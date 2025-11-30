Цікавишся міським середовищем, архітектурою та дизайном? Хочеш навчитися проєктувати сучасні будівлі та цілі квартали? Напрям «Архітектура і урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шанс отримати інженерну освіту в Європі, здобути архітектурну освіту в Словаччині та розкрити свій творчий потенціал.
Архітектура формує обличчя міста, впливає на якість життя людей і розвиток суспільства. Випускники цієї спеціальності створюють комфортне, естетичне та стійке середовище: проєктують житлові й громадські будівлі, парки, набережні, культурні об’єкти, беруть участь у реставрації історичних споруд і розвитку нових районів. Ця професія об’єднує мистецтво, науку й технології — і робить наші міста кращими.
Навчання за програмою «Архітектура і урбанізм» у Словаччині забезпечить тебе міцними знаннями та практичними навичками:
Усі професійні програми, включно з ліцензійним архітектурним і графічним програмним забезпеченням, студенти STU отримують безкоштовно. Потрібно лише зареєструватися та завантажити — ніяких додаткових оплат.
Навчання побудоване на проєктній студійній роботі. Ти поступово навчатимешся створювати архітектурні та урбаністичні концепції — від ідеї до технічного втілення. Освіта поєднує творчий підхід з інженерними знаннями. Якщо ти хочеш навчатися в Словаччині та розвивати своє художнє мислення — ця програма ідеально підійде саме тобі.
Факультет архітектури та дизайну STU розташований у самому центрі Братислави. Студенти мають доступ до сучасних архітектурних майстерень, лабораторій, світлих аудиторій і бібліотеки. Тут часто проводяться лекції запрошених архітекторів, виставки, конкурси й міжнародні воркшопи, які роблять навчання живим та натхненним.
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Бакалаврат | 4 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою
Програма бакалаврату «Архітектура та урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU FAD) — це чудова можливість отримати інженерну освіту в Європі та безкоштовно навчатися словацькою мовою. Навчання у Словаччині за цією спеціальністю поєднує творчість, проєктування, технічні знання та стійкий розвиток міст.
Під час навчання на факультеті архітектури та дизайну студенти вивчають:
Бакалаврат | 4 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою
Вибіркові дисципліни дають змогу студентам спеціалізуватися у напрямках архітектури та урбанізму, які їх цікавлять. Завдяки ним можна поглибити знання у сучасних технологіях проєктування, реконструкції історичних будівель, сталому розвитку та інноваційних матеріалах. Це важлива складова навчання у Словаччині для тих, хто хоче здобути інженерну освіту в Європі з акцентом на практику і креативність.
Хочеш навчатися в Словаччині за архітектурною спеціальністю?
Поступай на програму «Архітектура та урбанізм» у STU Братислава та отримай якісну інженерну освіту в Європі. Навчання словацькою — безкоштовне, а диплом визнається в усій Європі!
Завдяки сильній практичній підготовці та участі в реальних проєктах, випускники можуть розпочати кар’єру відразу після завершення навчання або продовжити навчання в магістратурі. Вони знаходять роботу в архітектурних студіях, урбаністичних бюро, дизайн-агенціях, органах місцевого самоврядування та культурних установах.
Випускник бакалаврату спеціальності «архітектура і містобудування», або «архітектура та урбанізм» підготовлений до самостійної роботи над архітектурними проєктами та проєктами реалізації нескладних будівель, а також над масштабнішими проєктами — урбаністичними та містобудівними: розробкою планів міських зон, головних вулиць, площ та інших громадських просторів. Такі проєкти випускник може виконувати під наглядом уповноваженого архітектора, зареєстрованого в Палаті архітекторів.
Випускник може працювати:
Крім того, випускники успішно працевлаштовуються не лише в Словаччині, але й у інших країнах Європейського Союзу.
Багато студентів факультету архітектури та дизайну STU ще під час навчання здобули визнання. Їхні проєкти ставали призерами міжнародних конкурсів. Наприклад:
Ці приклади надихають нових студентів і демонструють, що навчання в Словаччині може стати чудовим стартом міжнародної кар’єри в архітектурі.
Словацька палата архітекторів та інші профільні організації позитивно оцінюють випускників STU. Вони відзначають:
STU Братислава надає не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які високо цінуються роботодавцями як у Словаччині, так і по всій Європі.
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Якщо ти мрієш навчатися в Словаччині на архітектурній спеціальності, вступ на програму «Архітектура та урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) відбувається через творчий конкурс та подачу необхідних документів. Академічні оцінки при вступі не враховуються — головне пройти творче випробування та правильно підготувати портфоліо.
Вступ на факультет архітектури передбачає:
Які іспити потрібні для вступу? — Це творчий конкурс і один з тестів на вибір. Оцінки зі школи не враховуються.
Якщо ти навчався за межами Словаччини, необхідно перекласти всі документи словацькою мовою та пройти нострифікацію атестата офіційним шляхом. Ми допоможемо розібратися, як зробити це швидко та правильно.
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Ми підкажемо, які іспити потрібні для вступу, як зібрати портфоліо та підготувати всі документи для вступу до STU Братислава. Отримай безкоштовну архітектурну освіту в Європі — почни свій шлях уже зараз!
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: