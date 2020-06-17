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Обучение в Словакии после 11 класса

Блог
дата изменения: 29.04.2025

Как начать обучение в Словакии после 11 класса: шаг за шагом

Выбор страны и университета для учёбы за границей — это серьёзный шаг. Особенно если ты только что окончил 11 класс и стоишь на пороге взрослой жизни. Словакия предлагает уникальную возможность получить бесплатное образование в Европе, при этом без лишней бюрократии, сложных экзаменов и больших финансовых затрат.

Обучение в Словакии после 11 класса сочетает в себе доступность, высокое качество и международные перспективы. Диплом словацкого вуза признаётся во всех странах Европейского Союза, а значит, ты сможешь строить карьеру не только в Словакии, но и по всей Европе.

Чтобы сделать этот путь лёгким и понятным, мы разобрали процесс поступления на этапы. Следуя им, ты избежишь ошибок, уверенно выберешь профессию и сможешь начать обучение в словацком университете без лишней спешки и стресса.

Готов? Тогда давай вместе пройдём этот путь от мечты об учёбе за границей — до первой пары в университете мечты!

Содержание

Обучение в Словакии после 11 класса

После 11 класса можно поступить в университеты Словакии без вступительных экзаменов

Этап I. Определяем специальность

Если ты ещё не знаешь, кем хочешь стать после 11 класса — это нормально. Выбор направлений и профессий огромен. Если ты уже определился — отлично! Если нет — стоит осознанно подумать о своих интересах и склонностях. Обучение в Словакии после 11 класса открывает широкие перспективы, и правильный выбор специальности поможет тебе построить успешную карьеру.

Почему важно выбрать правильную специальность?

Правильный выбор приводит к двум основным сценариям:

  • Ты интроверт, ценишь стабильность и увлечён исследовательской деятельностью — твоя специальность станет делом всей жизни.

  • Ты активен, открыт к новому, любишь анализировать и работать с людьми — твоя специальность станет стартом к развитию бизнеса или международной карьере.

Востребованные направления обучения в Словакии после 11 класса:

  • Архитектура
  • IT и кибернетика
  • Экономика и менеджмент
  • Медицина и биохимия
  • Дизайн и искусство
  • Логистика и государственное управление

Важно помнить: даже самая подходящая специальность требует усилий, мотивации и настойчивости для достижения успеха.

Чем грозит неправильный выбор специальности?

  • Если выбрать специальность случайно после 11 класса, учёба и дальнейшая работа могут не приносить радости и удовлетворения.
  • Если осознать ошибку позже, смена направления обучения займёт драгоценное время.

Поэтому лучше заранее разобраться, какая специальность действительно тебе подходит, чтобы обучение в Словакии после 11 класса стало началом успешного профессионального пути.

Какие специальности предлагают университеты Словакии?

Обучение в Словакии для украинцев после 11 класса и абитуриентов из стран СНГ — доступный и перспективный вариант. Почему стоит выбрать Словакию для учёбы в Европе?

  • Бесплатное обучение на бюджете;
  • Возможность поступления сразу после 11 класса без экзаменов и без знания языка;
  • Европейский диплом, востребованный на рынке труда;
  • Доступные цены на проживание и питание;
  • Безопасная и комфортная студенческая жизнь.

В Словакии 20 государственных университетов с бесплатным обучением, предлагающих классические и новые востребованные специальности.

Наиболее высокооплачиваемые классические специальности в Словакии:

Технические специальности:

  • Словацкий технический университет в Братиславе: IT, архитектура, строительный менеджмент, геодезия и картография;
  • Жилинский университет: промышленная инженерия;
  • Технический университет в Кошице: логистика в технической промышленности, металлургия.

Экономические специальности:

  • Экономический университет в Братиславе: экономика и менеджмент;
  • Университет Коменского в Братиславе: право, международный менеджмент;
  • Прешовский университет: гостиничный бизнес и туризм.

Медицинские специальности:

  • Университет Коменского (г. Мартин): общая медицина, стоматология, психология;
  • Университет ветеринарной медицины в Кошице: ветеринария и фармацевтика.

Самые перспективные современные специальности в Словакии:

Технические направления:

Экономические направления:

  • Технический университет в Зволене: менеджмент в окружающей среде;
  • Экономический университет в Братиславе: экономика и менеджмент бизнеса, предпринимательство и маркетинг.

Медицинские направления:

  • Университет Коменского в Братиславе: медицинские и диагностические средства;
  • Университет ветеринарной медицины в Кошице: канитерапия и иппотерапия.

Твоя задача: определить, что тебе ближе — технические науки, экономика или медицина. Пройди тест на профориентацию и выбери свою специальность, чтобы начать обучение в Словакии после 11 класса!

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Этап II. Сужаем поиск до двух учебных программ

После выбора направления важно сузить круг интересов до одной-двух специальностей. Мы помогаем подать две заявки — на целевую и резервную специальность.

Что это даёт?

Благодаря такому подходу:

  • 90% наших абитуриентов поступают в выбранный вуз;
  • Для остальных мы находим резервный вариант с минимальным конкурсом;
  • Ты получаешь 100% гарантию поступления на бесплатное обучение в Словакии после 11 класса.

Этап III. Подаём документы в вузы

Пакет документов может различаться в зависимости от факультета. Мы поможем подготовить документы для двух выбранных направлений.

Какие документы нужны?

  • Заполненная анкета;
  • Биометрический паспорт или виза (скан);
  • Выписка оценок за 8–10 класс;
  • Грамоты, сертификаты (по желанию);
  • Доверенность на менеджера сопровождения;
  • Фото для документов.

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Обучение в Словакии после 11 класса

Этап IV. Учим язык и готовимся к экзаменам

Поступить в большинство вузов Словакии можно без экзаменов. Но для медицинских и творческих специальностей экзамены требуются.

При поддержке postupai.com ты получишь:

  • Углублённый годовой курс словацкого языка;
  • Словацкий язык: тренажёры и тесты
  • Интенсивный курс за 2 месяца (по желанию);
  • Информацию о вступительных экзаменах;
  • Помощь в зачислении на подготовительные курсы;
  • Учебники и литературу для подготовки.

Этап V. Сдаём экзамены, если требуется

Мы заранее информируем тебя, когда, где и как будут проходить вступительные экзамены. В Словакии твой куратор встретит тебя, поможет при поселении и будет сопровождать на экзаменах, чтобы ты чувствовал уверенность на каждом этапе.

Этап VI. Первая пара в университете и получение ВНЖ

После успешного поступления и приезда в Словакию соправождающий встретит тебя, поможет при заселении в общежитие, расскажет, что нужно взять с собой для комфортного проживания. Далее он проводит тебя в университет, помогает ознакомиться с учебными правилами и сопровождает во все необходимые инстанции для подачи пакета документов в миграционную полицию для получения студенческого вида на жительство в Словакии (ВНЖ).

Поздравляем! Ты прошёл весь путь от выбора специальности до первой пары в европейском университете. Осталось только заполнить анкету и начать своё осмысленное обучение в Словакии после 11 класса!

Поздравляем!

Теперь ты знаешь весь свой путь, и готов делать выбор!

Тебе остается только заполнить анкету, чтобы сделать первый шаг на своем осмысленном пути

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Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в университете Коменского в Братиславе бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации словацкий+английский.

    Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Коменского в Братиславе, цена за такое обучение составляет 2000 - 11000 €, в зависимости от специальности.

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