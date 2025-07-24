Postupai офіційно відкриває набір на вступ до словацьких університетів на 2026/2027 навчальний рік. Це реальний шанс розпочати шлях до європейської освіти - без зайвих іспитів, з повною підтримкою та зрозумілою системою вступу.
Безкоштовне навчання в Словаччині, студентський ВНЖ, доступне житло, стипендії та швидка адаптація роблять цю країну все більш популярною серед українських школярів і їхніх батьків. Вступ можливий після 11 класу, без ЗНО чи НМТ, а навчання словацькою мовою - повністю безкоштовне.
Словаччина вже стала чудовою альтернативою Польщі, Чехії та іншим країнам Європи. Тут - висока доступність, гуманне ставлення до іноземних студентів і високі шанси бути зарахованим навіть на престижні спеціальності.
Спокійне навчання в Словаччині забезпечать курси словацької мови - для тих, хто хоче почуватися впевнено з першого дня в університеті.
У наступних розділах ви дізнаєтеся, коли починати підготовку, які документи потрібно зібрати, як відбувається вступ до Словаччини і чому важливо подати заявку заздалегідь - не відкладаючи все на весну.
Словаччина - недооцінена країна з великими перспективами
Вступ до університету Словаччини - це не просто подання документів. Це тривалий, подекуди хвилюючий, але дуже цікавий шлях. Чому ми так вважаємо? Тому що щороку проходимо його разом з вами - батьками, абітурієнтами та родинами. Ми, команда Postupai, не просто оформлюємо документи, а по-справжньому супроводжуємо кожного - від першого запитання до початку навчання та отримання ВНЖ.
Наша мета - зняти з вас 95% усієї бюрократії та стресу. Від вас потрібно лише два кроки: підписати договір і у визначений день прийти до консульства Словаччини. Наші менеджери зареєструють вас на прийом і повідомлять усі деталі. У консульстві ви просто підпишете вже повністю підготовлені нами документи. Все інше - на нас.
У день вашого приїзду до Словаччини вас зустрінуть наші супроводжуючі: на трансфері, під час поселення в гуртожиток, на вступній зустрічі, а також при підключенні до академічних систем. Ви не залишитеся самі на жодному етапі.
Далі ми детально розповімо:
Вступ із Postupai - це не послуга. Це шлях, який ми проходимо разом.
Багато хто вважає, що готуватися до вступу потрібно навесні - за кілька місяців до подачі документів. Але насправді все навпаки. Ті, хто починає заздалегідь - восени або взимку попереднього року - проходять цей шлях спокійніше, впевнено вступають, обирають найкращі програми, отримують місця в гуртожитках і без поспіху оформлюють ВНЖ.
У них є час вивчити словацьку мову в комфортному ритмі, відвідувати розмовні клуби, знизити мовний бар'єр і заздалегідь познайомитися з іншими абітурієнтами. Хтось буде навчатися в Братиславі, хтось - у Трнаві чи Нітрі, але онлайн ви вже будете знайомі. А отже, на момент приїзду у вас буде своє студентське оточення.
Від компанії Postupai це - один з тих ненав'язливих кроків адаптації, які формують впевненість задовго до початку навчання.
Вступ до Словаччини - це просто, якщо почати вчасно. В умовах високого попиту та обмеженої кількості місць в університетах і гуртожитках, рання підготовка дає реальну перевагу. Ви не лише уникаєте стресу, а й отримуєте доступ до тих програм, які навесні можуть бути вже закриті.
Особливо важливо почати завчасно тим, хто:
Для таких студентів ми пропонуємо як підготовчі курси, так і повноцінний Gap year або річний очний курс словацької мови. Ці програми допомагають адаптуватися, покращити мову та впевнено вступити на бакалаврат у Словаччині.
Найкращий час для старту - осінь 2025 року. Тоді навесні ви будете повністю готові, щоб подати документи й спокійно чекати зарахування.
Підготовка документів - це нескладно, якщо почати вчасно й розуміти, що саме потрібно. Ми в Postupai заздалегідь надаємо вам чіткий список, пояснюємо, як і де все отримати, і беремо на себе весь процес перекладу, завірень та подачі.
