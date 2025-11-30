Архітектура і урбанізм у Словаччині — навчання в STU Братислава

Цікавишся міським середовищем, архітектурою та дизайном? Хочеш навчитися проєктувати сучасні будівлі та цілі квартали? Напрям «Архітектура і урбанізм» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це твій шанс отримати інженерну освіту в Європі, здобути архітектурну освіту в Словаччині та розкрити свій творчий потенціал.

Для чого потрібна спеціальність «Архітектура і урбанізм»?

Архітектура формує обличчя міста, впливає на якість життя людей і розвиток суспільства. Випускники цієї спеціальності створюють комфортне, естетичне та стійке середовище: проєктують житлові й громадські будівлі, парки, набережні, культурні об’єкти, беруть участь у реставрації історичних споруд і розвитку нових районів. Ця професія об’єднує мистецтво, науку й технології — і робить наші міста кращими.

Чому ти навчишся?

Навчання за програмою «Архітектура і урбанізм» у Словаччині забезпечить тебе міцними знаннями та практичними навичками:

створення архітектурних та урбаністичних проєктів

робота з 2D і 3D програмами, такими як AutoCAD, Revit, Photoshop

проєктування будівель, громадських просторів, парків

аналіз території: функціональність, клімат, доступність, екологія

основи дизайну інтер’єру та ландшафтної архітектури

начерк, моделювання, візуалізація, макетування

історія архітектури та мистецтва

основи законодавства й сталого проєктування

Усі професійні програми, включно з ліцензійним архітектурним і графічним програмним забезпеченням, студенти STU отримують безкоштовно. Потрібно лише зареєструватися та завантажити — ніяких додаткових оплат.

Як організоване навчання?

Навчання побудоване на проєктній студійній роботі. Ти поступово навчатимешся створювати архітектурні та урбаністичні концепції — від ідеї до технічного втілення. Освіта поєднує творчий підхід з інженерними знаннями. Якщо ти хочеш навчатися в Словаччині та розвивати своє художнє мислення — ця програма ідеально підійде саме тобі.

Студентське життя і кампус STU

Факультет архітектури та дизайну STU розташований у самому центрі Братислави. Студенти мають доступ до сучасних архітектурних майстерень, лабораторій, світлих аудиторій і бібліотеки. Тут часто проводяться лекції запрошених архітекторів, виставки, конкурси й міжнародні воркшопи, які роблять навчання живим та натхненним.

Що після навчання?

Продовження освіти в магістратурі за напрямами: архітектура, урбанізм, реставрація, інтер’єрний дизайн

за напрямами: архітектура, урбанізм, реставрація, інтер’єрний дизайн Працевлаштування в архітектурних бюро, проєктних студіях, муніципалітетах, планувальних агенціях

Участь у міжнародних виставках і архітектурних конкурсах

Чому варто обрати Словаччину?

Безкоштовне навчання словацькою (за умови рівня мови B2)

(за умови рівня мови B2) Диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС

Сучасна методика навчання, креативні проєкти, сильна практика

Можливість стажувань і участі в програмі Erasmus+