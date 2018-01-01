ответ от Postupai.com:

Да, в большинстве случаев можно использовать карты украинских банков для оплаты товаров и услуг в странах Европейского Союза (ЕС). Однако перед поездкой рекомендуется связаться с вашим банком для уточнения информации и активации карты для использования за границей.

Также важно убедиться, что ваша карта поддерживает международные транзакции и наличие необходимых для использования за границей функций, таких как чип и пин-код. Банк может предоставить информацию о комиссиях, которые могут взиматься за транзакции за границей.

Имейте в виду, что курсы обмена и комиссии могут различаться в зависимости от банка и типа карты, поэтому также полезно изучить условия вашего банка перед использованием карты в странах ЕС.