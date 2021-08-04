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Подача документов на 2022 год уже началась
... опираясь на Ваши личные приоритеты, успеваемость, вступительный конкурс
... и информировать родителей о процессе поступления
Если Вы сейчас в 9, 10 или 11 классе, напишите нам, и мы подберем лучшие варианты обучения в Словакии для Вас. Мы работаем со всеми государственными и частными университетами, колледжами и школами Словакии.
Если Вы получили, или получите степень бакалавра - мы подберем для Вас варианты учебы в магистратуре.
Подготовка документов и сопровождение при поступлении в университет. Подберем Вам лучшие варианты для поступления
Подберем учебную программу согласно специальности Вашего бакалавриата. Поможем поступить без экзаменов
Поможем поступить Вашему ребенку в колледж, школу или гимназию Словакии, и учиться бесплатно. Также предоставим попечителя
Предлагаем репетитора словацкого языка online. Мы стараемся максимально снизить языковой барьер по приезду в Словакию
Ты ее получишь! Но сначала – напиши свой номер телефона:
Все документы перевели, подали, за все заплатили, а Вам говорят, что нет сертификата о знании языка. Или, самое элементарное: при подаче заявления поставили не там галочку.
Потратили время, деньги и кучу нервов, а скорее всего - упустили целый год учебы
Представьте следующее: Приехали со всеми документами в чужую страну. Записались на прием в миграционную полицию, для подачи на получение ВНЖ.
При оформлении Вам говорят, что срок действия справки истек. И вообще, Вы неверно оформили какой-то документ, а у Вас виза или биометрия подходит к концу, и нет времени переделывать документы, а еще и свободных дат нет для подачи документов - вот это действительно страшно.
Уже собрали чемоданы получив новость о зачислении. Преодолели длинный путь, а Вам говорят, что Вас нет в списках для получения комнаты. И Вы начинаете просить, умолять и метаться.
А после, задаетесь вопросами: «Что же делать дальше? Неужели это все?» - можно ехать обратно домой, и весь путь - в пустую. Ведь квартира, или даже комната - это большие расходы
А посредники же, все-равно будут: переводчики, перевозчики, нотариусы, консульство. Проще использовать услуги компании, которая организует весь процесс, и отвечает за качество работы подрядчиков
Не определились со специальностью? Не беда. Во время нашего общения, мы узнаем, почему именно Вам сложно выбрать профессию, и поможем с этим.
Предложим множество учебных программ, и вместе выберем самые лучшие варианты для подачи до 2-х учебных заведений
Предоставим репетиторов словацкого языка, с которыми Вам
будет комфортно учится.
Предоставим литературу для подготовки по вашей специальности. У Вас будет своя индивидуальная программа по подготовке с репетитором, ориентированная на выбранную специальность
Вы получите необходимое сопровождение в Словакии не только при поселении в общежитие, но и при первом визите школы/университета, оформлении студенческого билета, страхового полиса, банковского счета.
Вы знали, что студенты в Словакии сами создают свое расписание?
Да. С этим мы тоже поможем!
Здесь у Вас может возникнуть много трудностей: большие очереди, «как и где покупать «колки»?», много полиции и людей вокруг.
С нами - не волнуйтесь об этом. Мы организуем подачу документов для получения ВНЖ, а также поможем пройти обязательное медицинское обследование
Основатель Поступай, движущий элемент нашей команды, организатор процесса. Он умеет решить любую ситуацию. Павел является куратором платформы сопровождения «Postupai» с 2017 года, ему принадлежит идея создания этой организации. Павел каждый день работает над тем, чтобы платформа Поступай оказывала качественные и комплексные услуги по сопровождению при поступлении на обучение в Словакию.
Соучредитель Поступай, организатор процесса, контент-менеджер Postupai. Консультант по вопросам поступления в Словакию, получения бесплатного среднего и высшего образования, выбора специальности и учебного заведения, куратор на местах. Приобретает научную степень (PhD.) на Факультете Архитектуры Словацкого технического университета в Братиславе.
Мы благодарны нашим студентам и их родителям за приятные отзывы, которые побуждают команду Postupai работать еще больше для Вашего комфорта