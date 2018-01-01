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Які послуги ми надаємо

Наші послуги
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Навчання в Словаччині після 11 класу

01 Навчання в Словаччині після 11 класу

Всі наші абітурієнти успішно вступили в університети Словаччини – стати одним із них зовсім не важко!

Якщо Ти закінчуєш школу або коледж - не вагайся скористатися нашою консультацією щодо можливості здобути освіту в Словаччині. Вища освіта в Словаччині – це провідна методика викладання та засвоєння матеріалу, адаптація в країні Євросоюзу та широкі перспективи Твого майбутнього.

Окрім цього, навчаючись в Словаччині Ти отримаєш: багато знижок для студента, проживання – не дорожче ніж в Україні, друзі з різних країн світу та ВНЖ країни ЄС!

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Вступ у магістратуру в Словаччину

02 Вступ у магістратуру в Словаччину

Думаєш, вступати в Словаччину можна лише на бакалаврат? А от і ні! Вступи в Словаччину на магістратуру, і отримай європейський диплом!

Скористайся нашою консультацією – ми підберемо суміжну спеціальність відповідно до Твого бакалаврату!

Безкоштовне навчання в Словаччині відбувається словацькою мовою – не забуть вчасно зареєструватися до нашого репетитора словацької мови. Ми допоможемо з підготовкою до вступного тесту за спеціальністю.

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Вступай з друзями дешевше!

03 Вступай з друзями дешевше!

Вступай з друзями дешевше!

Останнім часом все більше учнів хочуть навчатися в Словаччині. Ми створюємо всі умови для комфортного вступу. Саме тому вступаючи в Словаччину з нами Ви отримаєте знижку на груповий тариф!

Тарифи орієнтовані також на сімей, які мають двійнят чи близнюків. В тому числі, групові тарифи від Postupai підходять для молодого подружжя, яке планує вступати, наприклад, на магістратуру, а також для інших дружніх компаній з більшою кількістю осіб.

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Навчання в словаччині після 9 класу

04 Навчання в словаччині після 9 класу

Навчання в Словаччині після 9 класу часто обирають учні та їхні батьки. Мотивація – можливість адаптуватися у словацькомовному середовищі, розвиватися у країні з гуманним та повноцінним суспільством, звикати до іншого менталітету, та вчитися жити так, як живуть європейці. Ранішній позитивний досвід неодмінно відгукнеться повноцінним та щасливим майбутнім.
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