мови з нуля. За останні роки – невід’ємна частина супроводу в Словаччині. Зі своєю толерантністю, чуйністю та терпінням підготувала десятки наших абітурієнтів. Кожен її учень може похвастатися хорошим знанням словацької мови. Набір учнів можливий протягом навчального року.
Репетитор словацької мови з більш ніж 20-и річним стажем, викладач на кафедрі слов’янських мов. Проживала в Словаччині протягом 7 років: вивчала всі тонкощі словацької мови та її викладання в університеті Матея Бела; працювала при Університеті Коменського в рамках підготовчих курсів UJOPe. Набір учнів на курс відбувається в серпні та вересні.
Репетитор з математики допоможе Вам вступити в школу або коледж на кращі в Словаччині програми навчання, які вимагають здачу вступного іспиту з математики та словацької мови. Павло допоможе підготуватися до іспитів на інформатику, електротехніку, IT і інші спеціальності в університеті. Забезпечить академічну підтримку під час будь-якої сесії.
Спеціалізація Олени охоплює надання послуг, щодо вирішення юридичних питань компанії, а також, щодо контролю нормативної бази та підготовки юридичних висновків, розробки проектів договорів, додаткових угод, правового аналізу та узгодження договорів. Має значний досвід у сфері корпоративного, господарського, податкового, цивільного та трудового права.
Андрій - наш технічний «гуру», який допомагає, максимально швидко, донести правильну інформацію до майбутніх студентів, та підтримує портал. Завдяки йому Ви можете використовувати фільтр пошуку спеціальностей на сайті, а також, можете в будь-який момент залишити нам свою заявку на цій платформі.