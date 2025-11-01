Основні розділи математики словацькою мовою

Нижче - ключові математичні розділи, які зустрічаються у шкільній програмі та на вступних іспитах у Словаччині. Знання цих назв допоможе швидше орієнтуватися в завданнях і навчальних матеріалах.

Розділи математики словацькою мовою Словацький термін Переклад

на українську matematika математика algebra алгебра funkcie a rovnice функції та рівняння geometria v rovine

/ priestore геометрія на площині

/ в просторі analytická geometria аналітична геометрія kombinatorika комбінаторика pravdepodobnosť

a štatistika ймовірність та статистика

Більшість цих розділів зустрічаються в тестах при вступі на технічні, економічні та IT-напрями, тому важливо розуміти формулювання і структуру завдань словацькою мовою.

Базова математична лексика словацькою

Це ключові терміни, які зустрічаються у шкільній програмі, вступних тестах та на заняттях у словацьких університетах. Рекомендуємо не просто вивчити слова, а промовляти їх уголос - так ви швидше звикнете до формулювань та академічної лексики.

Базова математична лексика словацькою Словацький

термін Переклад

українською súčet сума súčin добуток delenie ділення zlomok дріб čitateľ / menovateľ чисельник

/ знаменник vzorec формула výpočty обчислення úloha завдання výraz вираз hodnota значення absolútna hodnota модуль percento відсоток rovná sa дорівнює

Приклад: Vypočítaj súčet čísel 5 a 7. - «Обчисли суму чисел 5 і 7».

Арифметичні дії та порівняння словацькою

Ці терміни зустрічаються у кожній темі - від базових шкільних завдань до університетських прикладів. Важливо запам’ятати їх, щоб впевнено розуміти формулювання завдань під час вступу та навчання у Словаччині.

Арифметичні дії та порівняння словацькою Словацький

термін Переклад

українською sčítať / odpočítať додати / відняти násobiť / rozdeliť множити / ділити viac / menej більше / менше väčšie / menšie більше / менше

(у порівнянні) rovná sa дорівнює kladné číslo / záporné číslo додатнє число

/ від'ємне число párny / nepárny парний / непарний celé číslo ціле число polovica половина najviac / najmenej найбільше / найменше

Приклад: Určite, ktoré číslo je väčšie. - «Визначте, яке число більше».

Геометрія та фігури словацькою мовою

Нижче наведено базові геометричні терміни, які часто зустрічаються на вступних іспитах та в університеті. Вони допоможуть розуміти умови задач, формули та пояснення викладачів під час навчання в Словаччині.

Геометрія та фігури словацькою мовою Словацький

термін Переклад

українською kružnica коло / окружність kruh круг polomer радіус priemer діаметр uhol кут obvod периметр plocha площа objem об’єм dĺžka / šírka / hrúbka довжина

/ ширина / товщина priamka пряма úsek відрізок kolmé перпендикулярні rovnobežné паралельні

Приклад: Nájdite polomer kruhu. – «Знайдіть радіус кола».

Далі – види трикутників:

Slovensky Українською trojuholník трикутник rôznostranný різносторонній rovnoramenný рівнобедрений rovnostranný рівносторонній pravouhlý trojuholník прямокутний трикутник prepona гіпотенуза odvesna катет

Приклад: V pravouhlom trojuholníku je prepona najdlhšia strana. – «У прямокутному трикутнику гіпотенуза – найдовша сторона».

Просторові фігури та координати словацькою

Ці терміни зустрічаються у шкільній програмі, на вступних іспитах, а також під час вивчення вищої математики та фізики в університетах Словаччини. Знання цієї лексики допоможе швидше адаптуватися до навчального процесу та розуміти формулювання завдань.

Просторові фігури та координати словацькою Словацький

термін Переклад

українською kocka куб kváder паралелепіпед ihlan піраміда štvorsten тетраедр valec циліндр kužel конус guľa куля / сфера

Приклад: Vypočítajte objem valca. - «Обчисліть об’єм циліндра».

Координати та осі:

Координати та осі Slovensky Українською začiatok súradnicovej sústavy початок координат súradnice (x, y, z) координати (x, y, z) os X/Y/Z вісь X/Y/Z stred центр nekonečnosť нескінченність

Приклад: Bod A má súradnice (2, -1, 3). - «Точка A має координати (2, -1, 3)».

Типові фрази та формулювання зі вступних іспитів

Нижче наведені реальні формулювання, які використовують словацькі школи та університети у тестах і на іспитах з математики. Ці вирази варто вивчити в першу чергу, щоб швидше орієнтуватися в завданнях та впевнено проходити вступні випробування.

Типові фрази та формулювання зі вступних іспитів Словацька

формулювання Переклад

українською Vypočítajte hodnotu výrazu Обчисліть значення виразу Určte výsledok Визначте результат Zistite, či platí rovnosť З’ясуйте, чи виконується рівність Doplňte chýbajúce číslo Доповніть пропущене число Porovnajte čísla Порівняйте числа Nájdite riešenie rovnice Знайдіть розв’язок рівняння Určte, ktoré číslo je väčšie Визначте, яке число більше Vypočítajte rozdiel a súčet Обчисліть різницю та суму Určte počet prvkov množiny Визначте кількість елементів множини Určte, či číslo patrí do množiny Визначте, чи належить число множині Aspoň koľko / Najviac koľko Щонайменше / щонайбільше O koľko je číslo väčšie На скільки число більше

Порада: повертайтеся до цього блоку перед пробними тестами - мозок швидше розпізнає знайомі формулювання, і ви витрачаєте менше часу на переклад.

Підготовка до вступу в Словаччині та вивчення математики словацькою

Вступ на IT-напрямки в Словаччині - це чудова можливість отримати європейську освіту, навчатися безкоштовно та будувати кар'єру в Європі. Але успішний старт починається з якісної підготовки: знання мови, розуміння математичної термінології та впевненості на вступних іспитах.

Postupai допомагає абітурієнтам пройти цей шлях впевнено:

Хочеш вступити на IT у Словаччині? Або вже навчаєшся і відчуваєш, що математика словацькою дається непросто? З нами ти пройдеш цей шлях легше: від нульового рівня до впевненого студента європейського університету.

98% наших студентів вступають до обраних університетів, а багато хто продовжує навчання на IT-факультетах: STU, UKF, TUKE, Žilina, EUBA та інших.

Міні-практика: перевір себе

Спробуй розв'язати кілька задач у форматі вступних іспитів у Словаччині:

Vypočítajte súčet čísel 8 a 5. Určte, ktoré číslo je menšie: -2 alebo 3. Nájdite riešenie rovnice: x + 4 = 9. Porovnajte čísla: 0,75 a 2/ 3 . Vypočítajte priemer čísel 10, 20 a 30.

Відповіді:

13 -2 менше (menšie) x = 5 0,75 > 2/3 (10 + 20 + 30) / 3 = 20

Якщо ти розв'язав хоча б 3 із 5 - ти на правильному шляху! Якщо хочеш краще розуміти формулювання та задачі - записуйся на курс.

Висновок

Математика словацькою мовою - це не лише про формули та числа. Це про розуміння термінології, впевненість на вступних іспитах і комфорт із перших днів навчання в університеті. Чим раніше ти почнеш вивчати профільну лексику та формат задач, тим легше буде на іспитах і на парах.

Ми зібрали ключові терміни, формулювання та приклади, щоб прискорити твій шлях до результату. Освой базу, потренуйся на завданнях - і ти почуватимешся впевненіше, ніж більшість абітурієнтів.

Хочеш навчатися в Словаччині на IT, інженерії, економіці або іншій технічній спеціальності? З правильною підготовкою це реально. Головне - системний підхід і підтримка тих, хто вже пройшов цей шлях.

На заняттях ти вчишся з викладачами та випускниками словацьких університетів, спілкуєшся у живому середовищі, звикаєш до реальної університетської лексики та заздалегідь адаптуєшся до студентського життя у Словаччині. Такий формат дає велике перевагу - ти не лише розумієш математику словацькою, а й впевнено почуваєшся в новій країні.