Плануєте навчання за кордоном? Словаччина — одна з небагатьох країн Європи, де українці можуть навчатися безкоштовно словацькою мовою та без вступних іспитів. Тут ви отримаєте європейський диплом, доступ до стажувань, можливість підробітку та комфортне студентське життя. Проте, щоб усе пройшло успішно, важливо заздалегідь дізнатися, коли закінчується приймальна кампанія в Словаччині, які документи необхідні та які дедлайни встановлюють університети. Помилки або затримки можуть коштувати вам цілого року, тому грамотна підготовка — ключ до успіху.
STU навчає понад 10 000 студентів і пропонує безкоштовні програми словацькою мовою.
Словацькі університети приймають українських абітурієнтів без вступних іспитів та без ЗНО/НМТ. Навчання безкоштовне, якщо ви володієте словацькою мовою на рівні B1 або вище. Проте кожен університет має власні терміни подачі документів та індивідуальні вимоги.
Увага: якщо ви подасте документи пізніше дедлайну або з помилками — вашу заявку можуть відхилити, і шанс вступу буде втрачено щонайменше на рік.
Терміни подачі заяв на вступ залежать від вишу та спеціальності. Ось таблиця з дедлайнами в популярних університетах Словаччини на 2026 рік:
|Університет
|Кінцевий термін подачі
|Коментар
|Словацький технічний університет (STU)
|до 30 квітня
|без іспитів, онлайн-подача
|Факультет інформатики STU
|до 31 березня
|популярна спеціальність,
обмежена кількість місць
|Факультет архітектури та дизайну STU
|до 30 листопада
(попереднього року)
|вступні
іспити у січні
|Жилінський університет
|до 31 березня (1 тур),
до 31 липня (2 тур)
|вступ у 2 етапи
|Університет Коменського
|до 28 лютого
|ранній дедлайн, актуальний для
більшості програм
|Пряшівський університет
|до 30 квітня
|медичні, соціальні
та гуманітарні напрямки
|Академія мистецтв
|до 20 листопада 2025
|творчі спеціальності,
іспити в січні
Увага: словацькі університети не роблять винятків щодо дедлайнів. Помилки в перекладах або подачі можуть призвести до автоматичної відмови. Рекомендується починати підготовку мінімум за 3 місяці до фінального терміну подачі.
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Плануєте вступати у 2026 році? Тоді варто починати підготовку вже з початку літа: вивчати словацьку мову, ознайомлюватися з програмами, збирати базові документи. При цьому вивчення словацької мови можна почати й до грудня — особливо якщо ви обираєте напрямки без вступних іспитів.
Теоретично можна «встигнути в останній вагон» і подати документи влітку, але це на 70% зменшує шанс отримати місце в гуртожитку. Словацькі університети суворо дотримуються дедлайнів, і навіть один день запізнення може коштувати вам року навчання.
Увага: університети не роблять винятків щодо строків. Навіть з високими оцінками запізнення означає відмову.
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Терміни подачі документів залежать від конкретного університету та програми. У більшості вишів дедлайни — з кінця лютого до кінця квітня, але є винятки: наприклад, на архітектуру та творчі спеціальності прийом завершується ще восени попереднього року. Дивіться таблицю з дедлайнами по університетах вище
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