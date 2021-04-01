Якщо ви плануєте навчатися на IT-напрямах у Словаччині, будувати кар'єру в технологічній сфері та користуватися можливостями європейського студентського середовища, варто розпочати підготовку заздалегідь. Конкуренція зростає, правила вступу стали суворішими, і ранній старт - ваша ключова перевага в кампанії вступу 2026/2027.

Водночас важливо враховувати: у 2026/2027 навчальному році є і програми, де вступні іспити обов'язкові. У цій статті детально розглянуто напрями, куди можна вступити без іспитів, а також програми, що вимагають попередньої підготовки.

Університети Словаччини оновили правила вступу на навчальний рік 2026/2027, посилили програми зі штучного інтелекту, кібербезпеки, робототехніки та цифрових систем, розширили блоки практичної підготовки, дуальної освіти, міжнародних стажувань і проєктної діяльності. Багато напрямів залишаються безкоштовними, а вступ на значну частину програм можливий без вступних іспитів. Українські студенти отримують посвідку на проживання з правом офіційної роботи, проживанням у ЄС і дев'ятимісячним періодом для пошуку роботи після випуску.

Цифрова економіка Європи зростає, а разом з нею - попит на кваліфікованих IT-спеціалістів: розробників, інженерів, фахівців з аналізу даних, кібербезпеки, робототехніки та штучного інтелекту. Все більше українських абітурієнтів обирають навчання в Словаччині, щоб отримати європейський диплом, практичний досвід і побудувати кар'єру в міжнародному технологічному середовищі - без бар'єрів та надмірних витрат.

ШІ стане ключовим драйвером економіки Європи: до 2030 року понад 60% технологічних робочих місць будуть пов'язані з автоматизацією, аналізом даних та роботизованими системами

Чому IT-освіта в Словаччині стає вибором №1 серед українських абітурієнтів

Словаччина - один із небагатьох європейських регіонів, де IT-галузь зростає швидше, ніж ринок встигає підготувати фахівців. У країні активно відкривають офіси міжнародні компанії, розвиваються fintech-проєкти, логістичні та автомобільні технологічні парки, центри автоматизації, робототехніки та кібербезпеки.

Google, IBM, Siemens, Dell, Amazon, Accenture, Deutsche Telekom, GlobalLogic, EPAM - всі ці компанії наймають спеціалістів у Словаччині. Для студентів це означає доступ до практики, дуальних програм, оплачуваних стажувань і реальних кар'єрних можливостей вже під час навчання та одразу після його завершення.

Словацька система вищої освіти формує сильну інженерну базу, розвиває навички командної роботи, передбачає проєктні завдання, хакатони, міжнародні обміни та дослідницькі ініціативи. Студенти отримують доступ до сучасних лабораторій, обладнання та реальних індустріальних задач без високих бар'єрів входу, які характерні, наприклад, для Німеччини чи Нідерландів.

При навчанні словацькою мовою студенти мають право на безкоштовне навчання. Бюджетні місця доступні іноземцям на рівних умовах зі словаками за умови виконання академічних вимог.

Що змінилося для вступу у 2026/2027

Вступна кампанія 2026/2027 принесла важливі оновлення:

посилена увага до підготовки з математики, логіки та програмування

частина факультетів запровадила обов'язкові вступні іспити

для деяких програм необхідне підтвердження рівня словацької мови

програми зі штучного інтелекту, кібербезпеки та аналізу даних підвищили вимоги

зростає конкуренція на технічні напрями

Водночас:

значна частина IT-програм залишається доступною без вступних іспитів

рання подача документів дає перевагу

для українських студентів зберігається розширена підтримка в адаптації

діє спрощена процедура визнання документів про освіту

Чим раніше починається підготовка, тим вищі шанси вступити на пріоритетну програму, отримати місце в гуртожитку та пройти всі адміністративні етапи без додаткових затримок.

Якщо у вас поки немає сильної підготовки, не варто хвилюватися. Доступні спеціалізовані програми підготовки до вступу на IT-напрями, а також заняття з викладачами, які допоможуть впевнено опанувати математику та профільну термінологію словацькою мовою вже на етапі навчання.

8 причин обрати IT-освіту в Словаччині

1. Безкоштовне навчання словацькою мовою

Іноземні студенти, включно з громадянами України, навчаються на рівних умовах зі словацькими абітурієнтами. При вступі на програми бакалаврату словацькою мовою та магістратури навчання є безкоштовним, а випускники отримують європейський диплом.

2. Можливість вступу без іспитів на багато програм

Значна кількість IT-факультетів продовжує приймати абітурієнтів без вступних іспитів. Для окремих напрямів запроваджено іспити, однак процес підготовки до них прозорий і зрозумілий.

3. Високовзатребувані напрями: AI, Cybersecurity, Data Science, Robotics

Словацькі університети посилили акцент на сучасних технологічних напрямах, зокрема на штучному інтелекті, машинному навчанні, кібербезпеці, інтернеті речей, робототехніці та програмній інженерії.

4. Практика, дуальні програми та стажування

Студенти вже з другого курсу можуть проходити практику та працювати в компаніях, зокрема Accenture, Siemens, IBM, Amazon, GlobalLogic, EPAM та інших міжнародних центрах розробки і дослідницьких лабораторіях.

5. Європейське студентське середовище та академічна мобільність

Студенти мають можливість подорожувати ЄС, брати участь у програмах академічного обміну Erasmus+, літніх технологічних школах та міжнародних стартап-проєктах.

6. Можливість офіційної роботи під час навчання

Студенти з посвідкою на проживання мають право офіційно працювати під час навчання. Це дозволяє покривати частину витрат і отримувати практичний IT-досвід ще під час навчання.

7. Дев'ять місяців після випуску для пошуку роботи

Випускники з України отримують продовження посвідки на проживання на дев'ять місяців для пошуку роботи та подальшого працевлаштування. Це конкурентна перевага порівняно з багатьма країнами ЄС.

8. Доступна вартість життя та комфортна адаптація

Гуртожитки, доступна оренда житла, пільговий або безкоштовний транспорт для студентів, культурна близькість і розвинена українська студентська спільнота сприяють швидкій адаптації та комфортному проживанню.