Сегодня всё больше студентов не хотят ограничиваться одной профессией. Кто-то стремится объединить гуманитарное образование с техническим, а кто-то - получить второе высшее за границей или, обучаясь в колледже либо университете в Украине, поступить параллельно в Словакию. И здесь возникает закономерный вопрос: реально ли это?
Идея учиться сразу в двух университетах действительно кажется заманчивой: двойной диплом открывает больше карьерных возможностей, помогает развиваться в разных направлениях и формирует сильное резюме для работодателей Европы.
Однако вместе с этим возникает логичный вопрос: насколько реально успевать учиться в двух вузах одновременно и не «сгореть» от перегрузки? Параллельное обучение - это не только про амбиции, но и про дисциплину, ответственность и грамотное распределение времени. Кроме того, важно понимать, сколько стоит учёба в двух университетах одновременно, ведь двойное образование требует не только усилий, но и дополнительных финансовых вложений.
В этой статье мы разберём, кому подходит такая форма обучения, как согласовать учебные планы разных университетов, что говорят законы различных стран (в частности, Словакии, где возможно бесплатное обучение на словацком языке), и как избежать типичных ошибок. Если вы когда-либо задумывались о том, чтобы получить два диплома одновременно - украинский и европейский, этот материал поможет понять, стоит ли брать на себя такой вызов и как сделать это с пользой для будущего.
Желание учиться в двух университетах одновременно может иметь разные причины. Для одних это способ развиваться сразу в нескольких сферах и не ограничивать себя рамками одной профессии. Для других это возможность получить дополнительное образование за границей, не бросая текущее обучение. Например, студент из Украины может продолжать учёбу в своём вузе и параллельно поступить в университет Словакии, где обучение на словацком языке бесплатно.
Параллельное обучение часто выбирают те, кто хочет:
Иногда студенты совмещают учёбу в двух странах - например, в Украине и Словакии, или в Чехии и Австрии. Такое решение расширяет кругозор, помогает выучить несколько языков и лучше понять образовательные системы разных государств.
Однако перед стартом важно убедиться, что подобный формат официально разрешён. В некоторых странах, например в Словакии и Чехии, совмещать учёбу можно, но если вы обучаетесь на бесплатной форме в одном университете, второе образование, как правило, будет платным. Уточняйте правила приёмных комиссий и условия конкретных программ.
параллельное обучение - это не просто способ получить два диплома, а продуманная стратегия развития, которая требует планирования, зрелости и чёткого понимания целей.
Живой пример: Павел учится в университете в Украине и после второго курса решил поступить на бакалавриат в Словацкий технический университет в Братиславе. Он не хотел бросать украинское образование, поэтому перевёлся на платную и заочную форму обучения. В Словакии Павел поступил на строительный факультет СТУ на базе аттестата после 11 классов и учится на очной форме бесплатно.
Так он совмещает два образования: в Украине - заочная форма (онлайн-лекции проходят блоками по две недели в начале семестра и одна неделя сессии раз в три месяца), а в Словакии - полноценное очное обучение. Павел живёт в общежитии и без проблем совмещает оба учебных процесса.
Многие украинские студенты не хотят прерывать текущее обучение, но при этом мечтают получить европейский диплом. Хорошая новость в том, что поступить в университет Словакии можно даже во время учёбы в колледже или украинском вузе. Главное - правильно выбрать форму обучения и грамотно рассчитать время.
Если студент учится в колледже (техникуме), он может уже на втором или третьем курсе подать документы в словацкий университет. Для этого достаточно аттестата о среднем образовании (11 классов), а сам диплом колледжа можно получить параллельно.
В этом случае студент совмещает:
Такой формат особенно популярен среди студентов экономических, IT и технических специальностей. Многие выбирают Словацкий технический университет в Братиславе или Университет им. Константина Философа в Нитре, где обучение проходит без вступительных экзаменов и полностью бесплатно на словацком языке.
Если вы только закончили школу, у вас есть два пути: остаться учиться в Украине или сразу начать бакалавриат в Словакии. Второй вариант становится всё популярнее, ведь обучение в государственных вузах Словакии бесплатно, а диплом признаётся во всех странах Европейского Союза.
