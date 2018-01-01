Информатика — твой путь в цифровую Европу
Мечтаешь стать программистом, data-инженером, специалистом по кибербезопасности или ИИ? Программа «Информатика» на Факультете информатики и информационных технологий (FIIT) Словацкого технического университета в Братиславе — это твой шанс получить востребованную IT-профессию в Европе и учиться бесплатно.
Учёба проходит на словацком языке и полностью бесплатна для граждан Украины, стран СНГ и ЕС. Также доступна платная форма обучения на английском языке — стоимость составляет 7 500 € в год.
Варианты обучения
- На словацком языке — бесплатно
- Для граждан Украины, СНГ и стран ЕС.
- Очная форма, длительность — 3 года.
- Поступление по результатам вступительного экзамена по математике или ИКТ.
- На английском языке — 7 500 € в год
- Открыто для студентов со всего мира.
- Форма обучения — очная, программа идентична словацкой версии.
- Поступление также включает вступительный экзамен и подтверждение знания английского языка.
О программе
Это современный бакалавриат, который сочетает фундаментальные знания по информатике и практические навыки разработки. На 1 курсе ты получишь крепкую базу, а со 2-го — выберешь своё направление: от ИИ до сетевых технологий.
Специализации на выбор
- Программирование и разработка ПО — создание современных приложений и цифровых систем.
- Искусственный интеллект и Big Data — машинное обучение, алгоритмы, анализ больших данных.
- Кибербезопасность — защита данных, систем, обучение с участием экспертов ESET.
- Интернет и сетевые технологии — от Wi-Fi до 4G, работа с оборудованием Cisco, участие в сетевой академии.
Чему ты научишься
- Программировать на языках C, C++, Java, Assembler;
- Работать с UNIX, Windows, Oracle, MS Office и Rational Rose;
- Проектировать, тестировать и внедрять IT-системы;
- Работать в команде над реальными цифровыми продуктами;
- Анализировать задачи и предлагать решения;
- Понимать юридические, этические и социальные аспекты IT.
Кем ты сможешь работать после выпуска
- Программистом (frontend, backend, fullstack);
- Data-аналитиком, специалистом по искусственному интеллекту;
- Системным архитектором, инженером по кибербезопасности;
- ИТ-специалистом в промышленности, банках, транспорте, здравоохранении, образовании;
- Сетевым инженером или DevOps-специалистом.
Ты также сможешь продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре — как в Словакии, так и в любой стране Европы.
Почему именно FIIT STU?
- FIIT основан в 2003 году — современный и амбициозный факультет с фокусом на технологии будущего.
- 1 130+ студентов дневной формы обучения.
- 5 870+ выпускников — успешно работают в Европе и мире.
- 94% трудоустройства — большинство находят работу уже во время или сразу после учёбы.
- Международная аккредитация — немаловажно отметить, что Факультет информатики и информационных технологий является единственным в своём роде на территории Словакии и Чехии, который имеет международную аккредитацию уровня Oxford и Cambridge. Это подтверждает качество образования и его признание в Европе и за её пределами.
Как поступить
Нужно пройти вступительный экзамен (по математике или ИКТ).
Оставь заявку через Postupai — и мы поможем на каждом этапе: от подготовки к экзамену до заселения в общежитие и адаптации в Словакии.
Где проходит обучение?
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
г. Братислава, Словакия
Сделай шаг в будущее
Хочешь учиться в Европе и получить престижную IT-специальность?
Оставь заявку на сайте Postupai — и поступай в FIIT STU с поддержкой на каждом этапе!
Учебный план бакалавриата по информатике в STU
Программа бакалавриата по информатике в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это трехлетнее очное обучение, нацеленное на подготовку современных специалистов в сфере программирования, ИТ и цифровых технологий. Она сочетает фундаментальную теоретическую базу и практические навыки, которые востребованы в индустрии и научной среде.
Обучение на словацком языке — бесплатное для граждан Украины, стран СНГ и ЕС.
