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Наши услуги
01/01
Обучение в Словакии после 11 класса

01 Обучение в Словакии после 11 класса

Все наши абитуриенты успешно поступили в университеты Словакии – стать одним из них не так уж и трудно.

Если ты заканчиваешь школу или колледж – воспользуйся нашей консультацией о возможности получить образование в Словакии. Высшее образование в Словакии - это ведущая методика преподавания и усвоения материала; адаптация в стране Евросоюза и широкие перспективы Твоего будущего!

Кроме этого, учась в Словакии Ты получишь: много скидок для студентов, проживание - не дороже чем в Украине, друзья с разных стран мира и ВНЖ страны ЕС!

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Поступление в магистратуру в Словакии

02 Поступление в магистратуру в Словакии

Думаешь, поступать в Словакию можно только на бакалавриат? А вот и нет! Поступай в Словакию на магистратуру, и получи европейский диплом!

Воспользуйся нашей консультацией - мы подберем смежную специальность в соответствии с Твоим дипломом бакалавриата!

Бесплатное обучение в Словакии происходит на словацком языке - не забудь вовремя зарегистрироваться к нашему репетитору словацкого языка. Мы поможем с подготовкой к вступительному тесту.

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Поступай с друзьями дешевле!

03 Поступай с друзьями дешевле!

Поступай с друзьями дешевле!

В последнее время все больше учеников хотят учиться в Словакии. Мы создаем все условия для комфортного поступления. Именно поэтому, поступая в Словакию с нами, Вы получите скидку на групповой тариф!

Тарифы ориентированы также на семьи, имеющие двойню или близнецов. В том числе, групповые тарифы от Postupai подходят для молодых супругов, которые планируют поступать, например, на магистратуру, а также для других дружественных компаний с большим количеством лиц.

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Обучение в Словакии после 9 класса

04 Обучение в Словакии после 9 класса

Обучение в Словакии после 9 класса часто выбирают ученики и их родители. Мотивация - возможность адаптироваться в словацкоязычной среде, развиваться в стране с гуманным и полноценным обществом, привыкать к другому менталитету, и учиться жить так, как живут европейцы. Утренний позитивный опыт непременно откликнется полноценным и счастливым будущим.
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