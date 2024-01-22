Відгуки про навчання у Словацькій Республіці

Ми знаємо, що найкраща інформація про навчання може бути тільки від людей, які наразі проживають у Словаччині та навчаються тут.

Тож ознайомтеся з відгуками українських студентів щодо навчання у Словаччині

Спочатку мені було важкувато звикнути до життя в Словаччині, був мовний бар’єр, але з часом стало легше. Зараз мені подобається навчатись у СТУ, тут дуже багато зроблено для студентів, гарні умови в гуртожитках, добре налаштовано громадський транспорт, без проблем і швидко доберешся туди, де потрібно, ще можна легко знайти для себе підробітку, що теж не малий плюс.

Студентка 2 курсу СТУ (факультет менеджменту)

Навчання в Словаччині не складне, якщо знати мову. Багато гарних місць, які можна відвідати. В університеті STU в Братиславі великий вибір спеціальностей, тому кожен може обрати собі, що йому до вподоби. Рекомендую навчання саме в STU, так як він входить в ТОП-5 найкращих університетів Словаччини.

Катерина

Студентка СТУ

Навчаюсь в Братиславі, в STU. За три роки проживання в Словаччині, можу виділити такі плюси та мінуси:

Отже, плюси:

безкоштовне навчання (3 роки Балакавра та 2 Магістратури);

розуміючі викладачі;

відсутність корупції в університетах;

не дуже складна мова;

можливість подорожувати;

можливість залишитися після навчання в Європі.

Проте також є і мінуси:

можуть не виділити гуртожиток;

багато вимог і норм, які потрібно дотримуватись;

може бути довга адаптація;

шанс на стипендію мінімальний.

Руслана

Студентка 2 курсу СТУ

Навчання на факультеті менеджменту мені подобається. Предмети важливі для введення бізнесу та гарно підібрані для нашої спеціальності. Вчитися цікаво, але буває важно через мовний барʼєр, проте викладачі розуміють цю проблему і готові йти назустріч, якщо студент справді прагне вчитися.

Катерина

Студентка СТУ

Навчання у Словаччині дає можливість здобути європейську освіту, що ціниться у всьому світі. Однак всюди є як плюси так і мінуси.

Почнемо з хорошого. Вступити в словацький ВНЗ не складно, навчання є безкоштовним, тож переважна більшість закордонних абітурієнтів вступає без проблем. Тут ви зустрінете багато нових іноземних друзів, і це плюс в практиці мов. В словацьких гуртожитках досить гарні умови проживання (але тут і мінус одразу, бо не всім щастить отримати з першого року місце в гуртожитку). Тепер до мінусів. Якщо ви визначились що вступатимете на технічні спеціальності будьте готові до того, що вам буде дуже важко. Серйозно. Обсяг інформації, яку треба буде вчити, нескінченний, тож запасайтесь терпінням, завзяттям і працелюбством. А якщо не готові до цього, краще не витрачайте час, моя порада. Варто памʼятати, що всі в рівних умовах, і, якщо вам здається, що для іноземних студентів можуть бути привілеї — забудьте про це.

Тож наступний мінус — мовний барʼєр. Якщо у вас немає бажання вчити мову країни, в яку ви приїхали навчатись, у вас немає шансів закінчити університет. В усьому можна знайти свої переваги та недоліки. Але наполегливо раджу визначитись одразу з якою метою ви приїхали. Якщо навчатись? Навчайтесь.

Вікторія

Студентка 1 курсу СТУ. (Будівельний факультет)

Prírodovedecká fakulta univerzity Komenskeho — мені дуже подобається. Навчаюсь там вже 4 рік поспіль. Якісний рівень викладання. Викладачі майже завжди ідуть на зустріч. Випадків отримання хабарів я ніколи не чув. Словом, ставлення людське. Якщо щось у тебе сталося (на власному досвіді) викладачі та і факультет в цілому допомагають тобі наскільки це можливо. Дуже класний факультет, раджу всім, хто цікавиться біологією.

Закарій

Студент магістратури в університеті Коменського

Я навчаюсь на першому курсі в Словацькому Технічному Університеті в місті Братислава на спеціальності "Цивільне будівництво і архітектура".

Коли подавала заяву, не була впевнена, що саме хочу від життя, але вирішила зупинитись на СТУ. Спеціальність, яку я обрала, здалась мені цікавою — і я вирішила спробувати себе в цьому.

Обрала саме Словаччину бо ця країна дуже доступна для студентів. Навчання у державних університетах на словацькій мові безкоштовне. Студентам можна легально підзаробити, не влаштовуючись при цьому на повну зайнятість. Та й ще з'являється багато можливостей подорожувати, адже для студентів залізниця по країні безкоштовна.

Навчатися звісно складно, але і цікаво. Перший курс важкий для всіх. Але, якщо закрити очі на періоди екзаменів, навчання доволі помірне та комфортне. В Словаччині люди в цілому нікуди не поспішають. Школу закінчуюють десь у 20 років — відповідно йдуть до вишів у цьому віці, тоді як нашим студентам 17-18 років. Але якоїсь різниці я не помітила. До того як почався семестр, я нервувала через володіння мовою. В мене був сертифікат зі знання словацької, який потрібен для вступу, але і мовний бар'єр був.

Зараз все добре — словацька мова подібна до української і легко сприймається на слух, лекції зрозумілі. На початку мені було трішки важко концентруватися, але коли декілька годин на день слухаєш викладачів, швидко звикаєш. Як іноземному студенту, мені запропонували безкоштовні курси словацької мови, які я могла пройти перед початком семестру або вже під час навчання.

Сьогодні мене все влаштовує — тому я не жалкую що обрала навчатись саме тут.

Аріна

Студентка 1 курсу СТУ. (Будівельний факультет)

Навчаюсь в СТУ (Словацький технічний університет) на факультеті менеджменту та на спеціальності планування простору (priestorové plánovanie ). Поки першокурсниця. Факультет Менеджменту вважається найлегшим факультетом серед факультетів СТУ, але все таки для того, щоб навчатися потрібно прикладати зусилля. Особисто на моїй спеціальності під час навчання не виникає особливих проблем, пари спочатку здаються незрозумілими через мовний барʼєр, але згодом адаптуєшся і стає все цікавіше.

Єдине, що дійсно складно — це екзамени з деяких конкретних предметів, але, якщо учень підійде до цього відповідально, то все можна здати. Ні, спочатку було зовсім не складно, адже нова країна, нові люди, новий навчальний заклад. Складніше стає вже ближче до першої сесії. Ставлення до українців чудове, як з боку словацьких студентів так і з боку викладачів, які лояльно ставляться до періоду адаптації іноземних студентів.

Анна

Студентка 1 курсу СТУ. (факультет менеджменту)

Навчаюся на факультеті регіонального туризму в Нітрі. До другого курсу вже легше описати ситуацію, якщо порівнювати перші місяці після вступу і зараз, то все стало набагато цікавіше та зрозуміліше. Спочатку було складно, звичайно, чужа мова, чужі правила, але до всього звикаєш.

З першого року навчання я помітно підтягнула свої навички словацької мови і вже вільно розмовляю зі своїми друзями словаками, можу пояснити свою думку професорам.

У нас на факультеті все кружляє не лише навколо туризму, починаючи від географії, закінчуючи веденням фінансів і як влаштований бізнес. Мені подобається, що я можу вибирати різні предмети, тому навчання стає різнобічним. У другому семестрі цього року я вивчатиму поглиблений маркетинг та правила ведення готельного бізнесу. Навчання не є надто складним, вчителі добре ставляться до студентів, особливо, якщо ми виявляємо ініціативу до предмета. Завжди йдуть на поступки.

Мені подобається, що тут завжди дають кілька шансів, не вийшло — спробуй ще раз. Планую й надалі навчається у Словаччині, але перебиратись із маленької та затишної Нітри до Братислави, щоб продовжувати розвиток.

Я рекомендую навчання у Словаччині. Все влаштовано для студентів, навчання цікаве і не надто важке.

Навіть якщо ви почнете з малого міста, як я, завжди можна йти далі. І університети Словаччини завжди відкриті для студентів, зацікавлених у якісному рівні знань.

Лера

Університет Константина Філософа у Нітрі, 2 курс

Навчання за кордоном це завжди не легко. Чесно кажучи, згадую перший семестр на юридичному факультеті університету Матея Белла і інколи хочеться заплакати. Проте як тільки пройде цей важкий етап адаптації, людина зрозуміє, що знайшла свій новий дім, як це сталось у мене. Якщо говорити тільки про навчання, то, на мою думку, якщо студент насправді готовий приділити достатньо уваги навчанню, а особливо вдосконалюванню словацької або будь-якої іншої мови, то немає чого боятись.

Студенти, як і викладачі, тут дуже приємні та заохочені будь-коли допомогти та зрозуміти, не можу стверджувати, що всюди, але на нашому факультеті це, на щастя, так. Навчання здебільшого після другого курсу стає трохи дивним в плані розкладу, наприклад, останні півроку я відвідую університет один раз за тиждень, тому я можу повноцінно працювати і забезпечувати себе. Не можу не згадати неймовірні подорожі , як на території Словаччини. так і за її межами. За 3 роки навчання тут я відвідала 5 нових країн, за що я дуже-дуже вдячна в першу чергу самій собі, що не побоялась кілька років тому зробити таку життєву зміну.

Я неймовірно щаслива через досвід, який я отримала і отримую кожен день. Вдячна за друзів, які стали мені другою сімʼєю, та професію, яку я здобуваю і в якій я бачу себе в майбутньому. Не бійтеся ризикувати, навіть якщо шанс на перемогу здається меншим, ніж є насправді.

Даниела

Университет Матея Бела 3-й курс специальность "Право"

Чому мій син обрав навчання у Словаччині?

Мій син обрав Словаччину для навчання за кордоном з низки причин, які мене, як маму, приємно здивували. Він склав список переваг і недоліків, проаналізував різні варіанти, і це рішення виявилося обґрунтованим. Серед факторів, на які він звернув увагу, я виділила наступні:

Фінансова доступність.

Вартість проживання у Словаччині відносно невисока. Наприклад, гуртожиток коштує близько 120 євро на місяць. Син розуміє, що повністю розраховувати на нашу фінансову допомогу він не може, тому планує заробляти і розумно розпоряджатися коштами.

Рейтинг університетів та складність мови.

Ми вивчали рейтинги університетів різних країн та враховували складність вивчення мови. Це допомогло йому обрати Словацький технічний університет, факультет інформатики та інформаційних технологій.

Я, як мама, також почала шукати інформацію про обраний університет та факультет. Мене насторожило, що багато хто пише про високий рівень відрахувань — після першої сесії більше 50% студентів залишають університет. Однак син запевнив мене, що повністю усвідомлює всю серйозність ситуації.

Станом на сьогодні, 21 січня 2025 року, у нього успішно складені всі предмети, крім кількох, які він завершить найближчим часом.

Слова сина про труднощі та підхід до навчання:

Я обрав навчання, а не розваги. Я закінчу. Так, у мене мало часу на себе, навчання дійсно складне. Крім того, я працюю 4-5 днів на місяць. Мова все ще дається непросто, але якщо займатися, відвідувати консультації та лекції, все реально. Ті, кого відраховують, зазвичай пропускали пари, і їх не допустили до іспитів. Без складання цих іспитів неможливо вивчати наступні предмети за програмою.

Цей усвідомлений підхід до навчання вселяє в мене впевненість, що він зможе впоратися з труднощами та досягти своєї мети.

Мама студента

Син навчається в STU FIIT