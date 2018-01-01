Словацкий онлайн — с нуля до уровня B2

Изучение словацкого языка с Postupai — это не просто курсы, а уверенный шаг к вашей цели: поступление в университет, получение вида на жительство или комфортная жизнь в Словакии. Мы предлагаем онлайн-обучение в мини-группах по 5–7 человек, чтобы каждый студент получал максимум внимания и практики.

Курс рассчитан на уровни от A1 до B2 и полностью адаптирован под реальные цели наших студентов. Вас ждут занятия с опытными преподавателями, живое общение, акцент на разговорную речь, грамматику, аудирование и чтение. Программа включает регулярные тесты, домашние задания и итоговую сертификацию, которую признают университеты и государственные учреждения Словакии.

Мы готовим не просто к экзамену — мы готовим к жизни. Благодаря нашему подходу, вы сможете сдать вступительные испытания, понимать лекции на словацком языке, адаптироваться к новой среде и чувствовать себя уверенно уже с первых дней в Словакии.

Выбирая Postupai, вы получаете не просто курсы — вы получаете полноценную языковую поддержку, мотивацию и команду, которая будет рядом на каждом этапе. Начать можно с любого уровня — даже если вы не знаете ни одного слова. Первый шаг — оставить заявку на обучение.

Подготовка к поступлению в Словакии

Если вы планируете учёбу в европейском университете, подготовка к поступлению в Словакии начинается с изучения словацкого языка. Наши официальные курсы словацкого ориентированы на абитуриентов: программа разработана с учётом требований вузов и включает практику разговорной речи, грамматики, аудирования и подготовку к языковому сертификату. Вы сможете не просто выучить язык с нуля до уровня B2, но и уверенно пройти вступительные испытания.

Обучение проходит в удобном онлайн-формате: мини-группы по 5–7 человек, индивидуальный подход преподавателя, домашние задания, тесты и финальный сертификат. Онлайн-формат позволяет совмещать подготовку с учёбой в школе или работой без потери качества. Выбирайте официальные курсы словацкого языка — и сделайте первый уверенный шаг к бесплатному европейскому образованию.

Преимущества обучения с Postupai

Преподаватели словацкого языка с опытом и сертификацией

Гибкий график занятий — утро, день, вечер

Живое онлайн-общение в удобном формате

Подготовка к сертификации (ECL, вступительный тест)

Поддержка на всех этапах — до, во время и после поступления

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