Коли починати підготовку і подачу документів до університетів Словаччини?

Плануєте вступати у 2026 році? Тоді варто починати підготовку вже з початку літа: вивчати словацьку мову, ознайомлюватися з програмами, збирати базові документи. При цьому вивчення словацької мови можна почати й до грудня — особливо якщо ви обираєте напрямки без вступних іспитів.

Теоретично можна «встигнути в останній вагон» і подати документи влітку, але це на 70% зменшує шанс отримати місце в гуртожитку. Словацькі університети суворо дотримуються дедлайнів, і навіть один день запізнення може коштувати вам року навчання.

Зробіть нострифікацію — це обов’язкове підтвердження вашого атестата або диплому

— це обов’язкове підтвердження вашого атестата або диплому Перекладіть документи словацькою мовою з нотаріальним завіренням

словацькою мовою з нотаріальним завіренням Напишіть мотиваційний лист (якщо це вимагається)

(якщо це вимагається) Створіть акаунт на сайті університету prihlaska і подайте електронну заявку

Увага: університети не роблять винятків щодо строків. Навіть з високими оцінками запізнення означає відмову.

Які документи потрібні для вступу

Атестат або диплом + додаток

Нотаріальний переклад словацькою мовою

Нострифікація

Фотографія, копія паспорта

Мотиваційний лист (якщо вимагає університет)

Оплата реєстраційного збору: від 20 до 80 €

Вступ до Словаччини з Postupai — пакет «під ключ»

Багато хто пробує вступати самостійно — і втрачає рік. З Postupai ми робимо все за вас:

Postupai — пакет «під ключ» Самостійно З Postupai Ризик помилитися з дедлайнами або перекладами Повний контроль строків і документів Нерозуміння системи університету Пояснюємо, як проходить семестр, вибір предметів, заліки Пошук житла, страховки, ВНЖ самостійно Все включено: житло, ВНЖ, зустріч у Словаччині Стрес, помилки, затримки Гарантія вступу та спокою

Послуги Postupai окуповуються вже на етапі вступу. Ви не витрачаєте час, не робите помилок і не переплачуєте. Принцип простий: обираєте напрям → підписуєте договір → у вересні вже навчаєтесь. Читайте відгуки наших клієнтів — переконайтеся, як легко вступити з Postupai.

Переваги навчання в Словаччині

Безкоштовне навчання словацькою мовою

Європейський диплом, визнаний у ЄС

Можливість офіційної підробітки до 20 годин на тиждень

Проживання в гуртожитку від 70 €/місяць

Шанс вступити в магістратуру або знайти роботу в ЄС

Висновок: навчання в Словаччині без стресу — це реально

Терміни подачі документів у Словаччині чітко обмежені. Якщо ви хочете вступити без помилок і нервів — довірте цей процес Postupai. Ми супроводжуємо вас на кожному етапі: від вибору програми до отримання студентського квитка.

Залиште заявку на безкоштовну консультацію — і почніть шлях до безкоштовної європейської освіти вже сьогодні!