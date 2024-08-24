07/11

Допомагаємо обрати спеціальність і навчальний заклад

Не знаєте, куди піти вчитися у Словаччині? Не хвилюйтеся. Під час спілкування ми дізнаємося ваші уподобання, зрозуміємо, чому з вибором професії виникли труднощі, і допоможемо підібрати оптимальну спеціальність.

Запропонований нашими експертами вибір навчальних програм дозволить знайти ідеальний варіант і почати збір документів.

Надаємо допомогу у подоланні мовного бар'єру

Ми порекомендуємо кращих репетиторів-носіїв словацької, які допоможуть вивчити мову швидко і з максимальним комфортом. Підберемо літературу для якісної підготовки до вступу.

Підберемо літературу для якісної підготовки до вступу. Кожен абітурієнт вивчає мову за індивідуальною програмою з урахуванням обраної спеціальності.

Всебічна підтримка: зустріч на кордоні, допомога з транспортом і пошуком житла

Представник нашої компанії буде супроводжувати вас до Словаччини, знайде житло, буде поруч під час першого візиту до навчального закладу. Також він допоможе з відкриттям банківського рахунку, з оформленням договору страхування, з отриманням студентського квитка.

Чи знали ви, що учні словацьких ВИШів самостійно складають свій розклад? Не хвилюйтеся, ми з цим також допоможемо.

Як отримати посвідку на постійне проживання у Словаччині під час навчання?

Без допомоги професіоналів проблем не уникнути. Величезні черги, незнайома мова і менталітет, багато поліції. Легко розгубитися, але не хвилюйтеся, адже ми поруч!

Грамотний фахівець підготує і подасть документи, навіть допоможе пройти медичне обстеження, яке у цій країні є обов'язковим.