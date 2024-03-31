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Творчі університети, академії мистецтв

Творчі
01/01
Словацький технічний університет у Братиславі
Термін подачі заяви: до 30.04.2024

Словацький технічний університет у Братиславі

Напрямок: Технічний Творчій

Відповідно до рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2023 Словацький технічний університет в Братиславі входить у 550 кращих університетів світу за показником працевлаштування випускників. Наприклад, 94% випускників Факультету інформатики та інформаційних технологій працевлаштовуються за спеціальністю після закінчення цього факультету.

м. Братислава
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Технічний університет у Зволені
Термін подачі заяви: до 31.03.2024

Технічний університет у Зволені

Напрямок: Технічний Економічний Творчій

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Технічний університет у Зволені входить у перелік 20 кращих словацьких вузів, хоча, за оцінкою в 2015 році, коли університет було вдруге переактридитовано, цей ВНЗ було визнано одним із 7-и кращих словацьких університетів.

м. Зволен
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Академія образотворчих мистецтв Братислава
Термін подачі заяви: до 30.11.2024

Академія образотворчих мистецтв Братислава

Напрямок: Творчій

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, Академія образотворчих мистецтв в м. Братислава вважається найпрестижнішим навчальним закладом творчого спрямування у Словаччині. Академія пропонує навчальні програми в області архітектури, дизайну, фотографії, графіки, медіа, живописі, скульптури, текстилю тощо.

м. Братислава
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