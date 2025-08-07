Навчання в Словаччині - це не лише крок до отримання європейського диплому, а й можливість фінансової самостійності вже з перших місяців. Все більше студентів задаються питанням: чи реально заробляти від 100 до 150 євро на тиждень, не порушуючи закон і не на шкоду навчанню?
Відповідь - так, якщо підійти до цього з розумом. Словацьке законодавство дозволяє студентам офіційно працювати, а ринок пропонує широкий вибір вакансій - від підробітку в кафе та супермаркетах до віддаленого фрилансу. Такий дохід цілком досяжний за умови грамотної організації часу та знання своїх прав. У цій статті ми розповімо, де шукати роботу, скільки можна заробити на практиці та як поєднувати підробіток з навчанням без стресу.
У цьому матеріалі ми розглянемо три основні легальні способи заробітку для студентів у Словаччині - договір про бригадну роботу студентів, скорочену трудову зайнятість (TPP) та реєстрацію приватного підприємництва (živnosť). Ми детально пояснимо, як працює кожен з них, у чому їхні переваги та обмеження, і який формат підробітку краще обрати залежно від вашого графіка навчання, цілей і особистих обставин.
Усі три варіанти офіційно дозволені законом, активно використовуються студентами на практиці та дозволяють заробляти без шкоди для навчання. Окрім того, ми розглянемо важливі нюанси, про які повинен знати кожен студент: податки, соціальні та пенсійні внески, вікові обмеження, а також практичні рекомендації щодо оформлення кожного типу зайнятості.
Понад 80 % студентів, які переїхали на навчання за кордон, стають самостійними вже в перший рік
Студенти, які мають дійсний тимчасовий дозвіл на проживання з метою навчання, мають право офіційно працювати. У період навчального семестру дозволено працевлаштування до 20 годин на тиждень, а під час канікул - до 40 годин на тиждень.
У середньому студент може легально відпрацювати до 1 040 годин на рік залежно від графіка та обраного типу контракту.
Іноземні студенти, які навчаються у Словаччині, мають повне право офіційно підробляти. Найпоширеніші та найзручніші форми працевлаштування - це:
Найпопулярніший і найгнучкіший тип контракту, призначений лише для студентів денної форми навчання віком до 26 років. Ідеально підходить для тимчасової підробітки під час навчання або на канікулах.
Ключові особливості:
Цей формат - оптимальний вибір для більшості студентів, особливо тих, хто хоче поступово інтегруватися в робоче середовище без шкоди для навчання. Платформа Postupai рекомендує такий варіант насамперед студентам 1 - 2 курсу, оскільки ви не прив’язані до жорсткого графіка: вам телефонують з агентства і пропонують зміну, а ви самі вирішуєте, погоджуватись чи ні. Ніхто не має права змусити вас виходити на роботу - усе добровільно.
Форма зайнятості, що підходить студентам, які шукають стабільну та довгострокову роботу з регулярним графіком. У цьому випадку укладається повноцінний трудовий договір, як у звичайних працівників, але на неповну ставку.
Ключові особливості:
Цей формат особливо добре підходить для студентів з другого курсу й старших. Чому Postupai рекомендує починати саме з цього етапу? Все просто: до другого курсу студент вже краще розуміє свій навчальний графік, орієнтується в системі освіти, володіє мовою на базовому рівні та адаптувався до життя в Словаччині.
На цьому етапі йому значно легше планувати свій час і поєднувати навчання з підробітком. Крім того, коли зарплата виплачується один раз на місяць, її простіше одразу розподілити на основні потреби - харчування, транспорт, житло, мобільний зв’язок і невеликі особисті витрати. Отримавши одну суму, студент може усвідомлено спланувати бюджет і уникнути зайвих витрат.
Дмитро, студент Словацького технічного університету в Братиславі:
«Колись я просто знайшов звичайну бригаду - думав, попрацюю кілька днів, трохи підзароблю. У підсумку залишився і вже два роки працюю на одному місці. Зараз у мене оформлено TPP (скорочена трудова зайнятість) як у студента, і я стабільно заробляю близько 1000 євро на місяць.
Працюю на рецепції в готелі - лише нічні зміни. У цього формату є свої плюси: я встигаю робити домашні завдання, готуватися до іспитів, іноді навіть трохи поспати. Плюс, я трохи економлю на харчуванні, адже на роботі завжди є чим перекусити. А доплата за нічні години - це взагалі дуже приємний бонус, який відчувається в підсумковій зарплаті».
Ще один легальний спосіб заробітку для студентів - відкриття živnosti, тобто реєстрація фізичної особи - підприємця. Цей формат підходить тим, хто хоче працювати на себе: займатися фрилансом у сфері IT, дизайну, маркетингу, перекладів, викладання, ремонту техніки, візажу та інших послуг.
Ключові особливості:
Ми позитивно ставимось до формату živnosti та підтримуємо студентів, які обирають цей шлях. Звісно, у нього є як переваги, так і недоліки - розгляньмо основні з них.
Переваги:
Недоліки:
На практиці студенти найчастіше відкривають živnosť на третьому курсі, коли вже адаптувалися до життя в країні, ознайомилися з ринком, визначили свої навички та сформували базу клієнтів. Наприклад, це може бути актуально для студентів, які займаються манікюром, стрижками, IT-послугами, маркетингом, дизайном, викладанням чи іншими індивідуальними сервісами.
Якщо студент працює офіційно - за договором, трудовим контрактом або як фізична особа - підприємець (živnosť), необхідно враховувати систему оподаткування та соціальні внески.
Якщо річний дохід студента не перевищує 2 823 євро, подавати податкову декларацію необов’язково. Проте у разі переплати податків (наприклад, якщо з доходу автоматично утримувалися податки), студент може добровільно подати декларацію, щоб повернути надмірно сплачену суму.
Важливо: якщо у студента відкрита živnosť (приватне підприємництво), подання податкової декларації є обов’язковим у будь-якому випадку - навіть якщо дохід був відсутній. У такому випадку також потрібно дотримуватися термінів і правил подання звітності до податкової інспекції.
Вибір формату підробітку залежить від багатьох факторів: курсу навчання, рівня володіння мовою, кількості вільного часу та довгострокових цілей. Ось рекомендації, засновані на досвіді студентів та спостереженнях команди Postupai:
|Критерій
|Dohoda o brigádnickej
práci študentov
|Скорочена зайнятість
(TPP)
|Živnosť
(підприємництво)
|Кому підходить
|Студентам 1 - 2 курсу
з гнучким графіком
|Студентам 2 - 3 курсу
з досвідом
|Студентам 3+ курсу,
фрилансерам
|Вікові обмеження
|До 26 років
|Немає
|Немає
|Максимальна кількість годин
|У середньому
до 20 год/тиж.
|Зазвичай
20 - 30 год/тиж.
|Без обмежень
|Гнучкість графіка
|Висока
|Середня
|Повна свобода
|Спосіб отримання оплати
|Через агентство
або роботодавця
|Через роботодавця
|За виставленими
рахунками
|Соціальні внески
|Не нараховуються
до 220 €/міс
при заяві
|Не нараховуються
до 220 €/міс
при заяві
|Нараховуються,
але можливі пільги
|Неоподатковуваний мінімум
|Застосовується
|Застосовується
|Застосовується
|Обов’язок подавати декларацію
|Лише при перевищенні
ліміту або переплаті
|Так
|Завжди,
навіть з нульовим доходом
|Можливість поєднання з навчанням
|Легко поєднувати
|Потребує планування
|Потребує високої
самоорганізації
|Приклади робіт
|Касир, склад,
кафе, доставка
|Асистент, офіс, склади
|Дизайн, репетиторство,
IT, маркетинг
Знайти підробіток у Словаччині цілком реально, особливо якщо заздалегідь знати, де шукати і на що звертати увагу. Ось основні рекомендації, які допоможуть студентам почати заробляти легально і без зайвого стресу.
Заробити від 100 до 150 євро на тиждень - цілком реально, якщо правильно розрахувати свою погодинну ставку та графік. Нижче наведена таблиця, яка показує, скільки годин і робочих днів на тиждень потрібно відпрацювати при різних ставках оплати, щоб отримати потрібний дохід.
|Ставка
(€ / година)
|Годин на
тиждень
|Днів
при зміні 8 год
|Днів
при зміні 10 год
|Днів
при зміні 12 год
|5 €
|20 - 30 год
|2,5 - 4 дні
|2 - 3 дні
|1,5 - 2,5 дня
|6 €
|17 - 25 год
|2 - 3,5 дні
|1,5 - 2,5 дня
|1,5 - 2 дня
|7 €
|15 - 22 год
|2 - 3 дні
|1,5 - 2 дні
|1,5 дня
|8 €
|13 - 19 год
|1,5 - 2,5 дня
|1,5 - 2 дня
|1 - 1,5 дня
|10 €
|10 - 15 год
|1,5 - 2 дні
|1 - 1,5 дня
|1 день
На практиці більшість студентів у Словаччині починають із погодинної ставки 5 - 7 €, особливо в галузі логістики, торгівлі, доставки та масових заходів. Репетиторство, IT, дизайн та послуги за živnosť можуть приносити 8 - 10 € і більше, але вимагають знання мови, певних навичок і клієнтської бази.
Порада: починайте з простої бригади, протестуйте свій ритм, а далі - обирайте формат підробітку, який підходить саме вам. Заробити 120 - 150 € на тиждень - більш ніж реально, особливо якщо грамотно використовувати вільний час.
Багато студентів у Словаччині успішно працюють під час навчання, але важливо не перевантажити себе. Неправильний вибір графіка або надмірна кількість годин можуть призвести до вигорання, академічних проблем і втрати інтересу до навчання.
Попри всі переваги, будь-яка робота під час навчання має певні ризики й обмеження. Важливо заздалегідь розуміти, з чим ви можете зіткнутися - щоб не допустити помилок і зберегти баланс між навчанням і підробітком.
Багато студентів успішно працюють під час навчання - і при цьому добре складають сесію, беруть участь у проєктах і навіть знаходять час для хобі. Усе завдяки правильній організації часу та чіткому розумінню пріоритетів.
Плануй тиждень не за днями, а за блоками: «навчання», «робота», «відпочинок». Це допомагає тримати баланс і не перевантажувати себе.
Підробіток - це реальна можливість не лише покрити частину витрат, а й отримати досвід, покращити знання мови та адаптуватися до життя в новій країні. Головне - підходити до цього усвідомлено та не ставити заробіток вище навчання.
Навчання в Словаччині - це не просто освіта, а реальний шанс зробити усвідомлений крок у доросле життя. Новий досвід, самостійність, європейський диплом і можливість працювати вже з першого курсу.
Так, за умови розумного планування бюджету це цілком реально. Багато студентів успішно справляються, особливо якщо готують їжу вдома, користуються студентськими пільгами та живуть у гуртожитку. Важливо контролювати витрати та уникати зайвих покупок.
За ставки 6 - 8 € на годину достатньо працювати 15 - 20 годин на тиждень. Це може бути 2 - 3 зміни в кафе, на складі або в готелі. Такий графік зручно поєднувати з навчанням і не перевантажувати себе.
