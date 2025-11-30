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Архитектура и урбанизм

Архитектура и урбанизм в Словакии — обучение в STU Братислава

Интересуешься городской средой, архитектурой и дизайном? Хочешь научиться проектировать современные здания и целые кварталы? Направление «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это твой шанс получить инженерное образование в Европе, освоить архитектурное образование в Словакии и раскрыть свой творческий потенциал.

Для чего нужна специальность «Архитектура и урбанизм»?

Архитектура формирует облик города, влияет на качество жизни людей и развитие общества. Выпускники этой специальности создают удобную, эстетичную и устойчивую среду: проектируют жилые и общественные здания, парки, набережные, культурные объекты, участвуют в восстановлении исторических зданий и развитии новых районов. Эта профессия объединяет искусство, науку и технологии — и делает города комфортнее и красивее.

Чему ты научишься?

Учеба по программе «Архитектура и урбанизм» в Словакии даст тебе прочные навыки и знания:

  • создание архитектурных и градостроительных проектов
  • владение 2D и 3D программами, такими как AutoCAD, Revit, Photoshop
  • проектирование зданий, общественных пространств, парков
  • анализ участка: функции, климат, доступность, экология
  • основы дизайна интерьеров и ландшафтной архитектуры
  • чертёж, моделирование, визуализация, макетирование
  • история архитектуры и искусства
  • основы законодательства и устойчивого проектирования

Все профессиональные программы, включая лицензионные архитектурные и графические программы, предоставляются студентам STU бесплатно. Достаточно зарегистрироваться и скачать — никаких дополнительных оплат.

Организация учебного процесса

Учеба построена на студийной работе и практических проектах. Ты будешь учиться шаг за шагом разрабатывать архитектурные и урбанистические концепции — от идеи до технической реализации. Образование сбалансировано между творчеством и инженерными навыками. Если ты хочешь учиться в Словакии и при этом развивать художественное мышление, эта программа станет идеальным выбором.

Студенческая жизнь и кампус

Факультет архитектуры и дизайна STU находится в центре Братиславы — столицы Словакии. Студенты имеют доступ к светлым архитектурным студиям, мастерским, лабораториям и уютной библиотеке. Здесь часто проходят лекции приглашённых архитекторов, выставки и международные воркшопы, что делает учёбу насыщенной и вдохновляющей.

Возможности после обучения

  • Поступление на магистратуру по архитектуре, урбанизму, реставрации, интерьерному дизайну
  • Работа в архитектурных бюро, проектных студиях, градостроительных агентствах
  • Участие в международных конкурсах и выставках

Почему стоит выбрать Словакию?

  • Бесплатное обучение на словацком языке (при уровне языка B2)
  • Диплом европейского образца, признанный в ЕС
  • Современное обучение, креативные проекты, сильная практика
  • Стажировки и обмен по Erasmus+ в странах Европы

Сделай шаг в мир архитектуры уже сегодня!
Поступай на программу «Архитектура и урбанизм» в STU Братислава — получи европейское образование и строй города будущего!

Учебный план программы «Архитектура и урбанизм»

Бакалавриат | 4 года | Бесплатное обучение на словацком языке

Программа бакалавриата «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU FAD) — это отличная возможность получить инженерное образование в Европе и бесплатно учиться на словацком языке. Учеба в Словакии по этой специальности сочетает творчество, проектирование, технические знания и устойчивое развитие городов.

Основные дисциплины

Во время обучения на факультете архитектуры и дизайна студенты изучают:

  • Архитектурное черчение и рисунок
  • Начертательная геометрия и математика
  • Основы архитектуры, проектирования и урбанизма
  • Композицию, типологию, строительную физику и статику
  • Историю архитектуры и искусств
  • Интерьер, ландшафтную и парковую архитектуру
  • Информационные и цифровые технологии в проектировании
  • Практику, летнюю школу и подготовку к бакалаврской работе

Учебный план на 4 года обучения

Бакалавриат | 4 года | Бесплатное обучение на словацком языке

1 курс

1 семестр

  • Дескриптивная геометрия 1 и математические навыки
  • Цифровые инструменты архитектуры 1
  • Композиция 1
  • Строительство 1
  • Тексты об архитектуре
  • Типология 1
  • Введение в архитектуру и урбанизм
  • Художественное творчество 1
  • Основы проектирования

2 семестр

  • Архитектурный рисунок
  • Проектная студия 1
  • История архитектуры и искусства 1
  • Дескриптивная геометрия 2
  • Цвет в архитектуре
  • Цифровые инструменты архитектуры 2
  • Строительство 2
  • Типология 2
  • Художественное творчество 2

2 курс

3 семестр

  • Проектная студия 2
  • Иностранный язык 1
  • История архитектуры и искусства 2
  • Композиция 2
  • Статика и несущие конструкции 1
  • Строительство 3
  • Техническая инфраструктура 1
  • Типология 3
  • Художественное творчество 3

4 семестр

  • Проектная студия 3
  • Иностранный язык 2
  • История архитектуры и искусства 3
  • Ландшафтная и парковая архитектура
  • Статика и несущие конструкции 2
  • Строительство 4
  • Техническая инфраструктура 2
  • Типология 4
  • Урбанизм 1
  • Художественный семинар (пленэр)

3 курс

5 семестр

  • Проектная студия 4
  • Человек и пространство
  • История архитектуры и искусства 4
  • Интерьер
  • Моделирование
  • Реконструкция памятников
  • Статика и несущие конструкции 3
  • Строительная физика 1
  • Урбанизм 2

Выборочные дисциплины (примеры)

Выборочные дисциплины позволяют студентам специализироваться в интересующих направлениях архитектуры и урбанизма. Благодаря им, каждый может углубить знания в современных технологиях проектирования, реконструкции исторических зданий, устойчивом развитии и новых материалах. Это важная часть обучения в Словакии для тех, кто хочет получить инженерное образование в Европе с акцентом на практику и креативность.

  • Архитектура и смешанная реальность — внедрение AR/VR в проектирование
  • Дерево в архитектуре — экологичное проектирование и технологии
  • Дизайн инженерного объекта — проектирование мостов, станций, промышленных зданий
  • Исторический интерьер — консервация и реконструкция пространств

6 семестр

  • Архитектура и окружающая среда
  • Проектная студия 5
  • Проектная студия 6
  • История архитектуры и искусства 5
  • Строительная физика 2
  • Строительство 5

4 курс

7 семестр

  • Проектная студия 7
  • Проектная студия 8
  • История архитектуры и искусства 6
  • Производственная практика (2 месяца)
  • Проект здания
  • Универсальный дизайн
  • Введение в архитектурное законодательство

8 семестр

  • Ателье-семинар
  • Бакалаврская работа
  • Теоретическая подготовка к ВКР

Хочешь учиться в Словакии на архитектурной специальности?
Поступай на «Архитектуру и урбанизм» в STU Братислава и получи качественное инженерное образование в Европе. Обучение на словацком — бесплатное, а диплом признан по всей Европе!

Где могут работать выпускники?

Благодаря сильной практике и участию в реальных проектах, выпускники могут начать карьеру сразу после окончания университета или продолжить обучение в магистратуре. Они находят работу в архитектурных студиях, градостроительных бюро, дизайн-агентствах, в органах самоуправления и культурных учреждениях.

Выпускник бакалавриата специальности «архитектура и градостроительство», или «архитектура и урбанизм» подготовлен к самостоятельной работе над архитектурными проектами и проектами для реализации несложных зданий, а также над архитектурными проектами большего масштаба — урбанистическими и градостроительными проектами, проектами зон, главных улиц, площадей города или других населенных пунктов. Эти проекты выпускник может выполнять под надзором уполномоченного специалиста, зарегистрированного в Палате архитекторов.

