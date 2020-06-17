Выбор страны и университета для учёбы за границей — это серьёзный шаг. Особенно если ты только что окончил 11 класс и стоишь на пороге взрослой жизни. Словакия предлагает уникальную возможность получить бесплатное образование в Европе, при этом без лишней бюрократии, сложных экзаменов и больших финансовых затрат.
Обучение в Словакии после 11 класса сочетает в себе доступность, высокое качество и международные перспективы. Диплом словацкого вуза признаётся во всех странах Европейского Союза, а значит, ты сможешь строить карьеру не только в Словакии, но и по всей Европе.
Чтобы сделать этот путь лёгким и понятным, мы разобрали процесс поступления на этапы. Следуя им, ты избежишь ошибок, уверенно выберешь профессию и сможешь начать обучение в словацком университете без лишней спешки и стресса.
Готов? Тогда давай вместе пройдём этот путь от мечты об учёбе за границей — до первой пары в университете мечты!
После 11 класса можно поступить в университеты Словакии без вступительных экзаменов
Если ты ещё не знаешь, кем хочешь стать после 11 класса — это нормально. Выбор направлений и профессий огромен. Если ты уже определился — отлично! Если нет — стоит осознанно подумать о своих интересах и склонностях. Обучение в Словакии после 11 класса открывает широкие перспективы, и правильный выбор специальности поможет тебе построить успешную карьеру.
Правильный выбор приводит к двум основным сценариям:
Ты интроверт, ценишь стабильность и увлечён исследовательской деятельностью — твоя специальность станет делом всей жизни.
Ты активен, открыт к новому, любишь анализировать и работать с людьми — твоя специальность станет стартом к развитию бизнеса или международной карьере.
Важно помнить: даже самая подходящая специальность требует усилий, мотивации и настойчивости для достижения успеха.
Поэтому лучше заранее разобраться, какая специальность действительно тебе подходит, чтобы обучение в Словакии после 11 класса стало началом успешного профессионального пути.
Обучение в Словакии для украинцев после 11 класса и абитуриентов из стран СНГ — доступный и перспективный вариант. Почему стоит выбрать Словакию для учёбы в Европе?
В Словакии 20 государственных университетов с бесплатным обучением, предлагающих классические и новые востребованные специальности.
Твоя задача: определить, что тебе ближе — технические науки, экономика или медицина. Пройди тест на профориентацию и выбери свою специальность, чтобы начать обучение в Словакии после 11 класса!
Подробнее об университетах Словакии
После выбора направления важно сузить круг интересов до одной-двух специальностей. Мы помогаем подать две заявки — на целевую и резервную специальность.
Благодаря такому подходу:
Пакет документов может различаться в зависимости от факультета. Мы поможем подготовить документы для двух выбранных направлений.
Поступить в большинство вузов Словакии можно без экзаменов. Но для медицинских и творческих специальностей экзамены требуются.
Мы заранее информируем тебя, когда, где и как будут проходить вступительные экзамены. В Словакии твой куратор встретит тебя, поможет при поселении и будет сопровождать на экзаменах, чтобы ты чувствовал уверенность на каждом этапе.
После успешного поступления и приезда в Словакию соправождающий встретит тебя, поможет при заселении в общежитие, расскажет, что нужно взять с собой для комфортного проживания. Далее он проводит тебя в университет, помогает ознакомиться с учебными правилами и сопровождает во все необходимые инстанции для подачи пакета документов в миграционную полицию для получения студенческого вида на жительство в Словакии (ВНЖ).
Поздравляем! Ты прошёл весь путь от выбора специальности до первой пары в европейском университете. Осталось только заполнить анкету и начать своё осмысленное обучение в Словакии после 11 класса!
Тебе остается только заполнить анкету, чтобы сделать первый шаг на своем осмысленном пути
Обучение в университете Коменского в Братиславе бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Коменского в Братиславе, цена за такое обучение составляет 2000 - 11000 €, в зависимости от специальности.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы