Платформа супроводу для навчання в Словаччині
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
Отримати консультацію
Залишити заявку
ru ua
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
Головна Блог Математична термінологія словацькою мовою

Математична термінологія словацькою мовою

Блог
дата зміни: 03.11.2025

Словник термінів для вступників

Якщо ви плануєте вступати до університету в Словаччині, важливо не лише володіти мовою на рівні B1-B2, але й розуміти математичну термінологію словацькою мовою. Вступні іспити на технічні, економічні та IT-напрями проходять повністю словацькою, і навіть сильні учні втрачають бали, якщо не знають термінів.

Цей словник допоможе вам опанувати ключові математичні терміни словацькою, швидше розуміти формулювання задач та впевнено почувати себе на іспитах і перших заняттях в університеті.

Хочете впевнено закрити предмет? Наш онлайн-курс математики словацькою допоможе опанувати терміни, формат задач і підготуватися до іспитів без стресу. Навчайтеся з України або вже перебуваючи в Словаччині - темп обираєте ви.

Якщо ви вже навчаєтесь у словацькому виші та відчуваєте складнощі з математикою, оберіть пакет із 15 уроків. Ви будете паралельно вивчати теми рідною мовою та у словацькій термінології - так ви швидше адаптуєтесь і легше здасте предмет.

Зміст

Математична термінологія словацькою мовою

Математика - єдиний предмет, де мова впливає на результат

Навіщо вивчати математику словацькою

Навіть якщо ви чудово знаєте математику, незнання термінів словацькою може стати бар'єром під час вступу і на перших семестрах навчання. Формулювання завдань, позначення та стиль подачі матеріалу в словацьких вишах відрізняються від шкільних програм України, тому важливо заздалегідь адаптуватися.

  • Іспити проходять повністю словацькою - без розуміння термінів легко втратити бали.
  • Швидше розв'язання задач - ви не витрачаєте час на переклад формулювань під час тесту.
  • Упевнений старт у виші - одразу розумієте викладачів та навчальні матеріали.
  • Адаптація до академічного середовища - у словацьких університетах використовуються свої формулювання та математичні конструкції.
  • Підготовка до першої сесії - лекційна термінологія та екзаменаційні формулювання не стануть несподіванкою.
  • Відновлення бази та термінології - багато абітурієнтів 18-22 років переїжджають навчатися через деякий час після школи і частина тем забувається. Ми допоможемо освіжити математику, опанувати словацькі терміни і підготуватися до іспитів та навчання.

Крім того, багато словацьких університетів (STU, TUKE, ŽU, UKF та інші) у програмах вступних іспитів прямо зазначають, що завдання побудовані на словацькій математичній термінології. Тому той, хто починає готуватися заздалегідь, отримує помітну перевагу.

Знання математики словацькою - це ваша конкурентна перевага. Чим раніше почнете тренуватися, тим легше пройдуть вступні, перші пари та сесія.

Вивчення математики словацькою мовою

Postupai допомагає абітурієнтам і студентам упевнено опановувати математику словацькою мовою. Ми знаємо, які теми та формулювання використовуються на вступних іспитах і лекціях в університетах - тому готуємо саме до реального академічного середовища.

Наші курси та індивідуальні заняття підходять як тим, хто лише готується до вступу, так й тим, хто вже навчається у Словаччині та хоче краще розуміти викладачів, лекції й термінологію.

Ми навчаємо не просто математиці - ми навчаємо математиці словацькою, щоб ви почувалися впевнено на вступних іспитах і в університеті.

Записуйтесь на курси або беріть індивідуальні заняття у нас - ми допоможемо вам впевнено вступити до словацького університету і успішно пройти навчання. Якщо ви вже навчаєтеся, ми будемо супроводжувати вашу математику протягом семестру, щоб у вас не було проблем зі складанням предметів і сесією.

Хочете навчатися без стресу і бути впевненими в результаті? Зв'яжіться з менеджером Postupai - підберемо програму і формат занять під вашу мету.

Зв'язатися з менеджером

Основні розділи математики словацькою мовою

Нижче - ключові математичні розділи, які зустрічаються у шкільній програмі та на вступних іспитах у Словаччині. Знання цих назв допоможе швидше орієнтуватися в завданнях і навчальних матеріалах.

Розділи математики словацькою мовою
Словацький термін Переклад
на українську
matematika математика
algebra алгебра
funkcie a rovnice функції та рівняння
geometria v rovine
/ priestore		 геометрія на площині
/ в просторі
analytická geometria аналітична геометрія
kombinatorika комбінаторика
pravdepodobnosť
a štatistika		 ймовірність та статистика

Більшість цих розділів зустрічаються в тестах при вступі на технічні, економічні та IT-напрями, тому важливо розуміти формулювання і структуру завдань словацькою мовою.

Базова математична лексика словацькою

Це ключові терміни, які зустрічаються у шкільній програмі, вступних тестах та на заняттях у словацьких університетах. Рекомендуємо не просто вивчити слова, а промовляти їх уголос - так ви швидше звикнете до формулювань та академічної лексики.

Базова математична лексика словацькою
Словацький
термін		 Переклад
українською
súčet сума
súčin добуток
delenie ділення
zlomok дріб
čitateľ / menovateľ чисельник
/ знаменник
vzorec формула
výpočty обчислення
úloha завдання
výraz вираз
hodnota значення
absolútna hodnota модуль
percento відсоток
rovná sa дорівнює

Приклад: Vypočítaj súčet čísel 5 a 7. - «Обчисли суму чисел 5 і 7».

Арифметичні дії та порівняння словацькою

Ці терміни зустрічаються у кожній темі - від базових шкільних завдань до університетських прикладів. Важливо запам’ятати їх, щоб впевнено розуміти формулювання завдань під час вступу та навчання у Словаччині.

Арифметичні дії та порівняння словацькою
Словацький
термін		 Переклад
українською
sčítať / odpočítať додати / відняти
násobiť / rozdeliť множити / ділити
viac / menej більше / менше
väčšie / menšie більше / менше
(у порівнянні)
rovná sa дорівнює
kladné číslo / záporné číslo додатнє число
/ від'ємне число
párny / nepárny парний / непарний
celé číslo ціле число
polovica половина
najviac / najmenej найбільше / найменше

Приклад: Určite, ktoré číslo je väčšie. - «Визначте, яке число більше».

Геометрія та фігури словацькою мовою

Нижче наведено базові геометричні терміни, які часто зустрічаються на вступних іспитах та в університеті. Вони допоможуть розуміти умови задач, формули та пояснення викладачів під час навчання в Словаччині.

Геометрія та фігури словацькою мовою
Словацький
термін		 Переклад
українською
kružnica коло / окружність
kruh круг
polomer радіус
priemer діаметр
uhol кут
obvod периметр
plocha площа
objem об’єм
dĺžka / šírka / hrúbka довжина
/ ширина / товщина
priamka пряма
úsek відрізок
kolmé перпендикулярні
rovnobežné паралельні

Приклад: Nájdite polomer kruhu. – «Знайдіть радіус кола».

Далі – види трикутників:

Slovensky Українською
trojuholník трикутник
rôznostranný різносторонній
rovnoramenný рівнобедрений
rovnostranný рівносторонній
pravouhlý trojuholník прямокутний трикутник
prepona гіпотенуза
odvesna катет

Приклад: V pravouhlom trojuholníku je prepona najdlhšia strana. – «У прямокутному трикутнику гіпотенуза – найдовша сторона».

Просторові фігури та координати словацькою

Ці терміни зустрічаються у шкільній програмі, на вступних іспитах, а також під час вивчення вищої математики та фізики в університетах Словаччини. Знання цієї лексики допоможе швидше адаптуватися до навчального процесу та розуміти формулювання завдань.

Просторові фігури та координати словацькою
Словацький
термін		 Переклад
українською
kocka куб
kváder паралелепіпед
ihlan піраміда
štvorsten тетраедр
valec циліндр
kužel конус
guľa куля / сфера

Приклад: Vypočítajte objem valca. - «Обчисліть об’єм циліндра».

Координати та осі:

Координати та осі
Slovensky Українською
začiatok súradnicovej sústavy початок координат
súradnice (x, y, z) координати (x, y, z)
os X/Y/Z вісь X/Y/Z
stred центр
nekonečnosť нескінченність

Приклад: Bod A má súradnice (2, -1, 3). - «Точка A має координати (2, -1, 3)».

Типові фрази та формулювання зі вступних іспитів

Нижче наведені реальні формулювання, які використовують словацькі школи та університети у тестах і на іспитах з математики. Ці вирази варто вивчити в першу чергу, щоб швидше орієнтуватися в завданнях та впевнено проходити вступні випробування.

