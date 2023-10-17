Університет Костянтина Філософа в Нітрі є державним університетом, який надає безкоштовну освіту у Словаччині для українців. Окрім п'яти факультетів, цей словацький вуз включає Центр інформаційних та комунікаційних технологій, простору та затишну книгарню та студентський центр, який відповідає за підтримку студентів у духовних, фінансових, кар'єрних, психологічних, юридичних та соціальних питаннях. Даний центр також пропонує вакансії та допомагає з працевлаштуванням для словацьких та українських студентів у Словаччині під час або після навчання.

Щодо програми навчання у ВНЗ – кожен закордонний та словацький студент має можливість складати індивідуальну програму свого безкоштовного навчання у навчальному плані IC в залежності від інтересів студента та пропозицій факультетів Університету Костянтина Філософа в Нітрі, чи навіть пропозицій інших словацьких ВНЗ. Таким чином, студент Університету Костянтина Філософа може активно брати участь у створенні контенту своєї навчальної програми, її оптимальному профілі і індивідуальному темпі навчання – дана система присутня у кращих словацьких університетах, для максимальної ефективності студента та його адаптації у навчальному процесі.

Перспектива працевлаштування

Випускники Університету Костянтина Філософа можуть працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення бакалаврату або магістратури. Український студент у Словаччині, який закінчив Університет Костянтина Філософа в Нітрі може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС, окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступіня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців, у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном.