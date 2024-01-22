Отзывы об обучении в Словацкой Республике

Мы знаем, что лучшая информация об обучении может быть только от людей, которые в настоящее время проживают в Словакии и учатся здесь.

Итак, ознакомьтесь с отзывами украинских студентов про обучение в Словакии

Сначала мне было трудновато привыкнуть к жизни в Словакии из-за языкового барьера, но со временем стало легче, и мне нравится учиться в STU. Здесь очень много сделано для студентов, хорошие условия в общежитиях, хорошо настроен общественный транспорт, без проблем и быстро доберёшься куда тебе нужно. Также можно легко найти для себя подработку, что тоже плюс.

Студентка 2 курса STU (Факультет менеджмента)

Учёба в Словакии не сложна, если знать язык. Много хороших мест, которые можно посетить. В университете STU в Братиславе большой выбор специальностей, поэтому каждый может выбрать себе, что ему нравится. Рекомендую обучение именно в STU, так как он входит в ТОП-5 лучших университетов Словакии.

Екатерина

Студентка STU

Учусь в Братиславе, в STU. За три года проживания в Словакии, могу выделить такие плюсы и минусы:

Плюсы обучения:

бесплатное обучение (3 года Балакавра и 2 Магистратура);

понимающие преподаватели;

отсутствие коррупции в университетах;

не очень сложный язык;

возможность путешествовать;

возможность остаться после обучения в Европе.

Но также есть и минусы:

могут не выделить общежитие;

много требований и норм, которые необходимо соблюдать;

может быть долгая адаптация;

шанс на стипендию минимален.

Руслана

Студентка 2 курса STU

Учёба на факультете менеджмента мне нравится. Предметы важны для введения бизнеса и хорошо подобраны для нашей специальности. Учиться интересно, но бывает сложно из-за языкового барьера. Однако преподаватели понимают эту проблему и готовы идти навстречу, если студент действительно стремится учиться.

Екатерина

Студентка STU

Учеба в Словакии даёт возможность получить европейское образование, которое ценится во всем мире. Однако повсюду есть как плюсы, так и минусы.

Начнём с хорошего. Поступить в словацкий вуз не сложно, обучение бесплатно, поэтому подавляющее большинство зарубежных абитуриентов вступает без проблем. Здесь вы встретите много новых иностранных друзей, и это плюс в практике языков. В словацких общежитиях достаточно хорошие условия проживания (но здесь и минус сразу, потому что не всем удастся получить с первого года место в общежитии).

Теперь к минусам. Если вы определились, что будете поступать на технические специальности, будьте готовы к тому, что вам будет очень трудно. Серьезно. Объем информации, которую нужно будет учить, бесконечный. Запасайтесь терпением, рвением и трудолюбием. А если не готовы к этому, лучше не тратьте время, мой совет. Следует помнить, что все в равных условиях, и, если вам кажется, что для иностранных студентов могут быть привилегии — забудьте об этом. Следующий минус — языковой барьер.

Если у вас нет желания учить язык страны, в которую вы приехали учиться, у вас нет шансов окончить университет. Во всем можно найти свои достоинства и недостатки. Но настоятельно советую определиться с какой целью вы приехали. Если учиться? Учитесь.

Виктория

Студентка 1 курса STU. (Строительный факультет)

Prírodovedecká fakulta univerzity Komenskeho — мне очень нравится. Учусь там уже 4 год подряд. Качественный уровень преподавания. Учителя почти всегда идут на встречу. Случаев получения взяток я никогда не слышал. Словом, отношение по-человечески. Если что-то у тебя произошло (на собственном опыте) учителя и факультет в целом помогают тебе, насколько это возможно. Очень классный факультет, советую всем, кто интересуется биологией.

Закарий

Студент магистратуры в университете Коменского

Я учусь на первом курсе в Словацком Техническом Университете в городе Братислава по специальности "Гражданское строительство и архитектура".

Когда подавала заявление, не была уверена, что именно хочу от жизни, но решила остановиться на STU. Специальность, которую я выбрала, показалась мне интересной — и я решила попробовать себя в этом.

Выбрала именно Словакию, потому что эта страна очень доступна для студентов. Обучение в государственных университетах на словацком языке бесплатно. Студентам можно легально подзаработать, не устраиваясь при этом на полную занятость. Да и еще появляется много возможностей путешествовать, ведь для студентов железная дорога по стране бесплатна.

Учиться конечно сложно, но и интересно. Первый курс труден для всех. Но если закрыть глаза на периоды экзаменов, обучение достаточно умеренное и комфортное. В Словакии люди в целом никуда не торопятся. Школу заканчивают где-то в 20 лет — соответственно идут в вузы в этом возрасте, в то время как нашим студентам 17-18 лет. Но какой-то разницы я не заметила. До начала семестра, я нервничала из-за владения языком. У меня был сертификат по знанию словацкого, который нужен для поступления, но и языковой барьер был.

Сейчас всё хорошо — словацкий язык подобен к украинскому и легко воспринимается на слух, лекции понятны. В начале мне было немного тяжело концентрироваться, но когда несколько часов в день слушаешь преподавателей, то быстро привыкаешь. Как иностранному студенту мне предложили бесплатные курсы словацкого языка, которые я могла пройти перед началом семестра или уже во время учебы.

Сегодня меня все устраивает — поэтому я не жалею, что выбрала учиться именно здесь.

Арина

Студентка 1 курса STU. (Строительный факультет)

Учусь в STU (Словацкий технический университет) на факультете (уставе менеджмента и на специальности: планирование пространства (priestorové plánovanie). Сейчас первокурсница. Факультет Менеджмента считается самым лёгким факультетом среди факультетов STU, но всё же для того, чтобы учиться, нужно прикладывать усилия. Лично на моей специальности во время учебы не возникает особых проблем, пары сначала кажутся непонятными из-за языкового барьера, но впоследствии адаптируешься и становится все интереснее.

Единственное, что действительно сложно — это экзамены по некоторым конкретным предметам, но, если ученик подойдет к этому ответственно, то всё можно сдать. Нет, сначала было совсем не сложно, ведь новая страна, новые люди, новое учебное заведение. Сложнее становится уже ближе к первой сессии. Отношение к украинцам замечательное, как со стороны словацких студентов, так и со стороны преподавателей, которые лояльно относятся к периоду адаптации иностранных студентов.

Анна

Студентка 1 курса STU. (Факультет менеджмента)

Учусь на факультете регионального туризма в Нитре. Ко второму курсу уже легче описать ситуацию, если сравнивать первые месяцы после поступления и сейчас, то все стало намного интереснее и понятнее. Поначалу было сложно конечно, чужой язык, чужие правила, но ко всему привыкаешь.

С первого года обучения я заметно подтянула свои навыки словацкого языка и уже свободно разговариваю со своими друзьями словаками, могу объяснить свою точку зрения профессорам.

У нас на факультете все кружится не только вокруг туризма, начиная от географии, заканчивая ведением финансов, и как устроен бизнес. Мне нравится, что я могу выбирать разные предметы, так обучение становится разносторонним.

Во втором семестре этого года я буду изучать углублённый маркетинг и правила ведения отельного бизнеса. Учёба не является слишком сложной, учителя хорошо относятся к студентам, особенно, если мы проявляем инициативу к предмету. Всегда идут на уступки.

Мне нравится, что здесь всегда дают несколько шансов, не получилось — попробуй ещё раз. Планирую и дальше учится в Словакии, но перебираться с маленькой и уютной Нитры в Братиславу, чтобы продолжать развитие.

Я рекомендую обучение в Словакии. Все устроено для студентов, учёба интересная и не слишком тяжёлая.

Даже если вы начнёте с маленько города как я, всегда можно идти дальше. И университеты Словакии всегда открыты для студентов, заинтересованных в качественном уровне знаний.

Лера

Университет Константина Философа в Нитре, 2 курс

Обучение за границей — это всегда не легко. Честно говоря, вспоминая первый семестр на юридическом факультете университета Матея Белла, иногда хочется заплакать. Однако, как только пройдет этот трудный этап адаптации, человек поймет, что нашел свой новый дом, как это произошло у меня. Если говорить только об учебе, то я считаю, если студент на самом деле готов уделить достаточно внимания учебе, а особенно совершенствованию словацкого или любого другого языка, то нечего бояться.

Студенты, как и преподаватели, здесь очень приятные. Не могу утверждать, что повсюду, но на нашем факультете это, к счастью, так. Так как обучение в основном после второго курса становится таким странным в плане расписания, например, последние полгода я посещаю университет 1 раз в неделю, поэтому я могу полноценно работать и обеспечивать себя. Не могу не вспомнить невероятные поездки, как на территории Словакии, так и за ее пределами. За три года обучения здесь я посетила пять новых стран, за что я очень-очень благодарна в первую очередь самой себе, что не побоялась несколько лет назад сделать такую жизненную смену.

Я невероятно счастлива за опыт, который я получила и получаю каждый день, за друзей, которые стали мне второй семьей и профессию, которую я приобретаю и в которой я вижу себя в будущем. Не бойтесь рисковать, даже если шанс на победу кажется меньше, чем на самом деле.

Даниела

Университет Матея Белла 3-й курс специальность "Право"

Почему мой сын выбрал обучение в Словакии?

Мой сын выбрал Словакию для учебы за границей по ряду причин, которые меня, как маму, приятно удивили. Он составил список плюсов и минусов, проанализировал разные варианты, и это решение оказалось обоснованным. Среди факторов, на которые он обратил внимание, я выделила следующие:

Финансовая доступность.

Стоимость проживания в Словакии относительно невысокая. Например, общежитие стоит около 120 евро в месяц. Сын осознает, что полностью рассчитывать на нашу финансовую помощь он не может, поэтому планирует зарабатывать и грамотно распоряжаться средствами.

Рейтинг университетов и сложность языка.

Мы изучали рейтинги университетов по разным странам и учитывали градацию сложности изучения языка. Это помогло ему выбрать Словацкий технический университет, факультет информатики и информационных технологий.

Я, как мама, также начала искать информацию о выбранном университете и факультете. Меня насторожило, что многие пишут о высоком уровне отчислений — после первой сессии более 50% студентов покидают университет. Однако сын заверил меня, что полностью осознает, насколько это серьезно.

На сегодняшний день, 21 января 2025 года, у него успешно сданы все предметы, кроме нескольких, которые он завершит в ближайшее время.

Слова сына о трудностях и подходе к учебе:

Я выбрал учебу, а не развлечения. Я закончу. Да, времени на себя у меня мало, учеба действительно сложная. К тому же, я работаю 4-5 дней в месяц. Язык все еще дается непросто, но если заниматься, посещать консультации и лекции, все реально. Те, кого отчисляют, обычно пропускали пары, и их не допустили к экзаменам. Без сдачи этих экзаменов невозможно изучать следующие предметы по программе.

Этот осознанный подход к учебе вселяет в меня уверенность, что он сможет справиться с трудностями и добиться своей цели.

Мама студента

Cын учиться в STU FIIT