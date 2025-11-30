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Архітектура і урбанізм

Архітектура і урбанізм у Словаччині — навчання в STU Братислава

Цікавишся міським середовищем, архітектурою та дизайном? Хочеш навчитися проєктувати сучасні будівлі та цілі квартали? Напрям «Архітектура і урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шанс отримати інженерну освіту в Європі, здобути архітектурну освіту в Словаччині та розкрити свій творчий потенціал.

Для чого потрібна спеціальність «Архітектура і урбанізм»?

Архітектура формує обличчя міста, впливає на якість життя людей і розвиток суспільства. Випускники цієї спеціальності створюють комфортне, естетичне та стійке середовище: проєктують житлові й громадські будівлі, парки, набережні, культурні об’єкти, беруть участь у реставрації історичних споруд і розвитку нових районів. Ця професія об’єднує мистецтво, науку й технології — і робить наші міста кращими.

Чому ти навчишся?

Навчання за програмою «Архітектура і урбанізм» у Словаччині забезпечить тебе міцними знаннями та практичними навичками:

  • створення архітектурних та урбаністичних проєктів
  • робота з 2D і 3D програмами, такими як AutoCAD, Revit, Photoshop
  • проєктування будівель, громадських просторів, парків
  • аналіз території: функціональність, клімат, доступність, екологія
  • основи дизайну інтер’єру та ландшафтної архітектури
  • начерк, моделювання, візуалізація, макетування
  • історія архітектури та мистецтва
  • основи законодавства й сталого проєктування

Усі професійні програми, включно з ліцензійним архітектурним і графічним програмним забезпеченням, студенти STU отримують безкоштовно. Потрібно лише зареєструватися та завантажити — ніяких додаткових оплат.

Як організоване навчання?

Навчання побудоване на проєктній студійній роботі. Ти поступово навчатимешся створювати архітектурні та урбаністичні концепції — від ідеї до технічного втілення. Освіта поєднує творчий підхід з інженерними знаннями. Якщо ти хочеш навчатися в Словаччині та розвивати своє художнє мислення — ця програма ідеально підійде саме тобі.

Студентське життя і кампус STU

Факультет архітектури та дизайну STU розташований у самому центрі Братислави. Студенти мають доступ до сучасних архітектурних майстерень, лабораторій, світлих аудиторій і бібліотеки. Тут часто проводяться лекції запрошених архітекторів, виставки, конкурси й міжнародні воркшопи, які роблять навчання живим та натхненним.

Що після навчання?

  • Продовження освіти в магістратурі за напрямами: архітектура, урбанізм, реставрація, інтер’єрний дизайн
  • Працевлаштування в архітектурних бюро, проєктних студіях, муніципалітетах, планувальних агенціях
  • Участь у міжнародних виставках і архітектурних конкурсах

Чому варто обрати Словаччину?

  • Безкоштовне навчання словацькою (за умови рівня мови B2)
  • Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС
  • Сучасна методика навчання, креативні проєкти, сильна практика
  • Можливість стажувань і участі в програмі Erasmus+

Зроби перший крок у світ архітектури вже сьогодні!
Подавай документи на програму «Архітектура і урбанізм» в STU Братислава — отримай європейську освіту та створи міста майбутнього!

Навчальний план програми «Архітектура і урбанізм»

Бакалаврат | 4 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

Програма бакалаврату «Архітектура та урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU FAD) — це чудова можливість отримати інженерну освіту в Європі та безкоштовно навчатися словацькою мовою. Навчання у Словаччині за цією спеціальністю поєднує творчість, проєктування, технічні знання та стійкий розвиток міст.

Основні дисципліни

Під час навчання на факультеті архітектури та дизайну студенти вивчають:

  • Архітектурне креслення та рисунок
  • Нарисну геометрію та математику
  • Основи архітектури, проєктування та урбанізму
  • Композицію, типологію, будівельну фізику та статику
  • Історію архітектури та мистецтв
  • Інтер'єр, ландшафтну та паркову архітектуру
  • Інформаційні та цифрові технології в проєктуванні
  • Практику, літню школу та підготовку до бакалаврської роботи

Навчальний план на 4 роки

Бакалаврат | 4 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

1 курс

1 семестр

  • Дескриптивна геометрія 1 та математичні навички
  • Цифрові інструменти архітектури 1
  • Композиція 1
  • Будівництво 1
  • Тексти про архітектуру
  • Типологія 1
  • Вступ до архітектури та урбанізму
  • Художня творчість 1
  • Основи проєктування

2 семестр

  • Архітектурний рисунок
  • Проєктна студія 1
  • Історія архітектури та мистецтва 1
  • Дескриптивна геометрія 2
  • Колір в архітектурі
  • Цифрові інструменти архітектури 2
  • Будівництво 2
  • Типологія 2
  • Художня творчість 2

2 курс

3 семестр

  • Проєктна студія 2
  • Іноземна мова 1
  • Історія архітектури та мистецтва 2
  • Композиція 2
  • Статика та несучі конструкції 1
  • Будівництво 3
  • Технічна інфраструктура 1
  • Типологія 3
  • Художня творчість 3

4 семестр

  • Проєктна студія 3
  • Іноземна мова 2
  • Історія архітектури та мистецтва 3
  • Ландшафтна та паркова архітектура
  • Статика та несучі конструкції 2
  • Будівництво 4
  • Технічна інфраструктура 2
  • Типологія 4
  • Урбанізм 1
  • Художній семінар (пленер)

3 курс

5 семестр

  • Проєктна студія 4
  • Людина і простір
  • Історія архітектури та мистецтва 4
  • Інтер'єр
  • Моделювання
  • Реставрація пам'яток
  • Статика та несучі конструкції 3
  • Будівельна фізика 1
  • Урбанізм 2

Вибіркові дисципліни (приклади)

Вибіркові дисципліни дають змогу студентам спеціалізуватися у напрямках архітектури та урбанізму, які їх цікавлять. Завдяки ним можна поглибити знання у сучасних технологіях проєктування, реконструкції історичних будівель, сталому розвитку та інноваційних матеріалах. Це важлива складова навчання у Словаччині для тих, хто хоче здобути інженерну освіту в Європі з акцентом на практику і креативність.

  • Архітектура та змішана реальність — впровадження AR/VR у проєктування
  • Дерево в архітектурі — екологічне проєктування та технології
  • Дизайн інженерного об'єкта — проєктування мостів, станцій, промислових споруд
  • Історичний інтер'єр — збереження та реконструкція середовища

6 семестр

  • Архітектура і навколишнє середовище
  • Проєктна студія 5
  • Проєктна студія 6
  • Історія архітектури та мистецтва 5
  • Будівельна фізика 2
  • Будівництво 5

4 курс

7 семестр

  • Проєктна студія 7
  • Проєктна студія 8
  • Історія архітектури та мистецтва 6
  • Виробнича практика (2 місяці)
  • Проєкт будівлі
  • Універсальний дизайн
  • Вступ до архітектурного законодавства

8 семестр

  • Ательє-семінар
  • Бакалаврська робота
  • Теоретична підготовка до ВКР

Хочеш навчатися в Словаччині за архітектурною спеціальністю?
Поступай на програму «Архітектура та урбанізм» у STU Братислава та отримай якісну інженерну освіту в Європі. Навчання словацькою — безкоштовне, а диплом визнається в усій Європі!

Де можуть працювати випускники?

Завдяки сильній практичній підготовці та участі в реальних проєктах, випускники можуть розпочати кар’єру відразу після завершення навчання або продовжити навчання в магістратурі. Вони знаходять роботу в архітектурних студіях, урбаністичних бюро, дизайн-агенціях, органах місцевого самоврядування та культурних установах.

Випускник бакалаврату спеціальності «архітектура і містобудування», або «архітектура та урбанізм» підготовлений до самостійної роботи над архітектурними проєктами та проєктами реалізації нескладних будівель, а також над масштабнішими проєктами — урбаністичними та містобудівними: розробкою планів міських зон, головних вулиць, площ та інших громадських просторів. Такі проєкти випускник може виконувати під наглядом уповноваженого архітектора, зареєстрованого в Палаті архітекторів.

Випускник може працювати:

  • в архітектурних і проєктних бюро (наприклад, Siebert Talaš);
  • в Інституті охорони пам’яток Словацької Республіки;
  • в Головному архітектурному управлінні міста Братислава;
  • в приватних студіях, що спеціалізуються на інтер’єрі, реконструкції та ландшафтній архітектурі;
  • в органах державної та муніципальної влади, у департаментах містобудування, архітектури, охорони навколишнього середовища;
  • в будівельних компаніях і підрядних фірмах, що працюють над інфраструктурними та архітектурними об’єктами.

Крім того, випускники успішно працевлаштовуються не лише в Словаччині, але й у інших країнах Європейського Союзу.

Історії успіху випускників STU

Багато студентів факультету архітектури та дизайну STU ще під час навчання здобули визнання. Їхні проєкти ставали призерами міжнародних конкурсів. Наприклад:

  • Крістіна Богачова та Яна Гайкова стали переможцями конкурсу Inspireli Awards за проєкт посольства Чехії в Ефіопії.
  • Андреа Бушова та Якуб Масни — переможці Egon Eiermann Award за інноваційний житловий проєкт у Берліні.
  • Зузана Копілакова виграла Czech Island House за найкращий екологічний дім.

Ці приклади надихають нових студентів і демонструють, що навчання в Словаччині може стати чудовим стартом міжнародної кар’єри в архітектурі.

Що кажуть роботодавці?

Словацька палата архітекторів та інші профільні організації позитивно оцінюють випускників STU. Вони відзначають:

  • сильну підготовку в галузі дизайну, архітектури та містобудування;
  • впевнене володіння графічними програмами (2D/3D, BIM);
  • знання принципів універсального дизайну та соціально орієнтованого проєктування;
  • готовність працювати в команді, гнучкість і відповідальність.

STU Братислава надає не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які високо цінуються роботодавцями як у Словаччині, так і по всій Європі.

Хочеш стати архітектором або урбаністом?
Вступай до Словацького технічного університету в Братиславі — отримай безкоштовну європейську освіту та почни свій шлях у сучасну архітектуру!

Умови вступу на спеціальність «Архітектура та урбанізм» у STU

Якщо ти мрієш навчатися в Словаччині на архітектурній спеціальності, вступ на програму «Архітектура та урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) відбувається через творчий конкурс та подачу необхідних документів. Академічні оцінки при вступі не враховуються — головне пройти творче випробування та правильно підготувати портфоліо.

Як вступити на архітектуру та урбанізм у STU?

Вступ на факультет архітектури передбачає:

  • Презентацію портфоліо — добірка авторських художніх та архітектурних робіт;
  • Один з тестів: тест з історії мистецтва або тест Scio (загальні знання або інтелектуальний тест);
  • Творче завдання на факультеті STU — складається з трьох етапів:
    • Малюнок натюрморту: зображення предметів (пляшка, тканина, гіпсова голова тощо);
    • Композиція з геометричних тіл: графічна робота на задану тему у форматі A2/A3 з дотриманням перспективи та креативності;
    • Завдання з нарисної геометрії: побудова проєкцій, аксонометрія, просторові завдання.

Які іспити потрібні для вступу? — Це творчий конкурс і один з тестів на вибір. Оцінки зі школи не враховуються.

Необхідні документи для вступу:

  • Портфоліо робіт у форматі PDF (до 40 МБ) з підписом автора;
  • Резюме (CV) абітурієнта;
  • Сертифікат знання словацької мови на рівні B2 (якщо не складали іспит зі словацької або чеської мови);
  • Атестат з нотаріальним посвідченням та документ про нострифікацію, якщо освіта здобута за кордоном;
  • Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо потрібно);

Важливо для іноземних абітурієнтів:

Якщо ти навчався за межами Словаччини, необхідно перекласти всі документи словацькою мовою та пройти нострифікацію атестата офіційним шляхом. Ми допоможемо розібратися, як зробити це швидко та правильно.

Хочеш дізнатися, як вступити на архітектуру та урбанізм у Словаччині?
Ми підкажемо, які іспити потрібні для вступу, як зібрати портфоліо та підготувати всі документи для вступу до STU Братислава. Отримай безкоштовну архітектурну освіту в Європі — почни свій шлях уже зараз!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.11.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація