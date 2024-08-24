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Переваги навчання у Словаччині

Переваги навчання
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Переваги навчання у Словаччині

Батькам:

  1. Стовідсоткова впевненість у безпеці дитини
  2. Якісна та перспективна освіта в Словаччині
  3. Вступ до ВНЗ Словаччини, навіть якщо середній бал невисокий
  4. За навчання в Словаччині не доведеться платити
  5. Доступні ціни на квитки та проживання
  6. Мінімальні витрати на продукти
  7. Можливості працевлаштування в Європі після навчання в Словаччині
Переваги навчання у Словаччині

Абітурієнтам:

  1. ВНП у розвиненій та безпечній країні ЄС
  2. Вступ до ВНЗ Словаччини без іспитів і НМТ
  3. Участь у програмі Erasmus
  4. Знижки з ISIC, шанси на стипендію
  5. Підробітки паралельно з навчанням за бажанням
  6. Різноманіття спортивних дисциплін
  7. Життя в ЄС: кар'єра після словацької освіти

Багаторічний досвід команди Postupai

Ми вирішуємо наші завдання
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Наша головна мета:
Полягає у допомозі абітурієнтам та їхнім батькам у створенні міцного фундаменту для майбутнього, що дозволить здійснити найсміливіші мрії
Багаторічний досвід команди Postupai

Чому співпрацювати з нами вигідно та зручно?

  • Запропонуємо кращі варіанти навчання у Словаччині
  • Допоможемо підібрати хороший словацький ВУЗ
  • Надамо супровід при вступі до університету Словаччини

Підберемо ідеальні умови навчання з урахуванням особистих пріоритетів.

Багаторічний досвід команди Postupai

Підтримка випускників та їхніх батьків

  • Допоможемо з пошуком інформації
  • Позбавимо сім'ї абітурієнтів від зайвих витрат
  • Захистимо від стресу, адже співпраця з нами – це злагоджений процес спокійної взаємодії

Детально розкажемо про все, що треба знати про вступ до ВНЗ Словаччини

Багаторічний досвід команди Postupai

Допомога в організації процесу вступу в Словаччині

  • Гарантуємо коректне оформлення документів
  • Допомагаємо з проживанням
  • Оформляємо документи для отримання студентського ВНП у Словаччині
Багаторічний досвід команди Postupai

Індивідуальний супровід кожного клієнта

  • Курси словацької мови
  • Підбір літератури, допомога у підготовці до іспитів
  • Цілодобова підтримка в разі виникнення форс-мажорної ситуації
З нами ви набуваєте впевненості, що у вас все обов'язково вийде. Розуміння та підтримка – це те, що необхідно під час переїзду в чужу країну!
Подати заявку на вступ

Чим ми можемо допомогти у навчанні в Словаччині

Наші послуги
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Ви навчаєтесь в середній школі? Зв'яжіться з нами, і ми підберемо найкращий варіант здобуття освіти у Словаччині для українців у 2024 році. Працюємо з усіма школами, коледжами та університетами Словаччини. Допомагаємо зі вступом, надаємо гарантію.

Отримали диплом бакалавра або закінчуєте навчання у бакалавраті?
Напишіть нам - і ми підберемо кращі варіанти для вступу у магістратуру найвідоміших ВУЗів Словаччини.

Вступ до словацького університету після 11 класу

Надаємо всебічну підтримку зі вступом до ВНЗ Словаччини після 11 класу. Допомога з підготовкою документів, добірка кращих навчальних закладів.

Хочу безкоштовну консультацію

Зарахування до магістратури

Допомагаємо з вибором програми, яка відповідає вашому диплому бакалавра. Забезпечимо можливість зарахування до університету без іспитів.

Хочу безкоштовну консультацію

Освіта у Словаччині після 9 класу

Консультація та супровід для зарахування до словацької школи. Допоможемо отримати якісну освіту.

Хочу безкоштовну консультацію

Вивчення словацької мови

Ефективне вивчення словацької мови в online-режимі для подолання мовного бар'єру.

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Отримайте нашу консультацію - і ви дізнаєтеся все про освіту в Словаччині

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Ми підкажемо:

  • Як вибрати ВУЗ у Словаччині або коледж і гарантовано до нього вступити.
  • Куди вступити без іспитів та НМТ.
  • Скільки доведеться витратити на вступ з урахуванням додаткових витрат.
  • Де жити під час навчання, скільки коштує житло, як заощадити.
  • Де можна підзаробити.
  • Де краще вчити словацьку, щоб якнайшвидше подолати мовний бар”єр та адаптуватися.

Також ми розповімо про те, які напрямки навчання є у Словацьких ВУЗах і школах, чи можна вступити з поганими оцінками, як залишитися у Європі після отримання диплому.

Бажаєте безкоштовну консультацію?

Залишіть номер телефону – ми обов'язково передзвонимо вам!

Ви вважаєте, що всю інформацію можна знайти в інтернеті самому? Дозвольте висловити іншу точку зору!

Ми контролюємо весь процес
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Дані на сайті ВУЗу можуть втратити свою актуальність

Неодноразово бували випадки, коли людина підготувала й подала документи, все оплатила, аж раптом з'ясувалося, що не вистачає якоїсь довідки, а часу на її отримання уже не залишилось. Навіть відсутність сертифікату про володіння словацькою мовою ставить хрест на подальшому навчанні. Або більше - долю абітурієнта інколи вирішує не там поставлена галочка на заяві...

Виходить, що час, сили і кошти були витрачені даремно.

Серйозні проблеми здатна створити міграційна поліція

Уявіть: ви зібрали всі документи, приїхали до Словаччини, прийшли у міграційну поліцію для отримання посвідки на постійне проживання, а там дізналися, що закінчився термін дії якоїсь довідки. Або заява оформлена неправильно. Варіантів маса, і всі вони здатні стати причиною повернення додому. Оце по-справжньому страшно.

До нас часто звертаються люди, котрим довелося пройти через подібні жахіття. Вони були змушені працювати з численними посередниками – недобросовісними перевізниками, з консулами й нотаріусами, з перекладачами, що затягують терміни підготовки документів. Співпраця з усіма цими людьми обов’язкова, то чому б не звернутися до надійної компанії, яка організовує процес та гарантує результат?

Вступити - не означає гарантовано знайти житло

Ейфорію, викликану новиною про зарахування до навчального закладу, може затьмарити звістка про те, що жити під час навчання буде ніде, оскільки у списки на отримання кімнати в гуртожитку вас не внесли.

Що ж робити, адже оренда квартири, та навіть кімнати - це величезні витрати!

Вступити - не означає гарантовано знайти житло

Це не про вас?

Ми знаємо людей, які теж так думали ... і не вступили

А посередники ж все одно будуть: перекладачі, перевізники, нотаріуси, консульство. Простіше використати послуги платформи, яка організовує весь процес і відповідає за якість роботи.

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Ми забезпечимо комфорт
Створюємо умови максимального комфорту для Вас

Створюємо умови максимального комфорту для Вас

Вам навіть не доведеться нікуди їхати
Консультуємо online Хочу безкоштовну консультацію
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Допомагаємо обрати спеціальність і навчальний заклад

Не знаєте, куди піти вчитися у Словаччині? Не хвилюйтеся. Під час спілкування ми дізнаємося ваші уподобання, зрозуміємо, чому з вибором професії виникли труднощі, і допоможемо підібрати оптимальну спеціальність.

Запропонований нашими експертами вибір навчальних програм дозволить знайти ідеальний варіант і почати збір документів.

Надаємо допомогу у подоланні мовного бар'єру

Ми порекомендуємо кращих репетиторів-носіїв словацької, які допоможуть вивчити мову швидко і з максимальним комфортом. Підберемо літературу для якісної підготовки до вступу.

Підберемо літературу для якісної підготовки до вступу. Кожен абітурієнт вивчає мову за індивідуальною програмою з урахуванням обраної спеціальності.

Всебічна підтримка: зустріч на кордоні, допомога з транспортом і пошуком житла

Представник нашої компанії буде супроводжувати вас до Словаччини, знайде житло, буде поруч під час першого візиту до навчального закладу. Також він допоможе з відкриттям банківського рахунку, з оформленням договору страхування, з отриманням студентського квитка.

Чи знали ви, що учні словацьких ВИШів самостійно складають свій розклад? Не хвилюйтеся, ми з цим також допоможемо.

Як отримати посвідку на постійне проживання у Словаччині під час навчання?

Без допомоги професіоналів проблем не уникнути. Величезні черги, незнайома мова і менталітет, багато поліції. Легко розгубитися, але не хвилюйтеся, адже ми поруч!

Грамотний фахівець підготує і подасть документи, навіть допоможе пройти медичне обстеження, яке у цій країні є обов'язковим.

Наша налагоджена схема

Етапи співпраці:

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  1. Залишити заявку на нашому сайті
  2. Вибрати учбовий заклад (ми в цьому допоможемо)
  3. Укласти договір
  4. Надати документи
  5. Вітаємо, ви вступили!
  6. Переїзд до Словаччини, заселення
  7. Отримання посвідки на проживання
  8. Обов'язкове медичне обстеження

На кожному етапі наші фахівці будуть йти з вами пліч-о-пліч. Вони дадуть відповідь на усі запитання, проконсультують та у всьому допоможуть.

Словаччина – маленька країна з великими можливостями! Хочу безкоштовну консультацію
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Етапи співпраці:
Ми завжди поруч

Обіцяємо вислухати та запропонувати варіанти для роздумів

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  • Ми вислухаємо та допоможемо всім, хто до нас звернеться. Підберемо гідні варіанти для роздумів. Вступити до вишу в Словаччині ще ніколи не було так просто!
  • Наші працівники проконсультують, дадуть відповіді на питання, нададуть матеріали для ознайомлення, навіть якщо ви не прийняли остаточного рішення про подальшу співпрацю.
  • Безкоштовна 30-хвилинна консультація продемонструє перспективи і дасть привід для роздумів. Ніяких витрат з боку клієнта!
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Засновники освітньої платформи Postupai

Наша команда
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Ми робимо все для того, щоб забезпечити клієнтам висококласний сервіс і відкрити для них широкі перспективи.

Павло Бахмацький

Павло Бахмацький Засновник освітньої платформи «Postupai»

Натхненник, організатор процесу, його рушійна сила, людина, здатна знайти вихід з будь-якої ситуації. Саме Павло є автором ідеї, він створив платформу і займається її супроводом з 2017 року. Безперервна робота «Поступай», різноманітні послуги у сфері освіти в Словаччині, сотні задоволених клієнтів, які отримали повний супровід при вступі – все це його заслуга.

Альона Лемак

Альона Лемак Співзасновник «Postupai»

Співзасновник освітньої платформи, досвідчений контент-менеджер Олена Лемак відповідає за надання консультаційних послуг, допомагає у виборі спеціальності, супроводжує на місцях. Вона на власному досвіді вивчила тонкощі навчання у Словаччині, оскільки сама отримує вчену ступінь PhD на факультеті архітектури словацького технічного університету в Братиславі.

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Про нас говорять
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Ми вдячні нашим студентам та їхнім батькам за приємні відгуки, які надихають команду Postupai трудитися ще більше для Вашого комфорту

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  • Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу! 

    Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.
    Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибо... Ще

    Ірина Чорноострівська
    24.08.2024

  • Дорога команда Postupai!

    Величезне дякуємо вам за супровід, допомогу, поради і співпрацю! Дякуємо за допомогу у вступі до Slovak University of Technology in Bratislava для нашої Валерії 😍

    Все на на... Ще

    Svitlana Batten
    24.10.2023
  • Дякую команді ПОСТУПАЙ за якісну роботу. Особлива вдячність Павлу, який супроводжував вступ моєї дитини на всіх етапах, надавав вичерпну інформацію, підтримував, давав корисні поради. Рекомендую компанію ПОСТУПАЙ для ... Ще
    Татьяна Олейник
    21.10.2023

  • Хочу висловити велику подяку команді Postupai.

    В цьому році наша донечка поступила в Трнавський Університет.

    Велика подяка директору компанії Павлу, який супроводжував нас від подачі документів і до... Ще

    Наталья Макарова
    03.11.2023
  • Щиро дякуємо команді за підтримку та організацію вступу. В цьому році моя донька вступала до 10 го класу в Словаччині, повний супровід від А до Я, команди Postupai починаючи від підготовки документів, здачі екзаменів,... Ще
    Инна Щербина
    01.11.2023
  • Дякую команді Postupai за відмінну роботу і величезну допомогу зі вступом! Особисто хочу подякувати Павлу - за супровід і допомогу з поселенням, а також Богдану, надзвичайно багатогранна людина, а саме, в сфері ігор(н... Ще
    Maksim Kryzhanovskyi
    24.10.2023
  • Допомога у вступі на 100%. Вивчення мови , Допомога в адаптації. Павло та Альона - знавці цієї справи . Дуже вдячна їм за допомогу та підтримку сина. Все вчасно та змістовно було організовано . .
    Юлия Потапова
    23.10.2023
  • Дякую команді “Postupai” за підготовку до вступу і кураторство під час вступу на навчання. Велике дякую Павлу!!! Який допомагав нам спочатку обрати університет, потім вирішував всі питання з необхідними документами та... Ще
    Евгения Бондарь
    23.10.2023
  • Вдячна за допомогу зі вступом до ВУЗу! Підтримка і звязок, вирішення проблем та якісна робота. Я задоволена співпрацею і рада, що обрала саме цю команду. Особиста вдячність Павлу і Альоні за підтримку на протязі всьог... Ще
    Valeriia Rybalko
    21.10.2023
  • Доброго дня! Рекомендую цю команду, окрема подяка Павлу за термінове реагування, допомогу зі вступом моєї доньки й гарне ставлення до своєї справи!
    Олеся Трістан
    21.10.2023