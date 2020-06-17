Выбор страны и университета для учёбы за границей — это серьёзный шаг. Особенно если ты только что окончил 11 класс и стоишь на пороге взрослой жизни. Словакия предлагает уникальную возможность получить бесплатное образование в Европе, при этом без лишней бюрократии, сложных экзаменов и больших финансовых затрат.

Обучение в Словакии после 11 класса сочетает в себе доступность, высокое качество и международные перспективы. Диплом словацкого вуза признаётся во всех странах Европейского Союза, а значит, ты сможешь строить карьеру не только в Словакии, но и по всей Европе.

Чтобы сделать этот путь лёгким и понятным, мы разобрали процесс поступления на этапы. Следуя им, ты избежишь ошибок, уверенно выберешь профессию и сможешь начать обучение в словацком университете без лишней спешки и стресса.

Готов? Тогда давай вместе пройдём этот путь от мечты об учёбе за границей — до первой пары в университете мечты!