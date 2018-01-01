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Онлайн-курсы словацкого языка в мини-группах — до B2

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Изучение словацкого языка

Словацкий онлайн — с нуля до уровня B2

Изучение словацкого языка с Postupai — это не просто курсы, а уверенный шаг к вашей цели: поступление в университет, получение вида на жительство или комфортная жизнь в Словакии. Мы предлагаем онлайн-обучение в мини-группах по 5–7 человек, чтобы каждый студент получал максимум внимания и практики.

Курс рассчитан на уровни от A1 до B2 и полностью адаптирован под реальные цели наших студентов. Вас ждут занятия с опытными преподавателями, живое общение, акцент на разговорную речь, грамматику, аудирование и чтение. Программа включает регулярные тесты, домашние задания и итоговую сертификацию, которую признают университеты и государственные учреждения Словакии.

Мы готовим не просто к экзамену — мы готовим к жизни. Благодаря нашему подходу, вы сможете сдать вступительные испытания, понимать лекции на словацком языке, адаптироваться к новой среде и чувствовать себя уверенно уже с первых дней в Словакии.

Выбирая Postupai, вы получаете не просто курсы — вы получаете полноценную языковую поддержку, мотивацию и команду, которая будет рядом на каждом этапе. Начать можно с любого уровня — даже если вы не знаете ни одного слова. Первый шаг — оставить заявку на обучение.

Подготовка к поступлению в Словакии

Если вы планируете учёбу в европейском университете, подготовка к поступлению в Словакии начинается с изучения словацкого языка. Наши официальные курсы словацкого ориентированы на абитуриентов: программа разработана с учётом требований вузов и включает практику разговорной речи, грамматики, аудирования и подготовку к языковому сертификату. Вы сможете не просто выучить язык с нуля до уровня B2, но и уверенно пройти вступительные испытания.

Обучение проходит в удобном онлайн-формате: мини-группы по 5–7 человек, индивидуальный подход преподавателя, домашние задания, тесты и финальный сертификат. Онлайн-формат позволяет совмещать подготовку с учёбой в школе или работой без потери качества. Выбирайте официальные курсы словацкого языка — и сделайте первый уверенный шаг к бесплатному европейскому образованию.

Преимущества обучения с Postupai

  • Преподаватели словацкого языка с опытом и сертификацией
  • Гибкий график занятий — утро, день, вечер
  • Живое онлайн-общение в удобном формате
  • Подготовка к сертификации (ECL, вступительный тест)
  • Поддержка на всех этапах — до, во время и после поступления

Оставить заявку на обучение

Что входит в курс:

Обучение на уровнях A1–B2

  • Формат мини-групп: 5–7 человек — максимум внимания каждому студенту
  • Интенсивность по выбору: 2, 3 или 5 раз в неделю
  • Уроки проходят в ClassRoom и Google Meet, длительность — 1 час 20 минут
  • Домашние задания и тесты с проверкой
  • Контроль выполнения домашних заданий преподавателем
  • Запись каждого урока — вы сможете пересмотреть, если пропустили занятие
  • Разговорная практика, грамматика и чтение
  • Подготовка к сдаче на официальный сертификат
  • Итоговая аттестация — сертификат Postupai или регистрация на экзамен согласно требованиям университета

Для кого мы создали эти курсы словацкого

Наши студенты — это школьники, абитуриенты, родители и взрослые, которые уже прошли обучение и успешно поступили в университеты Словакии. Их реальные истории и отзывы подтверждают: методика работает, преподаватели помогают, а результат — уверенное владение языком.

  • Школьникам с 8 по 11 класс, планирующим поступление
  • Абитуриентам, которым нужен официальный сертификат
  • Родителям, которые планируют ехать вместе с ребёнком
  • Всем, кто хочет жить, учиться и работать в Словакии

Читать отзывы наших студентов и узнать, как курсы помогли им добиться цели.

Почему выбирают нас:
Наши курсы ведут опытные преподаватели — специалисты именно по словацкому языку, сертифицированные педагоги, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации. Они умеют объяснять материал доступно и понятно, создавая комфортную атмосферу на занятиях. Мы предлагаем гибкое расписание: занятия проходят утром, днём, вечером и даже по выходным — вы легко сможете подстроить обучение под свой график. Формируем группы по уровню знаний и возрасту: у нас комфортно учиться как школьникам с 8 по 11 класс, так и взрослым абитуриентам.

Как не стоит изучать словацкий язык

мы не рекомендуем

За годы работы с абитуриентами мы видели десятки случаев, когда неправильный подход к изучению языка мешал студентам поступить, адаптироваться и чувствовать себя уверенно в Словакии. Вот самые частые ошибки, которых мы рекомендуем избегать:

  • Учить язык по бесплатным приложениям без системы. Такие способы дают базовые слова, но не готовят к реальному общению, экзаменам и вступлению в университет.
  • Откладывать изучение до приезда в Словакию. Многие думают, что начнут учить язык уже на месте — но потом не успевают адаптироваться, срывают учёбу или не могут сдать вступительный тест.
  • Учиться самостоятельно без преподавателя. Самоучители и видео — хороший дополнительный ресурс, но без обратной связи, ошибок не избежать. А экзамен не простит “почти правильно”.
  • Не готовиться к сертификату. Университеты требуют официальный документ. Если не пройти сертификацию, можно потерять год и шанс на бюджетное место.
  • Заниматься в слишком больших группах. В группе из 15–20 человек сложно получить внимание преподавателя и отработать разговорную речь.

Postupai создаёт курсы, которые помогают избежать этих ошибок. Мы работаем на результат: поступление, сертификат и уверенность. Учитесь правильно — с поддержкой, практикой и индивидуальным подходом.

Стоимость

Пакет Формат Цена Комментарий
A0–B2 3–5 раз в неделю от 50€/мес Подходит для поступления в вуз
Индивидуальные занятия по договоренности от 14€/урок Для конкретных целей: поступление, работа, собеседование.
*Комиссия за перевод средств оплачивается заказчиком

Дополнительные расходы, не включённые в стоимость курса

Другие расходы
  • Печатные учебники и рабочие тетради (по желанию или по рекомендации преподавателя)
  • Практикумы и сборники упражнений для закрепления материала
  • Словари и грамматические справочники (бумажные или электронные)
  • Регистрация на официальный экзамен (если планируется сдача ECL или другого сертификата)
Наша отлаженная схема

Как записаться на курс:

08/12
  1. Оставьте заявку на сайте
  2. Обсудите с менеджером удобное расписание и формат обучения
  3. Подпишите договор и получите доступ к платформе
  4. Начните учиться — мы будем с вами на каждом этапе


Мы не только обучаем, но и сопровождаем весь процесс поступления — от перевода документов до подачи на ВНЖ.

Бесплатную консультацию — мы определим ваш уровень, расскажем о программе и поможем подобрать оптимальный курс.

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Как записаться на курс: