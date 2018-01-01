Навчання у всіх університетах словаччини безкоштовне для всіх українських студентів?
Навчання у всіх державних університетах Словаччини (а це переважна більшість всіх університетів) безкоштовне для українців та громадян країн СНГ. Все ж, є кілька аспектів, які потрібно враховувати: навчання відбувається словацькою мовою, а також, безкоштовне навчання в Словаччині можливе лише на стаціонарі, заочна форма є платною. Також навчання не повинно перевищувати виділену кількість років для даної навчальної програми. Приклад: Петро вступив на 3-ох річний бакалаврат, але не зміг здати три екзамени, відповідно, не набрав потрібну кількість кредитів у другому році навчання, і вирішив взяти додатковий рік навчання між 2-им і 3-ім академічним роком. У такому випадку, Петро оплачує свій 4-ий рік навчання на бакалавраті. Магістратура для нього буде також безкоштовною.
Чи потрібен атестат з додатком для вступу в Словаччину?
Абітурієнт може навчатися в 11 класі, і паралельно подавати документи в університети в Словаччині. Атестат докладається після його отримання.
Коли починається навчальний рік в університетах Словаччині?
Процес навчання в Словаччині стартує в другій половині вересня. Але на деяких факультетах університетах Словаччині (наприклад факультети STU) є підготовчі курси. Вони розпочинаються на початку вересня. Уточнювати цей момент слід у вашому вузі або у куратора. Поселитися в гуртожиток потрібно в період з 2 до 30 вересня-
Чи можна використовувати карти українських банків для оплати у країнах ЄС, і які рекомендації з підготовки карти слід враховувати перед поїздкою?
Так, в більшості випадків можна використовувати карти українських банків для оплати товарів і послуг у країнах Європейського Союзу (ЄС). Однак перед поїздкою рекомендується зв'язатися із своїм банком для уточнення інформації та активації карти для використання за кордоном.
Також важливо переконатися, що ваша карта підтримує міжнародні транзакції та має необхідні функції для використання за кордоном, такі як чіп і пін-код. Банк може надати інформацію про комісії, які можуть стягуватися за транзакції за кордоном.
Майте на увазі, що курси обміну та комісії можуть відрізнятися залежно від банку та типу карти, тому також корисно ознайомитися з умовами вашого банку перед використанням карти в країнах ЄС.
Скільки часу потрібно для того, щоб вивчити словацьку мову?
Час, необхідний для вивчення словацької мови, залежить від кількох факторів, таких як індивідуальні здібності, регулярність практики, використовувані методи навчання та вже наявний рівень мовних навичок. Однак деякі загальні оцінки можуть бути корисними:
Початковий рівень (A1-А2): Вивчення основ мови, базовий словник та граматика. Цей рівень може зайняти від кількох місяців до півроку активної навчальної діяльності.
Середній рівень (В1-В2): Формування більш розвинених мовних навичок. Виразний рівень розуміння та використання мови. Це може зайняти від півроку до року чи більше.
Високий рівень (С1-С2): Вдосконалення мовних навичок, досягнення високого рівня виразності та розуміння мови в різних контекстах. Це може зайняти від кількох років до кількох років інтенсивного навчання.
Для швидкого та ефективного вивчення мови рекомендується поєднувати різні методи, такі як заняття з репетитором, використання мовних додатків, перегляд фільмів та вивчення в контексті реального спілкування. Важливо також знайти мотивацію та забезпечити систематичність в навчанні.
Чому в Словаччині безкоштовна освіта?
Освітня система Словаччини характеризується безкоштовним доступом до навчання, що є результатом кількох ключових аспектів:
Незважаючи на безкоштовність самого навчання, слід враховувати, що додаткові витрати, такі як навчальні матеріали, проживання та харчування, можуть вимагати фінансових витрат.
Скільки часу займає підготовка документів для вступу?
Підготовка документів для вступу в Словаччину – це комплексний процес, який у окремих випадках може тривати з вересня по жовтень наступного року (більше ніж 1 рік!). Спочатку формується пакет подачі документів в університет, який включає заявку, підтвердження про платіж, структуроване резюме, державну еквіваленцію офіційного переводу виписки оцінок, та деякі інші документи, в залежності вимог обраного факультету. У випадку, якщо університет вимагає додаткові документи – ми їх також підготуємо (мотиваційний лист, портфоліо, медична довідка, переводи, свідоцтва тощо). Другий етап – це нострифікація (визнання) атестату/диплому в Словаччині – Postupai допоможе дотримати терміни та виконає всю роботу замість Вас.
В інтернеті зустрічаємо різну інформацію щодо ЗНО та ДПА. То все ж, потрібно ЗНО для вступу в словаччину, чи ні?
Залежить від того, які правила встановлює Міністерство освіти України щодо проходження ЗНО та ДПА в даному навчальному році. ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) Вам дійсно не потрібне, але дуже часто ЗНО тісно пов’язане з ДПА (державною підсумковою атестацією в 11 класі), оцінка з якої є обличчям Ваших шкільних досягнень, а формально – без цієї оцінки Ваш атестат просто не визнають у Словаччині. Аби вступити в Словаччину на навчальний рік 2021/2022, Вам необхідно писати ЗНО, адже ДПА офіційно скасовано, але у випадку, якщо Ви пишете ЗНО, то в додаток до атестату Вам можуть записати оцінку ДПА на базі оцінок ЗНО. Або ж, Ви можете взяти витяг про ЗНО.
Чи вимагають університети Словаччини підтвердження знання словацької мови?
Здебільшого, не вимагають. Знання словацької мови потрібне для здачі вступних екзаменів на деякі факультети, для самого навчання в університеті та успішного закриття сесії. Все ж, з кожним роком, все більше університетів починають вимагати сертифікат, який підтверджує знання словацької мови. Чи потрібен сертифікат на обрану Тобою спеціальність - дізнавайся у нас.
Скільки років все-таки триває навчання у школі в Словаччині?
Якщо, наприклад, в Україні навчання триває 11 років, то в Словаччині – 13-14 років. Адже після 9 класу учні навчаються не 2 а цілих 4 або навіть 5 років. Все ж, є випадки, коли учні вступають в коледж чи гімназію після 8 класу, тоді навчання триває 12 років. Вважається, що в цей час абітурієнт вже достатньо зрілий, щоб вірно обрати собі вищий навчальний заклад.
Можем ли мы подать документы на нострификацию в электронном формате или почтой с Украины?
Нет, к сожалению, в электронном формате Вы не можете подать документы (такая система доступна только тем у кого есть электронная версия документа подтверждающего личность в Словакии). По почте документы можно отправить. В таком случае документы поступят в государственное учреждение Словакии в течение трех недель, их рассмотрение будет длиться до 30 дней, после рассмотрения документов Вам нужно будет лично забрать документ о нострификации, или подождать его получения по почте (до 3 недель). Мы не рекомендуем пересылать документа по почте учитывая ненадежность и продолжительность поступления документов.
Чи всі студенти з України отримують гуртожитки в Словаччині? Які умови отримання гуртожитку?
Закордонним - першокурсникам першочергово надають гуртожиток. Місце в черзі на гуртожиток залежить від відстані з університету в Словаччині до рідного міста. Для того, аби отримати гуртожиток, обов’язково потрібно подати заявку з проханням, де, власне, і заповнюється інформація щодо відстані від дому.
Словацька мова - яка це?
Словацька мова - це західнослов'янська мова, що входить до сімейства індоєвропейських мов. Вона є офіційною мовою Словаччини та однією з 24 офіційних мов Європейського союзу. Ось деякі особливості словацької мови:
Алфавіт: Словацька мова використовує латинський алфавіт з невеликими змінами та доповненнями. У складі алфавіту - 46 літер, включаючи додаткові символи.
Граматика: Граматика словацької мови схожа на інші слов'янські мови, але має свої особливості. Мова має шість відмінків, що є характерним для слов'янських мов.
Фонетика: Словацька мова багата звуками та має відносно просту фонетику. Наголос, як правило, падає на перший склад слова.
Словотвір: Багато слів у словацькій мові можна зрозуміти та вивести з їх кореневих форм, що полегшує вивчення словотвору.
Синтаксис: Зазвичай словацька мова використовує порядок слів SVO (підмет-присудок-додаток), як і багато інших європейських мов.
Для вивчення словацької мови рекомендується використовувати підручники, онлайн-ресурси, мовні курси та, за можливості, спілкування з носіями мови.