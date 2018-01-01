Изучение словацкого языка с Postupai — это не просто курсы, а уверенный шаг к вашей цели: поступление в университет, получение вида на жительство или комфортная жизнь в Словакии. Мы предлагаем онлайн-обучение в мини-группах по 5–7 человек, чтобы каждый студент получал максимум внимания и практики.
Курс рассчитан на уровни от A1 до B2 и полностью адаптирован под реальные цели наших студентов. Вас ждут занятия с опытными преподавателями, живое общение, акцент на разговорную речь, грамматику, аудирование и чтение. Программа включает регулярные тесты, домашние задания и итоговую сертификацию, которую признают университеты и государственные учреждения Словакии.
Мы готовим не просто к экзамену — мы готовим к жизни. Благодаря нашему подходу, вы сможете сдать вступительные испытания, понимать лекции на словацком языке, адаптироваться к новой среде и чувствовать себя уверенно уже с первых дней в Словакии.
Выбирая Postupai, вы получаете не просто курсы — вы получаете полноценную языковую поддержку, мотивацию и команду, которая будет рядом на каждом этапе. Начать можно с любого уровня — даже если вы не знаете ни одного слова. Первый шаг — оставить заявку на обучение.
Если вы планируете учёбу в европейском университете, подготовка к поступлению в Словакии начинается с изучения словацкого языка. Наши официальные курсы словацкого ориентированы на абитуриентов: программа разработана с учётом требований вузов и включает практику разговорной речи, грамматики, аудирования и подготовку к языковому сертификату. Вы сможете не просто выучить язык с нуля до уровня B2, но и уверенно пройти вступительные испытания.
Обучение проходит в удобном онлайн-формате: мини-группы по 5–7 человек, индивидуальный подход преподавателя, домашние задания, тесты и финальный сертификат. Онлайн-формат позволяет совмещать подготовку с учёбой в школе или работой без потери качества. Выбирайте официальные курсы словацкого языка — и сделайте первый уверенный шаг к бесплатному европейскому образованию.
Наши студенты — это школьники, абитуриенты, родители и взрослые, которые уже прошли обучение и успешно поступили в университеты Словакии. Их реальные истории и отзывы подтверждают: методика работает, преподаватели помогают, а результат — уверенное владение языком.
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За годы работы с абитуриентами мы видели десятки случаев, когда неправильный подход к изучению языка мешал студентам поступить, адаптироваться и чувствовать себя уверенно в Словакии. Вот самые частые ошибки, которых мы рекомендуем избегать:
Postupai создаёт курсы, которые помогают избежать этих ошибок. Мы работаем на результат: поступление, сертификат и уверенность. Учитесь правильно — с поддержкой, практикой и индивидуальным подходом.
|Пакет
|Формат
|Цена
|Комментарий
|A0–B2
|3–5 раз в неделю
|от 50€/мес
|Подходит для поступления в вуз
|Индивидуальные занятия
|по договоренности
|от 14€/урок
|Для конкретных целей: поступление, работа, собеседование.
Мы не только обучаем, но и сопровождаем весь процесс поступления — от перевода документов до подачи на ВНЖ.
Бесплатную консультацию — мы определим ваш уровень, расскажем о программе и поможем подобрать оптимальный курс.