Некоторые выпускники выбирают компромисс: подают документы и в украинский вуз, и в Словакию, чтобы позже решить, где остаться. Такой подход даёт гибкость и позволяет сравнить системы образования двух стран.
Иногда студенты разных специальностей - не только технических, но и гуманитарных, экономических, педагогических, творческих - хотят расширить свои знания и получить второе образование за границей. Например, украинский студент может закончить 2–3 курса в своём университете и параллельно поступить в Словакии на первый курс выбранного направления: психология, туризм, маркетинг, строительство, IT или филология - возможностей много.
Другой вариант - после получения бакалавриата в Украине поступить сразу на программу в словацкий университет, чтобы получить европейское образование и международно признанный диплом.
Есть и третий путь. Например, вы уже окончили университет в Украине и решили поступить в Словакию на ту же или близкую специальность. У вас есть два варианта:
На первый взгляд может показаться, что возвращаться на бакалавриат - это шаг назад. Но на самом деле это стратегическое решение, которое даёт значительные преимущества: помогает адаптироваться к новой академической среде, выучить язык, закрепить знания и интегрироваться в европейскую образовательную систему.
Учёба в словацком университете позволяет не просто изучать предметы, а глубже понять европейскую образовательную культуру. Студент знакомится с местными стандартами, требованиями, преподавателями и другими учащимися, что помогает быстрее адаптироваться и чувствовать себя уверенно в новой стране. Это особенно важно для тех, кто планирует продолжать обучение в Словакии или строить карьеру в Европе.
Учёба с нуля на словацком языке даёт возможность естественно погрузиться в академическую и культурную среду. Уже через несколько месяцев студенты отмечают, что свободно общаются, пишут курсовые и успешно сдают экзамены. Благодаря этому украинские студенты не только осваивают новую профессию, но и уверенно чувствуют себя в повседневной жизни в Словакии.
Повторяя знакомые темы в новой академической системе, студент не теряет время - он укрепляет фундамент и получает свежий взгляд на профессию. Словацкие университеты делают упор на практические занятия, командные проекты и прикладное обучение, что помогает развивать реальные профессиональные навыки и повышает шансы на трудоустройство после выпуска.
Поступая на бакалавриат с уже существующими знаниями, студенту проще справляться с учебной программой. Это даёт возможность уделять больше времени работе по специальности, прохождению стажировок или участию в международных проектах. Такой подход помогает совмещать параллельное обучение и профессиональное развитие без потери качества учёбы.
Таким образом, поступление в Словакию - даже если вы уже имеете образование, - это не потеря времени, а осознанное вложение в будущее. Этот путь позволяет получить два диплома - украинский и европейский, адаптироваться в новой стране, выучить язык, освоить европейские стандарты и построить карьеру на международном уровне.
Кроме того, обучение в Словакии в большинстве случаев полностью бесплатное, а расписание и академическая структура позволяют сочетать лекции, практику и личные проекты без потери качества и темпа учёбы. Такой формат особенно удобен для студентов, которые совмещают учёбу в двух университетах одновременно и стремятся к личному и профессиональному росту.
На первый взгляд совмещать обучение в двух университетах - в Украине и в Словакии - кажется почти невозможным. Но на практике это вполне реально, если грамотно распределить нагрузку и выбрать подходящие формы обучения. Такой формат всё чаще выбирают украинские студенты, которые хотят получить два диплома одновременно и при этом не терять связь со своей страной.
В Словакии студенты учатся по европейской кредитной системе (ECTS). Лекции и семинары проходят преимущественно в первой половине дня, а вторая половина остаётся для самостоятельной работы, практики или подработки. В украинских вузах заочная форма обучения даёт гибкость: онлайн-лекции проходят блоками - обычно по одной-две недели в начале семестра и неделя сессии раз в несколько месяцев.
Такой формат позволяет успешно совмещать обучение: студент посещает пары в Словакии очно, а украинские предметы проходит дистанционно, не теряя при этом академический прогресс. Это делает параллельное обучение удобным и гибким вариантом для тех, кто хочет развиваться сразу в двух образовательных системах.
