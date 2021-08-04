Платформа сопровождения для обучения в Словакии 09:00 - 18:30 ежедневно Вопрос-ответ +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 077 60 53

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Поспеши! В сентябре ты уже можешь учиться в Словакии!

Мы гарантируем, что полученная информация будет Вам полезной - запишитесь на бесплатную консультацию

Подача документов на 2022 год уже началась

 

Что вам даст учеба в Словакии?

Преимущества обучения
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Что вам даст учеба в Словакии?
Родителям
  1. Уверенность в безопасности ребенка 24/7
  2. Уверенность в хорошем образовании и будущем ребенка
  3. Ребенок поступит даже со средним и низким баллом
  4. Не нужно платить за учебу ребенка
  5. Адаптация ребенка в европейской среде
  6. Доступная цена билета в Словакию
  7. Доступные цены на жилье и общежития
  8. Низкие расходы на продукты питания
  9. Возможность трудоустроится по всей Европе
Что вам даст учеба в Словакии?
Ученикам
  1. ВНЖ в Европе, открытые границы и путешествия
  2. Преподаватели всегда рады помочь
  3. Возможность участвовать в программе Erasmus 
  4. Различные спортивные дисциплины
  5. ISIC - студенческий пропуск в мир скидок
  6. Возможность подработки
  7. Шанс на стипендию
  8. Новые знакомства и друзья со всего мира
  9. Возможность остаться в Европе после выпуска

Почему быть с Postupai?

Мы решаем наши задачи
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Цель нашей команды:
Помочь Вам заложить крепкий фундамент, на котором Вы построите все Ваши мечты
Почему быть с Postupai?
Подобрать лучшие варианты обучения в словацких:
  • Университетах
  • Колледжах
  • Школах

... опираясь на Ваши личные приоритеты, успеваемость, вступительный конкурс

Почему быть с Postupai?
Освободить родителей от:
  • Дополнительных расходов
  • Поиска информации
  • Стресса

... и информировать родителей о процессе поступления

Почему быть с Postupai?
Организовать процесс поступления абитуриента на территории Словакии:
  • Нести ответственность за оформление документов
  • Предоставить проживание
  • Оформить документы для получения ВНЖ
Почему быть с Postupai?
Предложить комплексное сопровождение:
  • Предоставить репетитора словацкого языка
  • Предоставить литературу в случае вступительного экзамена
  • Поддержка в чрезвычайной ситуации 24/7
С нами Вы приобретаете уверенность! Это то, что особенно нужно при переезде в другую страну, когда не знаешь, как там все устроено
Подать заявку на поступление

Чем мы можем быть вам полезны

Наши услуги
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Если Вы сейчас в 9, 10 или 11 классе, напишите нам, и мы подберем лучшие варианты обучения в Словакии для Вас. Мы работаем со всеми государственными и частными университетами, колледжами и школами Словакии.

Если Вы получили, или получите степень бакалавра - мы подберем для Вас варианты учебы в магистратуре.

Обучение в Словакии после 11-ого класса

Подготовка документов и сопровождение при поступлении в университет. Подберем Вам лучшие варианты для поступления

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Поступление в магистратуру

Подберем учебную программу согласно специальности Вашего бакалавриата. Поможем поступить без экзаменов

Хочу бесплатную консультацию

Обучение в Словакии после 9-ого класса

Поможем поступить Вашему ребенку в колледж, школу или гимназию Словакии, и учиться бесплатно. Также предоставим попечителя

Хочу бесплатную консультацию

Репетитор по словацкому языку

Предлагаем репетитора словацкого языка online. Мы стараемся максимально снизить языковой барьер по приезду в Словакию

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Получите консультацию

Наша консультация – самый быстрый способ узнать все об образовании в Словакии

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Не получишь консультацию, не узнаешь:

  • Как выбрать учебное заведение, в которое реально поступить?
  • Какие направления есть в колледжах/университетах?
  • Во сколько обойдётся поступление + все дополнительные расходы?
  • Куда можно поступить без экзаменов?
  • У меня плохие оценки, могу ли я поступить и учится в Словакии?
  • Во сколько обойдется проживание во время учебы в Словакии?
  • На каком уровне нужно знать словацкий язык, и как его проще всего выучить?
  • Где найти работу во время обучения?
  • Как остаться в Европе после окончания учебы?

