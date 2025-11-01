Якщо ви плануєте вступати до університету в Словаччині, важливо не лише володіти мовою на рівні B1-B2, але й розуміти математичну термінологію словацькою мовою. Вступні іспити на технічні, економічні та IT-напрями проходять повністю словацькою, і навіть сильні учні втрачають бали, якщо не знають термінів.
Цей словник допоможе вам опанувати ключові математичні терміни словацькою, швидше розуміти формулювання задач та впевнено почувати себе на іспитах і перших заняттях в університеті.
Хочете впевнено закрити предмет? Наш онлайн-курс математики словацькою допоможе опанувати терміни, формат задач і підготуватися до іспитів без стресу. Навчайтеся з України або вже перебуваючи в Словаччині - темп обираєте ви.
Якщо ви вже навчаєтесь у словацькому виші та відчуваєте складнощі з математикою, оберіть пакет із 15 уроків. Ви будете паралельно вивчати теми рідною мовою та у словацькій термінології - так ви швидше адаптуєтесь і легше здасте предмет.
Математика - єдиний предмет, де мова впливає на результат
Навіть якщо ви чудово знаєте математику, незнання термінів словацькою може стати бар'єром під час вступу і на перших семестрах навчання. Формулювання завдань, позначення та стиль подачі матеріалу в словацьких вишах відрізняються від шкільних програм України, тому важливо заздалегідь адаптуватися.
Крім того, багато словацьких університетів (STU, TUKE, ŽU, UKF та інші) у програмах вступних іспитів прямо зазначають, що завдання побудовані на словацькій математичній термінології. Тому той, хто починає готуватися заздалегідь, отримує помітну перевагу.
Знання математики словацькою - це ваша конкурентна перевага. Чим раніше почнете тренуватися, тим легше пройдуть вступні, перші пари та сесія.
Postupai допомагає абітурієнтам і студентам упевнено опановувати математику словацькою мовою. Ми знаємо, які теми та формулювання використовуються на вступних іспитах і лекціях в університетах - тому готуємо саме до реального академічного середовища.
Наші курси та індивідуальні заняття підходять як тим, хто лише готується до вступу, так й тим, хто вже навчається у Словаччині та хоче краще розуміти викладачів, лекції й термінологію.
Ми навчаємо не просто математиці - ми навчаємо математиці словацькою, щоб ви почувалися впевнено на вступних іспитах і в університеті.
Записуйтесь на курси або беріть індивідуальні заняття у нас - ми допоможемо вам впевнено вступити до словацького університету і успішно пройти навчання. Якщо ви вже навчаєтеся, ми будемо супроводжувати вашу математику протягом семестру, щоб у вас не було проблем зі складанням предметів і сесією.
Хочете навчатися без стресу і бути впевненими в результаті? Зв'яжіться з менеджером Postupai - підберемо програму і формат занять під вашу мету.
Нижче - ключові математичні розділи, які зустрічаються у шкільній програмі та на вступних іспитах у Словаччині. Знання цих назв допоможе швидше орієнтуватися в завданнях і навчальних матеріалах.
|Словацький термін
|Переклад
на українську
|matematika
|математика
|algebra
|алгебра
|funkcie a rovnice
|функції та рівняння
|geometria v rovine
/ priestore
|геометрія на площині
/ в просторі
|analytická geometria
|аналітична геометрія
|kombinatorika
|комбінаторика
|pravdepodobnosť
a štatistika
|ймовірність та статистика
Більшість цих розділів зустрічаються в тестах при вступі на технічні, економічні та IT-напрями, тому важливо розуміти формулювання і структуру завдань словацькою мовою.
Це ключові терміни, які зустрічаються у шкільній програмі, вступних тестах та на заняттях у словацьких університетах. Рекомендуємо не просто вивчити слова, а промовляти їх уголос - так ви швидше звикнете до формулювань та академічної лексики.
|Словацький
термін
|Переклад
українською
|súčet
|сума
|súčin
|добуток
|delenie
|ділення
|zlomok
|дріб
|čitateľ / menovateľ
|чисельник
/ знаменник
|vzorec
|формула
|výpočty
|обчислення
|úloha
|завдання
|výraz
|вираз
|hodnota
|значення
|absolútna hodnota
|модуль
|percento
|відсоток
|rovná sa
|дорівнює
Приклад: Vypočítaj súčet čísel 5 a 7. - «Обчисли суму чисел 5 і 7».
Ці терміни зустрічаються у кожній темі - від базових шкільних завдань до університетських прикладів. Важливо запам’ятати їх, щоб впевнено розуміти формулювання завдань під час вступу та навчання у Словаччині.
|Словацький
термін
|Переклад
українською
|sčítať / odpočítať
|додати / відняти
|násobiť / rozdeliť
|множити / ділити
|viac / menej
|більше / менше
|väčšie / menšie
|більше / менше
(у порівнянні)
|rovná sa
|дорівнює
|kladné číslo / záporné číslo
|додатнє число
/ від'ємне число
|párny / nepárny
|парний / непарний
|celé číslo
|ціле число
|polovica
|половина
|najviac / najmenej
|найбільше / найменше
Приклад: Určite, ktoré číslo je väčšie. - «Визначте, яке число більше».
Нижче наведено базові геометричні терміни, які часто зустрічаються на вступних іспитах та в університеті. Вони допоможуть розуміти умови задач, формули та пояснення викладачів під час навчання в Словаччині.
|Словацький
термін
|Переклад
українською
|kružnica
|коло / окружність
|kruh
|круг
|polomer
|радіус
|priemer
|діаметр
|uhol
|кут
|obvod
|периметр
|plocha
|площа
|objem
|об’єм
|dĺžka / šírka / hrúbka
|довжина
/ ширина / товщина
|priamka
|пряма
|úsek
|відрізок
|kolmé
|перпендикулярні
|rovnobežné
|паралельні
Приклад: Nájdite polomer kruhu. – «Знайдіть радіус кола».
Далі – види трикутників:
|Slovensky
|Українською
|trojuholník
|трикутник
|rôznostranný
|різносторонній
|rovnoramenný
|рівнобедрений
|rovnostranný
|рівносторонній
|pravouhlý trojuholník
|прямокутний трикутник
|prepona
|гіпотенуза
|odvesna
|катет
Приклад: V pravouhlom trojuholníku je prepona najdlhšia strana. – «У прямокутному трикутнику гіпотенуза – найдовша сторона».
Ці терміни зустрічаються у шкільній програмі, на вступних іспитах, а також під час вивчення вищої математики та фізики в університетах Словаччини. Знання цієї лексики допоможе швидше адаптуватися до навчального процесу та розуміти формулювання завдань.
|Словацький
термін
|Переклад
українською
|kocka
|куб
|kváder
|паралелепіпед
|ihlan
|піраміда
|štvorsten
|тетраедр
|valec
|циліндр
|kužel
|конус
|guľa
|куля / сфера
Приклад: Vypočítajte objem valca. - «Обчисліть об’єм циліндра».
Координати та осі:
|Slovensky
|Українською
|začiatok súradnicovej sústavy
|початок координат
|súradnice (x, y, z)
|координати (x, y, z)
|os X/Y/Z
|вісь X/Y/Z
|stred
|центр
|nekonečnosť
|нескінченність
Приклад: Bod A má súradnice (2, -1, 3). - «Точка A має координати (2, -1, 3)».
