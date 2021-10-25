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25.10.2021

«Education abroad» з участю «Postupai» - 2020

З приходом карантину приїхати в Україну для презентації освіти в Словаччини стало значно важче. «Education abroad» вирішили провести виставку освіти у експерементальному online-режимі. Платформа супроводу «Postupai» презентувала освіту у ВСІХ словацьких університетах, та відповідала на всі запитання.

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25.10.2021

Презентація освіти в Словаччині - 2019

Презентація освіти в Словаччині від STU та Postupai відбувалася в Києві, Харкові та Дніпрі (10-17.11.2019). На виставці «Education abroad» «Postupai» спільно зі Словацьким Технічним університетом в Братиславі розповідали українським абітурієнтам, що їх чекає при вступі та як проходить саме навчання.