Усі три варіанти офіційно дозволені законом, активно використовуються студентами на практиці та дозволяють заробляти без шкоди для навчання. Окрім того, ми розглянемо важливі нюанси, про які повинен знати кожен студент: податки, соціальні та пенсійні внески, вікові обмеження, а також практичні рекомендації щодо оформлення кожного типу зайнятості.

У цьому матеріалі ми розглянемо три основні легальні способи заробітку для студентів у Словаччині - договір про бригадну роботу студентів, скорочену трудову зайнятість (TPP) та реєстрацію приватного підприємництва (živnosť). Ми детально пояснимо, як працює кожен з них, у чому їхні переваги та обмеження, і який формат підробітку краще обрати залежно від вашого графіка навчання, цілей і особистих обставин.

Відповідь - так, якщо підійти до цього з розумом. Словацьке законодавство дозволяє студентам офіційно працювати, а ринок пропонує широкий вибір вакансій - від підробітку в кафе та супермаркетах до віддаленого фрилансу. Такий дохід цілком досяжний за умови грамотної організації часу та знання своїх прав. У цій статті ми розповімо, де шукати роботу, скільки можна заробити на практиці та як поєднувати підробіток з навчанням без стресу.

Навчання в Словаччині - це не лише крок до отримання європейського диплому, а й можливість фінансової самостійності вже з перших місяців. Все більше студентів задаються питанням: чи реально заробляти від 100 до 150 євро на тиждень, не порушуючи закон і не на шкоду навчанню?

Понад 80 % студентів, які переїхали на навчання за кордон, стають самостійними вже в перший рік

Право на роботу для студентів у Словаччині

Студенти, які мають дійсний тимчасовий дозвіл на проживання з метою навчання, мають право офіційно працювати. У період навчального семестру дозволено працевлаштування до 20 годин на тиждень, а під час канікул - до 40 годин на тиждень.

У середньому студент може легально відпрацювати до 1 040 годин на рік залежно від графіка та обраного типу контракту.

Основні форми легальної роботи для студентів у Словаччині

Іноземні студенти, які навчаються у Словаччині, мають повне право офіційно підробляти. Найпоширеніші та найзручніші форми працевлаштування - це:

1. Dohoda o brigádnickej práci študentov (договір про бригадну роботу студентів)

Найпопулярніший і найгнучкіший тип контракту, призначений лише для студентів денної форми навчання віком до 26 років. Ідеально підходить для тимчасової підробітки під час навчання або на канікулах.

Ключові особливості:

можна працювати до 20 годин на тиждень у середньому;

договір укладається максимум на 12 місяців, після чого його потрібно подовжити або переоформити;

найчастіше застосовується на таких позиціях, як робота в кафе, супермаркетах, на складах, масових заходах та промислових підприємствах;

підробіток можна знайти як напряму, так і через спеціалізовані агентства: PJ Servis, Proplusco, Brigada.sk;

при доході до 220 євро на місяць і поданні спеціальної заяви студент звільняється від сплати соціальних внесків.

Цей формат - оптимальний вибір для більшості студентів, особливо тих, хто хоче поступово інтегруватися в робоче середовище без шкоди для навчання. Платформа Postupai рекомендує такий варіант насамперед студентам 1 - 2 курсу, оскільки ви не прив’язані до жорсткого графіка: вам телефонують з агентства і пропонують зміну, а ви самі вирішуєте, погоджуватись чи ні. Ніхто не має права змусити вас виходити на роботу - усе добровільно.

Важливі нюанси при роботі через агентство

Ви можете офіційно працювати без сплати податків лише через одне агентство, за умови, що ваш дохід не перевищує 220 євро на місяць і ви подали відповідну заяву. Якщо ви зареєстровані одразу в кількох агентствах, то в усіх додаткових з вас автоматично стягуватимуться податки - навіть при невеликому заробітку. Від запропонованої зміни можна відмовитися не пізніше ніж за 24 години до її початку. Якщо ви не попередили вчасно і не вийшли на роботу, агентство має право нарахувати штраф - зазвичай до 20 євро. Зарплата виплачується раз на тиждень - як правило, у середу або четвер за вже відпрацьований попередній тиждень.

2. Skrátený úväzok (скорочена трудова зайнятість за трудовим договором - TPP)

Форма зайнятості, що підходить студентам, які шукають стабільну та довгострокову роботу з регулярним графіком. У цьому випадку укладається повноцінний трудовий договір, як у звичайних працівників, але на неповну ставку.

Ключові особливості:

графік може бути фіксованим або гнучким - зазвичай від 10 до 30 годин на тиждень;

оформлюється як стандартний трудовий договір (TPP) з обов’язковим підтвердженням статусу студента (це важливо для податкового обліку та пільг);

нараховуються всі стандартні соціальні та пенсійні внески;

підходить тим, хто готовий поєднувати навчання з постійною зайнятістю та зацікавлений у стабільній співпраці з роботодавцем.

Цей формат особливо добре підходить для студентів з другого курсу й старших. Чому Postupai рекомендує починати саме з цього етапу? Все просто: до другого курсу студент вже краще розуміє свій навчальний графік, орієнтується в системі освіти, володіє мовою на базовому рівні та адаптувався до життя в Словаччині.

На цьому етапі йому значно легше планувати свій час і поєднувати навчання з підробітком. Крім того, коли зарплата виплачується один раз на місяць, її простіше одразу розподілити на основні потреби - харчування, транспорт, житло, мобільний зв’язок і невеликі особисті витрати. Отримавши одну суму, студент може усвідомлено спланувати бюджет і уникнути зайвих витрат.

