Получите высшее образование в Словакии по направлению «Промышленный менеджмент» на MTF STU в Трнаве — без вступительных экзаменов и на полностью бесплатной основе. Специальность идеально подойдёт тем, кто хочет развиваться в сфере управления производством, качеством и персоналом в европейских компаниях.
Программа «Промышленный менеджмент» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе предлагает студентам уникальную возможность получить высшее образование в Словакии и выбрать специализацию, которая соответствует их интересам и карьерным амбициям. В рамках обучения доступны три направления (модуля), каждое из которых обеспечивает практическую подготовку и актуальные знания для современного производственного сектора.
Модуль ориентирован на студентов, которые хотят стать лидерами производственного сектора и научиться управлять процессами на стратегическом и операционном уровнях. Обучение включает:
Программа даёт практические навыки, позволяющие эффективно управлять подразделениями на промышленных предприятиях, оптимизировать процессы и повышать производительность.
Этот модуль создан для тех, кто хочет специализироваться в области контроля и менеджмента качества. Образовательный план включает:
Студенты изучают, как обеспечивать стабильное качество продукции, внедрять международные стандарты и развивать культуру качества. Эти знания особенно актуальны для тех, кто стремится получить высшее образование в Словакии с практической направленностью.
Это направление подойдёт тем, кто заинтересован в управлении человеческими ресурсами в производственной среде. Программа охватывает:
Обучение направлено на формирование HR-менеджеров, способных эффективно управлять персоналом, внедрять системы оценки и мотивации, способствовать росту вовлечённости и результативности работников.
Программа «Промышленный менеджмент» — это идеальный старт карьеры для тех, кто хочет влиять на развитие производства, управлять людьми и качеством, и внедрять инновации в реальном бизнесе.
Если ты хочешь получить высшее образование в Словакии по программе «Промышленный менеджмент» без экзаменов и на бесплатной основе, мы сделаем всё, чтобы этот процесс был лёгким и понятным.
Образовательная платформа Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать в технические университеты Словакии с полным сопровождением. Мы не просто подаём документы — мы:
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Факультет: Материально-технологический факультет (MTF STU), г. Трнава
Продолжительность: 3 года (6 семестров, 3 курса)
Язык обучения: словацкий
Форма обучения: очная (дневная), бесплатная
Описание: Учебная программа «Промышленный менеджмент» сочетает знания из экономики, управления, логистики, качества и HR. Подготовка ориентирована на нужды современных промышленных предприятий и включает работу с цифровыми технологиями, управленческими инструментами, аналитикой и производственными системами. Студенты могут выбрать одно из трёх направлений: промышленный менеджмент, качество продукции или кадровая работа.
Предметы по выбору (минимум 1):
Предметы по выбору (минимум 1):
Предметы по выбору (минимум 1):
Предметы по выбору (минимум 1):
Физическая подготовка (выбор 1):
Физическая подготовка (выбор 1):
Профильные предметы по выбору (минимум 1):
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Программа «Промышленный менеджмент» на MTF STU в Трнаве открывает широкие возможности для трудоустройства как в Словакии, так и по всей Европе. Благодаря междисциплинарному подходу и современной подготовке, выпускники легко находят работу уже во время учёбы или сразу после получения диплома бакалавра.
В зависимости от выбранной специализации (менеджмент, качество, HR), выпускники могут занимать должности:
По классификации Sústava povolaní выпускники также могут работать как:
По статистике, выпускники магистратуры по смежным программам в Словакии зарабатывают в среднем от 2000 евро/мес. брутто. Зарплаты специалистов, особенно в логистике, управлении качеством и HR, растут с опытом и часто превышают среднеевропейский уровень.
После получения степени бакалавра студенты могут поступить в магистратуру (2 ступень высшего образования), как в STU, так и в других университетах Словакии и Европы. Наиболее логичным продолжением станет инженерская программа «Priemyselné manažérstvo», где студенты углубляют знания в цифровом управлении, производственных системах, берут участие в международных проектах и стажировках.
Среди выпускников MTF STU — топ-менеджеры международных компаний (Volkswagen, Stellantis, Schaeffler, ZF Boge, Faurecia), руководители HR-отделов, директора по качеству, а также деканы и профессора вузов, в том числе самого STU.
Начни строить свою международную карьеру уже сейчас — подай заявку на бесплатное обучение в Словакии по программе «Промышленный менеджмент»!
Материально-технологический факультет в Трнаве (MTF STU), Словацкий технический университет в Братиславе
Программа бакалавриата «Промышленное управление» предназначена для иностранных абитуриентов, в том числе выпускников школ из Украины, которые завершили среднее образование и имеют аттестат зрелости. Это первая ступень высшего образования, по завершении которой присваивается академическая степень бакалавра (Bc.).
Поступление проходит без вступительных испытаний, на основе оценок за среднюю школу (выписка за последние 3 года).
Важно: Все документы должны быть переведены на словацкий язык официальным судебным переводчиком.
Если у вас нет официального сертификата B1, вы можете пройти внутреннее тестирование в Словацком техническом университете.
Компания Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать в словацкие вузы без экзаменов и на бесплатной основе. Мы сопровождаем вас на каждом этапе — от подачи документов до заселения в общежитие и начала учёбы.
Заполните анкету — и уже этой осенью вы сможете учиться на программе «Промышленное управление» бесплатно, в европейском вузе и с полным сопровождением от Postupai!
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: