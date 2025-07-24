Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Головна Блог Навчання в Словаччині: відкрито набір на 2026/2027 навчальний рік

Навчання в Словаччині: відкрито набір на 2026/2027 навчальний рік

Блог
дата зміни: 24.07.2025

Postupai та навчайся безкоштовно

Postupai офіційно відкриває набір на вступ до словацьких університетів на 2026/2027 навчальний рік. Це реальний шанс розпочати шлях до європейської освіти - без зайвих іспитів, з повною підтримкою та зрозумілою системою вступу.

Безкоштовне навчання в Словаччині, студентський ВНЖ, доступне житло, стипендії та швидка адаптація роблять цю країну все більш популярною серед українських школярів і їхніх батьків. Вступ можливий після 11 класу, без ЗНО чи НМТ, а навчання словацькою мовою - повністю безкоштовне.

Словаччина вже стала чудовою альтернативою Польщі, Чехії та іншим країнам Європи. Тут - висока доступність, гуманне ставлення до іноземних студентів і високі шанси бути зарахованим навіть на престижні спеціальності.

Спокійне навчання в Словаччині забезпечать курси словацької мови - для тих, хто хоче почуватися впевнено з першого дня в університеті.

У наступних розділах ви дізнаєтеся, коли починати підготовку, які документи потрібно зібрати, як відбувається вступ до Словаччини і чому важливо подати заявку заздалегідь - не відкладаючи все на весну.

Зміст

Навчання в Словаччині: відкрито набір на 2026/2027 навчальний рік

Словаччина - недооцінена країна з великими перспективами

Вступ до словацького університету - що це таке?

Вступ до університету Словаччини - це не просто подання документів. Це тривалий, подекуди хвилюючий, але дуже цікавий шлях. Чому ми так вважаємо? Тому що щороку проходимо його разом з вами - батьками, абітурієнтами та родинами. Ми, команда Postupai, не просто оформлюємо документи, а по-справжньому супроводжуємо кожного - від першого запитання до початку навчання та отримання ВНЖ.

Наша мета - зняти з вас 95% усієї бюрократії та стресу. Від вас потрібно лише два кроки: підписати договір і у визначений день прийти до консульства Словаччини. Наші менеджери зареєструють вас на прийом і повідомлять усі деталі. У консульстві ви просто підпишете вже повністю підготовлені нами документи. Все інше - на нас.

У день вашого приїзду до Словаччини вас зустрінуть наші супроводжуючі: на трансфері, під час поселення в гуртожиток, на вступній зустрічі, а також при підключенні до академічних систем. Ви не залишитеся самі на жодному етапі.

Далі ми детально розповімо:

Вступ із Postupai - це не послуга. Це шлях, який ми проходимо разом.

Коли починати підготовку

Багато хто вважає, що готуватися до вступу потрібно навесні - за кілька місяців до подачі документів. Але насправді все навпаки. Ті, хто починає заздалегідь - восени або взимку попереднього року - проходять цей шлях спокійніше, впевнено вступають, обирають найкращі програми, отримують місця в гуртожитках і без поспіху оформлюють ВНЖ.

У них є час вивчити словацьку мову в комфортному ритмі, відвідувати розмовні клуби, знизити мовний бар'єр і заздалегідь познайомитися з іншими абітурієнтами. Хтось буде навчатися в Братиславі, хтось - у Трнаві чи Нітрі, але онлайн ви вже будете знайомі. А отже, на момент приїзду у вас буде своє студентське оточення.

Від компанії Postupai це - один з тих ненав'язливих кроків адаптації, які формують впевненість задовго до початку навчання.

Вступ до Словаччини - це просто, якщо почати вчасно. В умовах високого попиту та обмеженої кількості місць в університетах і гуртожитках, рання підготовка дає реальну перевагу. Ви не лише уникаєте стресу, а й отримуєте доступ до тих програм, які навесні можуть бути вже закриті.

Особливо важливо почати завчасно тим, хто:

  • закінчує 11 клас;
  • поки що не володіє словацькою мовою;
  • потребує підготовки документів (переклади, нострифікація);
  • розраховує на місце в гуртожитку.

Для таких студентів ми пропонуємо як підготовчі курси, так і повноцінний Gap year або річний очний курс словацької мови. Ці програми допомагають адаптуватися, покращити мову та впевнено вступити на бакалаврат у Словаччині.

Найкращий час для старту - осінь 2025 року. Тоді навесні ви будете повністю готові, щоб подати документи й спокійно чекати зарахування.

Які документи потрібні для вступу

Підготовка документів - це нескладно, якщо почати вчасно й розуміти, що саме потрібно. Ми в Postupai заздалегідь надаємо вам чіткий список, пояснюємо, як і де все отримати, і беремо на себе весь процес перекладу, завірень та подачі.

