Про нас

Ми хочемо здійснити свій вклад у розвиток, в першу чергу, молоді України: хочемо дати їй вибір, про який багато хто не підозрює. Якісна освіта, яка народить любов до своєї справи - це те, що змусить студента в майбутньому реалізувати свою маленьку, але значиму для Світу ціль, дрібною частинкою народження якої, стали ми.

Колись, піклуючись про нас, наші батьки вирішили, що ми варті якнайкращого майбутнього. Так ми здобули досвід вступу та навчання в Словаччині.

Тепер же, у нас є досвід років успішного супроводу абітурієнтів та студентів в цій країні. Для Вас, ми зібрали кращий колектив, який краще за всіх знає нюанси студентського життя в Словаччині, адже кожен наш працівник був або є студентом словацького університету. Щороку, окрім, вже звичного для нас, процесу супроводу абітурієнта, нам доводиться вирішувати різноманітні ситуації, які є для нас неочікуваними, але такими, які ми здатні вирішити. Допомога кожному нашому абітурієнту в будь-якій, терміновій чи незначній ситуації - це наша дань отриманій можливості жити та реалізовувати свої цілі в Європі.