Также доступна англоязычная версия программы для иностранных студентов, стоимость — 7 500 € в год.
Учебный план построен по модульной системе. В первом году студенты осваивают основы программирования, математики и компьютерной инженерии. Со второго года они начинают специализацию — в направлениях от искусственного интеллекта и кибербезопасности до веб-разработки и анализа данных. Завершается обучение защитой бакалаврской работы.
1 курс
1 семестр
Обязательные дисциплины
- Процедурное программирование
- Математический анализ
- Алгебра и дискретная математика
- Методы инженерной работы
- Принципы компьютерной инженерии
- Английский язык 1
Выборочные дисциплины
- Факультативная физическая культура
2 семестр
Обязательные дисциплины
- Структуры данных и алгоритмы
- Теоретические основы информатики
- Объектно-ориентированное программирование
- Английский язык 2
- Выбор предмета из блока естественно-математических дисциплин
Выборочные дисциплины
- Физкультура для лиц с ограниченными возможностями
- Факультативная физическая культура
2 курс
3 семестр
Обязательные дисциплины
- Искусственный интеллект
- Право в сфере ИКТ
- Компьютерные и коммуникационные сети
- Операционные системы
- Выборочная дисциплина
- Физическая культура
4 семестр
Обязательные дисциплины
- Принципы программной инженерии
- Базы данных
- Три выборочные дисциплины
Выборочные дисциплины
- Факультативная физическая культура
3 курс
5 семестр
Обязательные дисциплины
- Бакалаврский проект I
- Менеджерская экономика
- Четыре выборочные дисциплины
6 семестр
Обязательные дисциплины
- Бакалаврская работа
- Предпринимательство и менеджмент
- Физическая культура
- Две выборочные дисциплины
Дополнительные блоки предметов
Естественно-математические дисциплины (MaP) — выбрать минимум 3
- Теория вероятностей и статистика
- Анализ и сложность алгоритмов
- Физика
- Математическая логика I
- Физические основы компьютерных игр
- Универсальный предмет MaP
Общественные науки (SV) — выбрать минимум 1
- Социальные аспекты информатики и ИКТ
- Цифровой маркетинг
- Креативное письмо и устная речь
- Универсальный предмет SV
Выборочные дисциплины (для всех курсов и семестров)
- Моделирование программного обеспечения
- Компьютерная графика и обработка изображений
- Параллельное программирование
- Интеллектуальный анализ данных
- Человеко-компьютерное взаимодействие
- Разработка прогрессивных веб-приложений
- Основы ИТ-безопасности
- WAN-технологии
- Микрокомпьютеры
- Средства спецификации
- Программирование для науки о данных
- Выборочный семинар
- Универсальный предмет учебного направления
- Научно-ориентированный семинар II и III
- Прикладное программирование на C++ (промышленные технологии)
- Разработка на JavaScript (промышленные технологии)
- Функциональное и логическое программирование
- Разработка многослойных приложений
- Системное программирование и ассемблеры
- Основы веб-технологий
- Управление ИТ-безопасностью
- Форензическая аналитика
- Мобильные технологии и приложения
- Проектирование компьютерных систем
- Разработка эффективных алгоритмов
- Принципы информационных систем
- Цифровые валюты и Blockchain
- Принципы информационной безопасности
- Маршрутизация и коммутация в IP-сетях
Карьера и возможности после окончания
Бакалавриат по информатике в STU — это не просто диплом, а прочная основа для построения карьеры в IT-сфере, научных исследованиях или собственном технологическом бизнесе. Выпускники получают глубокие теоретические знания, практические ИТ-навыки и опыт проектной работы, которые делают их востребованными специалистами в Словакии и по всей Европе.
Продолжение обучения
После окончания бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре (инженерной программе) по информатике или смежным IT-направлениям. Также у них есть возможность поступить в аспирантуру и принять участие в научно-исследовательских проектах, стартапах и сотрудничестве с международными лабораториями на базе FIIT STU.
