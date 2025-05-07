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Резюме должно быть грамотным, чётким и структурированным. Оно создаёт первое впечатление о вас как о студенте и демонстрирует не только достижения, но и уровень подготовки, внимательность и мотивацию. Именно поэтому так важно подойти к его составлению с полной серьёзностью.

Резюме — один из ключевых документов при поступлении в зарубежный вуз . Оно показывает, кто вы, чем вы занимались, чего достигли и почему именно вы — подходящий кандидат. Университеты Словакии, Европы, Канады, США, Великобритании и других стран внимательно читают каждое CV, особенно если оно составлено на английском языке.

Резюме оценивают за 6–10 секунд — за это время приёмная комиссия решает, кто вы

7 главных ошибок при написании студенческого резюме

1. Ошибки в орфографии и пунктуации

Даже одна опечатка может испортить впечатление о кандидате. Для университета ваше резюме — это показатель внимания к деталям и уровня владения языком (если оно на английском).

Совет: Перед отправкой несколько раз перечитайте текст. Используйте программы проверки — Grammarly, LanguageTool, Word. Покажите документ преподавателю английского или консультанту.

2. Расплывчатые и общие формулировки

Резюме должно быть конкретным. Избегайте фраз вроде:

Плохо: Работал в кафе.

Хорошо: Организовал приём заказов и обучение трёх новых сотрудников в кафе с потоком 200 клиентов в день.

3. Универсальное резюме для всех вузов

Университеты ожидают, что абитуриент понимает, куда он поступает и почему. Если вы отправляете один и тот же шаблон в 10 вузов — это сразу видно.

Что нужно сделать:

Переписать цель резюме (Objective) под конкретную программу;

Упомянуть навыки, релевантные направлению;

Согласовать формат с требованиями вуза.

4. Только обязанности, без достижений

Пишите не только, что вы делали, но и чего вы добились.

Плохо:

Вёл конспекты на собраниях.

Помогал с детьми.

Хорошо:

Создал электронную базу протоколов собраний для всей команды.

Разработал и провёл 3 развивающих игры для дошкольников.

5. Плохое визуальное оформление

Неаккуратное резюме — это как небрежный внешний вид на собеседовании.

Правила оформления:

Один стиль и шрифт (например, Arial или Calibri, размер 12);

Чёткие заголовки;

Выравнивание текста;

Табуляция вместо пробелов.

6. Нет цели (Objective)

Резюме — это не просто список. В начале документа должна быть короткая цель, ради которой вы его отправляете.

Плохо: Хочу получить престижный диплом.

Хорошо: Заинтересован в обучении по программе "Computer Science" для развития навыков в сфере разработки программного обеспечения и ИИ.

7. Пустые личные качества

Такие фразы, как ответственный, коммуникабельный, командный игрок — уже никого не удивляют. Лучше показать это на практике:

Плохо: Я коммуникабельный.

Хорошо: Организовал школьный дискуссионный клуб и модерировал встречи каждую неделю в течение учебного года.