Академия изобразительных искусств Братислава

Сегодня

Сегодня, словацкий государственный вуз - Академия искусств в Братиславе, успешно выполняет свою художественную, учебную, научную, творческую и культурную деятельность. Образование в Академии основано на современном видении искусства, но также на научных знаниях в области техники и имеет большую палитру художественных профилей. Учебный процесс тесно связан с собственной арт-деятельностью педагогов, ученых и студентов вуза. Академия искусств идет в ногу с развитием искусства на мировой арене.

Академия искусств в Братиславе относится к крупнейшим и старейшим вузам Словакии, которые развиваются в области искусства. Как уже было сказано, более чем за 60 лет вуз сформировал себе сильную позицию среди художественных заведений в среднеевропейском регионе, причем методично и систематически укрепляет свои позиции в рамках стран Европейского Союза.

Академия предлагает украинскому абитуриенту такие специальности, как художественное искусство, дизайн, архитектура, реставрация; а на аспирантуре также - история и теория художественного искусства и архитектуры. Специальности делятся на спектр учебных программ, где каждый абитуриент найдет то, что его больше увлекает и сможет получить бесплатное высшее образование европейского уровня.

Академия сегодня делится на 12 кафедр и Кабинет рисунка и живописи. Система кафедр вместо отдельных факультетов была создана специально, она обеспечивает междисциплинарные программы и сочетание, на первый взгляд несочетаемых искусств, за счет чего и создает прогрессивные открытия на мировой арт-арене. Обучение происходит на основе Болонской системы кредитования. Бакалавриат длится 4 года, а магистратура -2 года - если не превышать количество указанных учебных лет (например, не сдав необходимые предметы), то выучиться можно бесплатно.

На международной арене академия активно себя проявляет. Не только проводит общие научные проекты и конференции, но также устраивает международные воркшопы и развивается в рамках проекта ERASMUS+. С помощью этого проекта, студент Академии искусств может поехать на учебу в разные страны мира на период от 2 до 12 месяцев в каждом академическом ступени обучения. Например, согласно договорам, на учебный год 2019/2020 студенты имели возможность посетить Англию, Бельгию, Болгарию, на Кипр, а также в Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грецию, Голландию, Хорватию, Литву, Латвию, Венгрию, Германию , Норвегию, Польшу, Португалию, Испанию, Италию, Швецию, Турцию, Китай, Сербию и Израиль. Студент, находясь в другой стране, не только приобретает бесплатное образование, но еще и получает ежемесячную стипендию в размере 450-650 евро (в зависимости от страны, которую выбрал).

Кредо

Миссией этого словацкого вуза является распространение образования в аккредитованных учебных программах, поддержка творческого и критического мышления, независимого художественного и научного исследования, как и поддержка широкого и креативного духа человеческого сообщества, признает ценности гуманизма.

Перспектива трудоустройства

Преимуществом Академии является то, что к каждому студенту художники-педагоги ищут индивидуальный подход. В соответствии с тем, как студент выполняет практические задания, преподаватели оценивают сильные и слабые стороны юного художника, его мировоззрение. Индивидуальный подход преподавателей воспитывает каждого студента, как уникальную личность. В будущем художник выбирает свой собственный путь творчества, представляет собственную марку в галереях и на выставках, которые обеспечивает Академия, или присоединяется к дизайн-студии одного из своих преподавателей или других художников, где получает хорошо оплачиваемую практику.

Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS +, о которой мы уже рассказывали выше.