Согласно рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацкий технический университет в Братиславе входит в 550 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников. Например, 94% выпускников Факультета информатики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности после окончания этого факультета.
Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 список лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переактридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.
Согласно оценке UniRank ™ 2023, Академия изобразительных искусств в г. Братислава считается самым престижным учебным заведением творческого направления в Словакии. Академия предлагает учебные программы в области архитектуры, дизайна, фотографии, графики, медиа, живописи, скульптуры, текстиля и тому подобное.