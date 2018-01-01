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Информационные технологии

Информатика — твой путь в цифровую Европу

Мечтаешь стать программистом, data-инженером, специалистом по кибербезопасности или ИИ? Программа «Информатика» на Факультете информатики и информационных технологий (FIIT) Словацкого технического университета в Братиславе — это твой шанс получить востребованную IT-профессию в Европе и учиться бесплатно.

Учёба проходит на словацком языке и полностью бесплатна для граждан Украины, стран СНГ и ЕС. Также доступна платная форма обучения на английском языке — стоимость составляет 7 500 € в год.

Варианты обучения

  • На словацком языке — бесплатно
    • Для граждан Украины, СНГ и стран ЕС.
    • Очная форма, длительность — 3 года.
    • Поступление по результатам вступительного экзамена по математике или ИКТ.
  • На английском языке — 7 500 € в год
    • Открыто для студентов со всего мира.
    • Форма обучения — очная, программа идентична словацкой версии.
    • Поступление также включает вступительный экзамен и подтверждение знания английского языка.

О программе

Это современный бакалавриат, который сочетает фундаментальные знания по информатике и практические навыки разработки. На 1 курсе ты получишь крепкую базу, а со 2-го — выберешь своё направление: от ИИ до сетевых технологий.

Специализации на выбор

  • Программирование и разработка ПО — создание современных приложений и цифровых систем.
  • Искусственный интеллект и Big Data — машинное обучение, алгоритмы, анализ больших данных.
  • Кибербезопасность — защита данных, систем, обучение с участием экспертов ESET.
  • Интернет и сетевые технологии — от Wi-Fi до 4G, работа с оборудованием Cisco, участие в сетевой академии.

Чему ты научишься

  • Программировать на языках C, C++, Java, Assembler;
  • Работать с UNIX, Windows, Oracle, MS Office и Rational Rose;
  • Проектировать, тестировать и внедрять IT-системы;
  • Работать в команде над реальными цифровыми продуктами;
  • Анализировать задачи и предлагать решения;
  • Понимать юридические, этические и социальные аспекты IT.

Кем ты сможешь работать после выпуска

  • Программистом (frontend, backend, fullstack);
  • Data-аналитиком, специалистом по искусственному интеллекту;
  • Системным архитектором, инженером по кибербезопасности;
  • ИТ-специалистом в промышленности, банках, транспорте, здравоохранении, образовании;
  • Сетевым инженером или DevOps-специалистом.

Ты также сможешь продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре — как в Словакии, так и в любой стране Европы.

Почему именно FIIT STU?

  • FIIT основан в 2003 году — современный и амбициозный факультет с фокусом на технологии будущего.
  • 1 130+ студентов дневной формы обучения.
  • 5 870+ выпускников — успешно работают в Европе и мире.
  • 94% трудоустройства — большинство находят работу уже во время или сразу после учёбы.
  • Международная аккредитациянемаловажно отметить, что Факультет информатики и информационных технологий является единственным в своём роде на территории Словакии и Чехии, который имеет международную аккредитацию уровня Oxford и Cambridge. Это подтверждает качество образования и его признание в Европе и за её пределами.

Как поступить

Нужно пройти вступительный экзамен (по математике или ИКТ).

Оставь заявку через Postupai — и мы поможем на каждом этапе: от подготовки к экзамену до заселения в общежитие и адаптации в Словакии.

Где проходит обучение?

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
г. Братислава, Словакия

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Учебный план бакалавриата по информатике в STU

Программа бакалавриата по информатике в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это трехлетнее очное обучение, нацеленное на подготовку современных специалистов в сфере программирования, ИТ и цифровых технологий. Она сочетает фундаментальную теоретическую базу и практические навыки, которые востребованы в индустрии и научной среде.

Обучение на словацком языке — бесплатное для граждан Украины, стран СНГ и ЕС.

Также доступна англоязычная версия программы для иностранных студентов, стоимость — 7 500 € в год.

