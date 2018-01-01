Обучение во всех университетах словакии бесплатное для всех украинских студентов?
Обучение во всех государственных университетах Словакии (а это подавляющее большинство всех университетов) бесплатно для украинцев и граждан стран СНГ. Тем не менее, есть несколько аспектов, которые нужно учитывать: обучение происходит на словацком языке, а также бесплатное обучение в Словакии возможно только на стационаре, заочная форма является платной. Также обучение не должно превышать выделенное количество лет для данной учебной программы. Пример: Петр поступил на 3-х летний бакалавриат, но не смог сдать три экзамена, соответственно, не набрал нужное количество кредитов во втором году обучения, и решил взять дополнительный год обучения между вторым и третьим академическим годом. В таком случае, Петр оплачивает свой четвёртый год обучения на бакалавриате. Магистратура для него будет также бесплатной.
Нужен ли аттестат с приложением для поступления в Словакию?
Абитуриент может учиться в 11 классе и параллельно подавать документы в университеты в Словакии. Аттестат прилагается после его получения.
Когда начинается учебный год в университетах Словакии?
Процесс обучения в Словакии стартует во второй половине сентября. Но при некоторых факультетах в университетах Словакии (например факультеты STU) есть подготовительные курсы. Они начинаются в начале сентября. Уточнять этот момент следует в вашем вузе или в куратора. Поселиться в общежитии нужно с 2 по 30 сентября.
Можно ли использовать карты украинских банков для оплаты в странах ЕС, и какие рекомендации по подготовке карты следует учесть перед поездкой?
Да, в большинстве случаев можно использовать карты украинских банков для оплаты товаров и услуг в странах Европейского Союза (ЕС). Однако перед поездкой рекомендуется связаться с вашим банком для уточнения информации и активации карты для использования за границей.
Также важно убедиться, что ваша карта поддерживает международные транзакции и наличие необходимых для использования за границей функций, таких как чип и пин-код. Банк может предоставить информацию о комиссиях, которые могут взиматься за транзакции за границей.
Имейте в виду, что курсы обмена и комиссии могут различаться в зависимости от банка и типа карты, поэтому также полезно изучить условия вашего банка перед использованием карты в странах ЕС.
Сколько времени нужно для того, чтобы выучить словацкий язык?
Время, необходимое для изучения словацкого языка, зависит от нескольких факторов, таких как индивидуальные способности, регулярность занятий, используемые методы обучения и начальный уровень языковых навыков. Однак можно предоставить общие оценки:
Начальный уровень (A1-A2): Освоение основ языка, базового словаря и грамматики. Этот уровень может занять от нескольких месяцев до полугода активного обучения.
Средний уровень (B1-B2): Формирование более развитых языковых навыков. Выраженный уровень понимания и использования языка. Это может занять от полугода до года или более.
Высокий уровень (C1-C2): Совершенствование языковых навыков, достижение высокого уровня выраженности и понимания языка в различных контекстах. Это может занять от нескольких лет до нескольких лет интенсивного обучения.
Для быстрого и эффективного изучения языка рекомендуется сочетать различные методы, такие как занятия с репетитором, использование языковых приложений, просмотр фильмов и изучение в контексте реального общения. Важно также найти мотивацию и обеспечить систематичность в обучении.
Почему в Словакии бесплатное образование?
Образовательная система Словакии характеризуется бесплатным доступом к обучению, что является результатом нескольких ключевых аспектов:
Политика образования: Словакия, следуя примеру многих европейских наций, акцентирует внимание на предоставлении образовательных возможностей для всех слоев населения. Это решение поддерживает социальное развитие и способствует экономическому прогрессу.
Стремление к равенству: Благодаря бесплатному образованию, студенты из разных социальных слоев имеют равные шансы на получение знаний и навыков, что способствует снижению социального неравенства.
Долгосрочные инвестиции в национальное развитие: Образованное население считается ключевым ресурсом для будущего процветания страны. Вложения в образование являются инвестициями в экономическое и культурное развитие Словакии.
Соответствие европейским стандартам: Как член ЕС, Словакия стремится гармонизировать свою образовательную систему с европейскими требованиями и стандартами, обеспечивая высокое качество и доступность обучения.
Исторические и культурные предпосылки: В странах Восточной Европы традиционно уделяется большое внимание образованию, и Словакия сохраняет эту традицию, предлагая бесплатное образование.
Несмотря на бесплатность самого обучения, следует учитывать, что дополнительные расходы, такие как учебные материалы, проживание и питание, могут потребовать финансовых затрат.
Сколько времени занимает подготовка документов для поступления?
