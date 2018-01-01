Математика словацькою - від основ до впевненої здачі іспитів

Навчання математики словацькою мовою з Postupai - це не просто підготовка, а впевнений крок до вашої мети: вступ до університету, успішне навчання та комфортна адаптація в Словаччині. Ми пропонуємо онлайн-заняття у міні-групах та індивідуально, щоб ви швидко опанували терміни, формати завдань і логіку тестів.

Курс підходить тим, хто починає з нуля, тим, хто давно не повторював шкільну математику, і тим, хто вже навчається у Словаччині та хоче краще розуміти викладачів, лекції і екзамени. Програма пов'язана з нашими курсами математики словацькою мовою і допомагає підготуватися до реального академічного середовища.

Що на вас чекає

Розбір і тренування математичної термінології словацькою .

. Формулювання та задачі з реальних вступних тестів словацьких університетів.

Практика за програмами факультетів STU, UKF, TUKE, ŽU, EUBA та інших університетів.

Підготовка до SCIO-тестів з математики.

Підготовка до вступного іспиту на факультет інформатики та інформаційних технологій FIIT STU (одна з найкращих ІТ-шкіл у Європі).

Підготовка до іспитів на факультеті електротехніки та інформатики FEI STU.

Підготовка до вступних іспитів, колоквіумів та семестрових контрольних.

Поступове ускладнення матеріалу - від базових тем до рівня університетської математики.

Перевірка домашніх завдань та персональний розбір помилок.

Ви навчитеся розуміти умови задач без перекладу, розв’язувати швидше і впевненіше та почуватися спокійно на іспитах і перших семестрах.

Ми готуємо не лише до іспиту - ми готуємо до навчання у Словаччині

Розуміння лекцій і навчальних матеріалів словацькою.

Адаптація до академічної математики і вимог факультетів.

Менше стресу на перших сесіях і контрольних.

Прискорення розв’язання задач завдяки впевненому володінню термінами.

Почати можна з будь-якого рівня - ми адаптуємо програму під вашу мету і темп. Перший крок - залишити заявку на навчання.

Підготовка до вступу в Словаччині

Якщо ви плануєте навчання в Словаччині, підготовка з математики обов’язкова для напрямів:

IT-спеціальності

Інженерні програми

Економіка та фінанси

Технічні факультети

Наші програми створені на основі реальних вимог університетів і включають термінологію, типові формати завдань і практику задач рівня словацьких вступних іспитів. Для додаткової практики можете також приєднатися до курсів математики словацькою мовою.

Пакети занять для студентів університетів Словаччини

Вже навчаєтеся у словацькому університеті та потрібна системна підтримка з математики? Оберіть пакет з 15 або 25 індивідуальних занять - ми підлаштуємо графік під ваші пари, щоб розбирати теми одразу після лекцій і готуватися до проміжних тестів і сесії.

Індивідуальний розклад під ваші лекції та лабораторні .

. Розбір конспектів і слайдів - пояснюємо рідною мовою, закріплюємо терміни словацькою.

- пояснюємо рідною мовою, закріплюємо терміни словацькою. Підготовка до проміжних тестів, колоквіумів і контрольних .

. «Розбір пари» - одразу після занять університету повторюємо тему і закриваємо прогалини.

Домашні завдання + перевірка та персональний розбір помилок.

Пакет 15 уроків - підготовка та розбір тем, пройдених на лекціях. Пакет 25 уроків - семестровий супровід з глибокою опрацюванням задач і термінології словацькою.

Запишіться на консультацію тут або оберіть програму в розділі курси математики словацькою мовою.

Формат занять

Міні-групи 5-7 студентів або індивідуально.

або індивідуально. Онлайн-уроки за вашим графіком.

Регулярні тести, домашні завдання та розбір типових помилок.

Практика на базі матеріалів факультетів і демо-тестів.

Переваги навчання з Postupai