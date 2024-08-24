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Преимущества обучения в Словакии

Преимущества обучения
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Преимущества обучения в Словакии

Родителям:

  1. Стопроцентная уверенность в безопасности ребенка
  2. Качественное и перспективное образование в Словакии
  3. Поступление в ВУЗы Словакии при невысоком среднем балле
  4. За учебу в Словакии не придется платить
  5. Доступные цены на билеты и проживание
  6. Минимальные расходы на продукты
  7. Возможности трудоустройства в Европе после обучения в Словакии
Преимущества обучения в Словакии

Абитуриентам:

  1. ВНЖ в Словакии, в стране ЕС
  2. Поступление в ВУЗ Словакии без экзаменов и НМТ
  3. Участие в программе Erasmus
  4. Скидки по ISIC, шансы на стипендию
  5. Подработки параллельно с учебой по желанию
  6. Разнообразие спортивных дисциплин
  7. Жизнь в ЕС: карьера после словацкого образования

Многолетний опыт команды Postupai

Мы решаем наши задачи
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Наша основная цель:
Заключается в помощи абитуриентам и их родителям в создании прочного фундамента для будущего, что позволит осуществить самые смелые мечты
Многолетний опыт команды Postupai

Почему сотрудничать с нами выгодно и удобно?

  • Предложим лучшие варианты обучения в Словакии
  • Поможем подобрать оптимальный словацкий ВУЗ
  • Окажем поддержку при поступлении в университет Словакии

Подберем идеальные условия учебы с учетом личных приоритетов абитуриента.

Многолетний опыт команды Postupai

Поддержка выпускников и их родителей

  • Поможем в поиске информации
  • Избавим семьи абитуриентов от лишних расходов
  • Защитим от стресса, ведь сотрудничество с нами – это слаженный процесс спокойного взаимодействия

Предоставим детальную информацию о поступлении в ВУЗы Словакии

Многолетний опыт команды Postupai

Помощь в организации процесса поступления в Словакии

  • Гарантируем корректное оформление документов
  • Помогаем с проживанием
  • Оформляем документы для получения студенческого ВНЖ в Словакии
Многолетний опыт команды Postupai

Индивидуальное сопровождение каждого клиента

  • Курсы словацкого языка
  • Подбор литературы, помощь в подготовке к экзамену
  • Круглосуточная поддержка в случае ЧП
С нами вы приобретаете уверенность, что у вас все обязательно получится. Ведь это так необходимо при переезде в чужую страну.
Подать заявку на поступление

Чем мы можем помочь в обучении в Словакии

Наши услуги
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Вы учитесь в старших классах? Свяжитесь с нами, и мы подберем лучший вариант обучения в Словакии для украинцев в 2024 году. Работаем со всеми школами, колледжами и университетами Словакии. Помогаем с поступлением, предоставляем гарантию.

Получили диплом бакалавра или уверено движетесь к окончанию учебы в бакалаврате?
Напишите нам - и мы подберем отличные варианты для зачисления в магистратуру лучших ВУЗов Словакии.

Обучение в Словакии после 11-ого класса

Оказываем всестороннюю поддержку с поступлением в ВУЗ для украинцев после 11 класса. Помощь с подготовкой документов, подборка лучших учебных заведений.

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Зачисление в магистратуру

Помогаем с выбором программы, соответствующей вашему диплому бакалавра. Обеспечим возможность зачисления в университет без экзаменов.

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Обучение в Словакии после 9 класса

Консультация и сопровождение для зачисления в словацкую школу. Поможем получить качественное образование.

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Изучение словацкого языка

Эффективное изучение словацкого языка в online-режиме для максимального снижения языкового барьера.

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Получите нашу консультацию – и вы узнаете все об учебе в Словакии

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Мы подскажем:

  • Как выбрать ВУЗ в Словакии, в который гарантированно поступишь.
  • Куда поступить, не сдавая экзаменов и НМТ.
  • Сколько нужно потратить на поступление, включая дополнительные расходы.
  • Во сколько обойдется проживание во время учебы, как можно сэкономить.
  • Где найти подработку.
  • Где лучше учить словацкий, какой уровень языковых знаний потребуется для быстрой адаптации.

Также мы расскажем о том, какие направления обучения существуют в Словацких ВУЗах и школах, можно ли поступить с плохими оценками, как остаться в Европе после получения диплома.

Хотите бесплатную консультацию?

Оставьте номер телефона – мы обязательно вам перезвоним!

Вы полагаете, что всю информацию можно отыскать в интернете самому? Разрешите выразить другую точку зрения!

Весь процесс на нас
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Данные на сайте ВУЗа могут быть не актуальными

Часты случаи, когда человек подготовил и подал документы, все оплатил, и вдруг выясняется, что не хватает какой-то бумаги, а времени на ее получение и отправку уже не осталось. Банальное отсутствие сертификата о владении словацким языком ставит крест на дальнейшей учебе. Да что там говорить, судьбу абитуриента порой решает не там поставленная галочка на заявлении…

Как следствие – время, силы и средства были потрачены впустую.

Серьезные проблемы способна создать миграционная полиция

Представьте: вы собрали все документы, приехали в Словакию, пришли в миграционную полицию для получения ВНЖ, а там узнали, что истек срок действия какой-то справки. Или бумага оформлена неправильно. Вариантов масса, и все они способны стать причиной возвращения домой. Вот это по-настоящему страшно.

К нам часто обращаются люди, которым пришлось пройти через подобный кошмар. Они сталкивались с многочисленными посредниками – недобросовестными перевозчиками, с консулами и нотариусами, с переводчиками, затягивающими сроки подготовки документов. Взаимодействовать со всеми этими людьми все равно придется, так почему бы не обратиться в надежную компанию, которая грамотно организует процесс и предоставит гарантию положительного исхода?

Поступить – не значит гарантированно найти жилье

Эйфорию, вызванную новостью о зачислении в учебное заведение, может омрачить известие о том, что жить во время учебы будет негде, ибо в списки на получение комнаты в общежитии вас не внесли.

Что же делать, ведь аренда квартиры, да даже комнаты – это огромные, часто – неподъемные расходы!
 

Поступить – не значит гарантированно найти жилье

Это не о Вас?

Мы знаем много людей, которые тоже так думали… и не поступили

А посредники всё равно будут: переводчики, перевозчики, нотариусы, консульство. Проще использовать услуги компании, которая организует весь процесс и отвечает за качество работы.

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Мы обеспечим комфорт
Создаем условия максимального комфорта для Вас

Создаем условия максимального комфорта для Вас

Вам даже не придётся никуда ехать
Консультируем online Хочу бесплатную консультацию
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Помогаем в выборе учебного заведения и специальности

Не знаете, куда пойти учиться в Словакии? Не беспокойтесь. В ходе общения мы узнаем ваши предпочтения, поймем, почему с выбором профессии возникли затруднения, и поможем подобрать подходящую специальность.

Предложенное нашими экспертами разнообразие учебных программ позволит выбрать идеальный вариант для подачи документов.

Оказываем помощь в преодолении языкового барьера

Мы предоставим контакты лучших репетиторов-носителей словацкого, которые помогут выучить язык быстро и с максимальным комфортом.

Предоставляем учебную литературу для качественной подготовки к вступлению. Каждый абитуриент изучает язык по индивидуальной программе с учетом выбранной специальности.

Всесторонняя поддержка: встреча на границе, помощь с транспортом и поселением

Представитель нашей компании сопроводит вас в Словакии, поможет заселиться, будет рядом во время первого визита в учебное заведение. Также он поможет с открытием счета в банке, оформлением страховки, получением студенческого.

А вы знали, что учащиеся словацких ВУЗов сами составляют свое расписание? Не волнуйтесь, мы поможем и здесь!

Как получить ВНЖ в Словакии во время учебы?

Если заниматься всем самостоятельно, проблем не избежать. Огромные очереди, чужой язык и менталитет, масса полиции. Легко растеряться, но не переживайте, ведь мы с вами!

Грамотный специалист подготовит и подаст документы, даже поможет пройти медицинское обследование, которое в этой стране является обязательным.

Наша отлаженная схема

Этапы сотрудничества:

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  1. Оставить заявку на нашем сайте
  2. Выбрать 2 специальности в ВУЗах Словакии (мы в этом поможем)
  3. Подписать договор
  4. Предоставить пакет документов
  5. Поздравляем, вы поступили!
  6. Переезд в Словакию, поселение
  7. Оформление вида на жительство
  8. Обязательное медицинское обследование

На каждом из перечисленных этапов наши специалисты будут идти с вами рука об руку. Они ответят на все вопросы, предоставят детальную консультацию, во всем помогут.