Благодаря современным цифровым системам (Google Classroom, Moodle, AIS, MAIS) студенты могут сдавать задания, участвовать в семинарах и консультироваться с преподавателями дистанционно. Многие украинские вузы официально поддерживают комбинированную форму обучения, что делает получение второго образования ещё более доступным.
Во время очного обучения в Словакии большинство студентов живут в общежитиях. В них есть всё необходимое для комфортного проживания: кухня, прачечная, интернет, учебные комнаты и спортзал. Для студентов, совмещающих два университета, общежитие - оптимальный вариант: недорого, рядом с кампусом и без лишней потери времени на дорогу.
Расходы на проживание в общежитии составляют в среднем 60–120 евро в месяц, что делает обучение в Словакии не только бесплатным, но и доступным по уровню жизни. При этом студенты могут официально подрабатывать до 20 часов в неделю.
Главный секрет успешного совмещения - дисциплина и постепенная адаптация. Первые месяцы могут быть сложными из-за языковой нагрузки и разницы учебных систем, но уже через один семестр большинство студентов отмечают, что становятся более организованными и уверенными.
Со временем выстраивается собственный ритм: лекции, самостоятельная работа, отдых, подработка и время для личных дел. Благодаря этому жизнь студентов в Словакии становится не только продуктивной, но и гармоничной.
Таким образом, совмещать обучение в двух университетах реально. Главное - выбрать подходящую форму, грамотно выстроить расписание и сохранять внутреннюю мотивацию. В результате студент получает не только два диплома, но и ценный опыт самоорганизации, ответственности и международного взаимодействия.
Не хотите бросать учёбу в Украине? Если до диплома осталось 1-2 года - не ждите! Вы можете поступить в университет Словакии параллельно и получить второй диплом без потери времени.
Одно из главных опасений студентов - финансовая нагрузка. Кажется, что учиться сразу в двух университетах дорого, но на практике при правильном подходе расходы можно оптимизировать. Параллельное обучение в Украине и Словакии может быть вполне доступным, если заранее продумать бюджет и использовать все преимущества студенческого статуса.
В государственных университетах Словакии обучение на словацком языке полностью бесплатное, независимо от гражданства студента. Платить нужно только за проживание в общежитии (в среднем 60–120 евро в месяц) и собственные бытовые расходы - питание, транспорт, учебные материалы.
Если студент выбирает обучение на английском языке, стоимость составляет от 1 500 до 4 000 евро в год в зависимости от университета и программы. Поэтому обучение в Словакии на словацком языке остаётся самым выгодным вариантом для украинцев, ведь за европейский диплом платить не нужно.
Заочная форма обучения в Украине стоит значительно дешевле очной - в среднем от 12 000 гривен в год. Кроме того, благодаря онлайн-занятиям не требуется постоянное присутствие, что сокращает расходы на транспорт и проживание. Таким образом, украинское образование можно успешно совмещать с европейским без серьёзных финансовых потерь.
Большинство студентов, обучающихся в Словакии, живут в общежитиях. Это доступный вариант: комнаты рассчитаны на 2–3 человек, а в стоимость входит пользование кухней, прачечной и интернетом. В некоторых городах, например в Нитре или Жилине, расходы на проживание ниже, чем в Братиславе.
Питание в университетских столовых обходится примерно в 3–5 евро за обед, что делает жизнь студентов в Словакии комфортной даже при ограниченном бюджете. Средние ежемесячные расходы на питание и бытовые нужды составляют около 250–300 евро.
Словацкое законодательство разрешает студентам официально работать до 20 часов в неделю. Это отличная возможность частично покрывать расходы на жизнь, реально жить на 80–90 евро в неделю, а также получить опыт и профессиональные связи. Многие студенты находят работу в сфере обслуживания, на складах, в IT или по своей специальности - особенно на старших курсах. Средний заработок составляет от 70 до 150 евро в неделю в зависимости от города и типа работы.
Таким образом, обучение в двух университетах одновременно не обязательно требует больших затрат. При грамотном планировании и рациональном распределении бюджета студент может получить два диплома - украинский и европейский - без финансового стресса, сохранив комфорт и стабильность во время учёбы.
Параллельное обучение - амбициозный, но вполне достижимый путь. Оно даёт студенту больше возможностей, чем классическая форма, но требует ответственности и самоорганизации. Ниже - основные преимущества и сложности для тех, кто решается учиться в двух университетах одновременно.
Вывод: параллельное обучение - это не лёгкий путь, но он открывает широкие горизонты. Студент, прошедший через такой опыт, получает не только двойной диплом, но и уверенность, зрелость, новые навыки и конкурентное преимущество на годы вперёд.
Параллельное обучение - решение, которое требует зрелости, самоорганизации и чётких целей. Оно подойдёт не всем, но тем, кто действительно готов к ответственности, даёт мощный толчок к развитию и карьере. Прежде чем подавать документы сразу в два вуза, стоит трезво оценить свои возможности и мотивацию.
Если вы чётко понимаете, зачем вам два образования - значит, вы уже на верном пути. Это может быть желание получить европейский диплом, изучить новую сферу, эмигрировать, развить карьеру или просто расширить кругозор. Главное - не поступать «ради галочки».
Совмещение учёбы - это постоянная занятость. Лекции, онлайн-занятия, пересдачи, практики, отчёты - всё это потребует минимум 6–8 часов в день. Если вы умеете планировать, держать ритм и не откладывать дела на потом, справитесь без проблем.
Хотя обучение в Словакии бесплатно, жизнь за границей требует определённых расходов. Если у вас есть базовая финансовая подушка или поддержка семьи, переход будет значительно спокойнее. При необходимости можно подрабатывать, но важно не перегружать себя.
Если учёба в Словакии проходит на словацком языке, важно заранее пройти подготовку. Оптимальный вариант - пройти курсы словацкого языка до уровня B1. Это минимальный уровень, с которым студент комфортно учится, сдаёт экзамены и общается с преподавателями.
Моральная поддержка играет огромную роль. Если родители, друзья или партнёр понимают и поддерживают ваше решение, справляться с трудностями будет значительно проще. Особенно в первые месяцы адаптации в новой стране.
Параллельное обучение требует полной самостоятельности. Никто не будет напоминать о дедлайнах или экзаменах. Если вы умеете держать фокус, планировать и не откладывать дела, эта форма образования идеально подойдёт именно вам.
Параллельное обучение - это не просто эксперимент или способ получить два диплома. Это зрелый, осознанный выбор, который формирует личность, развивает гибкость мышления и учит управлять временем. Такой формат подходит тем, кто хочет выйти за рамки привычной системы и построить международную карьеру, не теряя связи с родной страной.
Сегодня всё больше украинских студентов выбирают именно этот путь: совмещают заочную форму в Украине с очной учёбой в Словакии. Они учатся, работают, адаптируются и получают не только знания, но и жизненный опыт, который невозможно приобрести, обучаясь в одной стране.
Важно помнить, что успех параллельного обучения зависит не от количества часов, а от внутренней мотивации. Если вы действительно хотите развиваться, открывать новые возможности и готовы к дисциплине - два университета не станут препятствием, а наоборот, дадут сильное конкурентное преимущество.
Словакия остаётся одной из самых доступных и перспективных стран Европы для получения бесплатного образования. Здесь можно учиться без вступительных экзаменов, жить комфортно и совмещать обучение с саморазвитием. А при поддержке команды Postupai этот путь становится понятным, безопасным и реальным для каждого студента.
Да, это реально и законно. Многие украинские студенты совмещают заочную форму обучения в Украине с очной учёбой в Словакии. Главное - правильно выбрать формат, рассчитать нагрузку и заранее продумать расписание. При этом в государственных вузах Словакии обучение на словацком языке полностью бесплатное, а украинский диплом можно получить параллельно без отчисления.
Да, дипломы словацких университетов признаются во всех странах Европейского Союза. Словакия входит в Болонскую систему образования, поэтому выпускники могут продолжать обучение или работать в любой стране ЕС. Для некоторых специальностей, например медицины или юриспруденции, может потребоваться дополнительная аккредитация, но для большинства направлений диплом признаётся автоматически.
