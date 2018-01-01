Информатика — твой путь в цифровую Европу

Мечтаешь стать программистом, data-инженером, специалистом по кибербезопасности или ИИ? Программа «Информатика» на Факультете информатики и информационных технологий (FIIT) Словацкого технического университета в Братиславе — это твой шанс получить востребованную IT-профессию в Европе и учиться бесплатно.

Учёба проходит на словацком языке и полностью бесплатна для граждан Украины, стран СНГ и ЕС. Также доступна платная форма обучения на английском языке — стоимость составляет 7 500 € в год.

Варианты обучения

На словацком языке — бесплатно Для граждан Украины, СНГ и стран ЕС. Очная форма, длительность — 3 года. Поступление по результатам вступительного экзамена по математике или ИКТ.

На английском языке — 7 500 € в год Открыто для студентов со всего мира. Форма обучения — очная, программа идентична словацкой версии. Поступление также включает вступительный экзамен и подтверждение знания английского языка.



О программе

Это современный бакалавриат, который сочетает фундаментальные знания по информатике и практические навыки разработки. На 1 курсе ты получишь крепкую базу, а со 2-го — выберешь своё направление: от ИИ до сетевых технологий.

Специализации на выбор

Программирование и разработка ПО — создание современных приложений и цифровых систем.

— создание современных приложений и цифровых систем. Искусственный интеллект и Big Data — машинное обучение, алгоритмы, анализ больших данных.

— машинное обучение, алгоритмы, анализ больших данных. Кибербезопасность — защита данных, систем, обучение с участием экспертов ESET.

— защита данных, систем, обучение с участием экспертов ESET. Интернет и сетевые технологии — от Wi-Fi до 4G, работа с оборудованием Cisco, участие в сетевой академии.

Чему ты научишься

Программировать на языках C, C++, Java, Assembler;

Работать с UNIX, Windows, Oracle, MS Office и Rational Rose;

Проектировать, тестировать и внедрять IT-системы;

Работать в команде над реальными цифровыми продуктами;

Анализировать задачи и предлагать решения;

Понимать юридические, этические и социальные аспекты IT.

Кем ты сможешь работать после выпуска

Программистом (frontend, backend, fullstack);

Data-аналитиком, специалистом по искусственному интеллекту;

Системным архитектором, инженером по кибербезопасности;

ИТ-специалистом в промышленности, банках, транспорте, здравоохранении, образовании;

Сетевым инженером или DevOps-специалистом.

Ты также сможешь продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре — как в Словакии, так и в любой стране Европы.

Почему именно FIIT STU?

FIIT основан в 2003 году — современный и амбициозный факультет с фокусом на технологии будущего.

— современный и амбициозный факультет с фокусом на технологии будущего. 1 130+ студентов дневной формы обучения.

дневной формы обучения. 5 870+ выпускников — успешно работают в Европе и мире.

— успешно работают в Европе и мире. 94% трудоустройства — большинство находят работу уже во время или сразу после учёбы.

— большинство находят работу уже во время или сразу после учёбы. Международная аккредитация — немаловажно отметить, что Факультет информатики и информационных технологий является единственным в своём роде на территории Словакии и Чехии, который имеет международную аккредитацию уровня Oxford и Cambridge. Это подтверждает качество образования и его признание в Европе и за её пределами.

Как поступить

Нужно пройти вступительный экзамен (по математике или ИКТ).

Оставь заявку через Postupai — и мы поможем на каждом этапе: от подготовки к экзамену до заселения в общежитие и адаптации в Словакии.

Где проходит обучение?

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave

г. Братислава, Словакия

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