Ось базовий пакет документів, необхідний для вступу до більшості словацьких університетів:

  • Атестат про повну загальну середню освіту
    - якщо ви ще навчаєтесь в 11 класі, ми оформимо подачу на основі довідки з оцінками, а сам атестат ви донесете влітку.
  • Виписка оцінок за останні 4 роки
    - стандартна вимога. Вона підтверджує ваш рівень і потрібна для процедури нострифікації.
  • Мотиваційний лист
    - документ, у якому ви коротко пояснюєте, чому хочете навчатися саме на обраній програмі. Ми допомагаємо його написати та оформити.
  • Резюме (CV)
    - у деяких вишах потрібен короткий опис вашої освіти, досягнень, курсів, волонтерства або захоплень.
  • Нострифікація атестата
    - офіційне визнання українського атестата в Словаччині. Ми подаємо заяву від вашого імені й слідкуємо за термінами.
  • Перекладені й завірені документи
    - усі документи перекладаються словацькою мовою й нотаріально завіряються. Цим займається наша команда.
  • Сертифікат словацької мови (за наявності)
    - не є обов’язковим, але може бути перевагою при вступі, особливо у конкурсні виші. Після проходження наших курсів і складання тесту ви отримаєте відповідний сертифікат.
  • Закордонний паспорт і фотографії
    - стандартний документ для подання заявок до університету та оформлення студентського ВНЖ.

Ми допомагаємо зібрати, перекласти та правильно оформити всі необхідні документи. Ви не залишитеся наодинці з бюрократією - команда Postupai супроводжує вас на кожному етапі.

Хочеш навчатися в Словаччині та вступати саме з нами? Зв'яжись з менеджером - не проґав можливість пройти цей шлях разом з нами!

Як проходить вступ: крок за кроком

Вступ до університету в Словаччині можна розбити на зрозумілі та логічні етапи. Завдяки нашому досвіду та супроводу на кожному з них ви не заплутаєтеся й будете точно знати, що робити в кожен момент.

Ось як виглядає весь процес:

  1. Консультація та підбір програм
    Ми допомагаємо обрати напрям навчання, університет і форму навчання (денну або комбіновану). Враховуємо ваші інтереси, шкільні оцінки й кар’єрні цілі. Уже на цьому етапі ви чітко розумієте, що саме підходить саме вам.
  2. Підготовка документів
    Ви отримуєте від нас повний список необхідних документів. Ми перевіряємо їх, за потреби оформлюємо апостиль, виконуємо переклади, завіряємо в нотаріуса й готуємо все до подачі. Жодної плутанини - усе строго за вимогами словацьких вишів.
  3. Подача заяв до університетів
    Ми подаємо документи до обраних вишів і відстежуємо відповіді. Деякі університети приймають лише документи, інші можуть запросити на онлайн-співбесіду або коротке тестування. Ми заздалегідь готуємо вас до всіх можливих форматів.
  4. Подача на студентський ВНЖ
    Після отримання рішення про зарахування ми збираємо й оформлюємо весь пакет документів на студентський ВНЖ у Словаччині. Записуємо вас до консульства, надаємо інструкції, що взяти з собою й як усе проходитиме. Ви приходите в призначений час і просто підписуєте готові документи.
  5. Приїзд та адаптація
    Ви приїжджаєте до Словаччини у заздалегідь погоджену дату. Вас зустрічають наші супроводжуючі: допомагають із трансфером, поселенням у гуртожиток, купівлею SIM-карти, підключенням до академічних інформаційних систем (AIS або MAIS), оформленням банківської картки та іншими побутовими питаннями.
  6. Початок навчання
    Після організаційних тижнів ви починаєте навчання - вже з усіма документами, доступом до систем, розкладом і розумінням, як усе влаштовано. Ми залишаємося з вами на зв’язку й після початку навчання - підтримка триває.
  7. Медична комісія
    Після отримання студентського ВНЖ ми записуємо вас на обов’язкову медичну комісію. Наш супроводжуючий зустрічає вас особисто, проходить із вами всі етапи: від реєстрації до отримання довідки та її передачі до міграційної поліції. Ви не залишитесь самі навіть на цьому етапі.

Чому важливо починати з Postupai

Вступ за кордон - це не лише анкети й документи. Це переїзд, стрес, незнайома система, інша мова та десятки дрібниць, які легко проґавити, якщо йти цим шляхом наодинці. Саме тому важливо, щоб поруч була команда, яка вже пройшла цей шлях і знає, як зробити процес зрозумілим, спокійним і успішним.

Ми в Postupai - не просто оформлювачі. Ми самі колись були на вашому місці. Сьогодні наша команда - це українці, які вже навчаються або закінчили університети в Словаччині. Ми знаємо систему зсередини й робимо все так, як хотіли б для себе або своїх близьких.

Ось що ви отримаєте, розпочавши вступ з нами:

  • Повний пакет супроводу від А до Я - від підбору програми й подачі документів до поселення в гуртожиток і підключення до університетських систем.
  • Особистий менеджер - завжди на зв'язку, відповідає на всі запитання й допомагає навіть із побутовими моментами.
  • Юридично точні та своєчасні дії - ми знаємо всі вимоги вишів, консульств і міграційної поліції.
  • Перевірені контакти в університетах і гуртожитках - ми безпосередньо спілкуємося з адміністрацією й швидко вирішуємо організаційні питання.
  • Підтримка до й після приїзду - наш супроводжуючий зустріне вас, допоможе пройти медкомісію, адаптуватися й освоїтися на новому місці.
  • Курси словацької мови й підготовка до адаптації - ми допоможемо не лише вступити, а й почуватися впевнено в новій країні.