Дмитро, студент Словацького технічного університету в Братиславі: «Колись я просто знайшов звичайну бригаду - думав, попрацюю кілька днів, трохи підзароблю. У підсумку залишився і вже два роки працюю на одному місці. Зараз у мене оформлено TPP (скорочена трудова зайнятість) як у студента, і я стабільно заробляю близько 1000 євро на місяць. Працюю на рецепції в готелі - лише нічні зміни. У цього формату є свої плюси: я встигаю робити домашні завдання, готуватися до іспитів, іноді навіть трохи поспати. Плюс, я трохи економлю на харчуванні, адже на роботі завжди є чим перекусити. А доплата за нічні години - це взагалі дуже приємний бонус, який відчувається в підсумковій зарплаті».

3. Živnosť (індивідуальне підприємництво - фізична особа)

Ще один легальний спосіб заробітку для студентів - відкриття živnosti, тобто реєстрація фізичної особи - підприємця. Цей формат підходить тим, хто хоче працювати на себе: займатися фрилансом у сфері IT, дизайну, маркетингу, перекладів, викладання, ремонту техніки, візажу та інших послуг.

Ключові особливості:

доступно іноземцям з ВНЖ на підставі навчання;

студент виступає як самозайнята особа - самостійно шукає клієнтів, виставляє рахунки та керує своїм графіком;

необхідна реєстрація živnosti в Živnostenský úrad, відкриття банківського рахунку та ведення обліку (найчастіше з допомогою бухгалтера або онлайн-сервісів);

сплачуються податки та внески до соціальної та медичної систем - але в перший рік за низького доходу внески можуть бути нульовими або мінімальними;

підходить тим, хто планує розвиватися у своїй професії, будувати особистий бренд або заробляти більше, ніж при звичайному підробітку.

Що думає Postupai про підприємництво для студентів?

Ми позитивно ставимось до формату živnosti та підтримуємо студентів, які обирають цей шлях. Звісно, у нього є як переваги, так і недоліки - розгляньмо основні з них.

Переваги:

при відкритті živnosti студент отримує повноцінне медичне страхування, аналогічне тому, що мають громадяни Словаччини - і при цьому з мінімальними витратами, оскільки у більшості випадків внески за нього сплачує держава;

існують податкові пільги, наприклад, неоподатковуваний мінімум (nezdaniteľná položka) та спрощені умови обліку;

студент не обмежений 20 годинами на тиждень, як при звичайній підробітку - він може виставляти рахунок-фактуру за виконану послугу та отримувати оплату у будь-якому обсязі, залежно від попиту та часу.

Недоліки:

студент з відкритою živnosť не може підробляти за договором бригадної роботи та просто «вийти на зміну» - щоб отримати оплату, він має виставити рахунок за послугу (faktúra);

необхідно вести хоча б базовий облік або користуватися послугами бухгалтера;

цей формат не підходить тим, хто хоче працювати за графіком або змінами без додаткової паперової роботи.

На практиці студенти найчастіше відкривають živnosť на третьому курсі, коли вже адаптувалися до життя в країні, ознайомилися з ринком, визначили свої навички та сформували базу клієнтів. Наприклад, це може бути актуально для студентів, які займаються манікюром, стрижками, IT-послугами, маркетингом, дизайном, викладанням чи іншими індивідуальними сервісами.

Податки та пільги у Словаччині для студентів

Якщо студент працює офіційно - за договором, трудовим контрактом або як фізична особа - підприємець (živnosť), необхідно враховувати систему оподаткування та соціальні внески.

Податок на прибуток:

дохід до 5 753,79 євро на рік (близько 480 євро на місяць) не оподатковується завдяки стандартній неоподатковуваній сумі;

якщо дохід перевищує вказаний поріг, застосовується ставка 19 % на суму перевищення;

при дуже високих доходах (понад 48 441,43 євро на рік) податкова ставка зростає до 25 %;

для фізичних осіб - підприємців (živnosť) з річним доходом до 100 000 євро діє пільгова ставка 15 %.

Соціальні та медичні внески:

при роботі за договором або контрактом із заробітної плати утримуються: соціальні внески - близько 13,4 %; медичне страхування - близько 4 %;

у випадку підприємницької діяльності (živnosť) внески до соціальної та медичної систем також обов’язкові, але в перший рік вони можуть бути нульовими або мінімальними, якщо дохід був низьким.

Пільги та податкові відрахування:

студенти можуть користуватися неоподатковуваним мінімумом, якщо їхній дохід отриманий переважно в Словаччині;

підприємці також можуть застосовувати паушальні (фіксовані) витрати - наприклад, 60 % від доходу без підтверджувальних документів (до встановленого річного ліміту);

у випадку поєднання навчання та підприємницької діяльності важливо враховувати всі джерела доходу під час подання податкової декларації.

Податкова декларація

Якщо річний дохід студента не перевищує 2 823 євро, подавати податкову декларацію необов’язково. Проте у разі переплати податків (наприклад, якщо з доходу автоматично утримувалися податки), студент може добровільно подати декларацію, щоб повернути надмірно сплачену суму.

Важливо: якщо у студента відкрита živnosť (приватне підприємництво), подання податкової декларації є обов’язковим у будь-якому випадку - навіть якщо дохід був відсутній. У такому випадку також потрібно дотримуватися термінів і правил подання звітності до податкової інспекції.