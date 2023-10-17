Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Костянтина Філософа в м. Нітра входить у десятку кращих ВНЗ Словаччини. Університет Костянтина пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.
Освіта в Університеті Костянтина Філософа в м. Нітра заснована на європейській системі, яка гарантує сумісність з провідними ВНЗ світу та дозволяє студентам брати участь в різних освітніх програмах обміну досвідом (наприклад ERASMUS+ )між університетами по всьому Європейському союзу.
Даний словацький державний Університеті Костянтина Філософа пропонує всі три рівні навчання - бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.
Безкоштовне навчання в Університеті Костянтина Філософа проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Університет пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.
Історія державного ВНЗ під іменем Університет Костянтина Філософа в Нітрі розпочалася в 1959 році, коли виник Педагогічний інститут у м. Нітра. Даний інститут вивчав вчителів початкових та середніх шкіл, а пізніше – викладачів в словацьких університетах. Через 34 роки (1993) Педагогічний інститут перетворився на Педагогічний університет в м. Нітра. Через рік виникли два факультети новоспеченого державного словацького університету: факультет гуманітарних наук та факультет природничих наук.
Університет Костянтина Філософа в Нітрі набув сучасного обличчя з прогресивною освітою європейського рівня в 1996 році. Через 5 років у даному університеті сформувався факультет соціальних наук та медицини, а ще через 2 роки був заснований факультет середньоєвропейських вчень.
Університет Костянтина Філософа в Нітрі є державним університетом, який надає безкоштовну освіту у Словаччині для українців. Окрім п'яти факультетів, цей словацький вуз включає Центр інформаційних та комунікаційних технологій, простору та затишну книгарню та студентський центр, який відповідає за підтримку студентів у духовних, фінансових, кар'єрних, психологічних, юридичних та соціальних питаннях. Даний центр також пропонує вакансії та допомагає з працевлаштуванням для словацьких та українських студентів у Словаччині під час або після навчання.
Щодо програми навчання у ВНЗ – кожен закордонний та словацький студент має можливість складати індивідуальну програму свого безкоштовного навчання у навчальному плані IC в залежності від інтересів студента та пропозицій факультетів Університету Костянтина Філософа в Нітрі, чи навіть пропозицій інших словацьких ВНЗ. Таким чином, студент Університету Костянтина Філософа може активно брати участь у створенні контенту своєї навчальної програми, її оптимальному профілі і індивідуальному темпі навчання – дана система присутня у кращих словацьких університетах, для максимальної ефективності студента та його адаптації у навчальному процесі.
Випускники Університету Костянтина Філософа можуть працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення бакалаврату або магістратури. Український студент у Словаччині, який закінчив Університет Костянтина Філософа в Нітрі може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС, окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступіня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців, у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном.
На цей час працюють два гуртожитки Університету Костянтина Філософа - гуртожиток Нітра та гуртожиток Зобор. У обох гуртожитках є їдальні та буфети, де можна придбати харчі або перекусити. На кожному поверсі гуртожитків знаходяться кухні з технікою для приготування їжі а також столові частини. Всі кімнати в гуртожитках мають підключення до швидкісного інтернету для комфортного навчання студентів. Гуртожиток Зобор також має мережу Wifi у всіх приміщеннях, а гуртожиток Нітра – лише у вестибюлі.
У двох гуртожитках Університету Костянтина Філософа знаходяться їдальні, які пропонують словацьким та закордонним студентам обіди та вечері за ціною 1-2 євро, а також буфети.
Для українських студентів у Словаччині Університет Костянтина Філософа пропонує безкоштовне відвідування різних видів спорту у рамках навчального процесу: плавання, волейбол, теніс тощо. Якщо серед видів спорту, які пропонує університет, Ти не можеш знайти свій, то у м. Нітра Ти знайдеш спортивний центр, який пропонує тобі широку гамму спортивних програм, включаючи йогу та різні види танців чи карате. Все це Ти отримаєш за низькою ціною за допомогою своєї студентської картки ISIC.
Університет пропонує студентам також кілька інших гуртожитків, які частково закріплені за цим державним ВНЗ.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в університеті Костянтина Філософа в м. Нітра безкоштовне для українців та іноземців країн СНГ. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Костянтина Філософа в м. Нітра, Ціна за таке навчання складає від 280 до 3000 в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією