Індивідуальна підготовка з математики під вашу університетську програму

Підготовка з математики

Математика словацькою - від основ до впевненої здачі іспитів

Навчання математики словацькою мовою з Postupai - це не просто підготовка, а впевнений крок до вашої мети: вступ до університету, успішне навчання та комфортна адаптація в Словаччині. Ми пропонуємо онлайн-заняття у міні-групах та індивідуально, щоб ви швидко опанували терміни, формати завдань і логіку тестів.

Курс підходить тим, хто починає з нуля, тим, хто давно не повторював шкільну математику, і тим, хто вже навчається у Словаччині та хоче краще розуміти викладачів, лекції і екзамени. Програма пов'язана з нашими курсами математики словацькою мовою і допомагає підготуватися до реального академічного середовища.

Що на вас чекає

  • Розбір і тренування математичної термінології словацькою.
  • Формулювання та задачі з реальних вступних тестів словацьких університетів.
  • Практика за програмами факультетів STU, UKF, TUKE, ŽU, EUBA та інших університетів.
  • Підготовка до SCIO-тестів з математики.
  • Підготовка до вступного іспиту на факультет інформатики та інформаційних технологій FIIT STU (одна з найкращих ІТ-шкіл у Європі).
  • Підготовка до іспитів на факультеті електротехніки та інформатики FEI STU.
  • Підготовка до вступних іспитів, колоквіумів та семестрових контрольних.
  • Поступове ускладнення матеріалу - від базових тем до рівня університетської математики.
  • Перевірка домашніх завдань та персональний розбір помилок.

Ви навчитеся розуміти умови задач без перекладу, розв’язувати швидше і впевненіше та почуватися спокійно на іспитах і перших семестрах.

Ми готуємо не лише до іспиту - ми готуємо до навчання у Словаччині

  • Розуміння лекцій і навчальних матеріалів словацькою.
  • Адаптація до академічної математики і вимог факультетів.
  • Менше стресу на перших сесіях і контрольних.
  • Прискорення розв’язання задач завдяки впевненому володінню термінами.

Почати можна з будь-якого рівня - ми адаптуємо програму під вашу мету і темп. Перший крок - залишити заявку на навчання.

Підготовка до вступу в Словаччині

Якщо ви плануєте навчання в Словаччині, підготовка з математики обов’язкова для напрямів:

  • IT-спеціальності
  • Інженерні програми
  • Економіка та фінанси
  • Технічні факультети

Наші програми створені на основі реальних вимог університетів і включають термінологію, типові формати завдань і практику задач рівня словацьких вступних іспитів. Для додаткової практики можете також приєднатися до курсів математики словацькою мовою.

Пакети занять для студентів університетів Словаччини

Вже навчаєтеся у словацькому університеті та потрібна системна підтримка з математики? Оберіть пакет з 15 або 25 індивідуальних занять - ми підлаштуємо графік під ваші пари, щоб розбирати теми одразу після лекцій і готуватися до проміжних тестів і сесії.

  • Індивідуальний розклад під ваші лекції та лабораторні.
  • Розбір конспектів і слайдів - пояснюємо рідною мовою, закріплюємо терміни словацькою.
  • Підготовка до проміжних тестів, колоквіумів і контрольних.
  • «Розбір пари» - одразу після занять університету повторюємо тему і закриваємо прогалини.
  • Домашні завдання + перевірка та персональний розбір помилок.

Пакет 15 уроків - підготовка та розбір тем, пройдених на лекціях. Пакет 25 уроків - семестровий супровід з глибокою опрацюванням задач і термінології словацькою.

Запишіться на консультацію тут або оберіть програму в розділі курси математики словацькою мовою.

Формат занять

  • Міні-групи 5-7 студентів або індивідуально.
  • Онлайн-уроки за вашим графіком.
  • Регулярні тести, домашні завдання та розбір типових помилок.
  • Практика на базі матеріалів факультетів і демо-тестів.

Переваги навчання з Postupai

  • Викладачі та випускники словацьких університетів.
  • Живі пояснення складних тем простою мовою.
  • Відпрацювання термінів і екзаменаційних формулювань.
  • Підготовка до вступних тестів і семестрових іспитів.
  • Підтримка до і під час навчання - ми поруч з вами.
Що входить у програму підготовки

Математика словацькою - від базових тем до університетського рівня

  • Міні-групи 5-7 студентів або індивідуально - максимум уваги кожному
  • Інтенсивність на вибір: 2, 3 або 5 занять на тиждень
  • Формат занять: ClassRoom і Google Meet, тривалість - 1 година 20 хвилин
  • Пояснення тем шкільної та університетської програми
  • Розбір термінології і формулювань словацькою мовою
  • Розбір реальних вступних тестів університетів Словаччини
  • Домашні завдання, тести та перевірка викладачем
  • Запис кожного заняття - можна переглядати у будь-який час
  • Підготовка до вступних іспитів та семестрових контрольних
  • Проміжні тести і персональний план покращення

Для кого створено курс математики словацькою

Цей курс розроблений для тих, хто планує навчання у Словаччині або вже навчається і хоче впевнено розуміти та складати математику словацькою мовою.

  • Школярі 9-11 класів, які готуються до вступу
  • Абітурієнти, яким потрібна підготовка до вступних іспитів
  • Студенти 1-2 курсів, яким потрібна підтримка з математики словацькою
  • Ті, хто давно не займався математикою і хоче відновити знання
  • Іноземні студенти, яким складно розуміти лекції словацькою

Читайте відгуки студентів і дізнайтесь, як заняття допомагають успішно складати іспити та адаптуватися до навчання у Словаччині.

Чому обирають нас:
Наші заняття ведуть досвідчені викладачі - випускники та студенти технічних і IT-факультетів Словаччини, які щодня працюють з математикою словацькою мовою. Вони пояснюють теми доступно і практично, допомагаючи розуміти реальну університетську програму, термінологію та формат іспитів. Ми створюємо комфортну атмосферу, супроводжуємо на кожному етапі, підлаштовуємо розклад під школу, університет або роботу, а групи формуємо за рівнем і цілями - тому комфортно як школярам, так і дорослим абітурієнтам.

Як не варто вивчати математику словацькою

Ми не рекомендуємо

Працюючи зі студентами та абітурієнтами, ми часто бачимо, що неправильний підхід до підготовки з математики словацькою призводить до слабких результатів, стресу та складнощів уже в перші семестри. Ось поширені помилки, яких варто уникати:

  • Вчити математику тільки за російськими/українськими матеріалами. Формули ті самі, але терміни, логіка завдань і формулювання — інші. На іспиті не буде часу перекладати в голові.
  • Відкладати вивчення математики до приїзду в Словаччину. На місці буде навчання, адаптація, побутові справи — часу на повноцінну підготовку вже не вистачить.
  • Готуватися тільки самостійно. Відео та підручники корисні, але без зворотного зв’язку легко закріпити помилки і втратити бали на тестах та колоквіумах.
  • Вчити терміни без практики задач. Можна знати слова, але без тренування реальних формулювань словацьких вишів розуміння не буде.
  • Готуватися “по-шкільному”, а не за структурою вступних тестів університетів. Іспити у Словаччині мають свій формат — завдання і стиль відрізняються.
  • Займатися у великих групах. Для математики важлива увага викладача: індивідуальні помилки потрібно розбирати одразу.

Postupai допомагає уникнути цих помилок: ми даємо реальну університетську практику, пояснюємо терміни, розбираємо формулювання і тренуємо задачі саме у форматі вступних іспитів та семестрових контрольних. Готуйтесь правильно — зі структурою, перевіркою та підтримкою.

Вартість

Пакет Формат Вартість Для кого
Індивідуально 2 заняття на тиждень від 69€ / міс Початковий рівень, відновлення шкільної бази,
підготовка до вступу
Групове навчання 1-3 заняття на тиждень від 50€ / міс Регулярні заняття,
підготовка до вступних іспитів та SCIO-тестів
Пакет 15 занять Індивідуально 225€ / семестр Розбір університетських лекцій,
підготовка до контрольних і сесії
Пакет 25 занять Індивідуально 375€ / семестр Семестровий супровід,
глибока робота з термінами та задачами
Разове заняття Індивідуально 20€ / урок Розбір складної теми,
підготовка до тесту або перескладання
*Комісія за перевід коштів сплачується замовником

Додаткові витрати

Інші витрати
  • Друковані конспекти та навчальні матеріали викладача (за потреби)
  • Збірники задач і практичні модулі для відпрацювання тем
  • Підручники з математики словацькою мовою (за рекомендацією викладача)
  • Матеріали університету (слайди, лекції, збірники задач) - за наявності у студента
  • Реєстрація на SCIO-тест або вступний іспит університету (для наших студентів допомога з реєстрацією входить у супровід)
  • У разі платного іспиту студент/абітурієнт самостійно оплачує реєстраційний внесок
Наша відлагоджена схема

Як записатися на заняття з математики

08/12
  1. Залиште заявку на сайті
  2. Менеджер звʼяжеться з вами та уточнить мету навчання: вступ, підготовка до сесії, SCIO, підтримка з університетських предметів
  3. Підберемо викладача під вашу програму та узгодимо зручний графік
  4. Оформлюємо договір або виставляємо рахунок-фактуру
  5. Починаєте заняття - працюємо у вашому темпі та під ваші цілі


Ми не просто пояснюємо математику - ми допомагаємо адаптуватися до навчання в Словаччині, розуміти терміни, лекції та формат іспитів.

Запишіться на безплатну консультацію - визначимо ваш рівень, проаналізуємо цілі та запропонуємо оптимальний формат навчання.

Словаччина - мала країна з великими можливостями!
