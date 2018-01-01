відповідь від Postupai.com:

Так, в більшості випадків можна використовувати карти українських банків для оплати товарів і послуг у країнах Європейського Союзу (ЄС). Однак перед поїздкою рекомендується зв'язатися із своїм банком для уточнення інформації та активації карти для використання за кордоном.

Також важливо переконатися, що ваша карта підтримує міжнародні транзакції та має необхідні функції для використання за кордоном, такі як чіп і пін-код. Банк може надати інформацію про комісії, які можуть стягуватися за транзакції за кордоном.

Майте на увазі, що курси обміну та комісії можуть відрізнятися залежно від банку та типу карти, тому також корисно ознайомитися з умовами вашого банку перед використанням карти в країнах ЄС.