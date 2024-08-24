Наша команда благодарна клиентам - абитуриентам, студентам и их родителям за положительные отзывы о работе команды «Postupai». Они вселяют веру в то, что наши труды не напрасны, что мы работаем во благо людей и для их максимального комфорта.
Щиро дякую команді Postupai і особисто директору компанії Павлу!
Наш син завдяки їм поступив без екзаменів в Словацький Технічний Університет.
Зняли величезний головний біль пов'язаний з вибором навчального закладу, спеціальності і т.д. В них все реально “під ключ” і навіть трішки більше )))
На всіх етапах допомога була максимальна і оперативна. Хоча було побоювання, що сервіс буде страждати від дууууже великої кількості питань та нюансів і що можливо буде дефіцит в увазі…
Вони просто молодці!!!!
Завжди на зв'язку, оперативні відповіді, консультації, підтримка і це все з такою турботою і людяним підходом, як ніби то ми якісь родичі їм 🙂
Повторюсь, що все не просто “під ключ”, а навіть більше! Курси словацької мови, по приїзду зустріли, поселили, вирішили питання з гуртожитком, документами і т.д. Навіть інші питання, які виникали після вступу (страховка, медкомісія і т.д.) допомагали вирішувати. Хоча, по суті, могли би обмежитися тим, що гроші отримали за послугу вступу - і до побачення!
Всім своїм близьким і знайомим рекомендую і буду рекомендувати Postupai!
Postupai - ви найкращі! ❤❤❤
Дорога команда Postupai!
Величезне дякуємо вам за супровід, допомогу, поради і співпрацю! Дякуємо за допомогу у вступі до Slovak University of Technology in Bratislava для нашої Валерії 😍
Все на найвищому рівні!👏🤝
Хочеться окремо сказати Велике спасибі Роману! Він з самого початку консультував нас щодо документів і всіх необхідних паперів. За місяць до закінчення подачі документів ми все встигли!
Продовжували далі з нами Олена та Павло! Велике-велике дякуємо! Дуже комфортно і приємно було з вами працювати!
За допомогу у виборі другого факультету! Пошуку житла і організацію трансферу Ужгород-Братислава.
Щиро дякуємо за постійний звʼязок 24/7!
Валерія дуже задоволена і ВУЗом і житлом! В самому центрі Братислави!
Дуже радимо вас всім студентам, які планують вступати до Словаччини!
Ви - справжні професіонали своєї справи!
Успіхів вам і багато нових чудових клієнтів🙌
Хочу висловити велику подяку команді Postupai.
В цьому році наша донечка поступила в Трнавський Університет.
Велика подяка директору компанії Павлу, який супроводжував нас від подачі документів і до приїзду.
І зараз він на зв'язку постійно, допогає вирішувати всі питання.
Хочу подякувати і нашому менеджеру Богдану, який нас зустрів, заселив в гуртожиток, супроводжував нас до університету , банку , поліції , мед.закладу, допоміг з усіма документами.
Хочу побажати Вам Павел і вашій команді успіхів та вдячних клієнтів.