Типові фрази та формулювання зі вступних іспитів
Словацька
формулювання		 Переклад
українською
Vypočítajte hodnotu výrazu Обчисліть значення виразу
Určte výsledok Визначте результат
Zistite, či platí rovnosť З’ясуйте, чи виконується рівність
Doplňte chýbajúce číslo Доповніть пропущене число
Porovnajte čísla Порівняйте числа
Nájdite riešenie rovnice Знайдіть розв’язок рівняння
Určte, ktoré číslo je väčšie Визначте, яке число більше
Vypočítajte rozdiel a súčet Обчисліть різницю та суму
Určte počet prvkov množiny Визначте кількість елементів множини
Určte, či číslo patrí do množiny Визначте, чи належить число множині
Aspoň koľko / Najviac koľko Щонайменше / щонайбільше
O koľko je číslo väčšie На скільки число більше

Порада: повертайтеся до цього блоку перед пробними тестами - мозок швидше розпізнає знайомі формулювання, і ви витрачаєте менше часу на переклад.

Підготовка до вступу в Словаччині та вивчення математики словацькою

Вступ на IT-напрямки в Словаччині - це чудова можливість отримати європейську освіту, навчатися безкоштовно та будувати кар'єру в Європі. Але успішний старт починається з якісної підготовки: знання мови, розуміння математичної термінології та впевненості на вступних іспитах.

Postupai допомагає абітурієнтам пройти цей шлях впевнено:

Хочеш вступити на IT у Словаччині? Або вже навчаєшся і відчуваєш, що математика словацькою дається непросто? З нами ти пройдеш цей шлях легше: від нульового рівня до впевненого студента європейського університету.

98% наших студентів вступають до обраних університетів, а багато хто продовжує навчання на IT-факультетах: STU, UKF, TUKE, Žilina, EUBA та інших.

Міні-практика: перевір себе

Спробуй розв'язати кілька задач у форматі вступних іспитів у Словаччині:

  1. Vypočítajte súčet čísel 8 a 5.
  2. Určte, ktoré číslo je menšie: -2 alebo 3.
  3. Nájdite riešenie rovnice: x + 4 = 9.
  4. Porovnajte čísla: 0,75 a 2/3.
  5. Vypočítajte priemer čísel 10, 20 a 30.

Відповіді:

  1. 13
  2. -2 менше (menšie)
  3. x = 5
  4. 0,75 > 2/3
  5. (10 + 20 + 30) / 3 = 20

Якщо ти розв'язав хоча б 3 із 5 - ти на правильному шляху! Якщо хочеш краще розуміти формулювання та задачі - записуйся на курс.

Висновок

Математика словацькою мовою - це не лише про формули та числа. Це про розуміння термінології, впевненість на вступних іспитах і комфорт із перших днів навчання в університеті. Чим раніше ти почнеш вивчати профільну лексику та формат задач, тим легше буде на іспитах і на парах.

Ми зібрали ключові терміни, формулювання та приклади, щоб прискорити твій шлях до результату. Освой базу, потренуйся на завданнях - і ти почуватимешся впевненіше, ніж більшість абітурієнтів.

Хочеш навчатися в Словаччині на IT, інженерії, економіці або іншій технічній спеціальності? З правильною підготовкою це реально. Головне - системний підхід і підтримка тих, хто вже пройшов цей шлях.

На заняттях ти вчишся з викладачами та випускниками словацьких університетів, спілкуєшся у живому середовищі, звикаєш до реальної університетської лексики та заздалегідь адаптуєшся до студентського життя у Словаччині. Такий формат дає велике перевагу - ти не лише розумієш математику словацькою, а й впевнено почуваєшся в новій країні.

З Postupai ти не залишишся сам-на-сам із задачами та незнайомими формулюваннями - ми допомагаємо майбутнім студентам адаптуватися, навчатися та вступати до найкращих університетів Словаччини.

Стартуємо?

Готові до вступу?

Приєднуйтеся до курсу математики словацькою або обирайте пакет із 15 індивідуальних уроків. Ви опануєте термінологію, зрозумієте формат завдань і підійдете до вступних іспитів впевнено - без стресу та хаосу.

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Що робити, якщо я вже навчаюся в Словаччині і не розумію математику?

    Запишіться на пакет із 15 уроків: ви повторите тему рідною мовою, розберете формулювання словацькою і без стресу закриєте предмет. Такий формат допомагає швидше адаптуватися, розуміти викладачів і впевнено пройти першу сесію - ми розбираємо пари та теми разом у простому форматі.

  • Скільки часу потрібно, щоб підготуватися до вступних іспитів з математики?

    У середньому потрібно 2-4 місяці регулярних занять. Якщо почати заздалегідь, ви встигнете опанувати терміни, зрозуміти формат завдань і потренуватися на реальних вступних тестах - і складете іспити впевнено.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Soft Skills — ключ до успіху студента у 2025 році й надалі
Soft Skills — ключ до успіху студента у 2025 році й надалі
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Будівельний факультет STU в Братиславі
Будівельний факультет STU в Братиславі
Факультет електротехніки та інформатики FEI STU
Факультет електротехніки та інформатики FEI STU