Выпускник может работать:

  • в архитектурных и проектных бюро (например, Siebert Talaš);
  • в Институте охраны памятников Словацкой Республики;
  • в Главном архитектурном управлении города Братиславы;
  • в частных студиях, специализирующихся на интерьере, реконструкции и ландшафтной архитектуре;
  • в органах государственной и муниципальной власти, в департаментах градостроительства, архитектуры, охраны окружающей среды;
  • в строительных компаниях и фирмах-подрядчиках, работающих на объектах городской инфраструктуры и архитектурных сооружениях.

Кроме того, выпускники успешно трудоустраиваются как в Словакии, так и в других странах Европейского Союза.

Истории успеха выпускников STU

Многие студенты факультета архитектуры и дизайна STU уже во время учебы добились признания. Их проекты занимали призовые места на международных конкурсах. Например:

  • Кристина Богачова и Яна Гайкова стали победителями конкурса Inspireli Awards за проект посольства Чехии в Эфиопии.
  • Андреа Бушова и Якуб Масны — победители Egon Eiermann Award за инновационный жилой проект в Берлине.
  • Зузана Копилакова выиграла Czech Island House за лучший экологичный дом.

Эти примеры вдохновляют новых студентов и показывают, что обучение в Словакии может стать отличным стартом международной архитектурной карьеры.

Что говорят работодатели?

Словацкая палата архитекторов и другие профильные организации положительно оценивают выпускников STU. Они выделяют:

  • сильную подготовку в области дизайна, архитектуры и градостроительства;
  • уверенное владение графическими программами (2D/3D, BIM);
  • знание универсального дизайна и социально-ориентированного проектирования;
  • готовность работать в команде, гибкость и ответственность.

STU Братислава даёт не только знания, но и реальные навыки, которые востребованы у работодателей в Словакии и по всей Европе.

Хочешь стать архитектором или урбанистом?
Поступай в Словацкий технический университет в Братиславе — получи бесплатное европейское образование и начни свой путь в современную архитектуру!

Условия поступления на «Архитектуру и урбанизм» в STU

Если ты мечтаешь учиться в Словакии на архитектурной специальности, то поступление на программу «Архитектура и урбанизм» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) происходит через творческий конкурс и подачу необходимых документов. Академические оценки при поступлении не требуются — главное, пройти творческое испытание и грамотно подготовить портфолио.

Как поступить на архитектуру и урбанизм в STU?

Поступление на архитектурный факультет включает:

  • Презентацию портфолио — подборка авторских художественных и архитектурных работ;
  • Один из тестов: тест по истории искусства или Scio-тест (тест общих знаний или интеллекта);
  • Творческое задание в STU на месте — включает три этапа:
    • Рисунок натюрморта: предметная постановка (бутылка, ткань, гипсовая голова и т.п.);
    • Композиция из геометрических тел: графическая работа на тему с использованием заданных форматов и элементов;
    • Задания по начертательной геометрии: проекции, построения, аксонометрия.

Какие экзамены нужны для поступления? — Это творческий конкурс и один из тестов (на выбор), академические оценки в школе не учитываются.

Необходимые документы для поступления:

  • Портфолио работ в формате PDF (до 40 МБ) с авторской подписью;
  • Резюме (CV) абитуриента;
  • Сертификат B2 по словацкому языку (если не сдавался экзамен по словацкому или чешскому языку);
  • Аттестат с нотариальным заверением и документ о нострификации, если образование получено за границей;
  • Квитанция об оплате регистрационного сбора (если требуется);

Важно для иностранных студентов:

Если ты учился за пределами Словакии, тебе нужно перевести документы на словацкий язык и пройти нострификацию аттестата в официальном порядке. Мы поможем разобраться, как это сделать быстро и правильно.

Хочешь узнать, как поступить на архитектуру и урбанизм в Словакии?
Мы подскажем, какие экзамены нужны для поступления, как собрать портфолио и подготовить все документы для зачисления в STU Братислава. Получи бесплатное архитектурное образование в Европе — начни свой путь прямо сейчас!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.11.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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