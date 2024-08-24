07/11

Помогаем в выборе учебного заведения и специальности

Не знаете, куда пойти учиться в Словакии? Не беспокойтесь. В ходе общения мы узнаем ваши предпочтения, поймем, почему с выбором профессии возникли затруднения, и поможем подобрать подходящую специальность.

Предложенное нашими экспертами разнообразие учебных программ позволит выбрать идеальный вариант для подачи документов.

Оказываем помощь в преодолении языкового барьера

Мы предоставим контакты лучших репетиторов-носителей словацкого, которые помогут выучить язык быстро и с максимальным комфортом.

Предоставляем учебную литературу для качественной подготовки к вступлению. Каждый абитуриент изучает язык по индивидуальной программе с учетом выбранной специальности.

Всесторонняя поддержка: встреча на границе, помощь с транспортом и поселением

Представитель нашей компании сопроводит вас в Словакии, поможет заселиться, будет рядом во время первого визита в учебное заведение. Также он поможет с открытием счета в банке, оформлением страховки, получением студенческого.

А вы знали, что учащиеся словацких ВУЗов сами составляют свое расписание? Не волнуйтесь, мы поможем и здесь!

Как получить ВНЖ в Словакии во время учебы?

Если заниматься всем самостоятельно, проблем не избежать. Огромные очереди, чужой язык и менталитет, масса полиции. Легко растеряться, но не переживайте, ведь мы с вами!

Грамотный специалист подготовит и подаст документы, даже поможет пройти медицинское обследование, которое в этой стране является обязательным.