Словакия – маленькая страна с большими возможностями! Хочу бесплатную консультацию
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Этапы сотрудничества:
Мы всегда рядом

Обещаем выслушать и предложить варианты для размышлений

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  • Мы выслушаем и поможем всем, кто к нам обратится. Предоставим достойные варианты для размышления. Поступить в Словакию еще никогда не было так просто!
  • Наши сотрудники проконсультируют, ответят на вопросы, предоставят материалы для изучения, даже если вы не приняли окончательного решения о дальнейшем сотрудничестве.
  • Бесплатная 30-минутная консультация покажет перспективы и даст пищу для размышлений. Никаких расходов со стороны клиента!
Получить консультацию

Основатели образовательной платформы Postupai

Наша команда
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Непрерывно работаем для того, чтобы обеспечить клиентам высококлассный сервис и открыть для них широкие перспективы.

Павел Бахмацкий

Павел Бахмацкий Учредитель образовательной платформы «Postupai»

Вдохновитель, организатор процесса, его движущая сила, человек, способный найти выход из любой ситуации. Именно Павел является автором идеи, он создал платформу и занимается ее сопровождением с 2017 года. Непрерывная работа «Поступай», широкий спектр разносторонних услуг в сфере образования в Словакии, сотни довольных клиентов, получивших полное сопровождение при поступлении – все это его заслуга.

Алена Лемак

Алена Лемак Соучредитель «Postupai»

Соучредитель образовательной платформы, опытный контент-менеджер Алена Лемак отвечает за оказание консультационных услуг, помогает в выборе специальности, курирует сопровождение на местах. Она на собственном опыте изучила тонкости учебы в Словакии, так как сама получает ученую степень PhD на факультете архитектуры в Словацком техническом университете в Братиславе.

Нас рекомендуют

О нас говорят
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Мы благодарны нашим студентам и их родителям за приятные отзывы, которые побуждают команду Postupai работать еще больше для Вашего комфорта

Читать все отзывы

  • Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу! 

    Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.
    Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибо... Еще

    Ірина Чорноострівська
    24.08.2024

  • Дорога команда Postupai!

    Величезне дякуємо вам за супровід, допомогу, поради і співпрацю! Дякуємо за допомогу у вступі до Slovak University of Technology in Bratislava для нашої Валерії 😍

    Все на на... Еще

    Svitlana Batten
    24.10.2023
  • Дякую команді ПОСТУПАЙ за якісну роботу. Особлива вдячність Павлу, який супроводжував вступ моєї дитини на всіх етапах, надавав вичерпну інформацію, підтримував, давав корисні поради. Рекомендую компанію ПОСТУПАЙ для ... Еще
    Татьяна Олейник
    21.10.2023

  • Хочу висловити велику подяку команді Postupai.

    В цьому році наша донечка поступила в Трнавський Університет.

    Велика подяка директору компанії Павлу, який супроводжував нас від подачі документів і до... Еще

    Наталья Макарова
    03.11.2023
  • Щиро дякуємо команді за підтримку та організацію вступу. В цьому році моя донька вступала до 10 го класу в Словаччині, повний супровід від А до Я, команди Postupai починаючи від підготовки документів, здачі екзаменів,... Еще
    Инна Щербина
    01.11.2023
  • Дякую команді Postupai за відмінну роботу і величезну допомогу зі вступом! Особисто хочу подякувати Павлу - за супровід і допомогу з поселенням, а також Богдану, надзвичайно багатогранна людина, а саме, в сфері ігор(н... Еще
    Maksim Kryzhanovskyi
    24.10.2023
  • Допомога у вступі на 100%. Вивчення мови , Допомога в адаптації. Павло та Альона - знавці цієї справи . Дуже вдячна їм за допомогу та підтримку сина. Все вчасно та змістовно було організовано . .
    Юлия Потапова
    23.10.2023
  • Дякую команді “Postupai” за підготовку до вступу і кураторство під час вступу на навчання. Велике дякую Павлу!!! Який допомагав нам спочатку обрати університет, потім вирішував всі питання з необхідними документами та... Еще
    Евгения Бондарь
    23.10.2023
  • Вдячна за допомогу зі вступом до ВУЗу! Підтримка і звязок, вирішення проблем та якісна робота. Я задоволена співпрацею і рада, що обрала саме цю команду. Особиста вдячність Павлу і Альоні за підтримку на протязі всьог... Еще
    Valeriia Rybalko
    21.10.2023
  • Доброго дня! Рекомендую цю команду, окрема подяка Павлу за термінове реагування, допомогу зі вступом моєї доньки й гарне ставлення до своєї справи!
    Олеся Трістан
    21.10.2023