Учебный план построен по модульной системе. В первом году студенты осваивают основы программирования, математики и компьютерной инженерии. Со второго года они начинают специализацию — в направлениях от искусственного интеллекта и кибербезопасности до веб-разработки и анализа данных. Завершается обучение защитой бакалаврской работы.

1 курс

1 семестр

Обязательные дисциплины
  • Процедурное программирование
  • Математический анализ
  • Алгебра и дискретная математика
  • Методы инженерной работы
  • Принципы компьютерной инженерии
  • Английский язык 1
Выборочные дисциплины
  • Факультативная физическая культура

2 семестр

Обязательные дисциплины
  • Структуры данных и алгоритмы
  • Теоретические основы информатики
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Английский язык 2
  • Выбор предмета из блока естественно-математических дисциплин
Выборочные дисциплины
  • Физкультура для лиц с ограниченными возможностями
  • Факультативная физическая культура

2 курс

3 семестр

Обязательные дисциплины
  • Искусственный интеллект
  • Право в сфере ИКТ
  • Компьютерные и коммуникационные сети
  • Операционные системы
  • Выборочная дисциплина
  • Физическая культура

4 семестр

Обязательные дисциплины
  • Принципы программной инженерии
  • Базы данных
  • Три выборочные дисциплины
Выборочные дисциплины
  • Факультативная физическая культура

3 курс

5 семестр

Обязательные дисциплины
  • Бакалаврский проект I
  • Менеджерская экономика
  • Четыре выборочные дисциплины

6 семестр

Обязательные дисциплины
  • Бакалаврская работа
  • Предпринимательство и менеджмент
  • Физическая культура
  • Две выборочные дисциплины

Дополнительные блоки предметов

Естественно-математические дисциплины (MaP) — выбрать минимум 3

  • Теория вероятностей и статистика
  • Анализ и сложность алгоритмов
  • Физика
  • Математическая логика I
  • Физические основы компьютерных игр
  • Универсальный предмет MaP

Общественные науки (SV) — выбрать минимум 1

  • Социальные аспекты информатики и ИКТ
  • Цифровой маркетинг
  • Креативное письмо и устная речь
  • Универсальный предмет SV

Выборочные дисциплины (для всех курсов и семестров)

  • Моделирование программного обеспечения
  • Компьютерная графика и обработка изображений
  • Параллельное программирование
  • Интеллектуальный анализ данных
  • Человеко-компьютерное взаимодействие
  • Разработка прогрессивных веб-приложений
  • Основы ИТ-безопасности
  • WAN-технологии
  • Микрокомпьютеры
  • Средства спецификации
  • Программирование для науки о данных
  • Выборочный семинар
  • Универсальный предмет учебного направления
  • Научно-ориентированный семинар II и III
  • Прикладное программирование на C++ (промышленные технологии)
  • Разработка на JavaScript (промышленные технологии)
  • Функциональное и логическое программирование
  • Разработка многослойных приложений
  • Системное программирование и ассемблеры
  • Основы веб-технологий
  • Управление ИТ-безопасностью
  • Форензическая аналитика
  • Мобильные технологии и приложения
  • Проектирование компьютерных систем
  • Разработка эффективных алгоритмов
  • Принципы информационных систем
  • Цифровые валюты и Blockchain
  • Принципы информационной безопасности
  • Маршрутизация и коммутация в IP-сетях

Карьера и возможности после окончания

Бакалавриат по информатике в STU — это не просто диплом, а прочная основа для построения карьеры в IT-сфере, научных исследованиях или собственном технологическом бизнесе. Выпускники получают глубокие теоретические знания, практические ИТ-навыки и опыт проектной работы, которые делают их востребованными специалистами в Словакии и по всей Европе.

Продолжение обучения

После окончания бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре (инженерной программе) по информатике или смежным IT-направлениям. Также у них есть возможность поступить в аспирантуру и принять участие в научно-исследовательских проектах, стартапах и сотрудничестве с международными лабораториями на базе FIIT STU.

Кем может работать выпускник?

