25.10.2021«Education abroad» з участю «Postupai» - 2020
З приходом карантину приїхати в Україну для презентації освіти в Словаччини стало значно важче. «Education abroad» вирішили провести виставку освіти у експерементальному online-режимі. Платформа супроводу «Postupai» презентувала освіту у ВСІХ словацьких університетах, та відповідала на всі запитання.
25.10.2021Презентація освіти в Словаччині - 2019
Презентація освіти в Словаччині від STU та Postupai відбувалася в Києві, Харкові та Дніпрі (10-17.11.2019). На виставці «Education abroad» «Postupai» спільно зі Словацьким Технічним університетом в Братиславі розповідали українським абітурієнтам, що їх чекає при вступі та як проходить саме навчання.