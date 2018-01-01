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Спеціальності

Географія у регіональному розвитку

Географія у регіональному розвитку — бакалаврат в UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет природничих наук та інформатики
Спеціальність: Географія у регіональному розвитку
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька
Тривалість навчання: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання проходить очно в кампусі університету
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Про програму

Бакалаврська програма «Географія у регіональному розвитку» в UKF Нітра надає знання у сфері географічного аналізу, просторового планування, екології та соціально-економічних аспектів розвитку територій. Студенти вивчають закономірності регіонального розвитку, роботу з просторовими даними та застосування сучасних геоінформаційних систем (GIS).

Що вивчають студенти

  • Фізична та соціально-економічна географія
  • Регіональна політика та просторове планування
  • Картографія, геостатистика та робота з GIS
  • Устойчивий розвиток та охорона навколишнього середовища
  • Демографія, територіальна структура, екологічний менеджмент
  • Методика польових досліджень та аналіз геоданих

Практика та проєкти

Програма передбачає активну участь студентів у:

  • польових експедиціях і дослідженнях;
  • проєктах з просторового планування та регіонального розвитку;
  • практиці в органах державної влади, муніципалітетах, екологічних НУО;
  • аналізі географічної інформації та створенні тематичних карт.

Студенти вчаться працювати з реальними просторовими даними, аналізувати територіальні процеси та готувати аналітичні звіти.

Ким можуть працювати випускники

  • спеціаліст з регіонального розвитку;
  • еколог-консультант або просторовий аналітик;
  • GIS-фахівець, картограф;
  • урбаніст або фахівець з просторового планування;
  • менеджер зі сталого розвитку або проєктний координатор;
  • працівник державних установ, туристичних або екологічних агентств.

Навчання у місті Нітра — це не лише сучасна академічна база, а й комфортне студентське середовище з можливістю долучення до реальних регіональних ініціатив та стажувань.

Навчальний план: Географія у регіональному розвитку

Програма побудована відповідно до європейської системи ECTS і розрахована на 3 роки (6 семестрів).

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових предметів та достатньої кількості вибіркових курсів
  • Без вступних іспитів
  • Набір 180 кредитів ECTS за весь період навчання
  • Складання державного іспиту та захист бакалаврської роботи

Основні навчальні предмети програми

  • Фізична географія
  • Соціально-економічна географія
  • Просторове планування
  • Географія Словаччини та Центральної Європи
  • Екологія та сталий розвиток
  • Картографія та робота з ГІС (GIS)
  • Геостатистика та методи просторового аналізу
  • Регіональний менеджмент та муніципальне управління
  • Демографія та міграційні процеси
  • Методика польових географічних досліджень

Завдяки поєднанню теоретичних знань і практичної підготовки, студенти отримують навички аналізу територіальних процесів і застосування географічних знань у сфері регіонального розвитку та управління ресурсами.

Кар’єрні можливості

Після завершення бакалаврської програми «Географія у регіональному розвитку» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі, випускники отримують ґрунтовну підготовку для працевлаштування в державному, комерційному та академічному секторах.

Ким можуть працювати випускники

  • фахівцем з регіонального розвитку в органах державної та муніципальної влади;
  • спеціалістом з просторового планування в установах розвитку територій;
  • консультантом з екології та сталого розвитку;
  • аналітиком у туристичній або геоінформаційній галузі (GIS, картографія);
  • працівником аналітичних або консалтингових компаній, що займаються регіональною політикою;
  • викладачем географії (за наявності педагогічної підготовки).

Можливості подальшого навчання

Після бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за суміжними напрямами, такими як:

  • Географія та регіональне планування
  • Геоінформатика та просторовий аналіз
  • Екологія та сталий розвиток
  • Соціальна й економічна географія
  • Менеджмент туризму та територій

Навчання в магістратурі дозволяє поглибити знання у сфері просторового моделювання, розробки стратегій регіонального розвитку, аналітики територій та відкриває шлях до кар’єри в міжнародних проєктах, дослідницьких центрах або державних установах.

Як вступити на програму «Географія у регіональному розвитку» в UKF Нітра

Бакалаврська програма «Географія у регіональному розвитку» реалізується на Факультеті природничих наук та інформатики Університету ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF). Навчання проходить у місті Нітра і є безкоштовним для студентів, які навчаються словацькою мовою.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або його еквівалент);
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (можна пройти вступний мовний тест);
  • Вступ без іспитів.

Терміни подачі документів

  • Основний тур: до 31 березня;
  • Додатковий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць).

Рекомендуємо розпочати підготовку документів заздалегідь, щоби встигнути пройти всі етапи вступу вчасно та без зайвого хвилювання.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та першу половину 11 класу;
  • Резюме (CV);
  • Мотиваційний лист;
  • Довідка про місце реєстрації (прописка);
  • Цифрове фото.

Вступ з Postupai

Postupai — надійний партнер на шляху до освіти в Словаччині. Ми супроводжуємо студентів на кожному етапі вступу:

  • Підберемо програму навчання та університет відповідно до твоїх цілей;
  • Підготуємо, перекладемо та подамо документи без помилок;
  • Слідкуватимемо за своєчасною подачею заявки;
  • Допоможемо пройти нострифікацію та оформити студентський ВНЖ;
  • Призначимо персонального менеджера, який буде поруч до початку навчання.

З Postupai вступ стає простим, зрозумілим і комфортним. А ти можеш зосередитись на головному — навчанні та своєму майбутньому!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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