Ось базовий пакет документів, необхідний для вступу до більшості словацьких університетів:
Ми допомагаємо зібрати, перекласти та правильно оформити всі необхідні документи. Ви не залишитеся наодинці з бюрократією - команда Postupai супроводжує вас на кожному етапі.
Вступ до університету в Словаччині можна розбити на зрозумілі та логічні етапи. Завдяки нашому досвіду та супроводу на кожному з них ви не заплутаєтеся й будете точно знати, що робити в кожен момент.
Ось як виглядає весь процес:
Вступ за кордон - це не лише анкети й документи. Це переїзд, стрес, незнайома система, інша мова та десятки дрібниць, які легко проґавити, якщо йти цим шляхом наодинці. Саме тому важливо, щоб поруч була команда, яка вже пройшла цей шлях і знає, як зробити процес зрозумілим, спокійним і успішним.
Ми в Postupai - не просто оформлювачі. Ми самі колись були на вашому місці. Сьогодні наша команда - це українці, які вже навчаються або закінчили університети в Словаччині. Ми знаємо систему зсередини й робимо все так, як хотіли б для себе або своїх близьких.
Ось що ви отримаєте, розпочавши вступ з нами:
Ви не залишитеся наодинці. Ми з вами - від першої консультації до першого навчального дня. А за потреби - й після. Бо наша мета - не просто допомогти вам вступити, а зробити так, щоб ви впевнено й без стресу розпочали новий етап життя.
Навчальний рік у Словаччині офіційно стартує 1 вересня, однак реальні заняття в університетах зазвичай починаються пізніше - орієнтовно з 16 по 22 вересня. Перші тижні вересня - це організаційний період: реєстрація на факультеті, зустріч з координаторами, підключення до систем, адаптаційні заходи та формування розкладу.
Щоб розпочати навчання без затримок, важливо заздалегідь оформити міжнародне студентське посвідчення (ISIC). Без нього можуть виникнути труднощі з поселенням у гуртожиток і підключенням до університетських платформ. ISIC може здаватися незначним документом, але для студента в Словаччині - це один з найважливіших елементів: він дає доступ до систем, знижок і офіційно підтверджує ваш статус.
Ось як виглядають рекомендовані терміни підготовки:
Осінь - це справді найкращий час для старту. Але ми в Postupai набираємо студентів і супроводжуємо їх вступ протягом усього року. Ми також відкриваємо курси словацької мови під конкретні запити - як індивідуальні, так і групові.
Ми переконані: знання мови - це основа комфортного вступу й життя в Словаччині. Навіть якщо ви вирішите почати підготовку в лютому або березні 2026 року - це реально. Ми підберемо рішення під вашу ситуацію, розповімо про нюанси й крок за кроком доведемо вас до зарахування.
Чим раніше ви почнете, тим менше стресу й тим вищі шанси все зробити вчасно. Особливо важливо пам’ятати: запис у консульства обмежений, а вільні дати швидко закінчуються. Не відкладайте - краще почати заздалегідь.
Чим раніше ви почнете готуватися до вступу, тим більше можливостей відкриється. Це стосується не лише термінів подачі документів, а й вашого внутрішнього спокою, впевненості та адаптації. Словаччина пропонує зрозумілі умови, реальний шанс на безкоштовну освіту та комфортне студентське життя - головне вчасно скористатися цією можливістю.
Ось що ви отримаєте, якщо почнете підготовку вже зараз:
Ми вже розпочали прийом заявок на вступ у 2026/2027 навчальному році. Якщо ви навчаєтесь у 10-11 класі, закінчуєте коледж або просто хочете змінити країну навчання - зараз ідеальний момент, щоб зробити перший крок.
Готові розпочати шлях до навчання в Європі?
Так, вступ можливий, але на цьому етапі частина програм уже закрила набір. Втім, ви все ще можете подати документи на відкриті напрямки.
Це справді буде непросто. Все залежить від вашого бажання, інтенсивності занять і часу, який ви готові щодня приділяти вивченню мови.
