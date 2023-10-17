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Університет Костянтина Філософа в. Нітрі

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Про університет

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Костянтина Філософа в м. Нітра входить у десятку кращих ВНЗ Словаччини. Університет Костянтина пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів.

Освіта в Університеті Костянтина Філософа в м. Нітра заснована на європейській системі, яка гарантує сумісність з провідними ВНЗ світу та дозволяє студентам брати участь в різних освітніх програмах обміну досвідом (наприклад ERASMUS+ )між університетами по всьому Європейському союзу.

Даний словацький державний Університеті Костянтина Філософа пропонує всі три рівні навчання - бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Безкоштовне навчання в Університеті Костянтина Філософа проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів.

Зміст

дата зміни: 17.10.2023
Університет Костянтина Філософа в. Нітрі
Термін подачі заяви: до 31.03.2024
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)

Університет пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.

Історія

Історія державного ВНЗ під іменем Університет Костянтина Філософа в Нітрі розпочалася в 1959 році, коли виник Педагогічний інститут у м. Нітра. Даний інститут вивчав вчителів початкових та середніх шкіл, а пізніше – викладачів в словацьких університетах. Через 34 роки (1993) Педагогічний інститут перетворився на Педагогічний університет в м. Нітра. Через рік виникли два факультети новоспеченого державного словацького університету: факультет гуманітарних наук та факультет природничих наук.

Університет Костянтина Філософа в Нітрі набув сучасного обличчя з прогресивною освітою європейського рівня в 1996 році. Через 5 років у даному університеті сформувався факультет соціальних наук та медицини, а ще через 2 роки був заснований факультет середньоєвропейських вчень.

Історія Університет Костянтина Філософа в. Нітрі

Сьогодні?

Університет Костянтина Філософа в Нітрі є державним університетом, який надає безкоштовну освіту у Словаччині для українців. Окрім п'яти факультетів, цей словацький вуз включає Центр інформаційних та комунікаційних технологій, простору та затишну книгарню та студентський центр, який відповідає за підтримку студентів у духовних, фінансових, кар'єрних, психологічних, юридичних та соціальних питаннях. Даний центр також пропонує вакансії та допомагає з працевлаштуванням для словацьких та українських студентів у Словаччині під час або після навчання.

Щодо програми навчання у ВНЗ – кожен закордонний та словацький студент має можливість складати індивідуальну програму свого безкоштовного навчання у навчальному плані IC в залежності від інтересів студента та пропозицій факультетів Університету Костянтина Філософа в Нітрі, чи навіть пропозицій інших словацьких ВНЗ. Таким чином, студент Університету Костянтина Філософа може активно брати участь у створенні контенту своєї навчальної програми, її оптимальному профілі і індивідуальному темпі навчання – дана система присутня у кращих словацьких університетах, для максимальної ефективності студента та його адаптації у навчальному процесі.

Перспектива працевлаштування

Випускники Університету Костянтина Філософа можуть працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення бакалаврату або магістратури. Український студент у Словаччині, який закінчив Університет Костянтина Філософа в Нітрі може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького ВНЗ працевлаштуватися в країнах ЄС, окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну у рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступіня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців, у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро протягом всього періоду навчання за кордоном.

Факультети

Які є факультети?
Бакалаврат
  • Андрагогіка
  • Музика та дизайн звуків
  • Музика та дизайн звуків
  • Педагогіка та виховання
  • Дошкільна та елементарна педагогіка
  • Спеціалізована педагогіка та педагогіка для осіб з вадами навчання
  • Спорт та рекреація
  • Вчитель англійської мови та літератури
  • Вчитель музики
  • Вчитель музично-драматичного мистецтва
  • Вчитель практичної підготовки
  • Освіта у сфері мистецтва
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель музики
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель педагогіки
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель психології
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель техніки
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель фізичної культури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель образотворчого мистецтва
  • Вчитель музики та педагогіки
  • Вчитель музики та психології
  • Вчитель музики та техніки
  • Вчитель музики та фізичної культури
  • Вчитель музики та образотворчого мистецтва
  • Вчитель педагогіки та психології
  • Вчитель педагогіки та техніки
  • Вчитель педагогіки та фізичної культури
  • Вчитель педагогіки та образотворчого мистецтва
  • Вчитель психології та техніки
  • Вчитель психології та фізичної культури
  • Вчитель психології та образотворчого мистецтва
  • Вчитель техніки та фізичної культури
  • Вчитель техніки та образотворчого мистецтва
  • Вчитель фізичної культури та образотворчого мистецтва
Магістратура
  • Андрагогіка
  • Музика та дизайн звуків
  • Педагогіка та виховання
  • Спеціалізована педагогіка та педагогіка для осіб з вадами навчання - консалтинг
  • Спорт та рекреація
  • Вчитель англійської мови та літератури
  • Вчитель початкових класів
  • Вчитель музично-драматичного мистецтва
  • Вчитель музично-драматичного мистецтва
  • Вчитель техніки
  • Освіта у сфері мистецтва
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель педагогіки
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель психології
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель техніки
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель образотворчого мистецтва
  • Вчитель педагогіки та психології
  • Вчитель педагогіки та техніки
  • Вчитель педагогіки та образотворчого мистецтва
  • Вчитель психології та техніки
  • Вчитель психології та образотворчого мистецтва
Бакалаврат
  • Соціальна праця
  • Соціальні служби та консультації
  • Медична сестра
  • Психологія
Магістратура
  • Психологія
  • Прикладна соціальна праця
  • Соціальні служби та консультації
Бакалаврат
  • Біологія та генетика
  • Математика та статистика
  • Хімія
  • Інформатика та техніка
  • Вчитель природничих наук
  • Економіка та менеджмент
  • Екологія та охорона навколишнього середовища
  • Фізика
  • Географія та регіональний розвиток
Магістратура
  • Прикладна інформатика
  • Біологія
  • Біологія
  • Охорона довкілля в ландшафтному плануванні та практиці
  • Фізика матеріалів
  • Географія в регіональному розвитку
  • Математично-статистичні та інформативні методи в економіці та фінансах
  • Вчитель біології та вчитель хімії
  • Вчитель біології та вчитель екології
  • Вчитель біології та вчитель фізики
  • Вчитель біології та вчитель географії
  • Вчитель біології та вчитель інформатики
  • Вчитель біології та вчитель математики
  • Вчитель біології та вчитель економічних предметів
  • Вчитель хімії та вчитель екології
  • Вчитель хімії та вчитель фізики
  • Вчитель хімії та вчитель географії
  • Вчитель хімії та вчитель інформатики
  • Вчитель хімії та вчитель математики
  • Вчитель хімії та вчитель економічних предметів
  • Вчитель екології та вчитель фізики
  • Вчитель екології та вчитель географії
  • Вчитель екології та вчитель інформатики
  • Вчитель екології та вчитель математики
  • Вчитель екології та вчитель економічних предметів
  • Вчитель фізики та вчитель географії
  • Вчитель фізики та вчитель інформатики
  • Вчитель фізики та вчитель математики
  • Вчитель фізики та вчитель економічних предметів
  • Вчитель географії та вчитель інформатики
  • Вчитель географії та вчитель математики
  • Вчитель географії та вчитель економічних предметів
  • Вчитель інформатики та вчитель математики
  • Вчитель географії та вчитель економічних предметів
  • Вчитель математики та вчитель економічних предметів
Бакалаврат
  • Англістика
  • Прикладна етика – етика управління людьми та роботою
  • Археологія
  • Редагування і видавнича практика
  • Етнологія
  • Філософія
  • Історія
  • Культурологія
  • Маркетингова комунікація та реклама
  • Догляд пам'яток і культурна спадщина
  • Менеджмент культури та туризму
  • Російська мова в діловому та міжкультурному спілкуванні
  • Соціологія
  • Журналістика
  • Історія та археологія
  • Історія та філософія
  • Російська мова в діловому та міжкультурному спілкуванні та філософія
  • Соціологія та англістика
  • Журналістика та історія
  • Перекладач англійської мови (англійська мова та культура)
  • Перекладач німецької мови (німецька мова та культура)
  • Перекладач російської мови (російська мова та культура)
  • Перекладач словацької мови (словацька мова та культура)
  • Перекладач іспанської мови (іспанська мова та культура)
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель іспанської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель іспанської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель іспанської мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель естетики та вчитель етичного виховання
  • Вчитель естетики та історії
  • Вчитель естетики та релігієзнавства
  • Вчитель естетики, словацької мови та літератури
  • Вчитель естетики та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель естетики та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель етичного виховання та вчитель історії
  • Вчитель етичного виховання та вчитель релігієзнавства
  • Вчитель етичного виховання, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель історії та релігієзнавства
  • Вчитель історії, словацької мови та літератури
  • Вчитель історії та громадянської грамотності
  • Вчитель релігієзнавства, вчитель словацької мови та культури
  • Вчитель релігієзнавства та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель словацької мови та літератури та вчитель громадянської грамотності
Магістратура
  • Англійська мова в професійній комунікації
  • Прикладна етика – етична експертиза та етичний консалтинг
  • Археологія
  • Редагування і видавнича практика
  • Естетика
  • Етнологія
  • Історія
  • Культурологія
  • Маркетингова комунікація та реклама
  • Музеологія
  • Менеджмент культури та туризму
  • Російська мова в діловому та міжкультурному спілкуванні
  • Соціологія
  • Журналістика
  • Перекладач англійської мови (англійська мова та культура)
  • Перекладач німецької мови (німецька мова та культура)
  • Переводчик русского языка (русский язык и культура)
  • Перекладач словацької мови (словацька мова та культура)
  • Перекладач іспанської мови (іспанська мова та культура)
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель іспанської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель російської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель іспанської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель іспанської мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель російської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель італійської мови та літератури
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель іспанської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель естетики
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель релігієзнавства
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель італійської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель естетики та вчитель етичного виховання
  • Вчитель естетики та історії
  • Вчитель естетики та релігієзнавства
  • Вчитель естетики, словацької мови та літератури
  • Вчитель естетики та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель етичного виховання та вчитель історії
  • Вчитель етичного виховання та вчитель релігієзнавства
  • Вчитель етичного виховання, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель етичного виховання та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель історії та релігієзнавства
  • Вчитель історії, словацької мови та літератури
  • Вчитель історії та громадянської грамотності
  • Вчитель релігієзнавства, вчитель словацької мови та культури
  • Вчитель релігієзнавства та вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель словацької мови та літератури та вчитель громадянської грамотності
Бакалаврат
  • Угорсько-словацький перекладач/медіатор
  • Дошкільна та елементарна педагогіка з угорською мовою викладання
  • Регіональний туризм
  • Центральноєвропейські зональні вчення
  • Угорська мова та література, англійська мова та література (перекладач)
  • Угорська мова та література, німецька мова та література (перекладач)
  • Угорська мова та література, словацька мова та література (перекладач)
  • Вчитель угорської мови та літератури (в комбінації)
Магістратура
  • Угорська мова в адміністративній комунікації
  • Менеджмент регіонального туризму
  • Центральноєвропейські зональні вчення
  • Дошкільна педагогіка з угорською мовою викладання
  • Угорська мова та література, англійська мова та література (перекладач)
  • Угорська мова та література, німецька мова та література (перекладач)
  • Угорська мова та література, словацька мова та література (перекладач)
  • Вчитель угорської мови та літератури (в комбінації)
Університет Костянтина Філософа в. Нітрі

