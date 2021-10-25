Мероприятия

25.10.2021«Education abroad» с участием «Postupai» - 2020
С приходом карантина приехать в Украину для презентации образования в Словакии стало значительно труднее. «Education abroad» решили провести выставку образования в экспериментальном online-режиме. Платформа сопровождения «Postupai» презентовала образование во ВСЕХ словацких университетах, и отвечала на все вопросы.
25.10.2021Презентация образования в Словакии - 2019
Презентация образования в Словакии от STU и Postupai проходила в Киеве, Харькове и Днепре (10-17.11.2019). На выставке «Education abroad» «Postupai» совместно со Словацким Техническим университетом в Братиславе рассказывали украинским абитуриентам, что их ждет при поступлении и как проходит само обучение.