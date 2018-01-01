Навчання математики словацькою мовою з Postupai - це не просто підготовка, а впевнений крок до вашої мети: вступ до університету, успішне навчання та комфортна адаптація в Словаччині. Ми пропонуємо онлайн-заняття у міні-групах та індивідуально, щоб ви швидко опанували терміни, формати завдань і логіку тестів.
Курс підходить тим, хто починає з нуля, тим, хто давно не повторював шкільну математику, і тим, хто вже навчається у Словаччині та хоче краще розуміти викладачів, лекції і екзамени. Програма пов'язана з нашими курсами математики словацькою мовою і допомагає підготуватися до реального академічного середовища.
Ви навчитеся розуміти умови задач без перекладу, розв’язувати швидше і впевненіше та почуватися спокійно на іспитах і перших семестрах.
Почати можна з будь-якого рівня - ми адаптуємо програму під вашу мету і темп. Перший крок - залишити заявку на навчання.
Якщо ви плануєте навчання в Словаччині, підготовка з математики обов’язкова для напрямів:
Наші програми створені на основі реальних вимог університетів і включають термінологію, типові формати завдань і практику задач рівня словацьких вступних іспитів. Для додаткової практики можете також приєднатися до курсів математики словацькою мовою.
Вже навчаєтеся у словацькому університеті та потрібна системна підтримка з математики? Оберіть пакет з 15 або 25 індивідуальних занять - ми підлаштуємо графік під ваші пари, щоб розбирати теми одразу після лекцій і готуватися до проміжних тестів і сесії.
Пакет 15 уроків - підготовка та розбір тем, пройдених на лекціях. Пакет 25 уроків - семестровий супровід з глибокою опрацюванням задач і термінології словацькою.
Запишіться на консультацію тут або оберіть програму в розділі курси математики словацькою мовою.
Цей курс розроблений для тих, хто планує навчання у Словаччині або вже навчається і хоче впевнено розуміти та складати математику словацькою мовою.
Читайте відгуки студентів і дізнайтесь, як заняття допомагають успішно складати іспити та адаптуватися до навчання у Словаччині.
Працюючи зі студентами та абітурієнтами, ми часто бачимо, що неправильний підхід до підготовки з математики словацькою призводить до слабких результатів, стресу та складнощів уже в перші семестри. Ось поширені помилки, яких варто уникати:
Postupai допомагає уникнути цих помилок: ми даємо реальну університетську практику, пояснюємо терміни, розбираємо формулювання і тренуємо задачі саме у форматі вступних іспитів та семестрових контрольних. Готуйтесь правильно — зі структурою, перевіркою та підтримкою.
|Пакет
|Формат
|Вартість
|Для кого
|Індивідуально
|2 заняття на тиждень
|від 69€ / міс
|Початковий рівень, відновлення шкільної бази,
підготовка до вступу
|Групове навчання
|1-3 заняття на тиждень
|від 50€ / міс
|Регулярні заняття,
підготовка до вступних іспитів та SCIO-тестів
|Пакет 15 занять
|Індивідуально
|225€ / семестр
|Розбір університетських лекцій,
підготовка до контрольних і сесії
|Пакет 25 занять
|Індивідуально
|375€ / семестр
|Семестровий супровід,
глибока робота з термінами та задачами
|Разове заняття
|Індивідуально
|20€ / урок
|Розбір складної теми,
підготовка до тесту або перескладання
Ми не просто пояснюємо математику - ми допомагаємо адаптуватися до навчання в Словаччині, розуміти терміни, лекції та формат іспитів.
Запишіться на безплатну консультацію - визначимо ваш рівень, проаналізуємо цілі та запропонуємо оптимальний формат навчання.