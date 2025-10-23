В этой статье мы разберём, кому подходит такая форма обучения, как согласовать учебные планы разных университетов, что говорят законы различных стран (в частности, Словакии , где возможно бесплатное обучение на словацком языке), и как избежать типичных ошибок. Если вы когда-либо задумывались о том, чтобы получить два диплома одновременно - украинский и европейский, этот материал поможет понять, стоит ли брать на себя такой вызов и как сделать это с пользой для будущего.

Однако вместе с этим возникает логичный вопрос: насколько реально успевать учиться в двух вузах одновременно и не «сгореть» от перегрузки? Параллельное обучение - это не только про амбиции, но и про дисциплину, ответственность и грамотное распределение времени. Кроме того, важно понимать, сколько стоит учёба в двух университетах одновременно, ведь двойное образование требует не только усилий, но и дополнительных финансовых вложений.

Идея учиться сразу в двух университетах действительно кажется заманчивой: двойной диплом открывает больше карьерных возможностей, помогает развиваться в разных направлениях и формирует сильное резюме для работодателей Европы.

Сегодня всё больше студентов не хотят ограничиваться одной профессией. Кто-то стремится объединить гуманитарное образование с техническим, а кто-то - получить второе высшее за границей или, обучаясь в колледже либо университете в Украине, поступить параллельно в Словакию. И здесь возникает закономерный вопрос: реально ли это?

Эмиграция в Словакию через обучение - самый простой способ переехать в Европу в 17-22 года

Параллельное обучение: кому и зачем оно нужно

Желание учиться в двух университетах одновременно может иметь разные причины. Для одних это способ развиваться сразу в нескольких сферах и не ограничивать себя рамками одной профессии. Для других это возможность получить дополнительное образование за границей, не бросая текущее обучение. Например, студент из Украины может продолжать учёбу в своём вузе и параллельно поступить в университет Словакии, где обучение на словацком языке бесплатно.

Параллельное обучение часто выбирают те, кто хочет:

сменить направление и попробовать себя в новой сфере;

получить практическую профессию наряду с академическим образованием;

повысить конкурентоспособность на рынке труда;

иметь запасной вариант для карьеры или переезда за границу;

получить два диплома и усилить резюме для европейских работодателей.

Иногда студенты совмещают учёбу в двух странах - например, в Украине и Словакии, или в Чехии и Австрии. Такое решение расширяет кругозор, помогает выучить несколько языков и лучше понять образовательные системы разных государств.

Однако перед стартом важно убедиться, что подобный формат официально разрешён. В некоторых странах, например в Словакии и Чехии, совмещать учёбу можно, но если вы обучаетесь на бесплатной форме в одном университете, второе образование, как правило, будет платным. Уточняйте правила приёмных комиссий и условия конкретных программ.

параллельное обучение - это не просто способ получить два диплома, а продуманная стратегия развития, которая требует планирования, зрелости и чёткого понимания целей.

Живой пример: Павел учится в университете в Украине и после второго курса решил поступить на бакалавриат в Словацкий технический университет в Братиславе. Он не хотел бросать украинское образование, поэтому перевёлся на платную и заочную форму обучения. В Словакии Павел поступил на строительный факультет СТУ на базе аттестата после 11 классов и учится на очной форме бесплатно. Так он совмещает два образования: в Украине - заочная форма (онлайн-лекции проходят блоками по две недели в начале семестра и одна неделя сессии раз в три месяца), а в Словакии - полноценное очное обучение. Павел живёт в общежитии и без проблем совмещает оба учебных процесса.

Как можно учиться в Словакии, не бросая колледж или университет в Украине

Многие украинские студенты не хотят прерывать текущее обучение, но при этом мечтают получить европейский диплом. Хорошая новость в том, что поступить в университет Словакии можно даже во время учёбы в колледже или украинском вузе. Главное - правильно выбрать форму обучения и грамотно рассчитать время.

Вариант 1. Учёба в колледже + поступление в Словакию

Если студент учится в колледже (техникуме), он может уже на втором или третьем курсе подать документы в словацкий университет. Для этого достаточно аттестата о среднем образовании (11 классов), а сам диплом колледжа можно получить параллельно.

В этом случае студент совмещает:

колледж в Украине - заочная или дистанционная форма;

бакалавриат в Словакии - очная бесплатная форма обучения на словацком языке.

Такой формат особенно популярен среди студентов экономических, IT и технических специальностей. Многие выбирают Словацкий технический университет в Братиславе или Университет им. Константина Философа в Нитре, где обучение проходит без вступительных экзаменов и полностью бесплатно на словацком языке.

Вариант 2. После 11 класса - сразу в университет Словакии

Если вы только закончили школу, у вас есть два пути: остаться учиться в Украине или сразу начать бакалавриат в Словакии. Второй вариант становится всё популярнее, ведь обучение в государственных вузах Словакии бесплатно, а диплом признаётся во всех странах Европейского Союза.

Некоторые выпускники выбирают компромисс: подают документы и в украинский вуз, и в Словакию, чтобы позже решить, где остаться. Такой подход даёт гибкость и позволяет сравнить системы образования двух стран.

Вариант 3. Параллельное обучение в Словакии

Иногда студенты разных специальностей - не только технических, но и гуманитарных, экономических, педагогических, творческих - хотят расширить свои знания и получить второе образование за границей. Например, украинский студент может закончить 2–3 курса в своём университете и параллельно поступить в Словакии на первый курс выбранного направления: психология, туризм, маркетинг, строительство, IT или филология - возможностей много.

Другой вариант - после получения бакалавриата в Украине поступить сразу на программу в словацкий университет, чтобы получить европейское образование и международно признанный диплом.

Есть и третий путь. Например, вы уже окончили университет в Украине и решили поступить в Словакию на ту же или близкую специальность. У вас есть два варианта:

поступить на вторую ступень (инженерию или магистратуру), чтобы продолжить образование на более глубоком уровне;

или снова начать с бакалавриата, но уже в словацкой образовательной системе.

На первый взгляд может показаться, что возвращаться на бакалавриат - это шаг назад. Но на самом деле это стратегическое решение, которое даёт значительные преимущества: помогает адаптироваться к новой академической среде, выучить язык, закрепить знания и интегрироваться в европейскую образовательную систему.

Почему это разумно и выгодно

1. Ассимиляция и интеграция в новую систему

Учёба в словацком университете позволяет не просто изучать предметы, а глубже понять европейскую образовательную культуру. Студент знакомится с местными стандартами, требованиями, преподавателями и другими учащимися, что помогает быстрее адаптироваться и чувствовать себя уверенно в новой стране. Это особенно важно для тех, кто планирует продолжать обучение в Словакии или строить карьеру в Европе.

2. Адаптация к языковой и культурной среде

Учёба с нуля на словацком языке даёт возможность естественно погрузиться в академическую и культурную среду. Уже через несколько месяцев студенты отмечают, что свободно общаются, пишут курсовые и успешно сдают экзамены. Благодаря этому украинские студенты не только осваивают новую профессию, но и уверенно чувствуют себя в повседневной жизни в Словакии.

3. Закрепление знаний и расширение кругозора

Повторяя знакомые темы в новой академической системе, студент не теряет время - он укрепляет фундамент и получает свежий взгляд на профессию. Словацкие университеты делают упор на практические занятия, командные проекты и прикладное обучение, что помогает развивать реальные профессиональные навыки и повышает шансы на трудоустройство после выпуска.

4. Больше времени на развитие и карьеру

Поступая на бакалавриат с уже существующими знаниями, студенту проще справляться с учебной программой. Это даёт возможность уделять больше времени работе по специальности, прохождению стажировок или участию в международных проектах. Такой подход помогает совмещать параллельное обучение и профессиональное развитие без потери качества учёбы.

