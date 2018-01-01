Бахмацький Павло Сергійович (далі Оператор) дотримується принципів конфіденційності й недоторканості інформації, отриманої від клієнтів Оператора в рамках надання інформаційних послуг.

Оператор гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних користувачів послуг (далі – Користувачі), у т.ч. при використанні офіційного сайту Оператора – https://POSTUPAI.COM, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань тощо (далі – Послуги).

Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування Користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг Оператора.

Використовуючи Послуги Оператора, Користувач погоджується з усіма правилами та умовами Політики.

Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є надання Послуг.

Збір персональних даних

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

Неперсоніфікована інформація - це інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.

Персональні дані, які обробляє Оператор, охоплюють контактні дані, які надаються Користувачами при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо). Інформація отримується при використанні Користувачем Послуг, у т.ч. за допомогою сайту Оператора, мобільних застосунків тощо. Дані передаються Користувачами добровільно, з метою забезпечення можливості виконання Оператора зобов’язань за Послугами.

Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Користувача про нові Послуги. Зокрема, у разі використання мобільного застосунку, - версія операційної системи, приблизне місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди Користувачем на використання гео-локації, IP-адреса пристрою, дата та час авторизації у мобільному застосунку.

Використання інформації

Інформація, яку отримує Оператор, використовується для:

створення облікового запису Користувача;

надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;

зв’язку з Користувачами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції Оператора;

оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються Оператором;

ефективного клієнтського обслуговування;

забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг, у т.ч. мобільного застосунку на пристрої Користувача;

будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

Передача інформації третім особам

Оператор може передавати інформацію отриману від Користувачів в рамках надання Послуг третім особам, з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами.

Поширення Оператором персональних даних, без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача

Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах Оператора, доступ до яких обмежується згідно з вимогами положень Політики інформаційної безпеки Оператора.

Безпека

На веб-ресурсах Оператора вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.

Оператор не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті Оператора, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях.

Інформація, що розміщена на веб-ресурсах Оператора, охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

Права та обов’язки Користувача

Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).

Користувач зобов’язаній, зокрема, але не обмежуючись:

не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

не надавати в користування свої персональні дані третім особам;

не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Користувачів;

не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

Якщо Користувач реєструється на офіційному сайті Оператора, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду, Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноваженнь для вчинення таких дій, в тому числі, щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

Згода Користувача

Відповідно до Закону, Оператор здійснює обробку персональних даних Користувачів, з метою надання їм Послуг на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень та для виконання правочину, стороною якого є Користувач.

Користувач може добровільно надати Оператору згоду на обробку його персональних даних, з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою зазначеною метою.

Реєструючись на офіційному сайті Оператора, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях, Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних Оператором, шляхом проставлення галочки у графі «Погоджуюсь з Політикою конфіденційності».

Файли cookie

Cookie це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Користувача під час відвідування сайту Оператора. На сайті Оператора можуть бути використані файли cookie, щоб зрозуміти, який вміст вас цікавить, і запам’ятати вас, якщо ви знову завітаєте на сайт. Оператор зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно бездоганне і оптимізоване надання Послуг.

Файли cookie, які можуть бути використані Оператором, не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані Оператором, є так званими, сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем веб-сайту Оператора. Інші файли cookie залишаються на пристроях Користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача при наступному відвідуванні.

Додаткова інформація

Оператор залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності.