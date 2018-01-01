О нас

Мы хотим осуществить свой вклад в развитие молодежи Украины и стран СНГ: хотим дать ей выбор, о котором многие не подозревают. Качественное образование, которое рождает любовь к своему делу — это то, что заставит студента в будущем реализовать свою маленькую, но значимую для Мира цель, крошечной частицей становления которой стали мы.

Однажды, наши родители, заботясь о нас, решили, что мы заслуживаем наилучшего будущего. Так мы приобрели опыт поступления и учебы в Словакии.

Теперь же, у нас есть опыт не одного года успешного сопровождения абитуриентов и студентов в этой стране. Для Вас, мы собрали лучший коллектив, который лучше всех знает нюансы студенческой жизни в Словакии, ведь каждый наш работник был или является студентом словацкого университета. Ежегодно, кроме уже привычного для нас, процесса сопровождения абитуриентов, нам приходится решать различные ситуации, которые удивляют даже платформу Postupai, но которые оказываются успешно решенными. Помощь каждому нашему абитуриенту в любой, срочной или незначительной ситуации - это наша дань полученной возможности жить и реализовывать свои цели в Европе.