Ви не залишитеся наодинці. Ми з вами - від першої консультації до першого навчального дня. А за потреби - й після. Бо наша мета - не просто допомогти вам вступити, а зробити так, щоб ви впевнено й без стресу розпочали новий етап життя.

Коли починається навчання у 2026 році

Навчальний рік у Словаччині офіційно стартує 1 вересня, однак реальні заняття в університетах зазвичай починаються пізніше - орієнтовно з 16 по 22 вересня. Перші тижні вересня - це організаційний період: реєстрація на факультеті, зустріч з координаторами, підключення до систем, адаптаційні заходи та формування розкладу.

Щоб розпочати навчання без затримок, важливо заздалегідь оформити міжнародне студентське посвідчення (ISIC). Без нього можуть виникнути труднощі з поселенням у гуртожиток і підключенням до університетських платформ. ISIC може здаватися незначним документом, але для студента в Словаччині - це один з найважливіших елементів: він дає доступ до систем, знижок і офіційно підтверджує ваш статус.

Ось як виглядають рекомендовані терміни підготовки:

  • Осінь 2025 року - ідеальний час, щоб почати підготовку: обрати програму, розпочати курс словацької мови, зібрати та перекласти документи.
  • Січень - квітень 2026 року - активна подача документів до університетів і фінальне оформлення всіх формальностей.
  • Травень - липень 2026 року - очікування результатів і збір пакету документів на студентський ВНЖ.
  • Липень - серпень 2026 року - підготовка до переїзду, погодження дати приїзду, фінальні консультації.
  • Вересень 2026 року - приїзд до Словаччини, поселення в гуртожиток, проходження медкомісії та початок навчального року.

Осінь - це справді найкращий час для старту. Але ми в Postupai набираємо студентів і супроводжуємо їх вступ протягом усього року. Ми також відкриваємо курси словацької мови під конкретні запити - як індивідуальні, так і групові.

Ми переконані: знання мови - це основа комфортного вступу й життя в Словаччині. Навіть якщо ви вирішите почати підготовку в лютому або березні 2026 року - це реально. Ми підберемо рішення під вашу ситуацію, розповімо про нюанси й крок за кроком доведемо вас до зарахування.

Чим раніше ви почнете, тим менше стресу й тим вищі шанси все зробити вчасно. Особливо важливо пам’ятати: запис у консульства обмежений, а вільні дати швидко закінчуються. Не відкладайте - краще почати заздалегідь.

Чому варто почати саме зараз

Чим раніше ви почнете готуватися до вступу, тим більше можливостей відкриється. Це стосується не лише термінів подачі документів, а й вашого внутрішнього спокою, впевненості та адаптації. Словаччина пропонує зрозумілі умови, реальний шанс на безкоштовну освіту та комфортне студентське життя - головне вчасно скористатися цією можливістю.

Ось що ви отримаєте, якщо почнете підготовку вже зараз:

  • можливість обрати серед усіх доступних програм та університетів, поки ще відкриті всі напрями для подачі;
  • спокійне оформлення всіх документів без поспіху;
  • шанс потрапити в першу хвилю подачі заявок;
  • більше часу на вивчення словацької мови;
  • пріоритет при поселенні в гуртожиток;
  • супровід від Postupai на кожному етапі - від консультації до початку навчання.

Ми вже розпочали прийом заявок на вступ у 2026/2027 навчальному році. Якщо ви навчаєтесь у 10-11 класі, закінчуєте коледж або просто хочете змінити країну навчання - зараз ідеальний момент, щоб зробити перший крок.

Готові розпочати шлях до навчання в Європі?
Залиште заявку на безкоштовну консультацію - і ми зв’яжемося з вами, щоб усе детально пояснити й допомогти зробити перші кроки.

Підписуйтеся на наш Telegram-канал та Instagram - там ми публікуємо лише актуальну й корисну інформацію як для абітурієнтів, так і для студентів.

Читайте наш блог - у ньому ви знайдете все про навчання в Словаччині, адаптацію, ідеї для студентів та життя за кордоном.

Запишись на навчання в Словаччині - набір на 2026/2027 відкрито!

Залиши заявку на навчання в Словаччині вже зараз - розпочни шлях до безкоштовної європейської освіти.

  • Якщо я вирішив вступати в лютому 2026 року - реально це зробити?

    Так, вступ можливий, але на цьому етапі частина програм уже закрила набір. Втім, ви все ще можете подати документи на відкриті напрямки.

  • Якщо я почав вивчати мову в лютому 2026 року - чи зможу вивчити її на достатньому рівні?

    Це справді буде непросто. Все залежить від вашого бажання, інтенсивності занять і часу, який ви готові щодня приділяти вивченню мови.