  • Аналитик информационных систем
  • Системный архитектор
  • Frontend, backend или fullstack-разработчик
  • Инженер по информационной безопасности
  • DevOps-инженер или специалист по компьютерным сетям
  • Менеджер по качеству ПО, ИТ-консультант
  • Администратор баз данных и программного обеспечения
  • UI/UX-дизайнер, специалист по цифровым продуктам

Где работают выпускники FIIT STU

  • ESET — кибербезопасность
  • Siemens — промышленный софт и автоматизация
  • Accenture — ИТ-консалтинг и цифровые решения
  • IBM Slovakia — разработка программного обеспечения, облачные сервисы
  • Amazon (офис в Братиславе) — дата-аналитика, поддержка логистики
  • Slovenská sporiteľňa, Tatra banka — финтех и безопасность
  • Deutsche Telekom IT Solutions — телеком и мобильные технологии
  • Microsoft — проекты и исследовательские инициативы
  • Sygic — мобильные приложения и навигация
  • Pixel Federation — разработка игр
  • GlobalLogic, Unicorn Systems, TietoEVRY — ИТ-решения и аутсорсинг

Факты и статистика

  • 94% студентов находят работу во время учёбы или сразу после выпуска
  • Средняя зарплата выпускников FIIT STU — 1 714 € в месяц (данные Министерства образования Словакии)
  • 93% выпускников работают по специальности

Многие студенты уже во время учёбы проходят практику, работают в компаниях-партнёрах, участвуют в стартапах и исследовательских группах. Это позволяет им не только закрепить знания, но и начать карьеру ещё до получения диплома.

STU — это не только диплом, это твой путь к карьере в международных ИТ-компаниях и доступ к высоким технологиям будущего.

Условия приёма на программу «Информатика» в FIIT STU

Поступить на бакалавриат по информатике в Словацкий технический университет в Братиславе (FIIT STU) можно через вступительный экзамен. Абитуриент выбирает, какую часть сдавать — математику или информатику.

Ключевая информация о вступительном экзамене:

  • Экзамен состоит из двух частей: информатика и математика
  • Можно выбрать одну часть или попробовать обе — в зачёт пойдёт тот результат, где набрано больше баллов
  • Максимум за экзамен — 100 баллов
  • Если ты набрал 70 баллов и выше — ты гарантированно поступаешь
  • Время теста рассчитано на выполнение полной одной части

Команда Postupai поможет тебе подготовиться к вступительному экзамену — особенно по математике: мы предоставляем тесты, тренировочные задания, видеоматериалы и консультации.

Необходимые документы для подачи заявки:

  • Заявка через систему AIS2 (всё оформляется с поддержкой Postupai)
  • Нотариально заверенная копия аттестата с оценками (отправляется по почте)
  • Перевод аттестата на словацкий язык с нотариальным заверением
  • Doložka — документ о признании образования в Словакии
  • Сертификат словацкого языка уровня не ниже B1

Сертификат, выданный Postupai, официально принимается FIIT STU и подтверждает знание словацкого языка.

Кому нужно подтверждать язык и делать признание аттестата:

  • Тем, кто окончил школу вне Словакии и Чехии
  • Обязательно: сертификат B1 по словацкому языку
  • Doložka — оформляется в Словакии (можно с помощью Postupai)

Программа вступительных испытаний

Информатика:

  • Понимание и построение алгоритмов
  • Процедурное программирование (без привязки к языку)
  • Работа с данными: сортировка, фильтрация, преобразование
  • Устройство компьютера: процессор, память, диск и др.
  • Базовые принципы операционных систем

Математика:

  • Решение уравнений и неравенств: линейных, квадратных, рациональных, логарифмических, тригонометрических
  • Функции: построение графиков, анализ свойств
  • Прогрессии и ряды: арифметические, геометрические, бесконечные
  • Комбинаторика: перестановки, сочетания, вариации, факториалы
  • Аналитическая геометрия: координаты точек, прямые, окружности
  • Логика: составные высказывания и их отрицания

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.03.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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