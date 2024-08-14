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Життя у гуртожитку
Корисне
14.08.2024

Життя у гуртожитку

Про проживання у гуртожитку Словаччини слід подбати заздалегідь

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Можливості обміну та стажувань у Словаччині
Корисне
17.07.2024

Можливості обміну та стажувань у Словаччині

Дізнайтеся, які переваги несуть програми обміну в Словаччині

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Робота для студентів в Словаччині
Корисне
08.04.2024

Робота для студентів в Словаччині

Поради щодо працевлаштування для студентів у Словаччині

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На якому місці за рівнем життя Словаччина
Новини
02.03.2024

На якому місці за рівнем життя Словаччина

Рівень життя в Словаччині випереджає багато європейських країн.

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Які країни визнають словацький диплом
Корисне
30.01.2024

Які країни визнають словацький диплом

Словацький диплом – ваш квиток у великий світ: освіта та кар'єра для українців у ЄС

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Що потрібно, щоб навчатися у Словаччині
Новини
26.01.2024

Що потрібно, щоб навчатися у Словаччині

Українські абітурієнти обирають словацькі університети.

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Відгуки про навчання у Словаччині
Корисне
22.01.2024

Відгуки про навчання у Словаччині

Відгуки студентів про навчання в Словаччині

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Які документи потрібні для вступу до Словаччини
Інформація
21.01.2024

Які документи потрібні для вступу до Словаччини

Перелік обов'язкових документів для вступу

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Адаптація та початок нового життя у Словаччині для студента
Новини
19.01.2024

Адаптація та початок нового життя у Словаччині для студента

Сприймайте переїзд як друге народження.

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Медична страховка у Словаччині
Корисне
17.01.2024

Медична страховка у Словаччині

Як ефективно оформити медичну страховку в Словаччині: поради та рекомендації.

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