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Часты случаи, когда человек подготовил и подал документы, все оплатил, и вдруг выясняется, что не хватает какой-то бумаги, а времени на ее получение и отправку уже не осталось. Банальное отсутствие сертификата о владении словацким языком ставит крест на дальнейшей учебе. Да что там говорить, судьбу абитуриента порой решает не там поставленная галочка на заявлении…
Как следствие – время, силы и средства были потрачены впустую.
Представьте: вы собрали все документы, приехали в Словакию, пришли в миграционную полицию для получения ВНЖ, а там узнали, что истек срок действия какой-то справки. Или бумага оформлена неправильно. Вариантов масса, и все они способны стать причиной возвращения домой. Вот это по-настоящему страшно.
К нам часто обращаются люди, которым пришлось пройти через подобный кошмар. Они сталкивались с многочисленными посредниками – недобросовестными перевозчиками, с консулами и нотариусами, с переводчиками, затягивающими сроки подготовки документов. Взаимодействовать со всеми этими людьми все равно придется, так почему бы не обратиться в надежную компанию, которая грамотно организует процесс и предоставит гарантию положительного исхода?
Эйфорию, вызванную новостью о зачислении в учебное заведение, может омрачить известие о том, что жить во время учебы будет негде, ибо в списки на получение комнаты в общежитии вас не внесли.
Что же делать, ведь аренда квартиры, да даже комнаты – это огромные, часто – неподъемные расходы!
А посредники всё равно будут: переводчики, перевозчики, нотариусы, консульство. Проще использовать услуги компании, которая организует весь процесс и отвечает за качество работы.
Не знаете, куда пойти учиться в Словакии? Не беспокойтесь. В ходе общения мы узнаем ваши предпочтения, поймем, почему с выбором профессии возникли затруднения, и поможем подобрать подходящую специальность.
Предложенное нашими экспертами разнообразие учебных программ позволит выбрать идеальный вариант для подачи документов.
Мы предоставим контакты лучших репетиторов-носителей словацкого, которые помогут выучить язык быстро и с максимальным комфортом.
Предоставляем учебную литературу для качественной подготовки к вступлению. Каждый абитуриент изучает язык по индивидуальной программе с учетом выбранной специальности.
Представитель нашей компании сопроводит вас в Словакии, поможет заселиться, будет рядом во время первого визита в учебное заведение. Также он поможет с открытием счета в банке, оформлением страховки, получением студенческого.
А вы знали, что учащиеся словацких ВУЗов сами составляют свое расписание? Не волнуйтесь, мы поможем и здесь!
Если заниматься всем самостоятельно, проблем не избежать. Огромные очереди, чужой язык и менталитет, масса полиции. Легко растеряться, но не переживайте, ведь мы с вами!
Грамотный специалист подготовит и подаст документы, даже поможет пройти медицинское обследование, которое в этой стране является обязательным.
На каждом из перечисленных этапов наши специалисты будут идти с вами рука об руку. Они ответят на все вопросы, предоставят детальную консультацию, во всем помогут.
Вдохновитель, организатор процесса, его движущая сила, человек, способный найти выход из любой ситуации. Именно Павел является автором идеи, он создал платформу и занимается ее сопровождением с 2017 года. Непрерывная работа «Поступай», широкий спектр разносторонних услуг в сфере образования в Словакии, сотни довольных клиентов, получивших полное сопровождение при поступлении – все это его заслуга.
Соучредитель образовательной платформы, опытный контент-менеджер Алена Лемак отвечает за оказание консультационных услуг, помогает в выборе специальности, курирует сопровождение на местах. Она на собственном опыте изучила тонкости учебы в Словакии, так как сама получает ученую степень PhD на факультете архитектуры в Словацком техническом университете в Братиславе.
Мы благодарны нашим студентам и их родителям за приятные отзывы, которые побуждают команду Postupai работать еще больше для Вашего комфорта
Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу!
Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.
Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибо... Еще
Дорога команда Postupai!
Величезне дякуємо вам за супровід, допомогу, поради і співпрацю! Дякуємо за допомогу у вступі до Slovak University of Technology in Bratislava для нашої Валерії 😍
Все на на... Еще
Хочу висловити велику подяку команді Postupai.
В цьому році наша донечка поступила в Трнавський Університет.
Велика подяка директору компанії Павлу, який супроводжував нас від подачі документів і до... Еще