Нижче наведені реальні формулювання, які використовують словацькі школи та університети у тестах і на іспитах з математики. Ці вирази варто вивчити в першу чергу, щоб швидше орієнтуватися в завданнях та впевнено проходити вступні випробування.
|Словацька
формулювання
|Переклад
українською
|Vypočítajte hodnotu výrazu
|Обчисліть значення виразу
|Určte výsledok
|Визначте результат
|Zistite, či platí rovnosť
|З’ясуйте, чи виконується рівність
|Doplňte chýbajúce číslo
|Доповніть пропущене число
|Porovnajte čísla
|Порівняйте числа
|Nájdite riešenie rovnice
|Знайдіть розв’язок рівняння
|Určte, ktoré číslo je väčšie
|Визначте, яке число більше
|Vypočítajte rozdiel a súčet
|Обчисліть різницю та суму
|Určte počet prvkov množiny
|Визначте кількість елементів множини
|Určte, či číslo patrí do množiny
|Визначте, чи належить число множині
|Aspoň koľko / Najviac koľko
|Щонайменше / щонайбільше
|O koľko je číslo väčšie
|На скільки число більше
Порада: повертайтеся до цього блоку перед пробними тестами - мозок швидше розпізнає знайомі формулювання, і ви витрачаєте менше часу на переклад.
Вступ на IT-напрямки в Словаччині - це чудова можливість отримати європейську освіту, навчатися безкоштовно та будувати кар'єру в Європі. Але успішний старт починається з якісної підготовки: знання мови, розуміння математичної термінології та впевненості на вступних іспитах.
Postupai допомагає абітурієнтам пройти цей шлях впевнено:
Хочеш вступити на IT у Словаччині? Або вже навчаєшся і відчуваєш, що математика словацькою дається непросто? З нами ти пройдеш цей шлях легше: від нульового рівня до впевненого студента європейського університету.
98% наших студентів вступають до обраних університетів, а багато хто продовжує навчання на IT-факультетах: STU, UKF, TUKE, Žilina, EUBA та інших.
Спробуй розв'язати кілька задач у форматі вступних іспитів у Словаччині:
Відповіді:
Якщо ти розв'язав хоча б 3 із 5 - ти на правильному шляху! Якщо хочеш краще розуміти формулювання та задачі - записуйся на курс.
Математика словацькою мовою - це не лише про формули та числа. Це про розуміння термінології, впевненість на вступних іспитах і комфорт із перших днів навчання в університеті. Чим раніше ти почнеш вивчати профільну лексику та формат задач, тим легше буде на іспитах і на парах.
Ми зібрали ключові терміни, формулювання та приклади, щоб прискорити твій шлях до результату. Освой базу, потренуйся на завданнях - і ти почуватимешся впевненіше, ніж більшість абітурієнтів.
Хочеш навчатися в Словаччині на IT, інженерії, економіці або іншій технічній спеціальності? З правильною підготовкою це реально. Головне - системний підхід і підтримка тих, хто вже пройшов цей шлях.
На заняттях ти вчишся з викладачами та випускниками словацьких університетів, спілкуєшся у живому середовищі, звикаєш до реальної університетської лексики та заздалегідь адаптуєшся до студентського життя у Словаччині. Такий формат дає велике перевагу - ти не лише розумієш математику словацькою, а й впевнено почуваєшся в новій країні.
З Postupai ти не залишишся сам-на-сам із задачами та незнайомими формулюваннями - ми допомагаємо майбутнім студентам адаптуватися, навчатися та вступати до найкращих університетів Словаччини.
Приєднуйтеся до курсу математики словацькою або обирайте пакет із 15 індивідуальних уроків. Ви опануєте термінологію, зрозумієте формат завдань і підійдете до вступних іспитів впевнено - без стресу та хаосу.
Запишіться на пакет із 15 уроків: ви повторите тему рідною мовою, розберете формулювання словацькою і без стресу закриєте предмет. Такий формат допомагає швидше адаптуватися, розуміти викладачів і впевнено пройти першу сесію - ми розбираємо пари та теми разом у простому форматі.
У середньому потрібно 2-4 місяці регулярних занять. Якщо почати заздалегідь, ви встигнете опанувати терміни, зрозуміти формат завдань і потренуватися на реальних вступних тестах - і складете іспити впевнено.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді