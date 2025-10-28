Працевлаштування після закінчення університету в Словаччині

Отримати європейський диплом - це лише половина шляху. Справжня мета більшості студентів - залишитися в країні, знайти роботу за спеціальністю та розпочати самостійне життя. Словаччина надає для цього реальні можливості: випускники можуть легально продовжити студентський ВНЖ, отримати час на пошук роботи та влаштуватися у місцеву або міжнародну компанію.
Працевлаштування в Словаччині після університету - це не мрія, а природний наступний крок. Завдяки стабільній економіці, низькій конкуренції та зростаючому попиту на молодих фахівців, особливо у сфері інженерії, ІТ, економіки, освіти та науки, все більше іноземців залишаються тут після випуску. Знання словацької мови та наявність словацького диплому роблять випускників конкурентоспроможними не лише на ринку праці Словаччини, а й у всьому Європейському Союзі.
Ми в Postupai детально вивчили питання працевлаштування після завершення навчання, а також провели опитування серед студентів і випускників. Крім того, розглянули можливості продовження освіти після інженерії або магістратури. У цій статті ми розповімо про всі варіанти - як завершити навчання, знайти роботу та залишитися в Словаччині, не повертаючись додому.
Тільки вперед - і ніяк інакше!
Випускники словацьких університетів можуть легально залишатися в країні до 9 місяців, щоб знайти роботу або відкрити власний бізнес.
Після отримання диплома студент автоматично втрачає статус того, хто навчається, а отже - і дію студентського ВНЖ. Проте законодавство Словаччини надає випускникам можливість залишитися в країні, легально шукати роботу, відкрити власний бізнес або стати приватним підприємцем.
Випускник словацького університету має право подати заяву на продовження тимчасового проживання (ВНЖ) терміном до 9 місяців - для пошуку роботи або відкриття бізнесу. Цей період можна використати для активного працевлаштування, проходження співбесід, участі у стажуваннях та укладення перших контрактів.
Відкриття živnosti (живності) - це оформлення статусу індивідуального підприємця в Словаччині. Такий варіант підходить тим, хто хоче працювати самостійно, надавати послуги або співпрацювати з компаніями за контрактом. Живностник (самозайнятий) офіційно веде діяльність, сплачує податки та внески, але має гнучкий графік і може працювати з кількома замовниками одночасно.
Відкриття s.r.o. (товариства з обмеженою відповідальністю) - це реєстрація власної компанії, аналог юридичної особи. Цей формат частіше обирають ті, хто планує розвивати бізнес, наймати працівників або масштабувати діяльність. S.r.o. дає більше можливостей у довгостроковій перспективі, але вимагає ведення бухгалтерського обліку та мінімального статутного капіталу.
Якщо протягом цього періоду випускник знаходить роботодавця, він може оформити новий ВНЖ на підставі трудового договору. Після цього випускник отримує повний статус працівника - доступ до соціального страхування, медичного обслуговування та можливість подальшого продовження проживання.
Головна перевага випускників словацьких вишів - можливість працювати на тих самих умовах, що й громадяни Словаччини. Їм не потрібно отримувати окремий дозвіл на роботу, звертатися до біржі праці чи проходити складні бюрократичні процедури.
Такий підхід дозволяє випускникам не втрачати час і відразу після закінчення університету розпочати кар'єру у стабільній, безпечній та перспективній європейській країні.
Роботу в Словаччині можна починати шукати ще під час навчання - це не лише законно, а й вигідно для майбутньої кар’єри. Багато студентів поєднують навчання з підробітком, щоб отримати досвід, покращити знання мови та підготуватися до працевлаштування після випуску.
Під час навчання студент зі статусом „študent“ може офіційно працювати на підставі договору Dohoda o brigádnickej práci študenta. Такий формат дозволяє працювати до 20 годин на тиждень, отримувати дохід і при цьому зберігати всі студентські пільги. Університети позитивно ставляться до цього, особливо якщо робота пов’язана з майбутньою спеціальністю.
Після випуску вибір стає ширшим. Випускник може працювати за трудовим договором (pracovná zmluva), відкрити živnosť (живність) або зареєструвати власне s.r.o.. Роботодавці в Словаччині охоче беруть на роботу випускників місцевих вишів - вони вже адаптовані до культури, знають мову та систему освіти.
Пошук роботи найчастіше відбувається через професійні сайти: Profesia.sk, Kariéra.sk та LinkedIn. При університетах діють кар’єрні центри, де публікуються вакансії, пропозиції стажувань і інформація про ярмарки праці. На таких заходах роботодавці особисто знайомляться зі студентами, розповідають про вакансії та часто проводять співбесіди прямо на місці.
Окрім цього, викладачі та наукові керівники часто допомагають студентам знайти першу роботу за спеціальністю. Як розповідає Андрій, випускник будівельного факультету:
«Я вже два роки працюю за фахом проєктантом. Знайти роботу мені допоміг мій професор, який керував моєю дипломною роботою. Зараз я продовжую навчання в докторантурі, але вже маю офіційний стаж і стабільний дохід - беру участь у проєктах і займаюся проєктуванням після занять».
Не варто відкладати перший професійний досвід на потім. Уже на старших курсах знайдіть стажування або підробіток за своєю спеціальністю - це дасть перевагу під час пошуку постійної роботи. З досвіду студентів: роботодавці охоче беруть студентів і випускників, адже при цьому сплачують менше податків і економлять час на пошук кваліфікованих працівників. Для студентів це можливість отримувати дохід і цінний досвід, а для роботодавців - шанс виростити спеціаліста під свої потреби.
Важливу роль відіграє правильно оформлене резюме та мотиваційний лист. Випускникам варто заздалегідь підготувати документи, оформлені за європейськими стандартами - це суттєво підвищує шанси на успіх під час працевлаштування.
Такий підхід допомагає студентам будувати кар’єру ще до завершення університету - і часто отримувати першу пропозицію про роботу ще до захисту диплома.
Після завершення інженерії або магістратури одним із найперспективніших напрямів для випускників є продовження навчання в докторантурі - PhD (Philosophiae Doctor). Це не просто навчання, а повноцінна наукова діяльність, яка в Словаччині офіційно прирівнюється до роботи.
Докторант є не лише студентом, а й співробітником університету. Він отримує щомісячну стипендію, яка фактично є заробітною платою за дослідницьку діяльність. Розмір виплат залежить від університету та факультету, але в середньому становить від 900 до 1300 євро на місяць, а на технічних напрямках - ще більше.
Головна мета програми PhD у Словаччині - проведення власних досліджень, участь у наукових проєктах, публікація статей і викладацька практика. Більшість докторантів поєднують наукову діяльність із роботою асистента на кафедрі, допомагаючи викладачам проводити лабораторні, семінарські та практичні заняття.
Крім того, докторантура дає випускнику право на ВНЖ і легальне проживання в країні на весь період навчання. Це робить цей шлях ідеальним для тих, хто хоче залишитися в Європі та побудувати кар’єру в науці.
Роман, випускник Словацького технічного університету в Братиславі (Факультет хімії), розповідає:
«Я вступив до докторантури при Словацькій академії наук і дуже задоволений цим рішенням. За мною вже понад п’ятнадцять наукових праць, офіційно опублікованих. Я проводжу дослідження на клітинах, вивчаю білки та маю повний доступ до сучасних лабораторій.
Мені подобається, що Словаччина підтримує розвиток науки й створює умови для молодих дослідників. Окрім цього, я викладаю хімію та керую дипломними роботами магістрів - це не лише корисний досвід, а й додатковий дохід».
PhD у Словаччині - це не просто продовження освіти, а свідомий вибір для тих, хто прагне поєднати науку, викладання й розвиток у міжнародному академічному середовищі. Для багатьох студентів докторантура стає справжнім стартом наукової кар’єри та можливістю залишитися в Європі надовго.
Ми в Postupai допоможемо тобі закласти міцний фундамент для майбутньої кар'єри в Європі - зв'яжися з нашим менеджером і розпочни свій шлях уже сьогодні.
Ринок праці в Словаччині активно розвивається, і випускники місцевих університетів мають реальні шанси працевлаштуватися за своєю спеціальністю. Особливо цінуються молоді фахівці з технічним та інженерним освітнім бекграундом, випускники IT-напрямів, економісти, педагоги, архітектори, будівельники, хіміки, а також спеціалісти в галузі матеріалознавства та технологій.
Словаччина - індустріально розвинена країна з потужною промисловою базою та зростаючим експортом технологій. Найбільший попит спостерігається в таких сферах:
Рівень заробітної плати залежить від регіону, компанії та кваліфікації. Проте випускники словацьких університетів отримують конкурентоспроможний дохід уже з перших років роботи.
|Напрям
|Середня зарплата
(євро/міс.)
|Перспективи
зростання
|IT
та програмування
|1600-2800 €
|Дуже високий попит
|Інженерія
та проєктування
|1300-2500 €
|Стабільне зростання
|Будівництво
та архітектура
|1200-2400 €
|Велика потреба
у фахівцях
|Матеріали
та технології
|1200-2200 €
|Перспективи
у промисловості
та R&D
|Економіка
та менеджмент
|1100-2000 €
|Середній рівень
|Освіта
та гуманітарні науки
|900-1400 €
|Можливість
кар’єрного зростання
|Хімія
та біотехнології
|1200-2200 €
|Перспективи
у наукових
дослідженнях
|Медицина
та фармацевтика
|1300-2500 €
|Висока
затребуваність
Диплом словацького університету визнається в усіх країнах Європейського Союзу, що відкриває перед випускниками широкі кар’єрні можливості. Випускник може продовжити кар’єру не лише в Словаччині, але й в Австрії, Німеччині, Чехії, Нідерландах та інших країнах ЄС без додаткової нострифікації.
Багато словацьких компаній співпрацюють із міжнародними корпораціями, що дозволяє молодим фахівцям брати участь у закордонних проєктах, відрядженнях та програмах обміну досвідом.
Варто розуміти, що сам диплом забезпечує визнання, але не гарантує миттєвого працевлаштування за кордоном. Щоб спростити шлях до роботи в інших країнах ЄС, багато студентів після словацького бакалаврату вступають до магістратури за кордоном або шукають міжнародні компанії, де можливе внутрішнє переведення й переїзд. Такий підхід допомагає швидше адаптуватися до європейського ринку праці та отримати вищу посаду.
Щоб побудувати успішну кар’єру, важливо враховувати не лише власні інтереси, а й реальні потреби ринку. Університети Словаччини активно адаптують свої програми під сучасні вимоги, пропонуючи студентам практику на підприємствах, у дослідницьких центрах та можливість стажувань із подальшим працевлаштуванням.
Отже, освіта в Словаччині - це не просто отримання диплома, а реальна можливість побудувати стабільну та затребувану кар’єру в Європі, особливо у сферах інженерії, будівництва, IT та сучасних технологій.
Роман, інженер-геодезист, випускник Будівельного факультету Словацького технічного університету в Братиславі, ділиться своїм досвідом:
«Я закінчив будівельний факультет СТУ та почав працювати геодезистом у Братиславі. Знайшов роботу всього за один тиждень і брав участь у будівництві автомагістралі D2 та мостів. Зараз живу та працюю в Англії, приблизно за 100 км від Лондона, де беру участь у спорудженні атомної електростанції.
Все почалося з того, що я просто надіслав своє резюме до компанії - мені передзвонили, і вже через три місяці я переїхав до Великої Британії. Компанія допомогла оформити всі документи. Я дуже задоволений, що навчався в СТУ: отримав чудову базу знань, досвід і друзів. Незважаючи на всі труднощі, навчання та життя в гуртожитку були незабутніми, і я радий, що обрав саме Словаччину».
Після закінчення університету перед випускником відкриваються три основні шляхи: знайти роботу в Словаччині, вступити до докторантури (PhD) або поїхати працювати до іншої країни ЄС. Для тих, хто обирає перший варіант, важливо знати, як легально залишитися в країні та правильно оформити всі документи.
Випускник словацького університету має право продовжити тимчасове проживання (ВНЖ) на термін до дев’яти місяців для пошуку роботи або відкриття бізнесу. Цей час можна використати для співбесід, подачі заявок, оформлення трудового договору або запуску підприємницької діяльності.
Якщо протягом цього періоду випускник знаходить роботодавця, він може подати заяву на новий ВНЖ за працевлаштуванням. Процедура для випускників набагато простіша, ніж для інших іноземців - вони звільняються від необхідності отримувати окремий дозвіл на роботу чи реєструватися на біржі праці.
Під час прийому на роботу роботодавець укладає з випускником трудовий договір (pracovná zmluva). У ньому вказується посада, заробітна плата, графік і умови. Після реєстрації договору випускник отримує статус працівника, що дає йому право на:
Якщо випускник хоче працювати на себе, він може оформити živnosť (живність) - статус приватного підприємця або зареєструвати власне s.r.o. (товариство з обмеженою відповідальністю). Це легальний спосіб залишатися в країні, офіційно вести діяльність, сплачувати податки та розвивати власну справу. Такий шлях також відкриває можливість отримати ПМП, а згодом - громадянство.
Багато словацьких університетів і кар’єрних центрів допомагають своїм випускникам знайти роботу: надають рекомендації, організовують ярмарки вакансій і публікують пропозиції на внутрішніх порталах. Крім того, платформи Profesia.sk, Kariéra.sk та LinkedIn мають фільтри спеціально для випускників і стажерів, що полегшує пошук відповідних вакансій.
Таким чином, залишитися працювати в Словаччині після випуску цілком реально. Держава зацікавлена в молодих фахівцях, а словацькі роботодавці відкриті до іноземних випускників, які вже знайомі з мовою, культурою та системою освіти країни.
«Я закінчила Економічний університет у Братиславі та влаштувалася аналітиком у компанію Siemens. Не можу сказати, що це сталося одразу - лише через рік після закінчення навчання, коли я розіслала понад сотню резюме, мені нарешті зателефонували із Siemens і запросили на співбесіду. Я успішно її пройшла й тепер працюю в міжнародній команді, беру участь у проєктах, відвідую конференції та постійно розвиваюся. Дуже рада, що обрала Словаччину та саме цей університет.»
«Я закінчила Економічний університет у Братиславі за спеціальністю “Економіка”. Зараз працюю у великій енергетичній компанії, що здійснює діяльність по всьому Європейському Союзу. Відповідаю за аналіз і управління постачаннями електроенергії. У компанії вітається знання англійської мови, а заробітна плата дійсно гідна. Я дуже рада, що знайшла роботу за спеціальністю і відчуваю, що мою працю цінують.»
«Я студент другого курсу факультету інформатики та інформаційних технологій (ФІІТ). Ще на першому курсі мене помітили представники австрійської IT-компанії. На студентську пошту надійшов лист із пропозицією взяти участь у стажуванні - потрібно було просто надіслати проєкт, який ми виконували на парах. Через кілька тижнів мені запропонували літню практику в Австрії. Зараз я продовжую там працювати й поєдную це з навчанням. Дуже радий, що вступив саме до Словаччини - тут реально можна почати кар’єру ще під час навчання.»
«Я закінчив хімічний факультет Словацького технічного університету і радий, що обрав саме цей напрям. Зараз працюю у сфері харчування та нутриціології - займаюся аналізом складу продуктів і розробляю рекомендації щодо раціону. Отримані знання з хімії допомогли мені глибше зрозуміти, як харчування впливає на організм, і я відчуваю, що дійсно застосовую освіту на практиці.»
«Я вже 10 років живу в Словаччині. До цього навчався в університеті в Дніпрі, а потім переїхав до Братислави та вступив у Словацький технічний університет (STU) на магістратуру - факультет електротехніки та інформаційних технологій, напрям “Електротехніка”.
Переїхав, тому що в Україні не було відповідної роботи, а зарплати були низькі. У Словаччині все виявилося простіше: я закінчив магістратуру за два роки та вже в 2018 році знайшов першу роботу із зарплатою близько 1000 євро.
Зараз, після кількох атестацій, маю найвищий кваліфікаційний розряд і заробляю понад 2500 євро «чистими». Словаччина - не така дорога країна, я купив квартиру в іпотеку та живу стабільно.
Раджу абітурієнтам звертати увагу не лише на IT чи медицину, а й на електроенергетику - за цим напрямом майбутнє. У нашій компанії часті відрядження за кордон, і фахівці цієї сфери дійсно затребувані.»
Ці історії показують, що випускники словацьких університетів успішно реалізуються в різних сферах - від інженерії та IT до бізнесу, хімії й енергетики. Головне - наполегливість, готовність навчатися та бажання розвиватися.
Університет у Словаччині дає студентові насамперед знання та можливості. Усе інше залежить лише від самої людини. Чому ми в Postupai так вважаємо? Тому що навчання - це не просто відвідування лекцій, а процес, який допомагає розкрити себе, навчитися мислити, приймати рішення й брати відповідальність за власне життя.
Коли ви приходите на лекцію - це ніби відкриваєте нову книгу. Але сенс не лише в тому, щоб її прочитати, а в тому, щоб застосувати отримані знання на практиці. Саме тоді починається справжній розвиток: з’являються знайомства, приходить розуміння культури, адаптація до нової країни та впевненість у собі.
Навчання в Словаччині - це не лише аудиторії та іспити. Це самостійне життя, перші підробітки, уміння планувати бюджет і долати труднощі. Коли студент заробляє свої перші 100-150 євро на тиждень, продаючи, наприклад, продукцію на ярмарку, або вчиться жити на 80 євро на тиждень - він отримує не просто досвід, а життєві уроки, яких не знайдеш у книжках.
Розпочавши навчання в словацькому університеті, ви робите перший крок до самостійного життя. Батьки можуть допомогти вам на старті, Postupai допоможе закласти міцний фундамент, а далі саме ви будуєте свою дорогу. І тільки від вас залежить, чи буде вона міцною й успішною, чи перетвориться на шлях помилок і втрачених можливостей.
Кожен студент - архітектор власної долі.
Навчайтеся, розвивайтеся, не бійтеся пробувати нове та прагніть більшого.
Успіх приходить до тих, хто діє.
Навчання в Словаччині - це не просто шанс отримати європейський диплом, а можливість побудувати кар’єру, життя та майбутнє в стабільній європейській країні. Випускники словацьких університетів успішно працюють у міжнародних компаніях, займаються науковими дослідженнями, відкривають власний бізнес і продовжують освіту в Європі.
Завдяки гнучкому законодавству, можливості продовження ВНЖ і визнанню дипломів у країнах ЄС, випускники можуть легально залишитися, знайти роботу за спеціальністю або започаткувати власну справу. Ті, хто обирає шлях науки, вступають до докторантури (PhD) і поєднують навчання з оплачуваною науково-дослідною роботою.
Словаччина надає молодим людям безліч можливостей, але реалізувати їх - завдання самого студента. Тут цінують ініціативність, самостійність і готовність до розвитку.
Вступаючи до університету Словаччини, ви отримуєте не лише освіту, а й шанс побудувати життя, у якому все залежить від вас.
А команда Postupai допоможе зробити перший крок - вступити, адаптуватися й упевнено розпочати шлях до ваших вершин.
Це команда, яка допомагає тобі розпочати новий етап життя. Наша мета - не просто оформити документи, а закласти міцний фундамент твого майбутнього: щоб ти спокійно приїхав до Словаччини, навчався, адаптувався та розвивався, поки всю бюрократію ми беремо на себе.
Залишай заявку - і зроби перший крок до своєї мрії разом із Postupai.
Так, випускники словацьких вишів мають право продовжити тимчасове проживання (ВНЖ) до 9 місяців для пошуку роботи або відкриття бізнесу. За цей час можна знайти роботодавця та оформити новий ВНЖ на підставі трудового договору без необхідності отримувати окремий дозвіл на роботу.
Так, але знання словацької мови суттєво підвищує шанси. У міжнародних компаніях та ІТ-сфері часто достатньо англійської, проте для більшості місцевих вакансій роботодавець очікує базове розуміння словацької. Саме тому багато студентів починають вивчати мову ще до вступу, записуючись на курси словацької мови.
