Академия изобразительных искусств Братислава

Согласно оценке UniRank ™ 2023, Академия изобразительных искусств в г. Братислава считается самым престижным учебным заведением творческого направления в Словакии. Академия предлагает учебные программы в области архитектуры, дизайна, фотографии, графики, медиа, живописи, скульптуры, текстиля и других.
В Академию искусств возможно поступление сразу после 11 класса. Для всех абитуриентов Академии изобразительных искусств в г. Братислава необходимым условием поступления является успешное прохождение собеседования на словацком языке и творческий конкурс.
Бесплатное обучение в Академии изобразительных искусств проходит на словацком языке.
Академия искусств в Братиславе предлагает спектр учебных программ и специальностей на всех трех академических степенях - бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Условием поступления является успешное прохождение собеседования на словацком языке и творческий конкурс
Академия художеств была основана на базе традиционной художественной академии и художественно-промышленного университета. Даже с учетом того, что эта концепция не была проявлена в первые годы, данный принцип со временем укрепился и метко себя представляет даже сегодня.
Прежде всего, были основаны профили (под руководством известных художников) живописи и графики, а также скульптуры, и профиль реставрации. Качественный педагогический коллектив известных персон, с его индивидуальным подходом к каждому студенту в начале существования академии, навязывал традиции межвоенного современного искусства, так же, как и идеи международно признанной школы художественного ремесла (1928-1939).
Несмотря на то, что по политическим причинам в настоящем словацком вузе происходили массовые кадровые чистки (1950), академия всегда группировала вокруг себя лучших художников, которые заполняли пустые скамьи и укрепляли позицию словацкого вуза. Теоретические предметы преподавали выдающиеся чешские художники и эстеты. С их помощью возникла кафедра теоретических предметов в 1957 году и начала формироваться библиотека с художественной литературой. В это время, первые выпускники академии уже активно представили свои произведения и себя самих. Эти люди позже остались в истории, как лучшие художники 20 века на территории Словакии и Чехии. В большей степени благодаря им состоялась либерализация искусства шестидесятых.
В эти же годы был основан Факультет архитектуры, под кровом которого соединилось художественное и промышленное искусство. Началась «игра» с материалами и их комбинированием, активно использовалось стекло, материалы комбинировались с керамикой, создались новые отделы по направлению скульптуры, например, сварочная пластика.
Дизайн в академии начал развиваться в 1966 году, когда с помощью расширения учебных планов была включена программа моделирования промышленных изделий.
Академия была первым словацким вузом, который начал создавать учебные проекты без четкой границы между отдельными дисциплинами.
Переживая репрессии свободной мысли, Академия искусств смогла удержать свои позиции, и быть всегда на шаг впереди в своем искусстве от общей социальной мысли. Часто, ее защищали своим именем известные художники, под чьим крылом она развивалась и росла. Таким вуз является и до сегодняшних времен, не изменяя своим традициям и кредо.И как только в 1989 году ослаб политический режим, академия открылась другим странам, и начала закреплять свою международную позицию, давая возможность своим студентам не только бесплатно учиться прекрасному, но и посещать различные страны мира и учиться у лучших мировых художников.
Академия искусств в Братиславе была основана в 1949 году словацким народным советом. Словацкий вуз не был основан сам по себе, а входил в большую систему мер по развитию самобытной словацкой культуры. Вместе с Академией художеств была основана музыкальная академия, Словацкая народная галерея, также произошла трансформация Братиславского городского театра на Словацкий народный театр.Так формировался облик для организации народной культуры, политики и образования.
Сегодня, словацкий государственный вуз - Академия искусств в Братиславе, успешно выполняет свою художественную, учебную, научную, творческую и культурную деятельность. Образование в Академии основано на современном видении искусства, но также на научных знаниях в области техники и имеет большую палитру художественных профилей. Учебный процесс тесно связан с собственной арт-деятельностью педагогов, ученых и студентов вуза. Академия искусств идет в ногу с развитием искусства на мировой арене.
Академия искусств в Братиславе относится к крупнейшим и старейшим вузам Словакии, которые развиваются в области искусства. Как уже было сказано, более чем за 60 лет вуз сформировал себе сильную позицию среди художественных заведений в среднеевропейском регионе, причем методично и систематически укрепляет свои позиции в рамках стран Европейского Союза.
Академия предлагает украинскому абитуриенту такие специальности, как художественное искусство, дизайн, архитектура, реставрация; а на аспирантуре также - история и теория художественного искусства и архитектуры. Специальности делятся на спектр учебных программ, где каждый абитуриент найдет то, что его больше увлекает и сможет получить бесплатное высшее образование европейского уровня.
Академия сегодня делится на 12 кафедр и Кабинет рисунка и живописи. Система кафедр вместо отдельных факультетов была создана специально, она обеспечивает междисциплинарные программы и сочетание, на первый взгляд несочетаемых искусств, за счет чего и создает прогрессивные открытия на мировой арт-арене. Обучение происходит на основе Болонской системы кредитования. Бакалавриат длится 4 года, а магистратура -2 года - если не превышать количество указанных учебных лет (например, не сдав необходимые предметы), то выучиться можно бесплатно.
На международной арене академия активно себя проявляет. Не только проводит общие научные проекты и конференции, но также устраивает международные воркшопы и развивается в рамках проекта ERASMUS+. С помощью этого проекта, студент Академии искусств может поехать на учебу в разные страны мира на период от 2 до 12 месяцев в каждом академическом ступени обучения. Например, согласно договорам, на учебный год 2019/2020 студенты имели возможность посетить Англию, Бельгию, Болгарию, на Кипр, а также в Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грецию, Голландию, Хорватию, Литву, Латвию, Венгрию, Германию , Норвегию, Польшу, Португалию, Испанию, Италию, Швецию, Турцию, Китай, Сербию и Израиль. Студент, находясь в другой стране, не только приобретает бесплатное образование, но еще и получает ежемесячную стипендию в размере 450-650 евро (в зависимости от страны, которую выбрал).
Миссией этого словацкого вуза является распространение образования в аккредитованных учебных программах, поддержка творческого и критического мышления, независимого художественного и научного исследования, как и поддержка широкого и креативного духа человеческого сообщества, признает ценности гуманизма.
Преимуществом Академии является то, что к каждому студенту художники-педагоги ищут индивидуальный подход. В соответствии с тем, как студент выполняет практические задания, преподаватели оценивают сильные и слабые стороны юного художника, его мировоззрение. Индивидуальный подход преподавателей воспитывает каждого студента, как уникальную личность. В будущем художник выбирает свой собственный путь творчества, представляет собственную марку в галереях и на выставках, которые обеспечивает Академия, или присоединяется к дизайн-студии одного из своих преподавателей или других художников, где получает хорошо оплачиваемую практику.
Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS +, о которой мы уже рассказывали выше.
Учитывая небольшое количество студентов по сравнению с техническими или гуманитарными вузами, Академия искусств не снабжена собственным общежитием. Вуз имеет резервные комнаты в общежитиях других словацких университетов, например, университета Коменского. В зависимости от количества вновь прибывших студентов, вуз выделяет для них места в общежитиях. Преимущество такой системы в том, что студент часто имеет возможность выбрать из предложенных общежитий то, которое ему больше нравится.
Студент Академия искусств получает студенческую карту ISIC, которая дает ему возможность питаться по студенческой цене в любой студенческой столовой Братиславы.
На карточке ISIC действует накопительная система, которая позволяет студенту электронно резервировать и оплачивать обеды. Цена за обед составляет 1-2.50 евро.
Корпус академии находится в самом центре города, возле реки Дунай. Поэтому студент имеет большой выбор заведений питания, магазинов и другой инфраструктуры.
Студенческая карточка ISIC дает возможность недорого приобретать абонементы на различные виды спорта и кружки, как занятия танцами (хип-хоп, регеттон, словацкие народные танцы, классические танцы), занятия йогой, аэробика, каратэ, плавание и тому подобное.
Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Академии изобразительных искусств (бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ). Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Прешовском университете, цена за такое обучение составляет 2 000-3 000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией