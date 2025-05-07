Резюме має бути грамотним, чітким і структурованим. Воно створює перше враження про вас як про студента і демонструє не лише досягнення, але й рівень підготовки, уважність і мотивацію. Саме тому так важливо підійти до його складання з повною серйозністю.

Резюме — один із ключових документів під час вступу до закордонного вишу. Воно показує, хто ви, чим займалися, чого досягли і чому саме ви — підходящий кандидат. Університети Словаччини, Європи, Канади, США, Великобританії та інших країн уважно читають кожне CV, особливо якщо воно складене англійською мовою.

Резюме оцінюють за 6–10 секунд — саме за цей час приймальна комісія вирішує, хто ви є.

7 головних помилок при складанні студентського резюме

1. Орфографічні та пунктуаційні помилки

Навіть одна помилка може зіпсувати враження про кандидата. Для університету ваше резюме — це показник уважності до деталей і рівня володіння мовою (особливо якщо воно англійською).

Порада: Перед подачею кілька разів перечитайте текст. Використовуйте сервіси перевірки — Grammarly, LanguageTool, Word. Покажіть документ викладачу англійської або консультанту.

2. Розмиті та загальні формулювання

Резюме має бути конкретним. Уникайте фраз на кшталт:

Погано: Працював у кафе.

Добре: Організував прийом замовлень і навчання трьох нових співробітників у кафе з потоком 200 клієнтів на день.

3. Універсальне резюме для всіх університетів

Університети очікують, що абітурієнт розуміє, куди саме він вступає і чому. Якщо ви надсилаєте один і той самий шаблон у 10 вишів — це помітно одразу.

Що потрібно зробити:

Переписати мету резюме (Objective) під конкретну програму;

Згадати навички, які відповідають напрямку навчання;

Підлаштувати формат під вимоги конкретного університету.

4. Лише обов’язки без досягнень

Пишіть не лише про те, що ви робили, а й чого досягли.

Погано:

Вів конспекти на зборах.

Допомагав з дітьми.

Добре:

Створив електронну базу протоколів зборів для всієї команди.

Розробив і провів 3 розвиваючі ігри для дітей дошкільного віку.

5. Непривабливий вигляд резюме

Неохайне резюме — це як неохайний вигляд на співбесіді.

Правила оформлення:

Один стиль і шрифт (наприклад, Arial або Calibri, розмір 12);

Чіткі заголовки;

Вирівнювання тексту;

Використання табуляції замість пробілів.

6. Відсутність мети (Objective)

Резюме — це не просто перелік фактів. На початку має бути коротка мета, з якою ви подаєте документ.

Погано: Хочу отримати престижний диплом.

Добре: Зацікавлений в навчанні на програмі "Computer Science" для розвитку навичок у сфері розробки програмного забезпечення та штучного інтелекту.

7. Порожні особисті якості

Такі фрази, як відповідальний, комунікабельний, командний гравець — вже нікого не вражають. Краще показати це на прикладах:

Погано: Я комунікабельний.

Добре: Організував шкільний дискусійний клуб і модерував зустрічі щотижня протягом навчального року.