Цифрова економіка Європи зростає, а разом з нею - попит на кваліфікованих IT-спеціалістів: розробників, інженерів, фахівців з аналізу даних, кібербезпеки, робототехніки та штучного інтелекту. Все більше українських абітурієнтів обирають навчання в Словаччині, щоб отримати європейський диплом, практичний досвід і побудувати кар'єру в міжнародному технологічному середовищі - без бар'єрів та надмірних витрат.
Університети Словаччини оновили правила вступу на навчальний рік 2026/2027, посилили програми зі штучного інтелекту, кібербезпеки, робототехніки та цифрових систем, розширили блоки практичної підготовки, дуальної освіти, міжнародних стажувань і проєктної діяльності. Багато напрямів залишаються безкоштовними, а вступ на значну частину програм можливий без вступних іспитів. Українські студенти отримують посвідку на проживання з правом офіційної роботи, проживанням у ЄС і дев'ятимісячним періодом для пошуку роботи після випуску.
Водночас важливо враховувати: у 2026/2027 навчальному році є і програми, де вступні іспити обов'язкові. У цій статті детально розглянуто напрями, куди можна вступити без іспитів, а також програми, що вимагають попередньої підготовки.
Якщо ви плануєте навчатися на IT-напрямах у Словаччині, будувати кар'єру в технологічній сфері та користуватися можливостями європейського студентського середовища, варто розпочати підготовку заздалегідь. Конкуренція зростає, правила вступу стали суворішими, і ранній старт - ваша ключова перевага в кампанії вступу 2026/2027.
ШІ стане ключовим драйвером економіки Європи: до 2030 року понад 60% технологічних робочих місць будуть пов'язані з автоматизацією, аналізом даних та роботизованими системами
Словаччина - один із небагатьох європейських регіонів, де IT-галузь зростає швидше, ніж ринок встигає підготувати фахівців. У країні активно відкривають офіси міжнародні компанії, розвиваються fintech-проєкти, логістичні та автомобільні технологічні парки, центри автоматизації, робототехніки та кібербезпеки.
Google, IBM, Siemens, Dell, Amazon, Accenture, Deutsche Telekom, GlobalLogic, EPAM - всі ці компанії наймають спеціалістів у Словаччині. Для студентів це означає доступ до практики, дуальних програм, оплачуваних стажувань і реальних кар'єрних можливостей вже під час навчання та одразу після його завершення.
Словацька система вищої освіти формує сильну інженерну базу, розвиває навички командної роботи, передбачає проєктні завдання, хакатони, міжнародні обміни та дослідницькі ініціативи. Студенти отримують доступ до сучасних лабораторій, обладнання та реальних індустріальних задач без високих бар'єрів входу, які характерні, наприклад, для Німеччини чи Нідерландів.
При навчанні словацькою мовою студенти мають право на безкоштовне навчання. Бюджетні місця доступні іноземцям на рівних умовах зі словаками за умови виконання академічних вимог.
Вступна кампанія 2026/2027 принесла важливі оновлення:
Водночас:
Чим раніше починається підготовка, тим вищі шанси вступити на пріоритетну програму, отримати місце в гуртожитку та пройти всі адміністративні етапи без додаткових затримок.
Якщо у вас поки немає сильної підготовки, не варто хвилюватися. Доступні спеціалізовані програми підготовки до вступу на IT-напрями, а також заняття з викладачами, які допоможуть впевнено опанувати математику та профільну термінологію словацькою мовою вже на етапі навчання.
Іноземні студенти, включно з громадянами України, навчаються на рівних умовах зі словацькими абітурієнтами. При вступі на програми бакалаврату словацькою мовою та магістратури навчання є безкоштовним, а випускники отримують європейський диплом.
Значна кількість IT-факультетів продовжує приймати абітурієнтів без вступних іспитів. Для окремих напрямів запроваджено іспити, однак процес підготовки до них прозорий і зрозумілий.
Словацькі університети посилили акцент на сучасних технологічних напрямах, зокрема на штучному інтелекті, машинному навчанні, кібербезпеці, інтернеті речей, робототехніці та програмній інженерії.
Студенти вже з другого курсу можуть проходити практику та працювати в компаніях, зокрема Accenture, Siemens, IBM, Amazon, GlobalLogic, EPAM та інших міжнародних центрах розробки і дослідницьких лабораторіях.
Студенти мають можливість подорожувати ЄС, брати участь у програмах академічного обміну Erasmus+, літніх технологічних школах та міжнародних стартап-проєктах.
Студенти з посвідкою на проживання мають право офіційно працювати під час навчання. Це дозволяє покривати частину витрат і отримувати практичний IT-досвід ще під час навчання.
Випускники з України отримують продовження посвідки на проживання на дев'ять місяців для пошуку роботи та подальшого працевлаштування. Це конкурентна перевага порівняно з багатьма країнами ЄС.
