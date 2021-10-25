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25.10.2021

«Education abroad» с участием «Postupai» - 2020

С приходом карантина приехать в Украину для презентации образования в Словакии стало значительно труднее. «Education abroad» решили провести выставку образования в экспериментальном online-режиме. Платформа сопровождения «Postupai» презентовала образование во ВСЕХ словацких университетах, и отвечала на все вопросы.

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25.10.2021

Переезд в Словакию

Процесс переезда пугает родителей абитуриентов больше всего. Но ничего страшного здесь нет, потому что мы организуем трансфер, или консультируем по возможности перееда автобусом, поездом или самолетом. Встречаем студентов по приезду в случае необходимости.

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25.10.2021

Презентация образования в Словакии - 2019

Презентация образования в Словакии от STU и Postupai проходила в Киеве, Харькове и Днепре (10-17.11.2019). На выставке «Education abroad» «Postupai» совместно со Словацким Техническим университетом в Братиславе рассказывали украинским абитуриентам, что их ждет при поступлении и как проходит само обучение.