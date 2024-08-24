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Неодноразово бували випадки, коли людина підготувала й подала документи, все оплатила, аж раптом з'ясувалося, що не вистачає якоїсь довідки, а часу на її отримання уже не залишилось. Навіть відсутність сертифікату про володіння словацькою мовою ставить хрест на подальшому навчанні. Або більше - долю абітурієнта інколи вирішує не там поставлена галочка на заяві...
Виходить, що час, сили і кошти були витрачені даремно.
Уявіть: ви зібрали всі документи, приїхали до Словаччини, прийшли у міграційну поліцію для отримання посвідки на постійне проживання, а там дізналися, що закінчився термін дії якоїсь довідки. Або заява оформлена неправильно. Варіантів маса, і всі вони здатні стати причиною повернення додому. Оце по-справжньому страшно.
До нас часто звертаються люди, котрим довелося пройти через подібні жахіття. Вони були змушені працювати з численними посередниками – недобросовісними перевізниками, з консулами й нотаріусами, з перекладачами, що затягують терміни підготовки документів. Співпраця з усіма цими людьми обов’язкова, то чому б не звернутися до надійної компанії, яка організовує процес та гарантує результат?
Ейфорію, викликану новиною про зарахування до навчального закладу, може затьмарити звістка про те, що жити під час навчання буде ніде, оскільки у списки на отримання кімнати в гуртожитку вас не внесли.
Що ж робити, адже оренда квартири, та навіть кімнати - це величезні витрати!
А посередники ж все одно будуть: перекладачі, перевізники, нотаріуси, консульство. Простіше використати послуги платформи, яка організовує весь процес і відповідає за якість роботи.
Не знаєте, куди піти вчитися у Словаччині? Не хвилюйтеся. Під час спілкування ми дізнаємося ваші уподобання, зрозуміємо, чому з вибором професії виникли труднощі, і допоможемо підібрати оптимальну спеціальність.
Запропонований нашими експертами вибір навчальних програм дозволить знайти ідеальний варіант і почати збір документів.
Ми порекомендуємо кращих репетиторів-носіїв словацької, які допоможуть вивчити мову швидко і з максимальним комфортом. Підберемо літературу для якісної підготовки до вступу.
Підберемо літературу для якісної підготовки до вступу. Кожен абітурієнт вивчає мову за індивідуальною програмою з урахуванням обраної спеціальності.
Представник нашої компанії буде супроводжувати вас до Словаччини, знайде житло, буде поруч під час першого візиту до навчального закладу. Також він допоможе з відкриттям банківського рахунку, з оформленням договору страхування, з отриманням студентського квитка.
Чи знали ви, що учні словацьких ВИШів самостійно складають свій розклад? Не хвилюйтеся, ми з цим також допоможемо.
Без допомоги професіоналів проблем не уникнути. Величезні черги, незнайома мова і менталітет, багато поліції. Легко розгубитися, але не хвилюйтеся, адже ми поруч!
Грамотний фахівець підготує і подасть документи, навіть допоможе пройти медичне обстеження, яке у цій країні є обов'язковим.
На кожному етапі наші фахівці будуть йти з вами пліч-о-пліч. Вони дадуть відповідь на усі запитання, проконсультують та у всьому допоможуть.
Натхненник, організатор процесу, його рушійна сила, людина, здатна знайти вихід з будь-якої ситуації. Саме Павло є автором ідеї, він створив платформу і займається її супроводом з 2017 року. Безперервна робота «Поступай», різноманітні послуги у сфері освіти в Словаччині, сотні задоволених клієнтів, які отримали повний супровід при вступі – все це його заслуга.
Співзасновник освітньої платформи, досвідчений контент-менеджер Олена Лемак відповідає за надання консультаційних послуг, допомагає у виборі спеціальності, супроводжує на місцях. Вона на власному досвіді вивчила тонкощі навчання у Словаччині, оскільки сама отримує вчену ступінь PhD на факультеті архітектури словацького технічного університету в Братиславі.
Ми вдячні нашим студентам та їхнім батькам за приємні відгуки, які надихають команду Postupai трудитися ще більше для Вашого комфорту
Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу!
Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.
Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибо... Ще
Дорога команда Postupai!
Величезне дякуємо вам за супровід, допомогу, поради і співпрацю! Дякуємо за допомогу у вступі до Slovak University of Technology in Bratislava для нашої Валерії 😍
Все на на... Ще
Хочу висловити велику подяку команді Postupai.
В цьому році наша донечка поступила в Трнавський Університет.
Велика подяка директору компанії Павлу, який супроводжував нас від подачі документів і до... Ще