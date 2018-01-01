Бахмацкий Павел Сергеевич (далее - Оператор) придерживается принципов конфиденциальности и неприкосновенности информации, полученной от клиентов Оператора в рамках оказания информационных услуг.

Оператор гарантирует сохранность информации с ограниченным доступом и защиту персональных данных пользователей услуг (далее - Пользователи), в т.ч. при использовании официального сайта Оператора - https://POSTUPAI.COM, мобильных приложений, прикладных программных интерфейсов и приложений и т.п. (далее - Услуги).

Политика конфиденциальности (далее - Политика) нацелена на публичное информирование Пользователей о порядке сбора (обработки), хранения, передачи персональных данных и информации, предоставляемой в рамках оказания Услуг Оператора.

Используя Услуги Оператора, Пользователь соглашается со всеми правилами и условиями политики.

Перед началом использования услуг просим ознакомиться с Политикой.

Цель обработки персональных данных

Целью обработки персональных данных является предоставление Услуг.

Сбор персональных данных

Персональные данные - сведения или совокупность сведений о Пользователе, который идентифицирован или может быть конкретно идентифицирован.

Неперсонифицированная информация - информация, которая не привязана к конкретному пользователя услуг.

Персональные данные, которые обрабатывает Оператор, охватывают контактные данные, предоставляемые пользователями при использовании Услуг (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.). Информация передается при использовании Пользователем услуг, в т.ч. с помощью сайта Оператора, мобильных приложений и тому подобное. Данные передаются пользователями добровольно с целью обеспечения возможности выполнения Оператора обязательств соответственно с Услугами.

Неперсонифицированная информация используется исключительно для формирования статистических данных и с целью улучшения Услуг, в т.ч. информирование Пользователя о новых Услугах. В частности, в случае использования мобильного приложения, - версия операционной системы, приблизительное местонахождение мобильного устройства в случае самостоятельного предоставления согласия Пользователя на гео-локацию, IP-адрес устройства, дата и время авторизации в мобильном приложении.

Использование информации

Информация, которую получает Оператор используется для:

создания учетной записи Пользователя

предоставления Услуги или функции, которую заказал Пользователь;

связи с пользователями с целью информирования о персонализированных уникальных предложениях и акциях Оператора;

оценки и анализа рынка, клиентов, продуктов и сервисов, предоставляемых Оператором;

эффективного клиентского обслуживания;

обеспечения обновления и поддержки Услуг, в т.ч. мобильного приложения на устройстве пользователя;

любых других целей в объеме, достаточном для качественного предоставления Услуг.

Передача информации третьим лицам

Оператор может передавать информацию, полученную от Пользователей, в рамках оказания Услуг третьим лицам с целью надлежащего выполнения своих обязанностей относительно этих Услуг.

Распространение Оператором персональных данных без согласия Пользователя, или уполномоченного им лица, допускается в случаях, определенных законом, и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Защита конфиденциальной информации и информации о Пользователе

Конфиденциальная информация, персональные данные и неперсонифицированная информация хранятся на внутренних ресурсах Оператора, доступ к которым ограничивается в соответствии с требованиями положений Политики информационной безопасности Оператора.

Безопасность

На веб-ресурсах Оператора приняты достаточные меры для защиты информации, однако просим принять во внимание, что абсолютно безопасного и безошибочного пути передачи данных в сети Интернет не существует.

Оператор не несет ответственности за функционирование серверов, поставщиков услуг доступа к сети Интернет, работу третьих лиц, по вине которых может быть невозможен или ограничен доступ к сайту, возможную утечку информации по вине третьих лиц, а также за разглашение Пользователем своих персональных данных, в том чисте данных авторизации на сайте Оператора, в мобильных приложениях, прикладных программных интерфейсах и приложениях.

Информация, размещенная на веб-ресурсах Оператора, охраняется действующим законодательством, регулирующим право интеллектуальной собственности. Тиражирование, перевод, запись в архиве, копирование на другие электронные носители размещенной информации, не допускаются.

Права и обязанности Пользователя

Пользователь имеет право на получение информации о порядке обработки своих персональных данных, а также другие права, определенные частью 2 статьи 8 Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 № 2297-VI (с изменениями) (далее - Закон).

Пользователь обязан, в частности, но не ограничиваясь:

не совершать действия, направленные на введение других Пользователей в заблуждение;

не предоставлять в пользование свои персональные данные третьим лицам;

не совершать сбор, систематизацию, хранение, обработку или распространение персональной информации других Пользователей;

не пытаться получить доступ к персональным данным других Пользователей любым способом, включая, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием, подбора данных аутентификации и идентификации.

Если Пользователь регистрируется на официальном сайте Оператора, в мобильных приложениях, прикладных программных интерфейсах и приложениях от имени и в интересах третьих лиц, то предоставляя данное согласие Пользователь подтверждает то, что имеет достаточный объем полномочий для совершения таких действий, в том числе - о предоставлении от их имени согласия на обработку персональных данных на изложенных выше условиях, как их представитель (отец, мать, опекун и другие, предусмотренные действующим законодательством, лица).

Согласие Пользователя

В соответствии с Законом, Оператор осуществляет обработку персональных данных Пользователей с целью предоставления им услуг на основании разрешения на обработку персональных данных, предоставленного в соответствии с Законом для осуществления полномочий и для выполнения сделки, стороной которого является Пользователь.

Пользователь может добровольно предоставить Оператору согласие на обработку его персональных данных с целью получения рекламно-информационных материалов или с другой указанной целью.

Регистрируясь на официальном сайте Оператора, в мобильных приложениях, прикладных программных интерфейсах и приложениях, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с условиями этой Политики конфиденциальности, в том числе и с целью обработки персональных данных, указанных в этой Политике, и правами, предоставленными субъектам персональных данных согласно ст. 8 Закона, и использования персональных данных Оператором путем проставления галочки в графе «Согласен с Политикой конфиденциальности».

Файлы cookie

Cookie - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройствах пользователя при посещении сайта Оператора. На сайте Оператора могут быть использованы файлы cookie, чтобы понять, какой контент вас интересует, и запомнить вас, если вы снова придете на сайт. Оператор сохраняет файлы cookie, чтобы обеспечить технически безупречное и оптимизированное предоставления Услуг.

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Дополнительная информация

Оператор оставляет за собой право изменять Политику конфиденциальности.