07/11

Помогаем выбрать специальность и учебное заведение

Не определились со специальностью? Не беда. Во время нашего общения, мы узнаем, почему именно Вам сложно выбрать профессию, и поможем с этим.

Предложим множество учебных программ, и вместе выберем самые лучшие варианты для подачи до 2-х учебных заведений

Поможем справиться с языковым барьером

Предоставим репетиторов словацкого языка, с которыми Вам

будет комфортно учится.

Предоставим литературу для подготовки по вашей специальности. У Вас будет своя индивидуальная программа по подготовке с репетитором, ориентированная на выбранную специальность

Встретим на границе, отвезем, поселим

Вы получите необходимое сопровождение в Словакии не только при поселении в общежитие, но и при первом визите школы/университета, оформлении студенческого билета, страхового полиса, банковского счета.

Вы знали, что студенты в Словакии сами создают свое расписание?

Да. С этим мы тоже поможем!

А что с видом на жительство в Словакии (ВНЖ)?

Здесь у Вас может возникнуть много трудностей: большие очереди, «как и где покупать «колки»?», много полиции и людей вокруг.

С нами - не волнуйтесь об этом. Мы организуем подачу документов для получения ВНЖ, а также поможем пройти обязательное медицинское обследование