Архитектура и урбанизм в Словакии — обучение в STU Братислава

Интересуешься городской средой, архитектурой и дизайном? Хочешь научиться проектировать современные здания и целые кварталы? Направление «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой шанс получить инженерное образование в Европе, освоить архитектурное образование в Словакии и раскрыть свой творческий потенциал.

Для чего нужна специальность «Архитектура и урбанизм»?

Архитектура формирует облик города, влияет на качество жизни людей и развитие общества. Выпускники этой специальности создают удобную, эстетичную и устойчивую среду: проектируют жилые и общественные здания, парки, набережные, культурные объекты, участвуют в восстановлении исторических зданий и развитии новых районов. Эта профессия объединяет искусство, науку и технологии — и делает города комфортнее и красивее.

Чему ты научишься?

Учеба по программе «Архитектура и урбанизм» в Словакии даст тебе прочные навыки и знания:

создание архитектурных и градостроительных проектов

владение 2D и 3D программами, такими как AutoCAD, Revit, Photoshop

проектирование зданий, общественных пространств, парков

анализ участка: функции, климат, доступность, экология

основы дизайна интерьеров и ландшафтной архитектуры

чертёж, моделирование, визуализация, макетирование

история архитектуры и искусства

основы законодательства и устойчивого проектирования

Все профессиональные программы, включая лицензионные архитектурные и графические программы, предоставляются студентам STU бесплатно. Достаточно зарегистрироваться и скачать — никаких дополнительных оплат.

Организация учебного процесса

Учеба построена на студийной работе и практических проектах. Ты будешь учиться шаг за шагом разрабатывать архитектурные и урбанистические концепции — от идеи до технической реализации. Образование сбалансировано между творчеством и инженерными навыками. Если ты хочешь учиться в Словакии и при этом развивать художественное мышление, эта программа станет идеальным выбором.

Студенческая жизнь и кампус

Факультет архитектуры и дизайна STU находится в центре Братиславы — столицы Словакии. Студенты имеют доступ к светлым архитектурным студиям, мастерским, лабораториям и уютной библиотеке. Здесь часто проходят лекции приглашённых архитекторов, выставки и международные воркшопы, что делает учёбу насыщенной и вдохновляющей.

Возможности после обучения

Поступление на магистратуру по архитектуре, урбанизму, реставрации, интерьерному дизайну

по архитектуре, урбанизму, реставрации, интерьерному дизайну Работа в архитектурных бюро, проектных студиях, градостроительных агентствах

Участие в международных конкурсах и выставках

Почему стоит выбрать Словакию?

Бесплатное обучение на словацком языке (при уровне языка B2)

(при уровне языка B2) Диплом европейского образца, признанный в ЕС

Современное обучение, креативные проекты, сильная практика

Стажировки и обмен по Erasmus+ в странах Европы