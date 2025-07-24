У наступних розділах ви дізнаєтеся, коли починати підготовку, які документи потрібно зібрати, як відбувається вступ до Словаччини і чому важливо подати заявку заздалегідь - не відкладаючи все на весну.

Словаччина вже стала чудовою альтернативою Польщі , Чехії та іншим країнам Європи . Тут - висока доступність, гуманне ставлення до іноземних студентів і високі шанси бути зарахованим навіть на престижні спеціальності.

Postupai офіційно відкриває набір на вступ до словацьких університетів на 2026/2027 навчальний рік . Це реальний шанс розпочати шлях до європейської освіти - без зайвих іспитів, з повною підтримкою та зрозумілою системою вступу.

Вступ до словацького університету - що це таке?

Вступ до університету Словаччини - це не просто подання документів. Це тривалий, подекуди хвилюючий, але дуже цікавий шлях. Чому ми так вважаємо? Тому що щороку проходимо його разом з вами - батьками, абітурієнтами та родинами. Ми, команда Postupai, не просто оформлюємо документи, а по-справжньому супроводжуємо кожного - від першого запитання до початку навчання та отримання ВНЖ.

Наша мета - зняти з вас 95% усієї бюрократії та стресу. Від вас потрібно лише два кроки: підписати договір і у визначений день прийти до консульства Словаччини. Наші менеджери зареєструють вас на прийом і повідомлять усі деталі. У консульстві ви просто підпишете вже повністю підготовлені нами документи. Все інше - на нас.

У день вашого приїзду до Словаччини вас зустрінуть наші супроводжуючі: на трансфері, під час поселення в гуртожиток, на вступній зустрічі, а також при підключенні до академічних систем. Ви не залишитеся самі на жодному етапі.

Далі ми детально розповімо:

як обрати компанію для вступу;

які строки актуальні для самостійного вступу;

і чому наші студенти називають нас партнерами та друзями, а не просто виконавцями.

Вступ із Postupai - це не послуга. Це шлях, який ми проходимо разом.

Коли починати підготовку

Багато хто вважає, що готуватися до вступу потрібно навесні - за кілька місяців до подачі документів. Але насправді все навпаки. Ті, хто починає заздалегідь - восени або взимку попереднього року - проходять цей шлях спокійніше, впевнено вступають, обирають найкращі програми, отримують місця в гуртожитках і без поспіху оформлюють ВНЖ.

У них є час вивчити словацьку мову в комфортному ритмі, відвідувати розмовні клуби, знизити мовний бар'єр і заздалегідь познайомитися з іншими абітурієнтами. Хтось буде навчатися в Братиславі, хтось - у Трнаві чи Нітрі, але онлайн ви вже будете знайомі. А отже, на момент приїзду у вас буде своє студентське оточення.

Від компанії Postupai це - один з тих ненав'язливих кроків адаптації, які формують впевненість задовго до початку навчання.

Вступ до Словаччини - це просто, якщо почати вчасно. В умовах високого попиту та обмеженої кількості місць в університетах і гуртожитках, рання підготовка дає реальну перевагу. Ви не лише уникаєте стресу, а й отримуєте доступ до тих програм, які навесні можуть бути вже закриті.

Особливо важливо почати завчасно тим, хто:

закінчує 11 клас;

поки що не володіє словацькою мовою;

потребує підготовки документів (переклади, нострифікація);

розраховує на місце в гуртожитку.

Для таких студентів ми пропонуємо як підготовчі курси, так і повноцінний Gap year або річний очний курс словацької мови. Ці програми допомагають адаптуватися, покращити мову та впевнено вступити на бакалаврат у Словаччині.

Найкращий час для старту - осінь 2025 року. Тоді навесні ви будете повністю готові, щоб подати документи й спокійно чекати зарахування.

Які документи потрібні для вступу

Підготовка документів - це нескладно, якщо почати вчасно й розуміти, що саме потрібно. Ми в Postupai заздалегідь надаємо вам чіткий список, пояснюємо, як і де все отримати, і беремо на себе весь процес перекладу, завірень та подачі.

Ось базовий пакет документів, необхідний для вступу до більшості словацьких університетів:

Атестат про повну загальну середню освіту

- якщо ви ще навчаєтесь в 11 класі, ми оформимо подачу на основі довідки з оцінками, а сам атестат ви донесете влітку.

Атестат про повну загальну середню освіту

- якщо ви ще навчаєтесь в 11 класі, ми оформимо подачу на основі довідки з оцінками, а сам атестат ви донесете влітку.

- стандартна вимога. Вона підтверджує ваш рівень і потрібна для процедури нострифікації.

Виписка оцінок за останні 4 роки

- стандартна вимога. Вона підтверджує ваш рівень і потрібна для процедури нострифікації.

- документ, у якому ви коротко пояснюєте, чому хочете навчатися саме на обраній програмі. Ми допомагаємо його написати та оформити.

Мотиваційний лист

- документ, у якому ви коротко пояснюєте, чому хочете навчатися саме на обраній програмі. Ми допомагаємо його написати та оформити.

- у деяких вишах потрібен короткий опис вашої освіти, досягнень, курсів, волонтерства або захоплень.

Резюме (CV)

- у деяких вишах потрібен короткий опис вашої освіти, досягнень, курсів, волонтерства або захоплень.

- офіційне визнання українського атестата в Словаччині. Ми подаємо заяву від вашого імені й слідкуємо за термінами.

Нострифікація атестата

- офіційне визнання українського атестата в Словаччині. Ми подаємо заяву від вашого імені й слідкуємо за термінами.

- усі документи перекладаються словацькою мовою й нотаріально завіряються. Цим займається наша команда.

Перекладені й завірені документи

- усі документи перекладаються словацькою мовою й нотаріально завіряються. Цим займається наша команда.

- не є обов’язковим, але може бути перевагою при вступі, особливо у конкурсні виші. Після проходження наших курсів і складання тесту ви отримаєте відповідний сертифікат.

Сертифікат словацької мови (за наявності)

- не є обов'язковим, але може бути перевагою при вступі, особливо у конкурсні виші. Після проходження наших курсів і складання тесту ви отримаєте відповідний сертифікат.

- стандартний документ для подання заявок до університету та оформлення студентського ВНЖ.

Ми допомагаємо зібрати, перекласти та правильно оформити всі необхідні документи. Ви не залишитеся наодинці з бюрократією - команда Postupai супроводжує вас на кожному етапі.