Подготовка документов для поступления в Словакию - это комплексный процесс, который в отдельных случаях может длиться с сентября по октябрь следующего года (более 1 года!). Сначала формируется пакет подачи документов в университет, который включает заявку, подтверждение о платеже, структурированное резюме, государственную эквиваленцию официального перевода выписки оценок, и некоторые другие документы, в зависимости от требований выбранного факультета. В случае, если университет требует дополнительные документы - мы их также подготавливаем (мотивационное письмо, портфолио, медицинская справка, переводы, свидетельства и т.п.). Второй этап - это нострификация (признание) аттестата / диплома в Словакии - Postupai поможет соблюсти сроки и выполнит всю работу за Вас.
В интернете встречаем различную информацию о «ЗНО» и «ДПА». Так, все же, нужно «ЗНО» для поступления в Словакию, или нет?
Зависит от того, какие правила устанавливает Министерство образования Украины относительно прохождения «ЗНО» и «ДПА» в текущем учебном году. «ЗНО» (внешнее независимое оценивание) Вам действительно не нужно, но очень часто «ЗНО» тесно связано с «ДПА» (государственной итоговой аттестацией в 11 классе), оценка с которой является лицом Ваших школьных достижений, а формально - без этой оценки Ваш аттестат просто не признают в Словакии. Чтобы поступить в Словакию на учебный год 2021/2022, Вам необходимо писать «ЗНО», ведь «ДПА» официально отменено, но в случае, если Вы пишете «ЗНО», то в приложении к аттестату Вам могут записать оценку «ДПА» на базе оценок «ЗНО». Или же, Вы можете взять подтверждение с балами о прохождении «ЗНО» в Украинском центре оценивания качества образования.
Требуют ли университеты Словакии подтверждение знания словацкого языка?
В основном, не требуют. Знание словацкого языка необходимо для сдачи вступительных экзаменов на некоторые факультеты, для самого обучения в университете и успешного закрытия сессии. Тем не менее, с каждым годом, все больше университетов запрашивают сертификат, подтверждающий знание словацкого языка. Нужен ли сертификат на выбранную Тобой специальность - узнавай у Postupai.
Сколько лет все-таки продолжается обучение в школе в Словакии?
Если, например, в Украине обучение длится 11 лет, то в Словакии - 13-14 лет. Ведь после 9 класса ученики обучаются не 2 а целых 4 или даже 5 лет. Тем не менее, есть случаи, когда ученики поступают в колледж или гимназию после 8 класса, тогда обучение длится 12 лет. Считается, что в это время абитуриент уже достаточно зрелый, чтобы правильно выбрать себе высшее учебное заведение.
Можем ли мы подать документы на нострификацию в электронном формате или почтой с Украины?
Нет, к сожалению, в электронном формате Вы не можете подать документы (такая система доступна только тем у кого есть электронная версия документа подтверждающего личность в Словакии). По почте документы можно отправить. В таком случае документы поступят в государственное учреждение Словакии в течение трех недель, их рассмотрение будет длиться до 30 дней, после рассмотрения документов Вам нужно будет лично забрать документ о нострификации, или подождать его получения по почте (до 3 недель). Мы не рекомендуем пересылать документа по почте учитывая ненадежность и продолжительность поступления документов.
Все ли студенты из Украины получают общежития в Словакии? Условия получения общежития?
Заграничным - первокурсникам дают место в общежитии в первую очередь. Место в очереди на общежитие зависит от расстояния университета в Словакии до родного города. Для того, чтобы получить общежитие, обязательно нужно подать заявку с просьбой, где, собственно, и заполняется информация о расстоянии от дома.
Словацкий язык - какой он?
Словацкий язык — это западнославянский язык, принадлежащий к семье индоевропейских языков. Он является официальным языком Словакии и одним из 24 официальных языков Европейского союза. Вот некоторые особенности словацкого языка:
Алфавит: Словацкий язык использует латинский алфавит с небольшими изменениями и дополнениями. Он состоит из 46 букв, включая дополнительные символы.
Грамматика: Словацкая грамматика близка к другим славянским языкам, но существуют свои особенности. Язык обладает шестью падежами, что обычно характерно для славянских языков.
Фонетика: Словацкий язык богат на звуки и имеет относительно простую фонетику. Акцент обычно падает на первый слог слова.
Словообразование: Многие слова в словацком языке могут быть поняты и выведены из их корневых форм, что облегчает изучение словообразования.
Синтаксис: Словацкий обычно использует SVO (подлежащее-глагол-дополнение) порядок слов, как и многие другие европейские языки.
Для изучения словацкого языка рекомендуется использовать учебники, онлайн-ресурсы, языковые курсы и, если возможно, общение с носителями языка.