Хочешь бесплатную консультацию?

Ты ее получишь! Но сначала – напиши свой номер телефона:

Мы найдем все сами в интернете, зачем нам консультация?

Весь процесс на нас
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На сайте учебного заведения может быть устаревшая информация:

Все документы перевели, подали, за все заплатили, а Вам говорят, что нет сертификата о знании языка. Или, самое элементарное: при подаче заявления поставили не там галочку.

Потратили время, деньги и кучу нервов, а скорее всего - упустили целый год учебы

В миграционной полиции тщательно изучают Ваши документы:

Представьте следующее: Приехали со всеми документами в чужую страну. Записались на прием в миграционную полицию, для подачи на получение ВНЖ.

При оформлении Вам говорят, что срок действия справки истек. И вообще, Вы неверно оформили какой-то документ, а у Вас виза или биометрия подходит к концу, и нет времени переделывать документы, а еще и свободных дат нет для подачи документов - вот это действительно страшно.

Поступить - это еще не гарантия поселения:

Уже собрали чемоданы получив новость о зачислении. Преодолели длинный путь, а Вам говорят, что Вас нет в списках для получения комнаты. И Вы начинаете просить, умолять и метаться.

А после, задаетесь вопросами: «Что же делать дальше? Неужели это все?» - можно ехать обратно домой, и весь путь - в пустую. Ведь квартира, или даже комната - это большие расходы

Поступить - это еще не гарантия поселения:

Это не о Вас?

Мы знаем много людей, которые тоже так думали… и не поступили

А посредники же, все-равно будут: переводчики, перевозчики, нотариусы, консульство. Проще использовать услуги компании, которая организует весь процесс, и отвечает за качество работы подрядчиков

Получить консультацию
Мы обеспечим комфорт
Создаем условия максимального комфорта для Вас

Создаем условия максимального комфорта для Вас

Вам даже не придётся никуда ехать
Консультируем online Хочу бесплатную консультацию
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Помогаем выбрать специальность и учебное заведение

Не определились со специальностью? Не беда. Во время нашего общения, мы узнаем, почему именно Вам сложно выбрать профессию, и поможем с этим.

Предложим множество учебных программ, и вместе выберем самые лучшие варианты для подачи до 2-х учебных заведений

Поможем справиться с языковым барьером

Предоставим репетиторов словацкого языка, с которыми Вам
будет комфортно учится.

Предоставим литературу для подготовки по вашей специальности. У Вас будет своя индивидуальная программа по подготовке с репетитором, ориентированная на выбранную специальность

Встретим на границе, отвезем, поселим

Вы получите необходимое сопровождение в Словакии не только при поселении в общежитие, но и при первом визите школы/университета, оформлении студенческого билета, страхового полиса, банковского счета.

Вы знали, что студенты в Словакии сами создают свое расписание?
Да. С этим мы тоже поможем!

А что с видом на жительство в Словакии (ВНЖ)?

Здесь у Вас может возникнуть много трудностей: большие очереди, «как и где покупать «колки»?», много полиции и людей вокруг.

С нами - не волнуйтесь об этом. Мы организуем подачу документов для получения ВНЖ, а также поможем пройти обязательное медицинское обследование

Наша отлаженная схема

Этапы поступления

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  1. Нажать кнопку «оставить заявку»
  2. Выбрать вместе с нами учебное заведение
  3. Подписать договор, предоставить документы
  4. Вы поступили в Словакию!
  5. Переезд, поселение
  6. Вместе оформляем ВНЖ на территории Словакии
  7. Пройдем обязательное медицинское обследование
Словакия – маленькая страна с большими возможностями! Хочу бесплатную консультацию
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Этапы поступления
Мы всегда рядом

Обещаем выслушать и предложить варианты на размышление

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  • Мы готовы проконсультировать Вас и предоставить материалы независимо от того, будем мы с Вами работать или нет
  • 30-минутная консультация не будет Вам ничего стоить, но даст ответы на многие Ваши вопросы и пищу для размышления
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Основатели образовательной платформы Postupai

Наша команда
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Мы работаем каждый день, чтобы обеспечить лучшим сервисом и сделать Вас чуточку счастливей

Павел Бахмацкий

Павел Бахмацкий Основатель «Postupai»

Основатель Поступай, движущий элемент нашей команды, организатор процесса. Он умеет решить любую ситуацию. Павел является куратором платформы сопровождения «Postupai» с 2017 года, ему принадлежит идея создания этой организации. Павел каждый день работает над тем, чтобы платформа Поступай оказывала качественные и комплексные услуги по сопровождению при поступлении на обучение в Словакию.

Алена Лемак

Алена Лемак Соучредитель «Postupai»

Соучредитель Поступай, организатор процесса, контент-менеджер Postupai. Консультант по вопросам поступления в Словакию, получения бесплатного среднего и высшего образования, выбора специальности и учебного заведения, куратор на местах. Приобретает научную степень (PhD.) на Факультете Архитектуры Словацкого технического университета в Братиславе.

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О нас говорят
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Мы благодарны нашим студентам и их родителям за приятные отзывы, которые побуждают команду Postupai работать еще больше для Вашего комфорта

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  • Знайомства не бувають випадковими!А знайомство з такими професіоналами, тим більше! Оленка та Павло, ми хочемо Вам подякувати за кожен день прожитий разом, за спільні переживання, перемоги і невдачі! За підтримку он... Еще
    Mariana Voloshchak
    04.08.2021
  • Доброго дня! Хочу подякувати Олені Лемак за допомогу у вирішенні питання щодо поступлення. Був представлений список університетів з необхідним переліком факультетів, що цікавлять. Запропоновані послуги відповідають ре... Еще
    Надія Цекот-Шамборовська
    07.06.2021
  • Надзвичайно професійно підходять до своєї справи Альона та Павло. Щиро Вам вдячна за людяність і витримку для кожного. На регулярній основі ведеться Інстаграм, де розміщається актуальна інформація, проводяться вебінар... Еще
    Lubov Nikitchenkova
    18.05.2021
  • Рекомендую, найти кращих людей, які були б так відповідальні за тебе, невийде, що особливо потрібно коли виїжаєш до іншої країни, і не розумієш як тут все влаштовано. І інколи необхідно аби завели за ручку і тикнули п... Еще
    Roman Dekhtiarenko
    20.10.2020
  • Без этой компании(сами) мы бы не смогли так все организовать.Павел уделял столько времени,сколько было нам необходимо.Всегда на связи,выслушает,ответит на все вопросы,организует,подскажет,поможет.
    Лариса Пономарева
    03.10.2020
  • Надежная, профессиональная, порядочна компания! с нуля, до поселения и регистрации в полиции нас сопровождал Павел. Нам випало трудное время карантина со всеми неопределенностями. Я беспокойная и дотошная мама 16л... Еще
    Инна Никитина
    28.09.2020
  • Долго думала поступать или не поступать в Словакию, но Павел меня уговорил и был со мной на связи 24 часа в сутки. Пока была в Украине спала спокойно и знала, что с моими документами все в порядке. Не забуду как прыга... Еще
    Юлия Пилипенко
    09.11.2020
  • Хочу висловити величезну подяку Павлу та Олені за допомогу в поступленні,за допомогу в будь яких питаннях, в будь який час доби)))Дуже приємно працювати з професіоналами)))Успіхів і процвітання Вашій молодій команді)... Еще
    Нина Попович
    04.10.2021
  • Всім доброго дня. Хочу подякувати компанії Postupai.com за їхню допомогу зі вступом до Словаччини. Тут працюють професіонали свого діла, які дійсно знають свою роботу. Від початку оформлення документів та до самого ... Еще
    Nastia Doshchuk
    07.10.2020
  • Дима из Кривого Рога - студент первого курса Словацкого технического университета в Братиславе. Он рассказал нам о своем поступлении в Словакию, обучении и карантине 2021 года, а также о помощи платформы Postupai и с... Еще
    Дмитрий
    02.12.2020