Робота для студентів у Словаччині: як легально заробляти 100–150 євро на тиждень

Робота для студентів у Словаччині: як легально заробляти 100–150 євро на тиждень

Блог
дата зміни: 07.08.2025

Навчання в Словаччині - це не лише крок до отримання європейського диплому, а й можливість фінансової самостійності вже з перших місяців. Все більше студентів задаються питанням: чи реально заробляти від 100 до 150 євро на тиждень, не порушуючи закон і не на шкоду навчанню?

Відповідь - так, якщо підійти до цього з розумом. Словацьке законодавство дозволяє студентам офіційно працювати, а ринок пропонує широкий вибір вакансій - від підробітку в кафе та супермаркетах до віддаленого фрилансу. Такий дохід цілком досяжний за умови грамотної організації часу та знання своїх прав. У цій статті ми розповімо, де шукати роботу, скільки можна заробити на практиці та як поєднувати підробіток з навчанням без стресу.

Що ви дізнаєтеся з цієї статті

У цьому матеріалі ми розглянемо три основні легальні способи заробітку для студентів у Словаччині - договір про бригадну роботу студентів, скорочену трудову зайнятість (TPP) та реєстрацію приватного підприємництва (živnosť). Ми детально пояснимо, як працює кожен з них, у чому їхні переваги та обмеження, і який формат підробітку краще обрати залежно від вашого графіка навчання, цілей і особистих обставин.

Усі три варіанти офіційно дозволені законом, активно використовуються студентами на практиці та дозволяють заробляти без шкоди для навчання. Окрім того, ми розглянемо важливі нюанси, про які повинен знати кожен студент: податки, соціальні та пенсійні внески, вікові обмеження, а також практичні рекомендації щодо оформлення кожного типу зайнятості.

Зміст

Робота для студентів у Словаччині: як легально заробляти 100–150 євро на тиждень

Понад 80 % студентів, які переїхали на навчання за кордон, стають самостійними вже в перший рік

Право на роботу для студентів у Словаччині

Студенти, які мають дійсний тимчасовий дозвіл на проживання з метою навчання, мають право офіційно працювати. У період навчального семестру дозволено працевлаштування до 20 годин на тиждень, а під час канікул - до 40 годин на тиждень.

У середньому студент може легально відпрацювати до 1 040 годин на рік залежно від графіка та обраного типу контракту.

Основні форми легальної роботи для студентів у Словаччині

Іноземні студенти, які навчаються у Словаччині, мають повне право офіційно підробляти. Найпоширеніші та найзручніші форми працевлаштування - це:

1. Dohoda o brigádnickej práci študentov (договір про бригадну роботу студентів)

Найпопулярніший і найгнучкіший тип контракту, призначений лише для студентів денної форми навчання віком до 26 років. Ідеально підходить для тимчасової підробітки під час навчання або на канікулах.

Ключові особливості:

  • можна працювати до 20 годин на тиждень у середньому;
  • договір укладається максимум на 12 місяців, після чого його потрібно подовжити або переоформити;
  • найчастіше застосовується на таких позиціях, як робота в кафе, супермаркетах, на складах, масових заходах та промислових підприємствах;
  • підробіток можна знайти як напряму, так і через спеціалізовані агентства: PJ Servis, Proplusco, Brigada.sk;
  • при доході до 220 євро на місяць і поданні спеціальної заяви студент звільняється від сплати соціальних внесків.

Цей формат - оптимальний вибір для більшості студентів, особливо тих, хто хоче поступово інтегруватися в робоче середовище без шкоди для навчання. Платформа Postupai рекомендує такий варіант насамперед студентам 1 - 2 курсу, оскільки ви не прив’язані до жорсткого графіка: вам телефонують з агентства і пропонують зміну, а ви самі вирішуєте, погоджуватись чи ні. Ніхто не має права змусити вас виходити на роботу - усе добровільно.

Важливі нюанси при роботі через агентство

  1. Ви можете офіційно працювати без сплати податків лише через одне агентство, за умови, що ваш дохід не перевищує 220 євро на місяць і ви подали відповідну заяву. Якщо ви зареєстровані одразу в кількох агентствах, то в усіх додаткових з вас автоматично стягуватимуться податки - навіть при невеликому заробітку.
  2. Від запропонованої зміни можна відмовитися не пізніше ніж за 24 години до її початку. Якщо ви не попередили вчасно і не вийшли на роботу, агентство має право нарахувати штраф - зазвичай до 20 євро.
  3. Зарплата виплачується раз на тиждень - як правило, у середу або четвер за вже відпрацьований попередній тиждень.

2. Skrátený úväzok (скорочена трудова зайнятість за трудовим договором - TPP)

Форма зайнятості, що підходить студентам, які шукають стабільну та довгострокову роботу з регулярним графіком. У цьому випадку укладається повноцінний трудовий договір, як у звичайних працівників, але на неповну ставку.

Ключові особливості:

  • графік може бути фіксованим або гнучким - зазвичай від 10 до 30 годин на тиждень;
  • оформлюється як стандартний трудовий договір (TPP) з обов’язковим підтвердженням статусу студента (це важливо для податкового обліку та пільг);
  • нараховуються всі стандартні соціальні та пенсійні внески;
  • підходить тим, хто готовий поєднувати навчання з постійною зайнятістю та зацікавлений у стабільній співпраці з роботодавцем.

Цей формат особливо добре підходить для студентів з другого курсу й старших. Чому Postupai рекомендує починати саме з цього етапу? Все просто: до другого курсу студент вже краще розуміє свій навчальний графік, орієнтується в системі освіти, володіє мовою на базовому рівні та адаптувався до життя в Словаччині.

На цьому етапі йому значно легше планувати свій час і поєднувати навчання з підробітком. Крім того, коли зарплата виплачується один раз на місяць, її простіше одразу розподілити на основні потреби - харчування, транспорт, житло, мобільний зв’язок і невеликі особисті витрати. Отримавши одну суму, студент може усвідомлено спланувати бюджет і уникнути зайвих витрат.

Дмитро, студент Словацького технічного університету в Братиславі:

«Колись я просто знайшов звичайну бригаду - думав, попрацюю кілька днів, трохи підзароблю. У підсумку залишився і вже два роки працюю на одному місці. Зараз у мене оформлено TPP (скорочена трудова зайнятість) як у студента, і я стабільно заробляю близько 1000 євро на місяць.

Працюю на рецепції в готелі - лише нічні зміни. У цього формату є свої плюси: я встигаю робити домашні завдання, готуватися до іспитів, іноді навіть трохи поспати. Плюс, я трохи економлю на харчуванні, адже на роботі завжди є чим перекусити. А доплата за нічні години - це взагалі дуже приємний бонус, який відчувається в підсумковій зарплаті».

3. Živnosť (індивідуальне підприємництво - фізична особа)

Ще один легальний спосіб заробітку для студентів - відкриття živnosti, тобто реєстрація фізичної особи - підприємця. Цей формат підходить тим, хто хоче працювати на себе: займатися фрилансом у сфері IT, дизайну, маркетингу, перекладів, викладання, ремонту техніки, візажу та інших послуг.

Ключові особливості:

  • доступно іноземцям з ВНЖ на підставі навчання;
  • студент виступає як самозайнята особа - самостійно шукає клієнтів, виставляє рахунки та керує своїм графіком;
  • необхідна реєстрація živnosti в Živnostenský úrad, відкриття банківського рахунку та ведення обліку (найчастіше з допомогою бухгалтера або онлайн-сервісів);
  • сплачуються податки та внески до соціальної та медичної систем - але в перший рік за низького доходу внески можуть бути нульовими або мінімальними;
  • підходить тим, хто планує розвиватися у своїй професії, будувати особистий бренд або заробляти більше, ніж при звичайному підробітку.

Що думає Postupai про підприємництво для студентів?

Ми позитивно ставимось до формату živnosti та підтримуємо студентів, які обирають цей шлях. Звісно, у нього є як переваги, так і недоліки - розгляньмо основні з них.

Переваги:

  • при відкритті živnosti студент отримує повноцінне медичне страхування, аналогічне тому, що мають громадяни Словаччини - і при цьому з мінімальними витратами, оскільки у більшості випадків внески за нього сплачує держава;
  • існують податкові пільги, наприклад, неоподатковуваний мінімум (nezdaniteľná položka) та спрощені умови обліку;
  • студент не обмежений 20 годинами на тиждень, як при звичайній підробітку - він може виставляти рахунок-фактуру за виконану послугу та отримувати оплату у будь-якому обсязі, залежно від попиту та часу.

Недоліки:

  • студент з відкритою živnosť не може підробляти за договором бригадної роботи та просто «вийти на зміну» - щоб отримати оплату, він має виставити рахунок за послугу (faktúra);
  • необхідно вести хоча б базовий облік або користуватися послугами бухгалтера;
  • цей формат не підходить тим, хто хоче працювати за графіком або змінами без додаткової паперової роботи.

На практиці студенти найчастіше відкривають živnosť на третьому курсі, коли вже адаптувалися до життя в країні, ознайомилися з ринком, визначили свої навички та сформували базу клієнтів. Наприклад, це може бути актуально для студентів, які займаються манікюром, стрижками, IT-послугами, маркетингом, дизайном, викладанням чи іншими індивідуальними сервісами.

Податки та пільги у Словаччині для студентів

Якщо студент працює офіційно - за договором, трудовим контрактом або як фізична особа - підприємець (živnosť), необхідно враховувати систему оподаткування та соціальні внески.

Податок на прибуток:

  • дохід до 5 753,79 євро на рік (близько 480 євро на місяць) не оподатковується завдяки стандартній неоподатковуваній сумі;
  • якщо дохід перевищує вказаний поріг, застосовується ставка 19 % на суму перевищення;
  • при дуже високих доходах (понад 48 441,43 євро на рік) податкова ставка зростає до 25 %;
  • для фізичних осіб - підприємців (živnosť) з річним доходом до 100 000 євро діє пільгова ставка 15 %.

Соціальні та медичні внески:

  • при роботі за договором або контрактом із заробітної плати утримуються:
  • у випадку підприємницької діяльності (živnosť) внески до соціальної та медичної систем також обов’язкові, але в перший рік вони можуть бути нульовими або мінімальними, якщо дохід був низьким.

Пільги та податкові відрахування:

  • студенти можуть користуватися неоподатковуваним мінімумом, якщо їхній дохід отриманий переважно в Словаччині;
  • підприємці також можуть застосовувати паушальні (фіксовані) витрати - наприклад, 60 % від доходу без підтверджувальних документів (до встановленого річного ліміту);
  • у випадку поєднання навчання та підприємницької діяльності важливо враховувати всі джерела доходу під час подання податкової декларації.

Податкова декларація

Якщо річний дохід студента не перевищує 2 823 євро, подавати податкову декларацію необов’язково. Проте у разі переплати податків (наприклад, якщо з доходу автоматично утримувалися податки), студент може добровільно подати декларацію, щоб повернути надмірно сплачену суму.

Важливо: якщо у студента відкрита živnosť (приватне підприємництво), подання податкової декларації є обов’язковим у будь-якому випадку - навіть якщо дохід був відсутній. У такому випадку також потрібно дотримуватися термінів і правил подання звітності до податкової інспекції.

Швидше зв’яжіться з менеджером - це чудовий варіант навчання за кордоном для вашої дитини

Зв'язатися з менеджером

Який варіант підробітку обрати студенту в Словаччині

Вибір формату підробітку залежить від багатьох факторів: курсу навчання, рівня володіння мовою, кількості вільного часу та довгострокових цілей. Ось рекомендації, засновані на досвіді студентів та спостереженнях команди Postupai:

