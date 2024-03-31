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Творческие университеты, академии искусств

Творческие
01/01
Словацкий технический университет в Братиславе
Термин подачи заявки: до 30.04.2024

Словацкий технический университет в Братиславе

Направление: Техническое Творческое

Согласно рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацкий технический университет в Братиславе входит в 550 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников. Например, 94% выпускников Факультета информатики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности после окончания этого факультета.

г. Братислава
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Технический университет в Зволене
Термин подачи заявки: до 31.03.2024

Технический университет в Зволене

Направление: Техническое Экономическое Творческое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 список  лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переактридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.

г. Зволен
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Академия изобразительных искусств Братислава
Термин подачи заявки: до 30.11.2024

Академия изобразительных искусств Братислава

Направление: Творческое

Согласно оценке UniRank ™ 2023, Академия изобразительных искусств в г. Братислава считается самым престижным учебным заведением творческого направления в Словакии. Академия предлагает учебные программы в области архитектуры, дизайна, фотографии, графики, медиа, живописи, скульптуры, текстиля и тому подобное.

г. Братислава
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