Студентське життя

Гуртожиток

На цей час працюють два гуртожитки Університету Костянтина Філософа - гуртожиток Нітра та гуртожиток Зобор. У обох гуртожитках є їдальні та буфети, де можна придбати харчі або перекусити. На кожному поверсі гуртожитків знаходяться кухні з технікою для приготування їжі а також столові частини. Всі кімнати в гуртожитках мають підключення до швидкісного інтернету для комфортного навчання студентів. Гуртожиток Зобор також має мережу Wifi у всіх приміщеннях, а гуртожиток Нітра – лише у вестибюлі.

Їдальні

У двох гуртожитках Університету Костянтина Філософа знаходяться їдальні, які пропонують словацьким та закордонним студентам обіди та вечері за ціною 1-2 євро, а також буфети.

Спорт

Для українських студентів у Словаччині Університет Костянтина Філософа пропонує безкоштовне відвідування різних видів спорту у рамках навчального процесу: плавання, волейбол, теніс тощо. Якщо серед видів спорту, які пропонує університет, Ти не можеш знайти свій, то у м. Нітра Ти знайдеш спортивний центр, який пропонує тобі широку гамму спортивних програм, включаючи йогу та різні види танців чи карате. Все це Ти отримаєш за низькою ціною за допомогою своєї студентської картки ISIC.

Окрім цього!

Університет пропонує студентам також кілька інших гуртожитків, які частково закріплені за цим державним ВНЗ.

Університет Костянтина Філософа в. Нітрі

Як проходить навчальний рік та коли канікули?

Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.

Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.

Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.

Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.

Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.

Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в університеті Костянтина Філософа в м. Нітра безкоштовне для українців та іноземців країн СНГ. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.

    Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Костянтина Філософа в м. Нітра, Ціна за таке навчання складає від 280 до 3000 в залежності від спеціальності.

  • Як швидко вивчити словацьку мову, щоб вступити?

    Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.

Якщо у тебе виникають інші запитання

щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом

Як вступити до Університет Костянтина Філософа в. Нітрі

  • Біометричний паспорт або віза
  • Виписка оцінок зі школи за 8, 9, 10 клас + за перший семестр 11 класу
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Свідоцтво про народження
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси дитини в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Виписка оцінок з університета
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні в школі та в університеті, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
Це безкоштовно

Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією

Postupai: 13.10.2018

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