Кем может работать выпускник?
- Аналитик информационных систем
- Системный архитектор
- Frontend, backend или fullstack-разработчик
- Инженер по информационной безопасности
- DevOps-инженер или специалист по компьютерным сетям
- Менеджер по качеству ПО, ИТ-консультант
- Администратор баз данных и программного обеспечения
- UI/UX-дизайнер, специалист по цифровым продуктам
Где работают выпускники FIIT STU
- ESET — кибербезопасность
- Siemens — промышленный софт и автоматизация
- Accenture — ИТ-консалтинг и цифровые решения
- IBM Slovakia — разработка программного обеспечения, облачные сервисы
- Amazon (офис в Братиславе) — дата-аналитика, поддержка логистики
- Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — финтех и безопасность
- Deutsche Telekom IT Solutions — телеком и мобильные технологии
- Microsoft — проекты и исследовательские инициативы
- Sygic — мобильные приложения и навигация
- Pixel Federation — разработка игр
- GlobalLogic, Unicorn Systems, TietoEVRY — ИТ-решения и аутсорсинг
Факты и статистика
- 94% студентов находят работу во время учёбы или сразу после выпуска
- Средняя зарплата выпускников FIIT STU — 1 714 € в месяц (данные Министерства образования Словакии)
- 93% выпускников работают по специальности
Многие студенты уже во время учёбы проходят практику, работают в компаниях-партнёрах, участвуют в стартапах и исследовательских группах. Это позволяет им не только закрепить знания, но и начать карьеру ещё до получения диплома.
STU — это не только диплом, это твой путь к карьере в международных ИТ-компаниях и доступ к высоким технологиям будущего.
Условия приёма на программу «Информатика» в FIIT STU
Поступить на бакалавриат по информатике в Словацкий технический университет в Братиславе (FIIT STU) можно через вступительный экзамен. Абитуриент выбирает, какую часть сдавать — математику или информатику.
Ключевая информация о вступительном экзамене:
- Экзамен состоит из двух частей: информатика и математика
- Можно выбрать одну часть или попробовать обе — в зачёт пойдёт тот результат, где набрано больше баллов
- Максимум за экзамен — 100 баллов
- Если ты набрал 70 баллов и выше — ты гарантированно поступаешь
- Время теста рассчитано на выполнение полной одной части
Команда Postupai поможет тебе подготовиться к вступительному экзамену — особенно по математике: мы предоставляем тесты, тренировочные задания, видеоматериалы и консультации.
Необходимые документы для подачи заявки:
- Заявка через систему AIS2 (всё оформляется с поддержкой Postupai)
- Нотариально заверенная копия аттестата с оценками (отправляется по почте)
- Перевод аттестата на словацкий язык с нотариальным заверением
- Doložka — документ о признании образования в Словакии
- Сертификат словацкого языка уровня не ниже B1
Сертификат, выданный Postupai, официально принимается FIIT STU и подтверждает знание словацкого языка.
Кому нужно подтверждать язык и делать признание аттестата:
- Тем, кто окончил школу вне Словакии и Чехии
- Обязательно: сертификат B1 по словацкому языку
- Doložka — оформляется в Словакии (можно с помощью Postupai)
Программа вступительных испытаний
Информатика:
- Понимание и построение алгоритмов
- Процедурное программирование (без привязки к языку)
- Работа с данными: сортировка, фильтрация, преобразование
- Устройство компьютера: процессор, память, диск и др.
- Базовые принципы операционных систем
Математика:
- Решение уравнений и неравенств: линейных, квадратных, рациональных, логарифмических, тригонометрических
- Функции: построение графиков, анализ свойств
- Прогрессии и ряды: арифметические, геометрические, бесконечные
- Комбинаторика: перестановки, сочетания, вариации, факториалы
- Аналитическая геометрия: координаты точек, прямые, окружности
- Логика: составные высказывания и их отрицания