Таким образом, поступление в Словакию - даже если вы уже имеете образование, - это не потеря времени, а осознанное вложение в будущее. Этот путь позволяет получить два диплома - украинский и европейский, адаптироваться в новой стране, выучить язык, освоить европейские стандарты и построить карьеру на международном уровне.

Кроме того, обучение в Словакии в большинстве случаев полностью бесплатное, а расписание и академическая структура позволяют сочетать лекции, практику и личные проекты без потери качества и темпа учёбы. Такой формат особенно удобен для студентов, которые совмещают учёбу в двух университетах одновременно и стремятся к личному и профессиональному росту.

Как совмещается учёба на практике: график, расписание, жильё и адаптация

На первый взгляд совмещать обучение в двух университетах - в Украине и в Словакии - кажется почти невозможным. Но на практике это вполне реально, если грамотно распределить нагрузку и выбрать подходящие формы обучения. Такой формат всё чаще выбирают украинские студенты, которые хотят получить два диплома одновременно и при этом не терять связь со своей страной.

Расписание и организация учебного процесса

В Словакии студенты учатся по европейской кредитной системе (ECTS). Лекции и семинары проходят преимущественно в первой половине дня, а вторая половина остаётся для самостоятельной работы, практики или подработки. В украинских вузах заочная форма обучения даёт гибкость: онлайн-лекции проходят блоками - обычно по одной-две недели в начале семестра и неделя сессии раз в несколько месяцев.

Такой формат позволяет успешно совмещать обучение: студент посещает пары в Словакии очно, а украинские предметы проходит дистанционно, не теряя при этом академический прогресс. Это делает параллельное обучение удобным и гибким вариантом для тех, кто хочет развиваться сразу в двух образовательных системах.

Онлайн-обучение и цифровые платформы

Благодаря современным цифровым системам (Google Classroom, Moodle, AIS, MAIS) студенты могут сдавать задания, участвовать в семинарах и консультироваться с преподавателями дистанционно. Многие украинские вузы официально поддерживают комбинированную форму обучения, что делает получение второго образования ещё более доступным.

Где живут студенты

Во время очного обучения в Словакии большинство студентов живут в общежитиях. В них есть всё необходимое для комфортного проживания: кухня, прачечная, интернет, учебные комнаты и спортзал. Для студентов, совмещающих два университета, общежитие - оптимальный вариант: недорого, рядом с кампусом и без лишней потери времени на дорогу.

Расходы на проживание в общежитии составляют в среднем 60–120 евро в месяц, что делает обучение в Словакии не только бесплатным, но и доступным по уровню жизни. При этом студенты могут официально подрабатывать до 20 часов в неделю.

Адаптация и баланс

Главный секрет успешного совмещения - дисциплина и постепенная адаптация. Первые месяцы могут быть сложными из-за языковой нагрузки и разницы учебных систем, но уже через один семестр большинство студентов отмечают, что становятся более организованными и уверенными.

Со временем выстраивается собственный ритм: лекции, самостоятельная работа, отдых, подработка и время для личных дел. Благодаря этому жизнь студентов в Словакии становится не только продуктивной, но и гармоничной.

Советы от студентов Postupai

Составляйте единый календарь дедлайнов и расписаний для обоих вузов.

Используйте свободное время в Словакии для практики и изучения языка.

Заранее уведомляйте преподавателей об участии в сессии украинского вуза.

Планируйте поездки в Украину с учётом экзаменационных графиков.

Соблюдайте баланс: полноценный отдых важен не меньше, чем учёба.

Таким образом, совмещать обучение в двух университетах реально. Главное - выбрать подходящую форму, грамотно выстроить расписание и сохранять внутреннюю мотивацию. В результате студент получает не только два диплома, но и ценный опыт самоорганизации, ответственности и международного взаимодействия.