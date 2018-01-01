Всі наші абітурієнти успішно вступили в університети Словаччини – стати одним із них зовсім не важко!

Якщо Ти закінчуєш школу або коледж - не вагайся скористатися нашою консультацією щодо можливості здобути освіту в Словаччині. Вища освіта в Словаччині – це провідна методика викладання та засвоєння матеріалу, адаптація в країні Євросоюзу та широкі перспективи Твого майбутнього.

Окрім цього, навчаючись в Словаччині Ти отримаєш: багато знижок для студента, проживання – не дорожче ніж в Україні, друзі з різних країн світу та ВНЖ країни ЄС!