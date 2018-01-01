Географія у регіональному розвитку — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет природничих наук та інформатики

Спеціальність: Географія у регіональному розвитку

Форма навчання: Денна

Мова навчання: Словацька

Тривалість навчання: 3 роки

Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання проходить очно в кампусі університету

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Про програму

Бакалаврська програма «Географія у регіональному розвитку» в UKF Нітра надає знання у сфері географічного аналізу, просторового планування, екології та соціально-економічних аспектів розвитку територій. Студенти вивчають закономірності регіонального розвитку, роботу з просторовими даними та застосування сучасних геоінформаційних систем (GIS).

Що вивчають студенти

Фізична та соціально-економічна географія

Регіональна політика та просторове планування

Картографія, геостатистика та робота з GIS

Устойчивий розвиток та охорона навколишнього середовища

Демографія, територіальна структура, екологічний менеджмент

Методика польових досліджень та аналіз геоданих

Практика та проєкти

Програма передбачає активну участь студентів у:

польових експедиціях і дослідженнях;

проєктах з просторового планування та регіонального розвитку;

практиці в органах державної влади, муніципалітетах, екологічних НУО;

аналізі географічної інформації та створенні тематичних карт.

Студенти вчаться працювати з реальними просторовими даними, аналізувати територіальні процеси та готувати аналітичні звіти.

Ким можуть працювати випускники

спеціаліст з регіонального розвитку;

еколог-консультант або просторовий аналітик;

GIS-фахівець, картограф;

урбаніст або фахівець з просторового планування;

менеджер зі сталого розвитку або проєктний координатор;

працівник державних установ, туристичних або екологічних агентств.

Навчання у місті Нітра — це не лише сучасна академічна база, а й комфортне студентське середовище з можливістю долучення до реальних регіональних ініціатив та стажувань.