  • 1 - 2 курс: оптимально починати з договору про бригадну роботу студентів (Dohoda o brigádnickej práci študentov). Це найбільш гнучкий і безпечний формат: робота за викликом, можна відмовитися, графік підбирається індивідуально, а студента не зобов'язують до фіксованих змін. Ідеально для тих, хто лише адаптується в країні.
  • 2 - 3 курс: якщо студент вже знає свій навчальний графік, володіє базовими знаннями словацької мови і почувається впевнено, можна розглянути скорочену зайнятість (TPP). Це стабільна форма підробітку, зручна для тих, хто хоче постійний дохід і готовий працювати за розкладом.
  • 3 - 4 курс і старші: тим, хто вже освоївся, визначився з професійною сферою і хоче працювати на себе, підійде відкриття živnosti. Це вигідний і гнучкий формат для студентів, які надають послуги: від дизайну й маркетингу до репетиторства чи IT. Особливо актуально для тих, хто хоче будувати кар'єру ще під час навчання.

Dohoda, TPP чи živnosť: що обрати студенту в Словаччині?

Dohoda, TPP чи živnosť: що обрати студенту в Словаччині?
Критерій Dohoda o brigádnickej
práci študentov		 Скорочена зайнятість
(TPP)		 Živnosť
(підприємництво)
Кому підходить Студентам 1 - 2 курсу
з гнучким графіком		 Студентам 2 - 3 курсу
з досвідом		 Студентам 3+ курсу,
фрилансерам
Вікові обмеження До 26 років Немає Немає
Максимальна кількість годин У середньому
до 20 год/тиж.		 Зазвичай
20 - 30 год/тиж.		 Без обмежень
Гнучкість графіка Висока Середня Повна свобода
Спосіб отримання оплати Через агентство
або роботодавця		 Через роботодавця За виставленими
рахунками
Соціальні внески Не нараховуються
до 220 €/міс
при заяві		 Не нараховуються
до 220 €/міс
при заяві		 Нараховуються,
але можливі пільги
Неоподатковуваний мінімум Застосовується Застосовується Застосовується
Обов’язок подавати декларацію Лише при перевищенні
ліміту або переплаті		 Так Завжди,
навіть з нульовим доходом
Можливість поєднання з навчанням Легко поєднувати Потребує планування Потребує високої
самоорганізації
Приклади робіт Касир, склад,
кафе, доставка		 Асистент, офіс, склади Дизайн, репетиторство,
IT, маркетинг

Поради щодо пошуку підробітку для студентів у Словаччині

Знайти підробіток у Словаччині цілком реально, особливо якщо заздалегідь знати, де шукати і на що звертати увагу. Ось основні рекомендації, які допоможуть студентам почати заробляти легально і без зайвого стресу.

Де шукати підробіток:

  • Агентства тимчасового працевлаштування - такі як PJ Servis, Proplusco, McROY, Index Nosluš. Вони регулярно пропонують вакансії на складах, у супермаркетах, кафе, на заходах.
  • Онлайн-платформи:
    • brigada.sk - спеціалізований сайт з вакансіями для студентів і тимчасових працівників
    • profesia.sk - найбільший сайт із працевлаштування у Словаччині з можливістю фільтрації за типом зайнятості
    • kariera.zoznam.sk - зручна платформа з актуальними вакансіями за регіонами
    • pjservis.sk - агентство, що пропонує бригадну роботу для студентів (офіційно за договором)
    • proplusco.sk - агентство тимчасового працевлаштування з акцентом на студентські вакансії
  • Кар'єрні центри при університетах - часто публікують пропозиції для студентів.
  • Студентські групи в Telegram та Facebook - там можна знайти оголошення про короткостроковий і неофіційний підробіток.
  • Особисті рекомендації - часто вакансії передаються з рук у руки між студентами.

Що важливо врахувати:

  • Працюйте лише за офіційним договором, особливо якщо вакансію пропонує агентство.
  • Уточнюйте податкові умови, особливо при реєстрації в кількох агентствах.
  • Перед початком роботи обов'язково отримуйте письмове підтвердження умов: графік, оплата, місце.
  • Не погоджуйтеся на усні домовленості без оформлення - це може призвести до невиплати заробітної плати.

Практичні поради:

  • Почніть з одного агентства, щоб уникнути проблем з оподаткуванням.
  • Слідкуйте за розкладом і не перевантажуйте себе, особливо в першому семестрі.
  • Спробуйте себе в різних сферах - це допоможе краще зрозуміти ринок праці та свої сильні сторони.

Скільки потрібно працювати студенту, щоб заробляти від 100 до 150 євро на тиждень

Заробити від 100 до 150 євро на тиждень - цілком реально, якщо правильно розрахувати свою погодинну ставку та графік. Нижче наведена таблиця, яка показує, скільки годин і робочих днів на тиждень потрібно відпрацювати при різних ставках оплати, щоб отримати потрібний дохід.

Скільки потрібно працювати студенту, щоб заробляти від 100 до 150 євро на тиждень
Ставка
(€ / година)		 Годин на
тиждень		 Днів
при зміні 8 год		 Днів
при зміні 10 год		 Днів
при зміні 12 год
5 € 20 - 30 год 2,5 - 4 дні 2 - 3 дні 1,5 - 2,5 дня
6 € 17 - 25 год 2 - 3,5 дні 1,5 - 2,5 дня 1,5 - 2 дня
7 € 15 - 22 год 2 - 3 дні 1,5 - 2 дні 1,5 дня
8 € 13 - 19 год 1,5 - 2,5 дня 1,5 - 2 дня 1 - 1,5 дня
10 € 10 - 15 год 1,5 - 2 дні 1 - 1,5 дня 1 день

Коментар від Postupai:

На практиці більшість студентів у Словаччині починають із погодинної ставки 5 - 7 €, особливо в галузі логістики, торгівлі, доставки та масових заходів. Репетиторство, IT, дизайн та послуги за živnosť можуть приносити 8 - 10 € і більше, але вимагають знання мови, певних навичок і клієнтської бази.

Порада: починайте з простої бригади, протестуйте свій ритм, а далі - обирайте формат підробітку, який підходить саме вам. Заробити 120 - 150 € на тиждень - більш ніж реально, особливо якщо грамотно використовувати вільний час.

Як поєднувати підробіток з навчанням без стресу

Багато студентів у Словаччині успішно працюють під час навчання, але важливо не перевантажити себе. Неправильний вибір графіка або надмірна кількість годин можуть призвести до вигорання, академічних проблем і втрати інтересу до навчання.

Що важливо враховувати при поєднанні:

  • Не жертвуйте парами заради змін. Навчання - пріоритет. Підробіток повинен вписуватись у розклад, а не витісняти його.
  • Оцінюйте свої сили. 2 - 3 зміни на тиждень - це оптимально для більшості студентів. Цього достатньо, щоб заробити 100 - 150 € і не нашкодити навчанню.
  • Плануйте наперед. Використовуйте календар, відстежуйте дедлайни по навчанню і заздалегідь уточнюйте доступність змін.
  • Не беріть підробіток у дні іспитів і заліків. Навіть якщо пропонують гарну оплату - концентрація та відпочинок важливіші.
  • Вчіться говорити “ні”. Агентства можуть пропонувати зміни щодня, але ви не зобов’язані брати їх усі.
  • Слідкуйте за здоров’ям. Якщо ви не висипаєтеся і постійно втомлені - це сигнал зменшити навантаження.

Рекомендації від Postupai:

  • Студентам 1 курсу рекомендуємо не працювати в перший семестр.
  • Тим, хто стабільно навчається і хоче заробляти більше, підійде модель: робота в п’ятницю - суботу + один вечір у будні.
  • Не забувайте про перерви: відпочинок, спілкування, спорт і хобі - це не розкіш, а частина збалансованого життя студента.

Ризики та обмеження студентської підробітки в Словаччині

Попри всі переваги, будь-яка робота під час навчання має певні ризики й обмеження. Важливо заздалегідь розуміти, з чим ви можете зіткнутися - щоб не допустити помилок і зберегти баланс між навчанням і підробітком.

Основні ризики та складнощі:

  • Перевантаження та вигорання. Навіть 20 годин на тиждень можуть стати проблемою, якщо сесія, дедлайни й адаптація в новій країні потребують багато енергії. Часто студенти беруть надто багато змін - і це призводить до виснаження та зниження успішності.
  • Конфлікт розкладів. Деякі роботодавці можуть просити вийти на зміну в незручний час (наприклад, зранку в будній день), а не всі студенти вміють сказати “ні” або відстояти пріоритет навчання.
  • Штрафи за недотримання умов. Наприклад, якщо не скасувати зміну вчасно - агентство може утримати штраф (зазвичай близько 20 €).
  • Юридичні обмеження. Порушення правил (наприклад, робота в двох агентствах без врахування податків) може призвести до втрати податкових пільг або складнощів при продовженні ВНЖ.

Що потрібно пам’ятати:

  • Підробіток - це можливість, а не обов’язок.
  • Якщо відчуваєте, що не справляєтесь - пріоритет завжди має бути за навчанням.
  • Закон на боці студента, але важливо знати свої права та обов’язки.

Як грамотно поєднувати підробіток із навчанням

Багато студентів успішно працюють під час навчання - і при цьому добре складають сесію, беруть участь у проєктах і навіть знаходять час для хобі. Усе завдяки правильній організації часу та чіткому розумінню пріоритетів.

Поради щодо поєднання:

  • Обирай роботу з гнучким графіком. Агентства бригадної зайнятості дозволяють заздалегідь бронювати зміни та відмовлятись від незручних - це особливо зручно в період іспитів.
  • Спочатку - навчання. Плануй робочий час після основних пар, щоби не пропускати лекції та семінари.
  • Користуйся цифровими інструментами. Планувальники (Google Календар, Notion, Trello) допомагають відстежувати дедлайни та зміни, щоби не перевантажувати дні.
  • Не працюй більше 20 годин на тиждень під час семестру. Це не лише юридичне обмеження, а й оптимум для збереження енергії.
  • Розглянь віддалену підробітку. Особливо якщо володієш мовами, вмієш писати, монтувати, програмувати - це дає більше гнучкості та менше стресу.
  • Роби паузи та відпочивай. Не забувай про спорт, прогулянки та сон - це критично важливо для продуктивності.

Лайфхак від студентів Postupai:

Плануй тиждень не за днями, а за блоками: «навчання», «робота», «відпочинок». Це допомагає тримати баланс і не перевантажувати себе.

Висновки та поради для студентів, які хочуть підпрацьовувати в Словаччині

Підробіток - це реальна можливість не лише покрити частину витрат, а й отримати досвід, покращити знання мови та адаптуватися до життя в новій країні. Головне - підходити до цього усвідомлено та не ставити заробіток вище навчання.

Що варто запам’ятати:

  • Працювати студентам офіційно дозволено. Під час семестру - до 20 годин на тиждень, на канікулах - до 40.
  • Найпоширеніша форма підробітку - договір про бригадну роботу студентів. Але за бажанням можна оформити і приватне підприємництво (živnosť).
  • Слідкуйте за податками та лімітами. Подайте заяву на звільнення від соціальних внесків і відстежуйте річний дохід, щоб не втратити право на пільги.
  • Не забувайте про пріоритет навчання. Підробіток має бути підтримкою, а не шкодити успішності.
  • Не бійтеся запитувати. Зверніться за консультацією до бухгалтера, в агентство або до Postupai, якщо не впевнені, як правильно оформити договір або обрати формат зайнятості.

Postupai

Шлях від шкільного життя до дорослого

Навчання в Словаччині - це не просто освіта, а реальний шанс зробити усвідомлений крок у доросле життя. Новий досвід, самостійність, європейський диплом і можливість працювати вже з першого курсу.

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Чи реально прожити студенту в Словаччині на 80 € на тиждень?

    Так, за умови розумного планування бюджету це цілком реально. Багато студентів успішно справляються, особливо якщо готують їжу вдома, користуються студентськими пільгами та живуть у гуртожитку. Важливо контролювати витрати та уникати зайвих покупок.

  • Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб заробляти 100 - 150 €?

    За ставки 6 - 8 € на годину достатньо працювати 15 - 20 годин на тиждень. Це може бути 2 - 3 зміни в кафе, на складі або в готелі. Такий графік зручно поєднувати з навчанням і не перевантажувати себе.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

