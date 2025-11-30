Архитектура и урбанизм в Словакии — обучение в STU Братислава

Интересуешься городской средой, архитектурой и дизайном? Хочешь научиться проектировать современные здания и целые кварталы? Направление «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой шанс получить инженерное образование в Европе, освоить архитектурное образование в Словакии и раскрыть свой творческий потенциал.
Архитектура формирует облик города, влияет на качество жизни людей и развитие общества. Выпускники этой специальности создают удобную, эстетичную и устойчивую среду: проектируют жилые и общественные здания, парки, набережные, культурные объекты, участвуют в восстановлении исторических зданий и развитии новых районов. Эта профессия объединяет искусство, науку и технологии — и делает города комфортнее и красивее.
Учеба по программе «Архитектура и урбанизм» в Словакии даст тебе прочные навыки и знания:
Все профессиональные программы, включая лицензионные архитектурные и графические программы, предоставляются студентам STU бесплатно. Достаточно зарегистрироваться и скачать — никаких дополнительных оплат.
Учеба построена на студийной работе и практических проектах. Ты будешь учиться шаг за шагом разрабатывать архитектурные и урбанистические концепции — от идеи до технической реализации. Образование сбалансировано между творчеством и инженерными навыками. Если ты хочешь учиться в Словакии и при этом развивать художественное мышление, эта программа станет идеальным выбором.
Факультет архитектуры и дизайна STU находится в центре Братиславы — столицы Словакии. Студенты имеют доступ к светлым архитектурным студиям, мастерским, лабораториям и уютной библиотеке. Здесь часто проходят лекции приглашённых архитекторов, выставки и международные воркшопы, что делает учёбу насыщенной и вдохновляющей.
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Бакалавриат | 4 года | Бесплатное обучение на словацком языке
Программа бакалавриата «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU FAD) — это отличная возможность получить инженерное образование в Европе и бесплатно учиться на словацком языке. Учеба в Словакии по этой специальности сочетает творчество, проектирование, технические знания и устойчивое развитие городов.
Во время обучения на факультете архитектуры и дизайна студенты изучают:
Бакалавриат | 4 года | Бесплатное обучение на словацком языке
Выборочные дисциплины позволяют студентам специализироваться в интересующих направлениях архитектуры и урбанизма. Благодаря им, каждый может углубить знания в современных технологиях проектирования, реконструкции исторических зданий, устойчивом развитии и новых материалах. Это важная часть обучения в Словакии для тех, кто хочет получить инженерное образование в Европе с акцентом на практику и креативность.
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Благодаря сильной практике и участию в реальных проектах, выпускники могут начать карьеру сразу после окончания университета или продолжить обучение в магистратуре. Они находят работу в архитектурных студиях, градостроительных бюро, дизайн-агентствах, в органах самоуправления и культурных учреждениях.
Выпускник бакалавриата специальности «архитектура и градостроительство», или «архитектура и урбанизм» подготовлен к самостоятельной работе над архитектурными проектами и проектами для реализации несложных зданий, а также над архитектурными проектами большего масштаба — урбанистическими и градостроительными проектами, проектами зон, главных улиц, площадей города или других населенных пунктов. Эти проекты выпускник может выполнять под надзором уполномоченного специалиста, зарегистрированного в Палате архитекторов.
Выпускник может работать:
Кроме того, выпускники успешно трудоустраиваются как в Словакии, так и в других странах Европейского Союза.
Многие студенты факультета архитектуры и дизайна STU уже во время учебы добились признания. Их проекты занимали призовые места на международных конкурсах. Например:
Эти примеры вдохновляют новых студентов и показывают, что обучение в Словакии может стать отличным стартом международной архитектурной карьеры.
Словацкая палата архитекторов и другие профильные организации положительно оценивают выпускников STU. Они выделяют:
STU Братислава даёт не только знания, но и реальные навыки, которые востребованы у работодателей в Словакии и по всей Европе.
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Если ты мечтаешь учиться в Словакии на архитектурной специальности, то поступление на программу «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) происходит через творческий конкурс и подачу необходимых документов. Академические оценки при поступлении не требуются — главное, пройти творческое испытание и грамотно подготовить портфолио.
Поступление на архитектурный факультет включает:
Какие экзамены нужны для поступления? — Это творческий конкурс и один из тестов (на выбор), академические оценки в школе не учитываются.
Если ты учился за пределами Словакии, тебе нужно перевести документы на словацкий язык и пройти нострификацию аттестата в официальном порядке. Мы поможем разобраться, как это сделать быстро и правильно.
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Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: