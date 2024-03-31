Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.
Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Академія образотворчих мистецтв в м. Братислава вважається найпрестижнішим навчальним закладом творчого спрямування у Словаччині. Академія пропонує навчальні програми в області архітектури, дизайну, фотографії, графіки, медіа, живописі, скульптури, текстилю тощо.