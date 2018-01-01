Мы хотим осуществить свой вклад в развитие молодежи Украины и стран СНГ: хотим дать ей выбор, о котором многие не подозревают. Качественное образование, которое рождает любовь к своему делу — это то, что заставит студента в будущем реализовать свою маленькую, но значимую для Мира цель, крошечной частицей становления которой стали мы.
Однажды, наши родители, заботясь о нас, решили, что мы заслуживаем наилучшего будущего. Так мы приобрели опыт поступления и учебы в Словакии.
Теперь же, у нас есть опыт не одного года успешного сопровождения абитуриентов и студентов в этой стране. Для Вас, мы собрали лучший коллектив, который лучше всех знает нюансы студенческой жизни в Словакии, ведь каждый наш работник был или является студентом словацкого университета. Ежегодно, кроме уже привычного для нас, процесса сопровождения абитуриентов, нам приходится решать различные ситуации, которые удивляют даже платформу Postupai, но которые оказываются успешно решенными. Помощь каждому нашему абитуриенту в любой, срочной или незначительной ситуации - это наша дань полученной возможности жить и реализовывать свои цели в Европе.
«Когда меня спрашивали, в 2016-м году, чем я занимаюсь в Словакии, я отвечал, что учусь. После чего меня спрашивали, как поступить в Словакию и как происходит процесс обучения, - рассказывает Бахмацкий Павел, соучредитель Postupai, - я уже серьезно начал задумываться, как составить пошаговое руководство, о процессе поступления в Словакию, а затем отдавать экземпляры людям, - так часто меня спрашивали, как поступить в Словакию».
Но, дело в том, что поступление каждого абитуриента — это персональная и неповторимая история, которая имеет свои особенности, и требует индивидуального подхода.
Одного шаблона поступления в Словакию не существует так же, как не существует универсальной системы достижения успеха, или универсального наряда, ведь сначала нужно оценить персональные психологические, финансовые, интеллектуальные или физиологические особенности, на которых будет базироваться путь к достижению цели.
Так и сформировалась платформа сопровождения абитуриентов и студентов в Словакии «Postupai», которая является поддерживающей составляющая на пути ученика или абитуриента. Мы предоставляем полный спектр услуг, который, кроме оформления всех документов для обучения и проживания, включает пошаговую помощь: при поиске специальности или репетиторов словацкого языка и других предметов, при написании резюме или мотивационного письма, при подготовке к экзаменам или адаптации в личном электронном кабинете, в создании расписания или оформлении всех студенческих скидок на территории Словакии. Мы тоже были студентами, и знаем, что студенту нужно.
На собственном опыте знаем - если есть сомнения - лучше положиться на тех, у кого есть опыт.
Вдохновитель, организатор процесса, его движущая сила, человек, способный найти выход из любой ситуации. Именно Павел является автором идеи, он создал платформу и занимается ее сопровождением с 2017 года. Непрерывная работа «Поступай», широкий спектр разносторонних услуг в сфере образования в Словакии, сотни довольных клиентов, получивших полное сопровождение при поступлении – все это его заслуга.
Соучредитель образовательной платформы, опытный контент-менеджер Алена Лемак отвечает за оказание консультационных услуг, помогает в выборе специальности, курирует сопровождение на местах. Она на собственном опыте изучила тонкости учебы в Словакии, так как сама получает ученую степень PhD на факультете архитектуры в Словацком техническом университете в Братиславе.
Репетитор словацкого языка платформы Postupai. Наш надежный работник, который учит словацкому языку с нуля. За последние годы - неотъемлемая часть сопровождения в Словакии. Со своей толерантностью, отзывчивостью и терпением подготовила десятки наших абитуриентов. Каждый ее ученик может похвастаться хорошим знанием словацкого языка. Набор учеников возможен в течение учебного года.
Репетитор словацкого языка с более чем 20-и летним стажем, преподаватель на кафедре славянских языков. Проживала в Словакии в течение 7 лет, изучала все тонкости словацкого языка и его преподавания в университете Матея Бела; работала при Университете Коменского в рамках подготовительных курсов UJOPe. Набор учеников на курс происходит в августе и сентябре.
Репетитор математики поможет Вам поступить в школу или колледж на лучшие в Словакии программы обучения, которые требуют сдачу вступительного экзамена с математики и словацкого языка. Павел поможет подготовится к экзаменам на информатику, электротехнику, IT и другие специальности в университете. Обеспечит академическую поддержку во время любой сессии.
Специализация Елены охватывает предоставление услуг по решению юридических вопросов компании, контролю нормативной базы и подготовке юридических заключений, разработке проектов договоров, дополнительных соглашений, правовому анализу и согласованию договоров. Имеет значительный опыт в сфере корпоративного, хозяйственного, налогового, гражданского и трудового права.
Андрей - наш технический «гуру», который помогает, максимально быстро, донести правильную информацию до будущих студентов, и поддерживает портал. Благодаря ему Вы можете использовать фильтр поиска специальностей на сайте, а также, можете в любой момент оставить нам свою заявку на этой платформе.