Гуртожитки, доступна оренда житла, пільговий або безкоштовний транспорт для студентів, культурна близькість і розвинена українська студентська спільнота сприяють швидкій адаптації та комфортному проживанню.
Вища освіта в галузі інформаційних технологій у Словацькій Республіці представлена провідними державними університетами. Нижче наведено перелік вишів та відповідних факультетів і інститутів, які реалізують програми бакалаврату та магістратури з IT-спеціальностей.
Місто: Братислава
Факультети:
• Факультет інформатики та інформаційних технологій (FIIT STU)
Напрями:
Особливості:
• Факультет електротехніки та інформатики (FEI STU)
Напрями:
Особливості вступу: окремі програми вимагають складання вступних іспитів.
Місто: Кошице
Факультет: Факультет електротехніки та інформатики (FEI TUKE)
Напрями:
Особливості вступу: на більшості програм прийом здійснюється без вступних іспитів. У разі високої конкуренції факультет залишає за собою право запропонувати альтернативну спеціальність при зарахуванні.
Місто: Жиліна
Факультет: Факультет електротехніки та інформаційних технологій (FEIT UNIZA)
Напрями:
Особливості вступу: більшість програм - без іспитів. Мультимедійні напрями вимагають творчого конкурсу. Важливо: студенти молодші 18 років на момент поселення можуть не отримати місце в гуртожитку.
Місто: Братислава
Факультет: Математико-фізичний факультет (MFF UK)
Напрями:
Особливості вступу: суворі вимоги, обов'язковий іспит з математики SCIO-Test. Рекомендується абітурієнтам із сильною академічною підготовкою.
Місто: Братислава
Напрями:
Особливості: фокус на цифровому бізнесі, бізнес-аналітиці та IT-системах. Вступний іспит є обов'язковим.
Місто: Трнава
Напрями:
Особливості: сильна інженерна база та широкий вибір лабораторій. Вступ зазвичай проводиться без іспитів. Часто обирається українськими студентами.
Місто: Кошице
Напрями:
Місто: Банська Бистриця
Напрям: Прикладна інформатика
Особливості: підходить студентам, які віддають перевагу спокійному темпу навчання. Передбачено вступний іспит.
|Університет
|Місто
|Тип підготовки
|STU
|Братислава
|Провідний технічний університет, високий конкурс
|TUKE
|Кошице
|Практико-орієнтоване навчання, доступний вступ
|UNIZA
|Жиліна
|Автоматизація, телеком, інженерія
|UK (MFF)
|Братислава
|Сильна академічна база з математики та інформатики
|EUBA
|Братислава
|IT у поєднанні з економікою та бізнес-аналітикою
|MTF STU
|Трнава
|Інженерні IT та цифрові технології виробництва
|UPJŠ
|Кошице
|Академічні IT-програми
|UMB
|Банська Бистриця
|Прикладна інформатика та комфортна адаптація
Для українських абітурієнтів, орієнтованих на кар'єру в ІТ, рекомендуємо звернути увагу на такі факультети:
|Університет
/ Факультет
|Чому рекомендуємо
|FIIT STU
|Найсильніший ІТ-факультет країни,
висока якість підготовки, сильна репутація на ринку праці
|FEI STU
|Широкий спектр інженерних ІТ-напрямів з акцентом на автоматизацію,
електроніку та робототехніку
|FEI TUKE
|Оптимальне поєднання рівня навчання та доступності вступу,
багато практики та близькість ІТ-компаній
|MTF STU Trnava
|Сильна інженерна база, високі шанси вступу,
сучасна інфраструктура
|MFF UK
|Найбільш академічно сильні програми
- найкращий вибір для сильної математики та наукової кар'єри
Чому саме ці напрями:
Postupai забезпечує комплексний супровід абітурієнтів, які планують навчання на технічних та IT-спеціальностях у Словаччині. Підтримка включає повний цикл - від вибору програми до адаптації в університеті.
Мета - забезпечити коректну подачу документів, сформувати мовну та академічну базу і допомогти студенту впевнено почати навчання.
|Етап
|Зміст
|Аналіз та підбір програми
|Оцінка рівня підготовки, вибір університету і факультету,
формування індивідуального плану вступу
|Формування пакета документів
|Заповнення заяв, підготовка необхідних довідок,
нострифікація атестата, подача документів в університет
|Мовна підготовка
|Курси словацької мови (A0 - B2) з акцентом на академічну лексику
та підготовку до навчального середовища
|Математична підготовка
|Підготовка з математики словацькою мовою, опанування термінології,
практичних задач та базових тем для IT
|Підготовка до іспитів
(за потреби)
|Формат вступних випробувань,
демонстраційні завдання, перевірочні матеріали
|Отримання рішення та оформлення ВНЖ
|Контроль строків,
допомога з документами для міграційних процедур
|Адаптація студента
|Консультації щодо поселення,
університетських систем, розкладу, адміністративних процесів
|Компонент
|Опис
|Освітня підготовка
|Курси словацької мови та профільні заняття з математики словацькою
|Організаційна підтримка
|Контроль строків, подача заяв, покроковий план дій
|Правові та документальні процедури
|Нострифікація, підготовка та подача документів до університету і на ВНЖ
|Інформаційна підтримка
|Методичні матеріали, інструкції для адаптації, пояснення академічних вимог
|Підтримка після зарахування
|Допомога на старті навчання та інтеграції в університетське середовище
Випускник програми:
Навчання у державних університетах Словаччини словацькою мовою є безкоштовним. Основні витрати пов'язані з проживанням, харчуванням, транспортом та навчальними матеріалами. Нижче наведено орієнтовний розрахунок щомісячних витрат студента IT-напрямів.
|Стаття
|Вартість
|Навчання в державному виші (словацькою)
|Безкоштовно
|Навчання англійською (за бажанням)
|від 2 500 до 8 000 € на рік
|Навчальні матеріали, доступи, проєкти
|від 50 до 150 € на рік
Примітка: IT-напрями передбачають лабораторні роботи та проєктні завдання. Додаткове обладнання може знадобитися залежно від спеціальності.
|Варіант
|Вартість / місяць
|Гуртожиток
|80 - 150 €
|Кімната в квартирі
|200 - 350 €
|Оренда квартири (1 - 2 особи)
|400 - 600 €
Більшість студентів IT-спеціальностей обирають гуртожиток на 1 - 2 курсі, щоб зменшити витрати та швидше адаптуватися.
|Стаття
|Вартість
|Столова на кампусі
|3 - 6 € за прийом їжі
|Місячні витрати на харчування
|150 - 300 €
У технічних університетах (STU, TUKE, UNIZA) працюють студентські їдальні та буфети.
|Стаття
|Вартість
|Студентський проїзний
|15 - 30 € / місяць
|Міжміські поїздки
|пільгові або безкоштовні тарифи
IT-студенти часто відвідують лабораторії, конференції та хакатони по країні.
|Стаття
|Вартість
|Мобільний зв'язок та інтернет
|8 - 17 €
|Додаткові матеріали, ПЗ, обладнання
|50 - 100 € / семестр
|Медичне страхування
|20 - 60 € / місяць
|Особисті витрати
|50 - 150 €
|Тип проживання
|Бюджет / місяць
|Гуртожиток
|350 - 550 €
|Оренда кімнати
|450 - 700 €
|Оренда квартири
|700 - 1 000 €
|Стаття
|Коментар
|Ноутбук або робоча станція
|Бажано сучасне обладнання
|Спеціалізоване ПЗ
|Частково надається університетом
|Проєктні матеріали
|Залежить від напряму: робототехніка, електроніка, IoT
|Участь у хакатонах та проєктах
|Можливі витрати на транспорт та матеріали
|Додаткові курси та сертифікації
|За бажанням: Python, DevOps, Cybersecurity та ін.
IT-студенти в Словаччині можуть офіційно працювати під час навчання. Середній дохід студентів на стажуваннях і практиках становить 6 - 10 € на годину. При частковій зайнятості це покриває значну частину витрат.
Навчання на IT-напрямах у Словаччині відкриває доступ до європейського рівня освіти, сучасних інженерних лабораторій та практико-орієнтованих програм. Студенти можуть безкоштовно навчатися словацькою мовою, брати участь у наукових проєктах, проходити стажування в міжнародних компаніях та починати кар'єру в європейській техноекосистемі.
Вступна кампанія 2026/2027 зберігає відкриті можливості для українських абітурієнтів, однак потребує завчасної підготовки документів, підтвердження рівня мови та готовності до навчального навантаження. Рання подача документів, знання словацької на рівні не нижче B1 та базові знання математики - ключові фактори успішного вступу.
Системний підхід, дисципліна та своєчасна підготовка дозволяють абітурієнту впевнено пройти всі етапи та розпочати навчання без організаційних складнощів і академічних труднощів.
Для тих, хто вступає на IT-програми, Postupai забезпечує комплексний супровід, який включає:
Мета супроводу - забезпечити коректний процес вступу, сформувати необхідні мовні та академічні компетенції і допомогти студенту успішно адаптуватися до вимог технічного університету.
Так, вступ можливий, однак навчання проходить словацькою мовою. Для успішної адаптації необхідний рівень не нижче B1 на початок навчання. Ми рекомендуємо розпочати підготовку заздалегідь - наші курси допомагають досягти потрібного рівня та впевнено навчатися на технічних програмах.
Конкуренція зростає, особливо на напрямах, пов'язаних зі штучним інтелектом, кібербезпекою та програмною інженерією. За умови ранньої подачі документів, правильної підготовки та знання мови шанси на вступ високі. Додатковою перевагою є підготовка з математики та участь у наших профільних курсах.
